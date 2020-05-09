Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО
Борец вольного стиля Богдан Грицай вызывает на бой боксера, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
Видео с вызовом на бой Грицай опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом борец отреагировал на опубликованое Усиком в Instagram видео, на котором тот отправляет в нокаут "диванного эксперта".
"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", — сказал Грицай.
Борец назвал ролики боксера "ватными" и вызвал его на бой без правил.
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"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", — заявил Грицай.
Он также высмеял заявления Усика и Ломаченко об этногенезе "триединого русского народа" и предостерег Усика от роликов с угрозами в стиле "один раз ты можешь войти не в те двери".
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Как видно напоказ -
Известно, что Слоны в диковинку у нас -
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает".-
"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
В то же время поисковик ютуба не выдаёт этот ролик на странице Богдана. Выдаёт 2 ролика на других страницах 5 тыс. и 10 тыс. просмотров.
Всё что нужно знать о мокшанском и украинском ютубе.
здравствуй брат...