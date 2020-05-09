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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами. ВИДЕО

Ко Дню победы оккупационная администрация Луганска провела автопробег и парад военной техники. Ранее главарь группировки Леонид Пасечник заявлял о переносе мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Участники автопробега собрались возле железнодорожного вокзала и проехались по центру города. При этом они громко сигналили.

На авто можно увидеть российские флаги, флаги СССР и террористов "ЛНР".

Также в центре города проехалась колонна военной техники. На грузовиках были преимущественно молодые люди, одетые в военную форму, похожую на ту, что носили солдаты Красной армии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пророссийская организация "Полк Победы" устроила провокацию с красными флагами в Запорожье. ФОТОрепортаж

Судя по опубликованным фотографиям, в центре города, возле Пилона славы, прошли торжества. Впрочем, людей там было немного (обычно в Луганске в День Победы в центре собирается несколько тысяч человек). Там же видно и скопления военной техники. Люди преимущественно без масок.

Напомним, по данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, оккупационные администрации неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской в ​​несколько раз занижают данные о количестве заболевших COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!". ВИДЕО

По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза. Больным массово диагностируют ОРВИ, пневмонии и сердечную недостаточность.

Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 01
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 02
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 03
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 04
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 05
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 06
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами 07

Автор: 

День Победы (1231) Луганск (3166) автопробег (102)


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Топ комментарии
+28
Г+Г вже 100відсотковий раша канал ....пропитан брехнею . Ось ведучий отаке щойно рассказав . Ну ок 78 так 78 .

Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 2839
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09.05.2020 16:57 Ответить
+22
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 426
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09.05.2020 17:21 Ответить
+10
Якщо 78, то 1942 року народження
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09.05.2020 17:02 Ответить
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в нас тоже малороси таке влаштували. ну який в нас ********** ....
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09.05.2020 16:56 Ответить
господи, таке ж жалюгідне видовище, як і сама новоотсосія
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09.05.2020 17:56 Ответить
Г+Г вже 100відсотковий раша канал ....пропитан брехнею . Ось ведучий отаке щойно рассказав . Ну ок 78 так 78 .

Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 2839
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09.05.2020 16:57 Ответить
Якщо 78, то 1942 року народження
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09.05.2020 17:02 Ответить
нельзя так жестоко простой математикой разоблачать зомбо скрепо- пропоганду....
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09.05.2020 17:27 Ответить
😉
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09.05.2020 17:28 Ответить
Мій покійний батько теж пішов на війну у 18 років в 1943 році. Так йому зараз би було 93.
Про війну не любив говорити. Казав, що не хоче щоб діти чули про ті жахи!
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09.05.2020 17:03 Ответить
Моїх дідів забрали на війну в 43 му , коли звільнили від фашистів Харківщину . Одного забрали в інженерні - саперні війська , він згодом потрапив у полон і в полоні працював на бюргера ковалем бо до війни теж саме робив на залізниці . Його з полону звільнили радянські війська і він не потрапив до сталінських таборів , бо ковалі були потрібні скрізь . Більше всього мені запам"яталися саме його розповіді про війну , - дідусь розповідав все , як воно було . А другий дідусь , скільки я його не просив , не розсказував нічого . Тільки згодом , вже дорослим хлопцем я побачив документи . Він був командиром батареї сорокапяток , в Австрії його батарею знищили а він сам попав у шпиталь . В шпиталі пробув до 1946 го !! року і повернувся в голодну Україну живим ... .
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09.05.2020 19:09 Ответить
Да фанерный Рейхстаг дедушка брал. Тут все ясно. А во время взятия его по голове доской и шандарахнуло.
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09.05.2020 17:06 Ответить
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 3349.
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09.05.2020 18:13 Ответить
Скоріш за все вертухаїв у ГУЛАГу, а вони зараз всі вважають себе "ветеранами - учасниками війни".
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09.05.2020 19:29 Ответить
сегодня у кивы&K° праздник. они дрочaт не просто так, а по поводу.
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09.05.2020 16:58 Ответить
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 1307
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09.05.2020 17:00 Ответить
Какая разніца... (((
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09.05.2020 17:04 Ответить
Та да , - одна даёт , а другая - дразнітца ))
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09.05.2020 17:38 Ответить
Під одну кальку: Одеса, Харків, Київ, Миколаїв, Херсон та інші
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09.05.2020 17:01 Ответить
У прокаженных движуха.
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09.05.2020 17:02 Ответить
луганск и до асвабадителей был не фонтан , а сейчас вообще мрак и депресняк , умирающий город
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09.05.2020 17:04 Ответить
В Украине 460 городов. В 29-ти из ни есть троллейбусное движение. Это на 15 городов 1 с троллейбусами. В самом мраке и деприсняке есть. В Ужгороде (тоже областной центр) нет. Аидно деприсняк ещё не дошёл.
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09.05.2020 18:14 Ответить
В Ужгороді немає тролейбусів, але там електронні квитки введено раніше, ніж в Києві!
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09.05.2020 18:19 Ответить
новостью было бы, если бы оккупанты на 9-е мая ничего не устроили......
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09.05.2020 17:04 Ответить
не хило было бы им в честь такого праздника насыпать.....
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09.05.2020 17:06 Ответить
Як би їх побачили справжні червоноармійці, то одразу б розстріляли через ті власівські прапори.
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09.05.2020 17:07 Ответить
Але справжні червоноармійці вже всі померли...
Хто на війні, хто після одразу, хто на ГУЛАГі...
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09.05.2020 17:17 Ответить
Та может быстрее передонут
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09.05.2020 17:08 Ответить
Интересно , почему без власовских - росийских триколоров ехали , - что , уже и это там под запретом ? ))
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09.05.2020 17:17 Ответить
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 426
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09.05.2020 17:21 Ответить
Как умирает Луганск: уникальный фоторепортаж
Так, друзья - сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой "ЛНР".
У меня время от времени спрашивают - почему я много пишу о совке, и я всегда отвечаю - пишу потому, что совок в наши дни никуда не делся, он продолжает уничтожать людей, города и страны. Любители так называемых "Новороссий" все до одного являются сталинистами и, подстрекаемые и спонсируемые путинистами, ведут войну с цивилизацией.
До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины - результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда". Впрочем - снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" - нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah
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09.05.2020 17:24 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah Как умирает Луганск: уникальный фоторепортаж.
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09.05.2020 18:02 Ответить
Как в Тирасполе))
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09.05.2020 17:37 Ответить
.Независимая Луганда сегодня . Новые разработки военной техники , передовые технологии ..! Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 1960.

Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 1961 .
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09.05.2020 18:09 Ответить
Робот Хведір вже не той...
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09.05.2020 19:37 Ответить
Давненько гей-парадов не было и вот на тебе!
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09.05.2020 18:13 Ответить
зоопарк с редкими животными
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09.05.2020 18:42 Ответить
Юра, дай распоряжение впредь публиковать такие новости в рубрике"Вести из дурдома"
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09.05.2020 18:50 Ответить
мелковат бесовский шабаш!!!
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09.05.2020 19:03 Ответить
Смотря на эту куету можно смело сказать им пох под каким флагом жить .
Толи Гитлер с Челябинска или Геббельс с Мурманска.
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09.05.2020 19:12 Ответить
Нахрена парад, у которого нет зрителей?
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09.05.2020 19:24 Ответить
Друзі, захольте в ютуб на це відео, і кидайте масову скаргу на даний контект за рекламу російських окупантів. Завжди баньте їх...
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09.05.2020 19:34 Ответить
"день перемоги"... Кого над ким?
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 9146
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09.05.2020 19:36 Ответить
********... Им скоро у виска будут крутить, а они будут радоваться😁
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10.05.2020 01:34 Ответить
СОВКОДРОЧЕРЫ
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10.05.2020 12:54 Ответить
 
 