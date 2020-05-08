Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева. ВИДЕО

Украинские воины, применив пулемет, установленный на усовершенствованный украинским ветераном Иваном Савельевым станок, успешно уничтожили бункер оккупантов.

Об этом на странице в Фейсбуке сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Долб##бы иногда бывают очень упорными.... Но хватает их ненадолго".

П.С. Фото позиции сепаров до оп#зд#ливания))))".

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