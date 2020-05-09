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9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе пророссийские активисты провели акцию на Аллее славы. В полицию были доставлены несколько человек, на которых составлены админпротоколы.

Сегодня в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко приходит много горожан, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу на Аллее славы, где установлен обелиск Неизвестному матросу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Конфлікт через предмет, схожий на георгіївську стрічку на руці однієї з жінок. Вона відмовлялась його зняти і тоді стрічку почала зривати активістка Олена Балаба. На неї напав чоловік, а потім жінка. pic.twitter.com/cTaAwpA53M

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 2020 рік. "Вон из Одессы бандеровские бесы" pic.twitter.com/p9feQRvHi0

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі затримали відеострімера з числа проросійських активістів pic.twitter.com/1JnM2uMVFz

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Вочевидь ця пісня не заборонена pic.twitter.com/eff9I8FuDP

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Одеса. 9 травня. 2020 рік. pic.twitter.com/MBm0n9RWlV

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl

— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Также на Аллею славы пришла большая группа людей, которые в прошлые годы принимали участие в пророссийской акции "Бессмертный полк". На сегодня такая акция не анонсировалась, но упомянутая группа, пришедшая со своим лидером Морисом Ибрагимом, несла портреты людей в военной форме и плакаты с надписью: "Слава советским воинам освободителям!" и пр. Перед колонной шел полицейский, просивший соблюдать карантинные меры (держать дистанцию и пр.).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 9 мая в Херсоне: полиция зафиксировала массовое нарушение карантина на акции по случаю Дня победы. ФОТОрепортаж

Участники акции скандировали: "Одесса – город-герой!", "Ура!" и т. д. Они принесли с собой аудиоаппаратуру и передвигались под звучание советских песен таких как "День Победы", "Вставай, страна огромная", "Катюша".

9 мая в Одессе: крики о вежливых людях, перепалки, потасовки и задержания 01
9 мая в Одессе: крики о вежливых людях, перепалки, потасовки и задержания 02

На Аллее славы были также представители патриотических организаций, которые отвечали им: "Слава – Украине! Героям – слава!". Между оппонентами произошло несколько перепалок. В частности, участники акции называли патриотов "бандеровцами", "фашистами", оскорбляли журналистов, говорили, что скоро в Украину "придут вежливые люди", которые "наведут порядок" и пр.

Возле монумента Неизвестному матросу участники акции аплодировали сами себе и пели советские песни, произошло большое скопление людей.

Полицейские просили, чтобы они разошлись, но некоторые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в полицию были доставлены несколько человек. В частности, в отношении 50-летнего мужчины, который ругался матом, составлен админпротокол. Другой мужчина был на Аллее славы с "георгиевской" лентой на одежде, на этого 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в главке.

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Отмечается, что также задержан мужчина, 1984 г. р., хулиганивший на Аллее славы - вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на законные требования правоохранителей. В отношении него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об админправонарушениях. По словам очевидцев, во время задержания мужчина "закатил истерику" - выкрикивал фразы о "победе", "фашистах" и "триедином народе".

Автор: 

акция (2425) День Победы (1231) Одесса (7959)


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Топ комментарии
+51
Коли ви вже курва всi поздихаете совко фетiшисти !!!??
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09.05.2020 17:30 Ответить
+49
дидываевале ...одиннарот...катюша ...ко ко ко
9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания - Цензор.НЕТ 3573
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09.05.2020 17:31 Ответить
+48
Генпрокурорка Венедіктова вітає з 9 травня і постить у фб пісню "Дєнь Пабєди" Льва Лєщєнка, який підтримує окупацію Криму. Це те ж саме, якби генпрокурор Ізраїлю, наприклад, використав у промові цитати Гітлера. Ця влада, звісно, вата і совок, але в першу чергу вони дебіли.(с)
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09.05.2020 17:28 Ответить
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Тут навіть не знаю кого підтримати, краще аби друг друга знищили.
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09.05.2020 18:32 Ответить
😏Та хай перекусають один одного,собаки бешені
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09.05.2020 18:42 Ответить
Два сапога - пара, а Дубинский вообще подметка стоптанная.
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09.05.2020 19:47 Ответить
Новый советник Венедиктовой оказался человеком контрабандиста Костюка - СМИ

Назначенный недавно советником Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк, пишет издание "Вести" . Он уже готов предлагать Ватутину свои кандидатуры для назначения во Львовскую областную прокуратуру.

Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся "смотрящим за налоговой".

При этом издание ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно "за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по "известных королей контрабанды" и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды". При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные "успехи" Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.

Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.

По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка. "Самым большим успехом Костюка в части лоббирования своих интересов на высшем государственном уровне стало назначение на должность главы Государственной фискальной службы его одногруппника Сергея Верланова. Не мудрено, что в результате после увольнения последнего с должности Служба безопасности Украины открыла дело о возможном соучастии Верланова в конвертационных схемах по формированию фиктивного налогового кредита по НДС", - отмечает издание.

Еще одной кадровой удачей Костюка, конечно же, стало назначение на должность главы Таможенной службы Максима Нефьодова, который состоит в родственных связях с одним из менеджеров Костюка - Андреем Дуликом.

