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Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк. ВИДЕО

Трагедии прошлого не имеют права повторяться. Нам нужна антидиктаторская коалиция, которая остановит войну против Украины, начатую наследниками сталинского режима - Россией.

Об этом в ходе онлайн дискуссии "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности" Киевского форума по безопасности заявил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

Эта война была развязана двумя тиранами - Гитлером и Сталиным, отметил Яценюк. Вторая мировая требует правды "об издевательствах, которые были совершены двумя диктаторами и извергами, какими были Гитлер и Сталин". В Советском Союзе погибли не 27 млн граждан, как говорила советская пропаганда, а 41 млн, среди них около 10 млн - украинцы. "Правда и то, что десятки миллионов в Европе погибли от этой войны, около 6 млн евреев были уничтожены в Холокосте".

"Никто не имеет права переписывать эту историю, а тем более - использовать эту историю в своих политических идеологемах", - сказал он.

Яценюк назвал "наглой ложью" заявление Путина, что якобы СССР победил бы нацистскую Германию без Украины ". "Так же СССР не победил бы без Соединенных Штатов, без Великобритании, без других стран-членов антигитлеровской коалиции".

Путин, режим которого является преемником сталинского режима, подчеркнул Яценюк, "пытается исказить историю и использовать эту одну из крупнейших мировых трагедий в собственных узкополитических целях": "И именно Путин нарушил мировой порядок впервые после окончания Второй мировой войны, когда он незаконно аннексировал украинском территорию - Крым отправил свои войска в Донецк и Луганск".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Основатель Фонда "Открой Украину" подчеркнул, что трагедии прошлого не должны повторяться сейчас: "Война завершилась тогда. И сейчас война в Украине также должна завершиться. И здесь нам так же нужна демократическая коалиция, антидиктаторская коалиция, которая расскажет правду о Второй мировой войне и которая остановит войну, начатую наследниками сталинского режима - Россией - против Украины".

Яценюк подчеркнул, что война, которую Россия ведет на территории Украины, завершится "на условиях, которые важны Украине и украинскому государству - возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".

Путин мечтает о новых Ялтинских договоренностях, хочет быть основным новым тоталитарным лидером, который разделяет мир. "Он хочет вернуть свои сферы влияния, забрать Украину, думает о порабощении Балтийских стран и восстановлении Советского Союза. Мы должны всеми нашими усилиями удержать самое большое достояние, которое сегодня есть в Европе после Второй мировой войны - Европейский Союз", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Задача свободного мира, подчеркнул Яценюк - "не на словах, а на деле делать выводы из величайшей трагедии прошлого века и из той драмы, которая разворачивается сегодня в Украине": "Европейский Союз является одной из основополагающих вещей сохранения мира в Европе. Давайте ценить то, что мы имеем, потому что потом будет слишком поздно".

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) путин владимир (31657) россия (96455) Яценюк Арсений (8013)


