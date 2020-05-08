Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк. ВИДЕО

Трагедии прошлого не имеют права повторяться. Нам нужна антидиктаторская коалиция, которая остановит войну против Украины, начатую наследниками сталинского режима - Россией.

Об этом в ходе онлайн дискуссии "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности" Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

Эта война была развязана двумя тиранами - Гитлером и Сталиным, отметил Яценюк. Вторая мировая требует правды "об издевательствах, которые были совершены двумя диктаторами и извергами, какими были Гитлер и Сталин". В Советском Союзе погибли не 27 млн граждан, как говорила советская пропаганда, а 41 млн, среди них около 10 млн - украинцы. "Правда и то, что десятки миллионов в Европе погибли от этой войны, около 6 млн евреев были уничтожены в Холокосте".

"Никто не имеет права переписывать эту историю, а тем более - использовать эту историю в своих политических идеологемах", - сказал он.

Яценюк назвал "наглой ложью" заявление Путина, что якобы СССР победил бы нацистскую Германию без Украины ". "Так же СССР не победил бы без Соединенных Штатов, без Великобритании, без других стран-членов антигитлеровской коалиции".

Путин, режим которого является преемником сталинского режима, подчеркнул Яценюк, "пытается исказить историю и использовать эту одну из крупнейших мировых трагедий в собственных узкополитических целях": "И именно Путин нарушил мировой порядок впервые после окончания Второй мировой войны, когда он незаконно аннексировал украинском территорию - Крым отправил свои войска в Донецк и Луганск".

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Основатель Фонда "Открой Украину" подчеркнул, что трагедии прошлого не должны повторяться сейчас: "Война завершилась тогда. И сейчас война в Украине также должна завершиться. И здесь нам так же нужна демократическая коалиция, антидиктаторская коалиция, которая расскажет правду о Второй мировой войне и которая остановит войну, начатую наследниками сталинского режима - Россией - против Украины".

Яценюк подчеркнул, что война, которую Россия ведет на территории Украины, завершится "на условиях, которые важны Украине и украинскому государству - возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

Путин мечтает о новых Ялтинских договоренностях, хочет быть основным новым тоталитарным лидером, который разделяет мир. "Он хочет вернуть свои сферы влияния, забрать Украину, думает о порабощении Балтийских стран и восстановлении Советского Союза. Мы должны всеми нашими усилиями удержать самое большое достояние, которое сегодня есть в Европе после Второй мировой войны - Европейский Союз", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Задача свободного мира, подчеркнул Яценюк - "не на словах, а на деле делать выводы из величайшей трагедии прошлого века и из той драмы, которая разворачивается сегодня в Украине": "Европейский Союз является одной из основополагающих вещей сохранения мира в Европе. Давайте ценить то, что мы имеем, потому что потом будет слишком поздно".