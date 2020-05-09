9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе пророссийские активисты провели акцию на Аллее славы. В полицию были доставлены несколько человек, на которых составлены админпротоколы.

Сегодня в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко приходит много горожан, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу на Аллее славы, где установлен обелиск Неизвестному матросу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0 — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Также на Аллею славы пришла большая группа людей, которые в прошлые годы принимали участие в пророссийской акции "Бессмертный полк". На сегодня такая акция не анонсировалась, но упомянутая группа, пришедшая со своим лидером Морисом Ибрагимом, несла портреты людей в военной форме и плакаты с надписью: "Слава советским воинам освободителям!" и пр. Перед колонной шел полицейский, просивший соблюдать карантинные меры (держать дистанцию и пр.).

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Участники акции скандировали: "Одесса – город-герой!", "Ура!" и т. д. Они принесли с собой аудиоаппаратуру и передвигались под звучание советских песен таких как "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".





На Аллее славы были также представители патриотических организаций, которые отвечали им: "Слава – Украине! Героям – слава!". Между оппонентами произошло несколько перепалок. В частности, участники акции называли патриотов "бандеровцами", "фашистами", оскорбляли журналистов, говорили, что скоро в Украину "придут вежливые люди", которые "наведут порядок" и пр.

Возле монумента Неизвестному матросу участники акции аплодировали сами себе и пели советские песни, произошло большое скопление людей.

Полицейские просили, чтобы они разошлись, но некоторые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в полицию были доставлены несколько человек. В частности, в отношении 50-летнего мужчины, который ругался матом, составлен админпротокол. Другой мужчина был на Аллее славы с "георгиевской" лентой на одежде, на этого 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в главке.

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Отмечается, что также задержан мужчина, 1984 г. р., хулиганивший на Аллее славы - вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на законные требования правоохранителей. В отношении него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об админправонарушениях. По словам очевидцев, во время задержания мужчина "закатил истерику" - выкрикивал фразы о "победе", "фашистах" и "триедином народе".