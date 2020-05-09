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Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок. ВИДЕО

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко пытался попасть к Вечному огню в парке Славы в Киеве, нацепив на пиджак запрещенную в Украине коммунистическую символику.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

На видео видно, как Симоненко пытается убедить полицию в том, что его значок с изображением Ленина не подпадает под запрет. В итоге ему пришлось снять с себя пиджак, после чего его пропустили.

Смотрите также: Полиция в Киеве усилила меры общественной безопасности. ФОТОрепортаж

Киев (25793) коммунизм (287) Ленин Владимир (573) Симоненко Петр (1643) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+58
Вот они настоящие герои, воины освободители. Это 1985 г. посмотрите на этих стариков , напомню -сейчас 2020. Вопрос ;"Где вы находите живых ветеранов сейчас ?"Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 825
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09.05.2020 13:00 Ответить
+55
Як же набридли ці совкодрочери.
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09.05.2020 12:57 Ответить
+47
не могли просто пристрелить?
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09.05.2020 12:56 Ответить
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Мумия возвращается
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09.05.2020 13:24 Ответить
О! Спливло червоне лайно.
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09.05.2020 13:24 Ответить
тут просто всё. Забыли комуняшку, интервью не берут, на тв не зовут. Денежек мало стало. Чуть напомнить надо. Ну напомнил. Оно ведь как членин в Вене живёт давненько с жинкой свежей, комуняки это всегда *********, всяких там Инесс Арманд например. Там в эмиграции оно газету *Искра* редактирует по вечерам. Правда сюда никто не везёт тут газетку. Дайте деду паровоз на вокзале, кепку, пусть залезет, помашет митингу из цыган и бомжуков. А в Разлив не отправляйте в шалаш---оно не поедет---не дурак. А мы просто оторжёмся!
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09.05.2020 13:24 Ответить
"Это не крест. Ну какой же это крест? Это скорее буква ха!" (с)
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09.05.2020 13:26 Ответить
нікакакая ето нє "хє", ето он самий і єсть - крєст
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09.05.2020 13:28 Ответить
Он самый и есть - жребий!
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09.05.2020 13:52 Ответить
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 3143
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09.05.2020 13:29 Ответить
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 1609

Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 9698 Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 6455

.....
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09.05.2020 13:35 Ответить
Во дебилы. И розембаум туда же
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09.05.2020 13:39 Ответить
Там все джидаи.
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09.05.2020 13:52 Ответить
ти і досі не збагнув що пабєдабєсіє та пукінський фашизм це ідеологія марамоїв совкових?
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09.05.2020 15:40 Ответить
дичь!!!
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09.05.2020 13:42 Ответить
ТЕНЬ ПОБЕДЫ
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09.05.2020 13:37 Ответить
Раздеть суку и гонять с хлыстом по парку .
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09.05.2020 13:38 Ответить
Ленин на груди выглядит как какое-то отклонение в развитии, или старческий маразм.
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09.05.2020 13:41 Ответить
Потенциальные коллаборанты...
Если б русские вошли в Киев и другие города Украины, как например в Донецк... Это были бы первые коллаборанты, кто присягнул бы на верность путинскому рейху...
Первые, кто безжалостно бы убивал, чтобы понравится оккупанту...Первыми, кто клеветал бы на соседей, сдавал бы на подвалы и чинил расправы над проукраинским населением...
Не понимаю, зачем Украина это все терпит?
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09.05.2020 13:45 Ответить
Вся нечисть хоче попіаритися...
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09.05.2020 13:50 Ответить
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 4605
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09.05.2020 13:54 Ответить
Ворюга- коммуняка симоненко опять появился на горизонте???!
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09.05.2020 14:03 Ответить
И у этой лживой, подлой, наворовавшейся твари хватает наглости появляться на людях? Какой ему Вечный огонь? Почему не задержали?
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09.05.2020 14:14 Ответить
Посадите Симоненка в тюрьму и скажите что то не тюрьма а ленинская комната
https://censor.net/comments/locate/3194508/019214f3-b796-71ab-a973-286f8d8ac309
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09.05.2020 14:16 Ответить
А ви кажете що все життя треба ровиватися... нахрена совкам було напрягатися, коли можна було все життя "чісліца в бухгалтерії"
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09.05.2020 14:36 Ответить
А чому не повязали і на коліна гнидоту не поставили?
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09.05.2020 14:40 Ответить
Червоний губастик отримав від пуйла платну рознарядку, щоб не забували про комуняк.
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09.05.2020 14:43 Ответить
*** як ті совкопітеки вже дістали своїм маразмом!!!!
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09.05.2020 14:53 Ответить
долго, пытливо кряхтел старичок,
в жопе застрял пионэрский значок
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09.05.2020 14:53 Ответить
Сделайте этому уроды веревку в виде колорадской ленты и вздерните его на хрещатике, он должен будет от радости скрепной, принять смерть с гордостью.
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09.05.2020 14:54 Ответить
Чистый капитализм, который намного хуже социализма и который фашисты навязывают Украине уже шесть лет тоже нужно приравнивать к фашизму и если запрещают коммунистическую символику, тогда нужно запрещать и капиталистическую символику с капиталистическими фашистскими ценностями.
Капиталисты все это делают потому что не могут предложить людям ничего хорошего кроме постоянных кризисов, нестабильности, неравенства, постоянного роста цен и тарифов.
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09.05.2020 15:09 Ответить
Ватный краснозадый длбб, пропаганда кАмунизьма- ононизьма в Украине запрещена, идешьнах в сад...
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09.05.2020 17:51 Ответить
той що свиню сосав вечна маладой у ниго октябрь вперди и вова сифилитик на груди...
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09.05.2020 15:35 Ответить
Надо его сразу там и дезинфицировать!!!
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09.05.2020 16:16 Ответить
З якої помийки ще й це чмо комуняцьке вілізло?
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09.05.2020 16:24 Ответить
В дурку це бидло!
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09.05.2020 16:29 Ответить
почему оно еще не уехало?!
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09.05.2020 16:33 Ответить
вечно живой заспиртованый как вовка
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09.05.2020 17:01 Ответить
ВЫЗЫВАЙТЕ санитаровСимоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983
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09.05.2020 17:04 Ответить
Ти диви! Виліз як колорадський жук після зимівлі в землі.
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09.05.2020 17:32 Ответить
Сначала отхлестать этими гвоздиками по ипалу в хлам, потом красной обоссаной тряпкой с захлестом
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09.05.2020 17:47 Ответить
симоненко - чмо !!!
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09.05.2020 18:33 Ответить
одни трупаки празднуют (Симоненко политический труп)
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09.05.2020 18:39 Ответить
А шо оно еще нездохло
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09.05.2020 19:47 Ответить
павешать падлу
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09.05.2020 19:51 Ответить
это поколение просто мы должны пережить ..колбоса по 2-20 обернулась нам войной ..совести у этих причвалуш нету
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09.05.2020 20:26 Ответить
Коммунисты-репидасты.Ничего другого в голову не пришло.))))
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09.05.2020 20:55 Ответить
А куда свою молодую корову дел,подлый разрушитель социалистической ячейки общества?
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09.05.2020 21:32 Ответить
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