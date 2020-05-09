Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок. ВИДЕО
Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко пытался попасть к Вечному огню в парке Славы в Киеве, нацепив на пиджак запрещенную в Украине коммунистическую символику.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео - Олег Богачук
На видео видно, как Симоненко пытается убедить полицию в том, что его значок с изображением Ленина не подпадает под запрет. В итоге ему пришлось снять с себя пиджак, после чего его пропустили.
Топ комментарии
+58 oleg1966
показать весь комментарий09.05.2020 13:00 Ответить Ссылка
+55 vitaliymkua
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+47 Fjall_Raven
показать весь комментарий09.05.2020 12:56 Ответить Ссылка
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Если б русские вошли в Киев и другие города Украины, как например в Донецк... Это были бы первые коллаборанты, кто присягнул бы на верность путинскому рейху...
Первые, кто безжалостно бы убивал, чтобы понравится оккупанту...Первыми, кто клеветал бы на соседей, сдавал бы на подвалы и чинил расправы над проукраинским населением...
Не понимаю, зачем Украина это все терпит?
https://censor.net/comments/locate/3194508/019214f3-b796-71ab-a973-286f8d8ac309
в жопе застрял пионэрский значок
Капиталисты все это делают потому что не могут предложить людям ничего хорошего кроме постоянных кризисов, нестабильности, неравенства, постоянного роста цен и тарифов.