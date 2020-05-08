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Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева. ВИДЕО
Украинские воины, применив пулемет, установленный на усовершенствованный украинским ветераном Иваном Савельевым станок, успешно уничтожили бункер оккупантов.
Об этом на странице в Фейсбуке сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Долб##бы иногда бывают очень упорными.... Но хватает их ненадолго".
П.С. Фото позиции сепаров до оп#зд#ливания))))".
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Топ комментарии
+49 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий08.05.2020 21:01 Ответить Ссылка
+35 Вася Шевченко #371210
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+31 Борис Козлов #446474
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Послушав это, можно написать такое, особенно если ты православный:
Солнце светит.
Ствол дымит.
Зазевался.
Был убит.
И душа ме-
тнулась в ад.
Так и надо.
Он бурят.
Раз два три, сто
В ряд.
Настреляли мы бурят.
По дороге в ад.
Черти сделают обряд.
Убирайся.
В Рашку прочь.
Надо Пути-
ну помочь.
Ты в Воронеж.
Поезжай.
Бери "сахар" -
Подрывай.
В православный ад.
Отправляем мы бурят.
Там уже отряд.
Им примерили наряд.
Кто шаману.
Говорит.
Если бахнут.
Динамит.
Просто прямо в ад.
Отправляйся ты бурят.
Ну а если мат.
Отвали дегенерат.
Кстати тогда Патрушев прибежал на какое-то "ток шоу" с мешком: здесь детонаторы у меня, но не раскрою и не покажу т.к. тайна. И ватники это проглотили. В любой стране этих тварей уже бы разорвали за такое.(в нормальной стране)
зачьотно, хлопці!
Слава Україны !
-Бідаа...
-Нормально!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
Но надо не забывать ,что
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
что в триста раз ее умней
чтоб не расстраивать хозяйку
он деликатнейше тупит
Бутусов, на самом деле честь и хвала расчету, а способствовало их успеху следующее: разведка, что вьіявила цель и ее характер; навигаторьі, что точно определили координатьі цели; связь, что сделела возможньім дать расчету целеуказание; оптика, что сделала возможньім попадание в цель.
И венцом всему "уничтожили из пулемета на станке Савельева?" Не находишь ето странньім и к чему етот пиар?