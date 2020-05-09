Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами. ВИДЕО

Ко Дню победы оккупационная администрация Луганска провела автопробег и парад военной техники. Ранее главарь группировки Леонид Пасечник заявлял о переносе мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Участники автопробега собрались возле железнодорожного вокзала и проехались по центру города. При этом они громко сигналили.

На авто можно увидеть российские флаги, флаги СССР и террористов "ЛНР".

Также в центре города проехалась колонна военной техники. На грузовиках были преимущественно молодые люди, одетые в военную форму, похожую на ту, что носили солдаты Красной армии.

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Судя по опубликованным фотографиям, в центре города, возле Пилона славы, прошли торжества. Впрочем, людей там было немного (обычно в Луганске в День Победы в центре собирается несколько тысяч человек). Там же видно и скопления военной техники. Люди преимущественно без масок.

Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, оккупационные администрации неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской в ​​несколько раз занижают данные о количестве заболевших COVID-19.

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По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза. Больным массово диагностируют ОРВИ, пневмонии и сердечную недостаточность.













