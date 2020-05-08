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Информация об увольнении 50 тыс. медиков из-за недофинансирования не соответствует действительности, - Нацслужба здоровья. ВИДЕО

Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования отрасли не соответствует действительности.

Об этом сообщается в видеообращении Национальной службы здоровья (НСЗУ), передает Цензор.НЕТ.

"Из-за того, что почти тысяча больниц недополучит деньги, уволят 50 тыс. медработников". Эти данные не соответствуют действительности. Врачам и медицинским сестрам, которые владеют профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более сейчас - в условиях пандемии", - отмечается в обращении.

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В НСЗУ подчеркнули, что за набор персонала и его сокращение отвечает местная власть.

"В Черновицкой области местная власть специально выделила средства, чтобы переквалифицировать уволенных медсестер. Нередко в СМИ появляется неправдивая информация, например, о том, что в Сумском роддоме уволили 500 медработников. Это неправда. На самом деле уволили 37, только 16 из них - врачи, 80% из них - пенсионного возраста. И уволили их не из роддома, а из женской консультации, где у одного врача в год было четыре пациентки",- говорится в обращении.

Автор: 

здравоохранение (332) карантин (16729) медицина (2529) увольнение (2689) врачи (1518) фейк (685) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Інформація про звільнення 50 тис. медиків через недофінансування не відповідає дійсності, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 5831
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08.05.2020 15:53 Ответить
+8
Информация об увольнении 50 тыс. медиков из-за недофинансирования не соответствует действительности, - Нацслужба здоровья - Цензор.НЕТ 9694
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08.05.2020 15:28 Ответить
+8
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3114026.html Щиро вітаю лікарів!

Вчора, на вимогу фракції Порошенка, було скликано позачергову сесію Ради для прийняття Закона про захист лікарів під час пандемії.
Законопроект Пороха передбачав, що у випадку хвороби лікаря - йому виплачувалася б грошова компенсація за отриману шкоду здоров´ю.
Але ЗЕлені «слуги урода» злякалися, що прийняття такого Законопроекту від опозиції, підніме рейтинг «ЄС».
Тому «слуги урода» відкинули пропозиції Пороха, і проголосували за СВІЙ, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ Законопроект щодо лікарів. Згідно нього, лікар отримає грошову компенсацію не тоді, коли заразився короновірусом, а лише якщо стане інвалідом в результаті віруса.
Ще раз щиро вітаю лікарів!
Ви у більшості своїй драли глотки і жопи за тупого наркомана Вову Зе?
Тож отримуйте, що заслужили - плювок у ваше обличчя від «слуг народа»!
…До речі, вам ЗЕлений Віслюк обіцяв доплату 300%?
Так вчителям він теж обіцяв зарплату в 4000 $)
Бгг)))
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08.05.2020 15:38 Ответить
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Саакашвили, где результаты реформ, п@дор?!
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08.05.2020 15:27 Ответить
Помнишь, как петя обещал войну закончить?
Вот так и результаты реформ будут, скоро, когда-нибудь, половину.
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08.05.2020 15:32 Ответить
Ну шо, отара, обрали собі преза? У вас там війна? Та ну , перестаньте! У вас вірус? Та не смішіть! У вас немає грошей ? Та ви гоните! У вас все норм, бо у вас найкращий президент всіх часів і народів, саме в такий час , коли країні котиться в прірву.

