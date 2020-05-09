Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок. ВИДЕО

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко пытался попасть к Вечному огню в парке Славы в Киеве, нацепив на пиджак запрещенную в Украине коммунистическую символику.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

На видео видно, как Симоненко пытается убедить полицию в том, что его значок с изображением Ленина не подпадает под запрет. В итоге ему пришлось снять с себя пиджак, после чего его пропустили.

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