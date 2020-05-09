Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами. ВИДЕО
Ко Дню победы оккупационная администрация Луганска провела автопробег и парад военной техники. Ранее главарь группировки Леонид Пасечник заявлял о переносе мероприятий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".
Участники автопробега собрались возле железнодорожного вокзала и проехались по центру города. При этом они громко сигналили.
На авто можно увидеть российские флаги, флаги СССР и террористов "ЛНР".
Также в центре города проехалась колонна военной техники. На грузовиках были преимущественно молодые люди, одетые в военную форму, похожую на ту, что носили солдаты Красной армии.
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Судя по опубликованным фотографиям, в центре города, возле Пилона славы, прошли торжества. Впрочем, людей там было немного (обычно в Луганске в День Победы в центре собирается несколько тысяч человек). Там же видно и скопления военной техники. Люди преимущественно без масок.
Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, оккупационные администрации неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской в несколько раз занижают данные о количестве заболевших COVID-19.
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По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза. Больным массово диагностируют ОРВИ, пневмонии и сердечную недостаточность.
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Про війну не любив говорити. Казав, що не хоче щоб діти чули про ті жахи!
Хто на війні, хто після одразу, хто на ГУЛАГі...
Так, друзья - сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой "ЛНР".
У меня время от времени спрашивают - почему я много пишу о совке, и я всегда отвечаю - пишу потому, что совок в наши дни никуда не делся, он продолжает уничтожать людей, города и страны. Любители так называемых "Новороссий" все до одного являются сталинистами и, подстрекаемые и спонсируемые путинистами, ведут войну с цивилизацией.
До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины - результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда". Впрочем - снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" - нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah
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Толи Гитлер с Челябинска или Геббельс с Мурманска.