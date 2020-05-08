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Новости Видео Операция Объединенных сил
25 344 31

Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева. ВИДЕО

Украинские воины, применив пулемет, установленный на усовершенствованный украинским ветераном Иваном Савельевым станок, успешно уничтожили бункер оккупантов.

Об этом на странице в Фейсбуке сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Долб##бы иногда бывают очень упорными.... Но хватает их ненадолго".

П.С. Фото позиции сепаров до оп#зд#ливания))))".

Смотрите также - Взрыв российского бункера от огня пулемета КПВТ на станке Савельева. ВИДЕО

Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева 01

Автор: 

57 отдельная мотопехотная бригада (104) операция Объединенных сил (6766) Савельев Иван (10)


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Топ комментарии
+49
Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева - Цензор.НЕТ 1451
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08.05.2020 21:01 Ответить
+35
а вид то действительно - шикарный!
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08.05.2020 21:04 Ответить
+31
https://www.youtube.com/watch?v=3r5wFtenCCw

Послушав это, можно написать такое, особенно если ты православный:

Солнце светит.
Ствол дымит.
Зазевался.
Был убит.

И душа ме-
тнулась в ад.
Так и надо.
Он бурят.

Раз два три, сто
В ряд.
Настреляли мы бурят.

По дороге в ад.
Черти сделают обряд.

Убирайся.
В Рашку прочь.
Надо Пути-
ну помочь.

Ты в Воронеж.
Поезжай.
Бери "сахар" -
Подрывай.

В православный ад.
Отправляем мы бурят.

Там уже отряд.
Им примерили наряд.

Кто шаману.
Говорит.
Если бахнут.
Динамит.

Просто прямо в ад.
Отправляйся ты бурят.

Ну а если мат.
Отвали дегенерат.
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08.05.2020 20:59 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=3r5wFtenCCw

Послушав это, можно написать такое, особенно если ты православный:

Солнце светит.
Ствол дымит.
Зазевался.
Был убит.

И душа ме-
тнулась в ад.
Так и надо.
Он бурят.

Раз два три, сто
В ряд.
Настреляли мы бурят.

По дороге в ад.
Черти сделают обряд.

Убирайся.
В Рашку прочь.
Надо Пути-
ну помочь.

Ты в Воронеж.
Поезжай.
Бери "сахар" -
Подрывай.

В православный ад.
Отправляем мы бурят.

Там уже отряд.
Им примерили наряд.

Кто шаману.
Говорит.
Если бахнут.
Динамит.

Просто прямо в ад.
Отправляйся ты бурят.

Ну а если мат.
Отвали дегенерат.
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08.05.2020 20:59 Ответить
Бери "сахар"подрывай это вообще тема про попытку подрыва дома в Рязани, где путинские фсбешники спалились ?
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08.05.2020 21:49 Ответить
да, просто из меня стихоплет не очень.
Кстати тогда Патрушев прибежал на какое-то "ток шоу" с мешком: здесь детонаторы у меня, но не раскрою и не покажу т.к. тайна. И ватники это проглотили. В любой стране этих тварей уже бы разорвали за такое.(в нормальной стране)
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08.05.2020 21:57 Ответить
Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева - Цензор.НЕТ 1451
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08.05.2020 21:01 Ответить
а вид то действительно - шикарный!
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08.05.2020 21:04 Ответить
На все 100
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08.05.2020 21:16 Ответить
Картина маслом !
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08.05.2020 22:05 Ответить
"...НОРМАЛЬНО"

зачьотно, хлопці!
Слава Україны !
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08.05.2020 21:06 Ответить
Последний диалог - шедевр:
-Бідаа...
-Нормально!
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08.05.2020 22:12 Ответить
Слава Українi!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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08.05.2020 21:10 Ответить
Хорошо горит, бляха...
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08.05.2020 21:10 Ответить
Горит бубновый!
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08.05.2020 21:11 Ответить
На перегной кацапо-фашистов!
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08.05.2020 21:17 Ответить
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
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08.05.2020 21:18 Ответить
Золотом кацап ніколи не буде. Добривом - так, перегноєм - так. А золотом - ні.
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08.05.2020 21:55 Ответить
хiба що,мертвий кацап-золото
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09.05.2020 12:19 Ответить
Класс.
Но надо не забывать ,что

С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
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08.05.2020 21:22 Ответить
Полная блондинка! Сажай лучше картошку.
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09.05.2020 08:39 Ответить
у поэтессы есть компьютер
что в триста раз ее умней
чтоб не расстраивать хозяйку
он деликатнейше тупит
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09.05.2020 08:48 Ответить
Какой то бункер высокий.
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08.05.2020 21:25 Ответить
был
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08.05.2020 21:35 Ответить
агресор незабаром з голоду загнеться
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08.05.2020 21:49 Ответить
Досвід СССР показує, що не обов'язково знищувати бункери для пипця агресору.
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08.05.2020 22:04 Ответить
Видосик определенно лучше чем те что булавоносец снимает .... И результат радует! Неужели из пулемета ? Больше похоже на ....рогатку.
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08.05.2020 22:15 Ответить
Роман Доник должен бьіть классньій парень )))
Бутусов, на самом деле честь и хвала расчету, а способствовало их успеху следующее: разведка, что вьіявила цель и ее характер; навигаторьі, что точно определили координатьі цели; связь, что сделела возможньім дать расчету целеуказание; оптика, что сделала возможньім попадание в цель.
И венцом всему "уничтожили из пулемета на станке Савельева?" Не находишь ето странньім и к чему етот пиар?
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09.05.2020 09:41 Ответить
Кстати, характер последствий похож на попадание ПТуРа. Мож он туда тоже станок приделал))), а может в БК(не пулеметньій!!!!!) попали трассером. И находился в том "бункере" не пулеметньій расчет
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09.05.2020 09:47 Ответить
аж душа радуется как полыхает вражье кубло, а из чего уничтожили это уже не важно, у врага везде должн полыхать земля под ногами
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09.05.2020 15:10 Ответить
 
 