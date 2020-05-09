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Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержаны пятеро членов банды, в том числе действующие сотрудники Нацполиции и СБУ. Они среди белого дня нападали на предпринимателей, занимавшихся IT-технологиями, вывозили их в лес и требовали деньги. Один из пострадавших отдал $175 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"К преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов", — сказано в сообщении.

Похищенным надевали наручники, избивали и требовали большие суммы денег.

"Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 000 долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег", — рассказали в полиции.

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Дома у бандитов изъяли 9 пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации Президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция" , наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 000 долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков — амфетамина, метадона, героина.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

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Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп 01
Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп 02
Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп 03
Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп 04
Полицейские и сотрудники СБУ похищали столичных айтишников и требовали выкуп 05

Автор: 

выкуп (46) вымогательство (428) Нацполиция (16607) похищение (1691) правоохранительные органы (2971) СБУ (20124) силовики (2799)


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Топ комментарии
+51
Какой залог, состава преступления не найдут и вернутся по домам, счастливые и немного обедневшие.
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09.05.2020 01:37 Ответить
+41
А вы продолжайте ставить ДИЮ и ждите в гости оборотней в пагонах.ПС.Я айтишник,и в жизни не поставлю в Украине по своей воле ничего из государственного ПО.Одна из причин как раз в заглавии этой статьи
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09.05.2020 01:47 Ответить
+33
Материал из разряда "Жесть" : действующие кадровые офицеры полиции и госбезопасности - в свободное время от службы, это бандиты, похищающие людей с целью получения выкупа.

Такого ужаса не то, что в Голландии или в Германии невозможно вообразить, но даже и в соседней Румынии представить немыслимо...
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09.05.2020 03:15 Ответить
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Кто бы сомневался! Если есть где крупно заработать денег-там СБУ первое.
Ничем отморозки не гнушаются, в том числе разбоями, рекетом и захватом заложников.
Давно пора разогнать этих мразей. От них для страны большой ущерб.
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09.05.2020 13:53 Ответить
Реформированная полиция, реформированное СБУ... Я, кстати, не считаю, что там все преступники, но что-то там не то.
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09.05.2020 14:17 Ответить
это не бандюки это диверсанты.
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20.06.2020 16:31 Ответить
наивно верить в то что эта сборная группировка действовала автономно без ведома кураторов "свыше", ведь подобный арсенал при желании спецов можно было отследить оперативно и многие элементы изъятого просто так на барахолке не приобретешь, они не в свободном доступе.вывод один где то не так сработали, а остальное пыль в глаза наивным
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09.05.2020 14:44 Ответить
Не поділились.
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09.05.2020 21:09 Ответить
Чем закончилось бриллиантовое дело? Где хозяин у которого вынесли магазин и где те которые вынесли
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09.05.2020 15:11 Ответить
Хозяина по- моему застрелили если не ошибаюсь.
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10.05.2020 01:50 Ответить
Ай да Аваков, ай да Баканов, вот что значит взаимодействие правоохранительных органов
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09.05.2020 19:35 Ответить
Никогда такого не было и вот опять. Честно говоря по работе мне приходилось бывать в домах прокуроров, судей и полицейских чинов, так вот они ВСЕ ДЕМОНСТРАТИВНО живут НЕ ПО СРЕДСТВАМ, и их ВСЕ воры, коррупционеры или бандиты.
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10.05.2020 01:48 Ответить
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