Отарі потрібно травички нажертись, та й наврядчи дійде, в якому лайні опинились.
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08.05.2020 15:36 Ответить
Колбасит?
Хорошо!
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08.05.2020 15:46 Ответить
Інформація про звільнення 50 тис. медиків через недофінансування не відповідає дійсності, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 5831
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08.05.2020 15:53 Ответить
А последними словами зебобы будут: "Что, порохоботы, колбасит? Значит все правильно делаю!"
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08.05.2020 15:57 Ответить
А вместо дата рождения и смерти напишут "Да какая разница".
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08.05.2020 16:09 Ответить
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08.05.2020 20:20 Ответить
На ваших - помочится пес.
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08.05.2020 16:19 Ответить
Неа, собаки и те умнее вас

Інформація про звільнення 50 тис. медиків через недофінансування не відповідає дійсності, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 5526
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08.05.2020 16:22 Ответить
В Північній Кореї справді жеруть траву, але славлять свого пухлика.
До речі, наш щось теж запух.
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08.05.2020 15:46 Ответить
Информация об увольнении 50 тыс. медиков из-за недофинансирования не соответствует действительности, - Нацслужба здоровья - Цензор.НЕТ 9694
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08.05.2020 15:28 Ответить
Цілий тиждень на ТБ в прайм-тайм та на всіх шоу! Цибуля, цибуля, цибуля, Порошенко, цибуля, цибуля, Порошенко............................. Коли я виходив до міста, то мені від усіх тхнуло цибулею, я вважав, що люди окрім цибулі вже ніц не їдять
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08.05.2020 15:50 Ответить
Не 50 тыс., а 49 тыс. не надо преувеличивать!
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08.05.2020 15:28 Ответить
49999, якщо точно Так брехав блаЗЄнський перед аудиторією
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08.05.2020 15:51 Ответить
А осадочек остался.
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08.05.2020 15:30 Ответить
В 90-е тоже никого не увольняли. Просто перестали платить.
Наш генеральный говорил главбуху: Мы им ни хрена не платим, а они все ходят. Надо брать деньги за вход.
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08.05.2020 15:31 Ответить
Долой реформы сатанистки супрун👎
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08.05.2020 15:32 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3114026.html Щиро вітаю лікарів!

Вчора, на вимогу фракції Порошенка, було скликано позачергову сесію Ради для прийняття Закона про захист лікарів під час пандемії.
Законопроект Пороха передбачав, що у випадку хвороби лікаря - йому виплачувалася б грошова компенсація за отриману шкоду здоров´ю.
Але ЗЕлені «слуги урода» злякалися, що прийняття такого Законопроекту від опозиції, підніме рейтинг «ЄС».
Тому «слуги урода» відкинули пропозиції Пороха, і проголосували за СВІЙ, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ Законопроект щодо лікарів. Згідно нього, лікар отримає грошову компенсацію не тоді, коли заразився короновірусом, а лише якщо стане інвалідом в результаті віруса.
Ще раз щиро вітаю лікарів!
Ви у більшості своїй драли глотки і жопи за тупого наркомана Вову Зе?
Тож отримуйте, що заслужили - плювок у ваше обличчя від «слуг народа»!
…До речі, вам ЗЕлений Віслюк обіцяв доплату 300%?
Так вчителям він теж обіцяв зарплату в 4000 $)
Бгг)))
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08.05.2020 15:38 Ответить
Переведуть всіх на 0,5 чи 0,25 ставки, або по черзі будуть відправляти у відпустку за свій рахунок. Таке вже було.
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08.05.2020 15:40 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3113730.html Лютi новини

1. В Кацапии приближается катарсис.
Это когда с помощью нефтяного кризиса, коронавируса и ближневосточных углеводородов, наступает просветление.
Украина провела успешные тестовые поставки природного газа из Словакии в Польшу посредством своей ГТС и непосредственно из своих ПХГ в Польшу.
"Ямал-Европа" летит в тартарары, а в перспективе полетит и "Газпром". Все это происходит на фоне резких заявлений "Нафтогаза" о новом иске. "Нафтогаз" намерен потребовать $17,3 млрд. за злоупотребление "Газпромом" своим доминирующим положением и жонглированием ценами.

