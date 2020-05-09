Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО

Борец вольного стиля Богдан Грицай вызывает на бой боксера, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Видео с вызовом на бой Грицай опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом борец отреагировал на опубликованое Усиком в Instagram видео, на котором тот отправляет в нокаут "диванного эксперта".

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", — сказал Грицай.

Борец назвал ролики боксера "ватными" и вызвал его на бой без правил.

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"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", — заявил Грицай.

Он также высмеял заявления Усика и Ломаченко об этногенезе "триединого русского народа" и предостерег Усика от роликов с угрозами в стиле "один раз ты можешь войти не в те двери".

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