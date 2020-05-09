9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе пророссийские активисты провели акцию на Аллее славы. В полицию были доставлены несколько человек, на которых составлены админпротоколы.
Сегодня в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко приходит много горожан, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу на Аллее славы, где установлен обелиск Неизвестному матросу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Одеса. 9 травня. 2020 рік. pic.twitter.com/MBm0n9RWlV— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Также на Аллею славы пришла большая группа людей, которые в прошлые годы принимали участие в пророссийской акции "Бессмертный полк". На сегодня такая акция не анонсировалась, но упомянутая группа, пришедшая со своим лидером Морисом Ибрагимом, несла портреты людей в военной форме и плакаты с надписью: "Слава советским воинам освободителям!" и пр. Перед колонной шел полицейский, просивший соблюдать карантинные меры (держать дистанцию и пр.).
Участники акции скандировали: "Одесса – город-герой!", "Ура!" и т. д. Они принесли с собой аудиоаппаратуру и передвигались под звучание советских песен таких как "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".
На Аллее славы были также представители патриотических организаций, которые отвечали им: "Слава – Украине! Героям – слава!". Между оппонентами произошло несколько перепалок. В частности, участники акции называли патриотов "бандеровцами", "фашистами", оскорбляли журналистов, говорили, что скоро в Украину "придут вежливые люди", которые "наведут порядок" и пр.
Возле монумента Неизвестному матросу участники акции аплодировали сами себе и пели советские песни, произошло большое скопление людей.
Полицейские просили, чтобы они разошлись, но некоторые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в полицию были доставлены несколько человек. В частности, в отношении 50-летнего мужчины, который ругался матом, составлен админпротокол. Другой мужчина был на Аллее славы с "георгиевской" лентой на одежде, на этого 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в главке.
Отмечается, что также задержан мужчина, 1984 г. р., хулиганивший на Аллее славы - вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на законные требования правоохранителей. В отношении него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об админправонарушениях. По словам очевидцев, во время задержания мужчина "закатил истерику" - выкрикивал фразы о "победе", "фашистах" и "триедином народе".
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Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк, пишет издание "Вести" . Он уже готов предлагать Ватутину свои кандидатуры для назначения во Львовскую областную прокуратуру.
Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся "смотрящим за налоговой".
При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по "известных королей контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды". При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные "успехи" Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.
Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.
По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка. "Самым большим успехом Костюка в части лоббирования своих интересов на высшем государственном уровне стало назначение на должность главы Государственной фискальной службы его одногруппника Сергея Верланова. Не мудрено, что в результате после увольнения последнего с должности Служба безопасности Украины открыла дело о возможном соучастии Верланова в конвертационных схемах по формированию фиктивного налогового кредита по НДС", - отмечает издание.
Еще одной кадровой удачей Костюка, конечно же, стало назначение на должность главы Таможенной службы Максима Нефьодова, который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка - Андреем Дуликом.
По мнению издания, "получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре ", Костюк просто не мог не активировать свои мощности и "дела пошли еще лучше". Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокурора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка, пишет издание.
"Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров - преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко . Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко , а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич , который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый "перст" Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", - говорится в материале.
МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. "О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами" органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. - 107 766 человек, в 1952 г. - 156 817 человек, в 1953 г. - 182 342 человека... Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%.
Це жахіття!!! Дивився лише раз, переглядати його ще раз дуже тяжко...
Вати нема, і спокійно.
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько -
Исключительная благодать."
Они красные!
И петрушку тоже не рекомендую.
Шоб твой перец поднялся и помидоры не повяли.
І на тільки називали, а ще й знущалися над ними...
https://www.youtube.com/watch?v=UuAhn002MGc
с какого ты региона ? такой смелый по клаве стучать ,
Ну шо, не так вже й багато у нас цієї бавовни. Декілька місцевих божевільних з пмс та рускагаварящіє пєрєсєлєнци вспомнілі родіну-уродіну. Цю купку сєпарюг за «Одеса - русский город» треба знайти, арештувати та посадити, або добряче от*****ть.
а церковные собрания запрещены... страна советов на маме