2. Давно Украину так витиевато не посылали.
5 лет все было достаточно и нормально. Но новая власть так за год бомбанула экономику, что уже никто ничего не гарантирует. Инвестиционные банки считают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
"Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев", - отметил представитель Фонда.
Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
А если бы Порох и ЕС были у власти, кредит уже давно получили и деньги распределялись по расписанным статьям. Бигус накопал бы тысячу гривен неправильных расходов.
Нацжоны требовали бы посадить Свинарчуков, которые под шумок купили и притащили из-за паребрика пару мелких, но таких нужных деталей для ВСУ.
Новинский бился бы в припадке, что Киево-Печерскую Лавру неправильно вернули ПЦУ.
Послы выражали бы озабоченность и неприемлемость использования террористов при разминировании Горловки и разбора завалов.
В Донецке таки дождались бы чернокожих на танках, в составе миротворцев.
За поребриком начали бы роптать, что Крым похоже был подброшен подлыми бандеровцами доверчивым россиянам.
А всего-то надо было ПОДУМАТЬ в 2019.

3. Грязная игра.
Слуги приняли свой шулерский закон по страхованию медиков, чтобы партия ЕС не получила политических дивидендов. Политические дивиденды - это рейтинг.
Рейтинг для Зеленского имеет такое же значение, как и рейтинг для Януковича в 14-м.
Это демократических Ющенко и Порошенко можно было бить по рейтингу. А как Януковича били не по рейтингу, а по лицу, за точно такую же дичь, какую вытворяют слуги, - думаю, напоминать не стоит.
Или все же напомнить? Много людей вышли за Яныка? Ровно ноль.
Они "Сватов" смотрели, пока его в Ростов гнали.
Тоже самое будет и с Зелей.
А кортеж из 40 машин лишь подтверждает тот факт, что клоун срется не по детски.

4. В мене в друзях є хлопцi з пiхоти. Піхота - це така маленька стіна, з тіл, хто не побоявся стояти не самому краю. Стіна тонка, але в нашому випадку - не проривна. Не змiг оминути ваше свято. Зі святом, сміливі та стійки діти українських полей!

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
І.Лютий
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08.05.2020 15:41 Ответить
Читаю в фейсбуку Лютого. Дошкульно пише.
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08.05.2020 20:24 Ответить
******! ... Правда, ЗЄбіли?
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08.05.2020 15:44 Ответить
И кого сейчас в медицине можно минималкой удивить?
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08.05.2020 15:50 Ответить
Ну, там треба додати ще й аванс, який вже виплачено. Але ж це дикі гроші все одно((( А де ж обіцяні 300% підвищення? Мабуть, і там, де з/п в 4000долл вчителям... Медики ж також за це голосували?

