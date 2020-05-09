Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!". ВИДЕО

"Слуга народа" Дмитрук принял участие в автопробеге ко Дню победы в Одессе. Общественные активисты утверждают, что мероприятие было организовано партией пророссийского пропагандиста Шария.

Об этом организация "Оберіг" сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Народный депутат от партии "Слуга Народа" А. Дмитрук приехал поддержать акцию фсбшного провокатора шария. Но у него тоже что-то пошло не так", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Дмитрук препирается с активистом, который обзывает его "московской шлюхой" и обещает повесить на ближайшем столбе.

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Ранее в Одессе полиция и активисты заблокировали посвященный Дню победы автопробег ОПЗЖ из-за использования запрещенной коммунистической символики.

Напомним, 2 мая депутаты СН Дмитрук и Леонов возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана погибла группа сепаратистов.