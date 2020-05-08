Информация об увольнении 50 тыс. медиков из-за недофинансирования не соответствует действительности, - Нацслужба здоровья. ВИДЕО
Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования отрасли не соответствует действительности.
Об этом сообщается в видеообращении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передает Цензор.НЕТ.
"Из-за того, что почти тысяча больниц недополучит деньги, уволят 50 тыс. медработников". Эти данные не соответствуют действительности. Врачам и медицинским сестрам, которые владеют профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более сейчас - в условиях пандемии", - отмечается в обращении.
В НСЗУ подчеркнули, что за набор персонала и его сокращение отвечает местная власть.
"В Черновицкой области местная власть специально выделила средства, чтобы переквалифицировать уволенных медсестер. Нередко в СМИ появляется неправдивая информация, например, о том, что в Сумском роддоме уволили 500 медработников. Это неправда. На самом деле уволили 37, только 16 из них - врачи, 80% из них - пенсионного возраста. И уволили их не из роддома, а из женской консультации, где у одного врача в год было четыре пациентки",- говорится в обращении.
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Вот так и результаты реформ будут, скоро, когда-нибудь, половину.
Отарі потрібно травички нажертись, та й наврядчи дійде, в якому лайні опинились.
Хорошо!
До речі, наш щось теж запух.
Наш генеральный говорил главбуху: Мы им ни хрена не платим, а они все ходят. Надо брать деньги за вход.
Вчора, на вимогу фракції Порошенка, було скликано позачергову сесію Ради для прийняття Закона про захист лікарів під час пандемії.
Законопроект Пороха передбачав, що у випадку хвороби лікаря - йому виплачувалася б грошова компенсація за отриману шкоду здоров´ю.
Але ЗЕлені «слуги урода» злякалися, що прийняття такого Законопроекту від опозиції, підніме рейтинг «ЄС».
Тому «слуги урода» відкинули пропозиції Пороха, і проголосували за СВІЙ, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ Законопроект щодо лікарів. Згідно нього, лікар отримає грошову компенсацію не тоді, коли заразився короновірусом, а лише якщо стане інвалідом в результаті віруса.
Ще раз щиро вітаю лікарів!
Ви у більшості своїй драли глотки і жопи за тупого наркомана Вову Зе?
Тож отримуйте, що заслужили - плювок у ваше обличчя від «слуг народа»!
…До речі, вам ЗЕлений Віслюк обіцяв доплату 300%?
Так вчителям він теж обіцяв зарплату в 4000 $)
Бгг)))
1. В Кацапии приближается катарсис.
Это когда с помощью нефтяного кризиса, коронавируса и ближневосточных углеводородов, наступает просветление.
Украина провела успешные тестовые поставки природного газа из Словакии в Польшу посредством своей ГТС и непосредственно из своих ПХГ в Польшу.
"Ямал-Европа" летит в тартарары, а в перспективе полетит и "Газпром". Все это происходит на фоне резких заявлений "Нафтогаза" о новом иске. "Нафтогаз" намерен потребовать $17,3 млрд. за злоупотребление "Газпромом" своим доминирующим положением и жонглированием ценами.
2. Давно Украину так витиевато не посылали.
5 лет все было достаточно и нормально. Но новая власть так за год бомбанула экономику, что уже никто ничего не гарантирует. Инвестиционные банки считают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
"Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев", - отметил представитель Фонда.
Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
А если бы Порох и ЕС были у власти, кредит уже давно получили и деньги распределялись по расписанным статьям. Бигус накопал бы тысячу гривен неправильных расходов.
Нацжоны требовали бы посадить Свинарчуков, которые под шумок купили и притащили из-за паребрика пару мелких, но таких нужных деталей для ВСУ.
Новинский бился бы в припадке, что Киево-Печерскую Лавру неправильно вернули ПЦУ.
Послы выражали бы озабоченность и неприемлемость использования террористов при разминировании Горловки и разбора завалов.
В Донецке таки дождались бы чернокожих на танках, в составе миротворцев.
За поребриком начали бы роптать, что Крым похоже был подброшен подлыми бандеровцами доверчивым россиянам.
А всего-то надо было ПОДУМАТЬ в 2019.
3. Грязная игра.
Слуги приняли свой шулерский закон по страхованию медиков, чтобы партия ЕС не получила политических дивидендов. Политические дивиденды - это рейтинг.
Рейтинг для Зеленского имеет такое же значение, как и рейтинг для Януковича в 14-м.
Это демократических Ющенко и Порошенко можно было бить по рейтингу. А как Януковича били не по рейтингу, а по лицу, за точно такую же дичь, какую вытворяют слуги, - думаю, напоминать не стоит.
Или все же напомнить? Много людей вышли за Яныка? Ровно ноль.
Они "Сватов" смотрели, пока его в Ростов гнали.
Тоже самое будет и с Зелей.
А кортеж из 40 машин лишь подтверждает тот факт, что клоун срется не по детски.
4. В мене в друзях є хлопцi з пiхоти. Піхота - це така маленька стіна, з тіл, хто не побоявся стояти не самому краю. Стіна тонка, але в нашому випадку - не проривна. Не змiг оминути ваше свято. Зі святом, сміливі та стійки діти українських полей!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
І.Лютий
а ти б у тих лікарів попитав за кухлем шампусика чи коньяку(іншого не вживають) як вони складали останні іспити на переатестації....
Мені мої дописи ПОДОБАЮТЬСЯ!!
а ти та такі як ти свїми висерами ҐИДУЮТЬ
За версією The Economist, враховуючи всі ціни, реальний курс української національної валюти має становити 10,05 грн за долар.
""В Черновицкой области местная власть специально выделила средства, чтобы переквалифицировать уволенных медсестер. Нередко в СМИ появляется неправдивая информация, например, о том, что в Сумском роддоме уволили 500 медработников. Это неправда. На самом деле уволили 37, только 16 из них - врачи, 80% из них - пенсионного возраста. И уволили их не из роддома, а из женской консультации, где у одного врача в год было четыре пациентки",- говорится в обращении."
А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Далой прививки и доктора Смерть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!