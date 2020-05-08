Украинские воины уничтожили российский БТР 25 марта 2020-го на мариупольском направлении российско-украинского фронта. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский БТР 25 марта 2020-го на мариупольском направлении российско-украинского фронта.
В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись успешной атаки украинских бойцов.
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+85 Who’s Here
показать весь комментарий08.05.2020 16:23 Ответить Ссылка
+57 Палиця Василь
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+52 Andy Jumeirach
показать весь комментарий08.05.2020 16:26 Ответить Ссылка
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При Потрошке только за 4 месяца до выборов разрешили стрелять и начали появлятсья подобные видео на регулярной основе.
А в том, што это именно БТР у меня, например, нету никаких сомнений и перепутать его с БРДМ-ом, к примеру, или чем-то ещё просто невозможно.
Не понял отот Вася кацапо-казак...
Хай їх двухсотять хоча б сотнями на тощак.
Просто нахіра ото умнічать типу "яка модель" ???
Производство БТР в Раше не делает его "российским".
А https://youtu.be/sjRN9CncPro ЦЕ послухай до кінця.
Потому Украина и в заднице что такие как ты вместо того чтобы с кацапами воевать обкладывают матюками других кто на своей же стороне только потому что лень подумать что сказал другой.
Идинах. Упоротое чмо.
А так половина читателей уверены что зашкварили БТР с кадровым экипажем из раша-солдат.
Но почитай каменты - люди воспринимают буквально, типа ехал БТР с российским флагом с кадровым экипажем из военнослужащих Раши и его бахнули.
коню в пальтоконеву в шинелі чехи вже поставили унітаз.
Журналисты должны быть точны в формулировках, а не выдавать "жареные" заголовки чтобы завлечь читателя. Написали бы "сожгли вражеский БТР" - и все, никаких вопросов.
Кстати памятник РОА в Праге - это круто, плевок в душу москалям, + напоминание о том что Прагу в мае 1945 освободили не краснозадые а ненавистные совкам "власовцы" Нам то, украинцам, пофигу кто там что, но как плевок в душу ватанам - зачет.
А этот "плевок в душу" - чушь собачья... Во-первых, теперешние "русские" и "душа", "совесть", "память", "честь" - взаимоисключающие понятия... Они сами на себя плюют, а потом утираются и продолжают жить, но уже в новой, ими же созданной, реальности... Их "история" - "лоскутное одеяло" из кучи мифов, и если один начинает расползаться, они на его место лепят новую заплату... Триколор, двуглавый орёл и Сталин... Коммунизм и религия... . Великая Отечественная и восхваление Геббельса... и так далее..
С тех пор не перевариваю "жареных" заголовков. Журналист который шпарит "жареными" заголовками - обманывает людей.
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
очень красиво , можно и накатить ,
турецкие Bayraktar , чтоб не шастали козломордые где попало.