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Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО

Борец вольного стиля Богдан Грицай вызывает на бой боксера, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Видео с вызовом на бой Грицай опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом борец отреагировал на опубликованое Усиком в Instagram видео, на котором тот отправляет в нокаут "диванного эксперта".

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком", — сказал Грицай.

Борец назвал ролики боксера "ватными" и вызвал его на бой без правил.

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"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", — заявил Грицай.

Он также высмеял заявления Усика и Ломаченко об этногенезе "триединого русского народа" и предостерег Усика от роликов с угрозами в стиле "один раз ты можешь войти не в те двери".

Также на Цензор.НЕТ: Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО

Автор: 

бокс (599) русский мир (633) борьба (135) Усик Александр (80) Грицай (4)


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Топ комментарии
+215
Мы за тебя Грицай !
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09.05.2020 16:32 Ответить
+208
Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео" - Цензор.НЕТ 9155
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09.05.2020 16:43 Ответить
+168
Домоскалився Усик, тікай бо приб'ють.
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09.05.2020 16:33 Ответить
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Страница 4 из 4
он такое же лайно как и ты
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10.05.2020 16:58 Ответить
а этот малолетка выгребет от Усика, сто процентов.
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10.05.2020 14:36 Ответить
Богданчику, я пишаюся тобою, синку.
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10.05.2020 15:43 Ответить
Молодець!!! Колись Давид вийшов один на бій з веліканом .. і переміг , тому, що з ним був Бог і правда ..Усик опустив народ , під прапором якого він заробляє гроші і свою популярність, а це плінтус ... а що можна чекати від ватних завилин ?))
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10.05.2020 15:46 Ответить
Україні не треба ряжених героїв таких , як усик..Їй треба герої патріоти реальних .., які стають на її захист .., і саме ними Вона гордиться , незалежно які вони .., маленькі , великі, сильні, слабкі ...за то відважні ..
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10.05.2020 15:51 Ответить
Усик великий Ымперский воин, мировой победитель американцев, ротобралец рейстага 75 раз подряд. Сталинские попы-православные это опора непобедимой руссской нации хромосомно особенных людей. Быть скрепочным это круче чем быть вандамами и рэмбами вместе взятыми. Но, Усик еще не знает что они вытирают ноги о всех кто хочет к ним примазаться, впрочем об своих тоже.
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10.05.2020 17:17 Ответить
Усик розвлікае американців , як бойцові собаки,..Судячи по образу життя переможець став німецький народ..,біля рейхстага,...Сталін знищив всі церкви і православне.., це вандалізм , нема руської православної церкви , бо реально це фсбешників церква.., яка одобрюе і підтримуе війни, розруху , захват
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10.05.2020 19:16 Ответить
Усик веде себе як хохол .., хоче пристосуватися .., це може тому ти його підтримуеш ?]] бо сам такий хохол...Українцям це не зрозуміти .., як судячи хохлам українців...
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10.05.2020 19:20 Ответить
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10.05.2020 15:46 Ответить
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ -
Известно, что Слоны в диковинку у нас -
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает".-
"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
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10.05.2020 15:47 Ответить
і що ти цим сказати хтіло ?
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10.05.2020 15:51 Ответить
Что почуло, то и хотел
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10.05.2020 16:02 Ответить
Следующий бой для твоего слона будет последним.После него он обгаженный вернется на свою историческую родину в козлостанскую ********* и уже от туда будет гадить и строить из себя очередного кацапопровославного богатыря в красных труселях.Так что жаль ,что из за пандемии отменили бой.
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11.05.2020 08:48 Ответить
воно просто просто хотiло тут насрать
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10.05.2020 16:03 Ответить
Егеж...слонячий кавелок навалило.
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10.05.2020 16:03 Ответить
Ну що, в спам нахабу ?
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10.05.2020 16:04 Ответить
Це, що усик слон ? Ха ха ха гамна від нього тільки як від слона
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10.05.2020 15:55 Ответить
Та ясно, слон ти
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10.05.2020 16:03 Ответить
Зоологію Дарвін вивчи..
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10.05.2020 16:07 Ответить
Идиот, запомни, Дарвин не зоолог, а биолог. Не вякай.
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10.05.2020 16:17 Ответить
Це який Дарвін в тебе біолог , той хто з усика зробив слона?))о тебе звати Идиот ?))необов'язково всім писати як тебе звати , по тому, що ти пишеш і так видно............так само як про усика..
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10.05.2020 16:48 Ответить
Про слона, это Крылов.
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10.05.2020 17:10 Ответить
