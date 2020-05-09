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Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!". ВИДЕО

"Слуга народа" Дмитрук принял участие в автопробеге ко Дню победы в Одессе. Общественные активисты утверждают, что мероприятие было организовано партией пророссийского пропагандиста Шария.

Об этом организация "Оберіг" сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Народный депутат от партии "Слуга Народа" А. Дмитрук приехал поддержать акцию фсбшного провокатора шария. Но у него тоже что-то пошло не так", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Дмитрук препирается с активистом, который обзывает его "московской шлюхой" и обещает повесить на ближайшем столбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Дмитрук и Леонов пришли помянуть погибших сепаратистов в Одессе. ФОТО

Ранее в Одессе полиция и активисты заблокировали посвященный Дню победы автопробег ОПЗЖ из-за использования запрещенной коммунистической символики.

Напомним, 2 мая депутаты СН Дмитрук и Леонов возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана погибла группа сепаратистов.

Автопробег со слугой народа Дмитруком остановили одесские активисты: Ти московська шлюха! З#бися звідси! 01

Автор: 

День Победы (1231) Одесса (7959) автопробег (102) Слуга народа (2638) Артем Дмитрук (69)


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Топ комментарии
+91
Дмитрук-- кацапское ЧМО
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09.05.2020 14:12 Ответить
+84
Дякувати хлопцям що вони є! Та поставили цю "шлюху" на місце, хоча..цього для "шлюхі" замало
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09.05.2020 14:12 Ответить
+64
Одеса така Одеса.
Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!" - Цензор.НЕТ 5529
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09.05.2020 14:18 Ответить
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Гляньте на то быдло с кацапской бородой,там русский мир лезет с московским патриархатом со всех щелей.
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09.05.2020 21:47 Ответить
Самое печальное и можно уже сказать страшное для украинцев это то, что наша нынешняя власть воспринимает откровенный сепаратизм как иную точку зрения, заигрывая с агрессором!

Это может очень плохо закончится для Украины!
Если мы не будем с этим бороться!
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09.05.2020 22:12 Ответить
Кацапи і вороги України - геть нафіг у Московію
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09.05.2020 22:20 Ответить
Кацяпське бородате чмо!
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09.05.2020 23:21 Ответить
а мордяку набити цьому зеленому лайну???
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09.05.2020 23:34 Ответить
Так мусорня защищает ватников. Все, как в 2013..
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10.05.2020 08:22 Ответить
погано
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10.05.2020 17:32 Ответить
А шо такое? В Украине зелёнку перестали производить?
Это ж самое ТО ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВСЕХ ЗЕБИЛОВ!!!!
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09.05.2020 23:44 Ответить
Мусора на боці ворогів України,тому москалська наволоч знахабніла.
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10.05.2020 00:56 Ответить
Сегодня с раннего утра *********** буянят под ЯБП-Авдеевкой. Гупают тяжелым, пид-ры!
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10.05.2020 07:02 Ответить
Кто-то хочет сказать, что у ентот активист одессит??? Откуда его привезли? По базару слышно - 100пудово заробитчанин з Польщи. Особенно понравилось, шо он говорит за всю Одессу
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10.05.2020 07:49 Ответить
Заныкался за спиной у ментов и говорит " подойди сюда поговорим" ахаха. **** вот же дибил. Вот это и есть настоящий кацап!))
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10.05.2020 08:18 Ответить
треба було ще и вітзвіздити...а що недоторканість скасовано
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10.05.2020 12:03 Ответить
Радует два момента -первое не дали промацковскому падлу разгуляться , второе - исчезла массовость , пропали куда -то вшивые липовые ветеренары , ряженые гэбнявые твари. Процесс идёт , комуняки и совок быстро шагают в небытие и историческую задницу.
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10.05.2020 14:52 Ответить
какой президент, такие и слуги у него..
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11.05.2020 19:38 Ответить
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