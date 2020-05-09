Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержаны пятеро членов банды, в том числе действующие сотрудники Нацполиции и СБУ. Они среди белого дня нападали на предпринимателей, занимавшихся IT-технологиями, вывозили их в лес и требовали деньги. Один из пострадавших отдал $175 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"К преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов", — сказано в сообщении.

Похищенным надевали наручники, избивали и требовали большие суммы денег.

"Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 000 долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег", — рассказали в полиции.

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Дома у бандитов изъяли 9 пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации Президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция" , наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 000 долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков — амфетамина, метадона, героина.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

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Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.