Напомню ещё раз. Боксёры усик , ломаченко и десятки других ковали своё мастерство в Крыму под патронатом такого себе серого кардинала Крыма Мельника. Разные аксёновы и константиновы были у Мельника на побегушках. Это инфа от покойного товарища , депутата Крымского парламента , бывшего министра Крыма ещеот 2005 года . У каждого начальника стоял прямой телефон с Мельником. Этот бандит Мельник готовил бойцов -рэкетиров , а эти могли ( а может и были бойцами ) стать рядовыми быками " русского мира".
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10.05.2020 15:58 Ответить
Молодець! Підтримую! Шарійська шмата Усік повинен здохнути!
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10.05.2020 16:04 Ответить
дякую ! мочи вату!
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10.05.2020 16:40 Ответить
кстати. Это видео в ютубе на странице Богдана за один день посмотрело 251 тыс.чел.
В то же время поисковик ютуба не выдаёт этот ролик на странице Богдана. Выдаёт 2 ролика на других страницах 5 тыс. и 10 тыс. просмотров.
Всё что нужно знать о мокшанском и украинском ютубе.
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10.05.2020 17:27 Ответить
Московський бруд усік-ломаченко стали рупором всіх ворогів Незалежної України,Богдан втілює українську молодь назвав речі своїми іменами ти вже переміг Богдане,Україна вже ніколи не стане під ярмо Москви,якби не намагались це зробити єрмаки,мєртвєчуки,бойки,шуфрічі,фірташі,ахмєтови,авакови,рабіновічі,кернеси.
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10.05.2020 17:56 Ответить
Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 3873
здравствуй брат...
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10.05.2020 17:59 Ответить
здравствуй брат
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10.05.2020 17:59 Ответить
А от попасти під руки борцю буде для Усика дуже неприємно😊
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10.05.2020 18:07 Ответить
а під кулак боксера приємно?
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10.05.2020 19:05 Ответить
Поєдинок боксер - борець закінчується відразу після кидка борця в ноги, це десь 5-10 сек з початку поєдинку і це не стьоб. А далі больовий і могила, на ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток.... Доречі - гугл в допомогу про змішані поєдинки.
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10.05.2020 20:08 Ответить
Усик фотки увидит у Богдана в инсте и сам упадет
Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 8516
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10.05.2020 19:01 Ответить
Фу, пля
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10.05.2020 22:43 Ответить
То на шо ты намекаешь ты скрути и себе в очко запхай .
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11.05.2020 01:08 Ответить
І що там Усік вже щось відповів?))де він пропав))
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10.05.2020 21:45 Ответить
трУсик - вату уронил вместе с иконой Паклонской ....которая ее дерржала поклонилась и упустила ненароком ... и теперь он не блаженный ибо блага от манкуртов не бывает.
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10.05.2020 23:28 Ответить
запам"ятайте цього хлопака! ось втілення українського патріота! тремтіть ломастайл з усиками)
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10.05.2020 22:02 Ответить
Будем болеть за Грицая. Предателей больше смотреть не будем. Такие "герои" Украине не нужны. Пусть едут к кровавому адольфу путлеру и целуют его в жопу.
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10.05.2020 22:59 Ответить
Усик конечно не прав немного, но он Грицая по-любому уложит, тот даже пёрднуть не успеет.
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10.05.2020 23:28 Ответить
струсик может только уложить икону блаженной мощи своим пАцелуем .... и да ... еще ни одного в истории Украинца не положил на ринге кацап .... как и в футболе и еще много где .
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10.05.2020 23:31 Ответить
Я тебе не передам даже сколько раз борцы боксёров звиздили на моей спортивной и памяти.У тебя шанс на одну подачу всего а даже медвежью пропущенную подачу на адреналине ты почувствуешь когда боксёр уже хрипеть синея от нехватки воздуха будет в ключике.
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11.05.2020 01:16 Ответить
Рюзьге свайн.
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11.05.2020 02:40 Ответить
Уссатюк уссалси... Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 2656
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11.05.2020 02:57 Ответить
Профессиональный боксер в супертяже свалит борца на раз,вы бои без правил восьмиугольник посмотрите,там много борцов полегло,удар держать они не умеют
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11.05.2020 06:18 Ответить
Я борец греко-римского стиля в прошлом,в молодые годы рвал этих боксер в драках,как тузик тряпку,проход в ноги ,а дальше дело техники,а особо "мельница"хорошо заходит,проверено)
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11.05.2020 12:16 Ответить
В боях без правил как раз борцы рулят а не ударники. Конор vs Хабиб тому пример. У ударника против борца есть шанс выиграть если он его не подпустит близко.
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12.05.2020 07:24 Ответить
Теперь им нужно, когда идёт обстрел позиций ВСУ, кричать с той стороны: "Не стреляйте в ответ! Это же наши православные друзья!"
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11.05.2020 07:51 Ответить
Це хто?... Ілля Муромець? Хто це?
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11.05.2020 10:10 Ответить
децкий сад
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11.05.2020 19:24 Ответить
Красавчик!
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12.05.2020 07:21 Ответить
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