Інформація про звільнення 50 тис. медиків через недофінансування не відповідає дійсності, - Нацслужба здоров'я - Цензор.НЕТ 1620
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08.05.2020 16:05 Ответить
С авансом и каким-то штрафом там и получается минималка - так почти весь младший и средний медицинский персонал получает.
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08.05.2020 16:16 Ответить
А де ж обіцяні ЗЄбанатом 300% підвищення?
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08.05.2020 16:19 Ответить
Просто денег нет. Найдем деньги - выплатим 300% надбавки за все отработанные часы в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. Дякую, дуже дякую.
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08.05.2020 16:28 Ответить
Нарід все одно скоріше повірить Зебобіку, ніж лікарю. Тут без варіантів.
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08.05.2020 17:17 Ответить
Мене найбільше обурює розрахунок окладу: і минулий уряд гройсмана-яценюка і позаминулі чомусь найнижчий оклад рахують від суми значно меншої мінімальної зарплати. І тоді медсестра (а це людина із технікумською освітою) має по розряду менше мінімалки. Але ж менше мінімалки платити взагалі не можна (спитайте будь-якого підприємця). Але це підприємцям не можна а бюджетним організаціям (державі тобто) - можна. От і виходить що санітарка і медсестра отримують майже стільки ж як лікар (значно вища кваліфікація, а занчить розряд)
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08.05.2020 20:34 Ответить
Ну звичайно! А повідомлення про скорочення, котре я підписав- то все Порошенко, так, зебанати?
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08.05.2020 15:45 Ответить
Зарплатню хоча б заплатили?
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08.05.2020 16:05 Ответить
Ні. Та поки що і не скоротили. Може ще і до червня.
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08.05.2020 16:10 Ответить
в Україні 18тис "лікарів" ЗАЙВІ з них 5 тис ВЖЕ не лікарі а адміністратори а 13тис ВЖЕ не лікарі бо НЕЗДАТНІ ПРОЙТИ ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ БЕЗ ХАБАРЯ!!!
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08.05.2020 15:45 Ответить
Звідки інфа?
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08.05.2020 15:48 Ответить
БЕЗПОСЕРЕДНЬО З АТЕСТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ця "інфа"!!
а ти б у тих лікарів попитав за кухлем шампусика чи коньяку(іншого не вживають) як вони складали останні іспити на переатестації....
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08.05.2020 15:53 Ответить
Так, ти член атестаційної комісії, я правильно зрозумів?
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08.05.2020 15:56 Ответить
И куда бы эти медики пошли в случае увольнения? на сбор клубники в Финляндии?
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08.05.2020 15:50 Ответить
фельшарів не вистачає... листонош.. санітарок... та й зашморги ще не такі коштовні...
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08.05.2020 15:55 Ответить
Ну разве что санитарками, носить овно из-под вирусных... Кстати, почему санитарок за заражение не собираются страховать?
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08.05.2020 16:00 Ответить
Обіцяють перенавчання на базі ПТУ. Уявляю як медсестру перенавчають на електрогазозварювальника.
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08.05.2020 15:57 Ответить
или на крановщицу башенного крана...
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08.05.2020 16:02 Ответить
До всього має бути хист, бо це будуть абізяни в зварювальних щитках, ще й без грошей.
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08.05.2020 16:16 Ответить
Невиплати при зарплаті 3-6 тисяч гривень? Це круто. Де ще у світі лікар коштує державі такі бабки??? Оборзіли ескулапи. За такі гроші не працюють навіть чорноробочі. Унікальна країна.
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08.05.2020 15:55 Ответить
Лікаря при зряплаті в 5-8тис грн(а не 3-6тис як ти тут дурканув) и дрином не заженеш в приватну лікарню на зарплату 15-17тис!!
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08.05.2020 15:57 Ответить
Ти забув сам собі лайк поставити.
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08.05.2020 16:04 Ответить
Не забув ><
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08.05.2020 16:13 Ответить
і шо ж тебе так сіпає???
Мені мої дописи ПОДОБАЮТЬСЯ!!
а ти та такі як ти свїми висерами ҐИДУЮТЬ
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08.05.2020 17:00 Ответить
За даними журналу, БігМак в Україні коштує 57 грн, а в США - 5,67 дол.(153грн) Таким чином, українська гривня виявилася недооціненою в 2,7крат до американського долара що до харчів!!
За версією The Economist, враховуючи всі ціни, реальний курс української національної валюти має становити 10,05 грн за долар.
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08.05.2020 16:09 Ответить
Круто! Економіка побудована на Бігмаках! А чого вже не в півлітрах?
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08.05.2020 16:11 Ответить
О, молодець, таки поставив.
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08.05.2020 16:12 Ответить
Ну, то займіться самолікуванням. Погугліть, попитайте сусідів. З'їжте шось від голови. І всеее будее доообре! )))
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08.05.2020 17:15 Ответить
КОМУ вы пытаетесь что-то объяснить?
""В Черновицкой области местная власть специально выделила средства, чтобы переквалифицировать уволенных медсестер. Нередко в СМИ появляется неправдивая информация, например, о том, что в Сумском роддоме уволили 500 медработников. Это неправда. На самом деле уволили 37, только 16 из них - врачи, 80% из них - пенсионного возраста. И уволили их не из роддома, а из женской консультации, где у одного врача в год было четыре пациентки",- говорится в обращении."
А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Далой прививки и доктора Смерть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 20:36 Ответить
 
 