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Топ комментарии
+14
Ти шо, кацапчику! Бухаєш у буржуазну дату? І не боїссі? Твій колорадський "прадзнег" завтра.
До речі, танк на голову склеїв? Не тисне? Нє жмьот?
Ну скажи ще раз "мееееее", Мефодію.
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08.05.2020 19:07 Ответить
+12
Взагалі то ні, один з самих розумних політиків **********, а в порівняні з зеленою пліснявою взагалі святий.
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08.05.2020 19:14 Ответить
+11
А от хрін знає за що, за вілли в Майами, за вкрадений лярд, за стіну, яку не профінансували. Є категорія людей, що вірять в усі помиї, які л'ють кацапські боти.
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08.05.2020 19:12 Ответить
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Тащи табуретку.
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08.05.2020 19:03 Ответить
Ти шо, кацапчику! Бухаєш у буржуазну дату? І не боїссі? Твій колорадський "прадзнег" завтра.
До речі, танк на голову склеїв? Не тисне? Нє жмьот?
Ну скажи ще раз "мееееее", Мефодію.
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08.05.2020 19:07 Ответить
Я что то пропустил?А за что?😂
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08.05.2020 19:09 Ответить
А от хрін знає за що, за вілли в Майами, за вкрадений лярд, за стіну, яку не профінансували. Є категорія людей, що вірять в усі помиї, які л'ють кацапські боти.
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08.05.2020 19:12 Ответить
Я вже давно на таких не звертаю уваги, зовсім.Хотілося би посміятися,але не смішно.Вони нажаль ********* цю краіну.
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08.05.2020 19:16 Ответить
Не *********, вважайте їх туалетними качатами.
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08.05.2020 19:18 Ответить
Нажаль *********.Але це є моя особиста думка.
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08.05.2020 19:22 Ответить
ніт...головне-це за моджахедізм у чечні
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08.05.2020 19:21 Ответить
Фамилия ему не нравится.
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08.05.2020 19:14 Ответить
Нормальне прізвище, мене його тато вчив на істфаці, чолов'яга під 2 метри, волейбол любив, які нафіг євреї.
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08.05.2020 19:17 Ответить
Невже Адмін залишить такі погрози?
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08.05.2020 19:20 Ответить
та дело ж не в админе - он может и пропустить..
дело в сволочах, которые такое пишут ...
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08.05.2020 19:29 Ответить
нет Вова на колу
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08.05.2020 19:26 Ответить
Моджахед Сеня
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08.05.2020 19:01 Ответить
Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1573
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08.05.2020 19:04 Ответить
Очінь Акь-Баррь!!
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08.05.2020 23:38 Ответить
запарив
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08.05.2020 19:05 Ответить
Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8432
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08.05.2020 19:08 Ответить
Одноразова фігня, як і ті діди на патиках. Нормальний ящик роками тримається.
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08.05.2020 19:15 Ответить
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08.05.2020 19:22 Ответить
Админы, баньте вату.
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08.05.2020 19:12 Ответить
Взагалі то ні, один з самих розумних політиків **********, а в порівняні з зеленою пліснявою взагалі святий.
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08.05.2020 19:14 Ответить
ну да. нареформировать на карман у него розуму выстачило.
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08.05.2020 19:16 Ответить
Це да, але там розумно зроблено. сам бачиш, крім лайновкидів нічого не знайшли, правда він і до 2014 був небідний. Перші компи до нас він привіз ще на початку 90-х.
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08.05.2020 19:19 Ответить
Самий розумний - ще не самий чесний...І слово "**********" нехай забуде...У нього всьо "взаді",як у тої "Наді,що нагнулась в спортзалі"...
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08.05.2020 19:19 Ответить
Так він і не сперечається, хоча шкода.
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08.05.2020 19:20 Ответить
Сеня, а можно сначала спасти Украину от зеленых, а потом уже о ЕС думать?
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08.05.2020 19:15 Ответить
нет...зелень преходяща.а вот избавиться от рахи,хоть бы и ЕС-главная задача.
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08.05.2020 19:24 Ответить
реально Украине помогают только Штаты...., а о ЕС я бы сказал, но лучше промолчу....
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08.05.2020 19:28 Ответить
честно говоря,нам и особой помощи от них не надо...надо просто быть в составе ес и нато.
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08.05.2020 19:32 Ответить
за НАТО - полностью согласен...., а еще лучше - стратегическое союзничество с США.... а на счет ЕС - я бы туда не совался.... наши союзники там только Польша и Литва..., а остальное коррумпированный паРашенский хлам.... с ними больше геморроя, чем пользы..... не даром Бриты оттуда сдриснули.....
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08.05.2020 19:50 Ответить
Давно задумалса о доцельнасьтє нас в єтай ЄС.
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08.05.2020 23:41 Ответить
Кто-то еще помнит была такая партия зеленых?
Тоже на лисапетах приехали, один раз.
И где они теперь.
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08.05.2020 19:31 Ответить
Кролик стал первой жертвой рашапропаганды, порох второй.
И тем не менее после себя ослу оставили профицит бюджета.
Дальше сами знаете шо было.
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08.05.2020 19:36 Ответить
Кролик лучше б стену нормальную построил, как в Израиле
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08.05.2020 19:40 Ответить
до жопы та стена.... орки ее на следующий день расх*т......
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08.05.2020 19:51 Ответить
Кролик сделал то, что не смог ни один украинский очильнык - разорвал газовую зависимость от росии, положив конец газовому шантажу со стороны рашки.
Надеюсь что в недалёком будущем этот факт будет по достоинству оценен и отражен в учебниках новой украинской истории.
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08.05.2020 19:57 Ответить
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08.05.2020 20:01 Ответить
Войну выграла Норвегия.А точнее спецназ Йохима Реннеберга,развалившая ядерную программу Рейха
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08.05.2020 19:44 Ответить
Сеня, а шо там подводный поезд, он вернулся из Китая ? А стену докопал ? )
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08.05.2020 19:54 Ответить
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 277
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08.05.2020 19:58 Ответить
чисто, для поржать, (орел на кивере французкий, если что)Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3747
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08.05.2020 19:57 Ответить
А лаптєногєй газпадьїнн в каскі--ісконарусккай кєтаїц.
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08.05.2020 23:43 Ответить
это теперь Васю Теркина таким малюют. , а кто слева неразобрал, получается французика в плен взяли, и на допрос конвоируют.
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09.05.2020 09:25 Ответить
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9175
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08.05.2020 20:01 Ответить
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4772
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08.05.2020 20:24 Ответить
Звідки це чудо куля в лоб вилізло,мабуть паркан побудував на кордоні,і на обрії з'явилися нові гроші для його неіснуючих проектів,подайте хто скільки зможе.
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08.05.2020 20:28 Ответить
Арсєній, якби самураї не полізли бодатися з янки, то можливо світ був би інакшим..тому поки не образять найсильнішого звіра ладу у цій савані не буде і гієни будуть рвати слабких та поранених..
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08.05.2020 20:28 Ответить
"Баддадца"--єта братаньє лє?
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08.05.2020 23:44 Ответить
Перл-Харбора знать..?
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09.05.2020 00:47 Ответить
мелкокалиберный ескафандёр (бациллы бо разгулялись) с замашками наполеона, претензией на великого хоккеиста и ядерными ракетами?
шо быть смешнее и страшнее?
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08.05.2020 21:25 Ответить
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5190
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08.05.2020 22:08 Ответить
 
 