По мнению издания, "получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре ", Костюк просто не мог не активировать свои мощности и "дела пошли еще лучше". Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокурора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка, пишет издание.

"Недавно СМИ обнародовали перечень топ-чиновников прокуратуры, которых уже пролоббировал Ватутин в Офисе Генпрокурора и на кого "люди на местах" смогут "положиться" при "решении" своих "щепетильных вопросов". Среди таких кадров - преемник Ватутина на длинной (по названию) должности "налогового смотрящего" Анатолий Коваленко . Кроме того, в прокуратуру усилиями Ватутина возвращаются прикомандированный из Харькова исполняющий обязанности начальника департамента по надзору за Нацполицией Александр Шевченко , а также начальник управления по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Арсений Сёмич , который ранее из-за коррупционного скандала тоже был снят с должности. Ожидается, что в ближайшее время кадровый "перст" Ватутина будет направлен и на родную для Костюка Львовскую область. Благо, Василий Васильевич уже приготовил для Александра Михайловича пару надежных людей в заместители областной прокуратуры", - говорится в материале.
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09.05.2020 18:22 Ответить
Шкода,що в будинку профспілок не вся кацапська вата подохла...
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09.05.2020 18:28 Ответить
слава богу з кожним роком ватаголових в Україні стає все меньше
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09.05.2020 18:31 Ответить
Процесс естественный и неотвратимый, как смена дня и ночи. Жаль только не такой быстрый, как хотелось бы.
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09.05.2020 18:54 Ответить
Яку країну просрали.....Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства. 20.02.1954 Секретно.

МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума ВС СССР от 23 июля 1951 г. "О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами" органами милиции... было задержано нищих: во 2-м полугодии 1951 г. - 107 766 человек, в 1952 г. - 156 817 человек, в 1953 г. - 182 342 человека... Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%.
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09.05.2020 18:31 Ответить
Колись дивився документальний фільм про фронтовиків, про їх післявоєнний період...
Це жахіття!!! Дивився лише раз, переглядати його ще раз дуже тяжко...
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09.05.2020 19:00 Ответить
А в нас яка краса....
Вати нема, і спокійно.
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09.05.2020 18:32 Ответить
А я помідори і перець стогодні посадив.
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09.05.2020 18:33 Ответить
А зомбовані збоченці все про совок мріють. Я зараз живу в іншому регіоні, і скажу - це велике шастя не бачити оту нечість.
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09.05.2020 18:35 Ответить
"А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько -
Исключительная благодать."
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09.05.2020 18:41 Ответить
Помидоры нелзя!
Они красные!
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09.05.2020 18:42 Ответить
Браво, у вас багато знаннь, но те що помідори садять коли вони червоні.....
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09.05.2020 18:44 Ответить
Тут тоже червоний колір.9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 3050
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09.05.2020 18:51 Ответить
И здесь тоже много красного :
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 9322
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09.05.2020 19:01 Ответить
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 9405и здесь немало...
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10.05.2020 01:46 Ответить
Откуда у тебя под тулой красные помидоры?
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09.05.2020 18:46 Ответить
Из Турции.
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09.05.2020 19:05 Ответить
Огурцы тоже.-они ЗЕленые.
И петрушку тоже не рекомендую.
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09.05.2020 19:48 Ответить
Да-да.
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09.05.2020 19:54 Ответить
А я паркан на задній двір зробив. Щоб курочки на поріг не лізли. Тепер лишилося пофарбувати.
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09.05.2020 18:52 Ответить
Гарного врожаю.
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09.05.2020 18:54 Ответить
А Кацахолу гарного врожаю від курочок.
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09.05.2020 18:57 Ответить
а я перець i капусти трохи вкинув
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09.05.2020 20:19 Ответить
Как на кладбище?
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09.05.2020 18:33 Ответить
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09.05.2020 18:36 Ответить
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09.05.2020 18:40 Ответить
Мордва уявляє життя лише на цвинтарі або в кабаку.
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09.05.2020 18:40 Ответить
С Днём Победы!
Шоб твой перец поднялся и помидоры не повяли.
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09.05.2020 18:46 Ответить
Дякую, знаєте як при СРСР державні органи називали ветеранів війни-інвалідів? " антиобщественными, паразитическими элементами".
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09.05.2020 18:49 Ответить
Ось і про це було в тому д/ф...
І на тільки називали, а ще й знущалися над ними...
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09.05.2020 19:04 Ответить
У вас, это где?
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09.05.2020 18:38 Ответить
В Черновцах.
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09.05.2020 18:38 Ответить
Ксенія не з Чернівців, хоча в Чернівцях теж тихо.
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09.05.2020 18:42 Ответить
З Чернівців. Сама писала.
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09.05.2020 18:44 Ответить
З Волині вона.
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09.05.2020 18:45 Ответить
Не бреши.
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09.05.2020 18:47 Ответить
А сенс? Це ж непринципово.
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09.05.2020 18:47 Ответить
Мабуть для нього Луцьк та Чернівці - це одне і теж
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09.05.2020 19:06 Ответить
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 8
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09.05.2020 18:56 Ответить
Бесмертний болт ватників.
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09.05.2020 19:53 Ответить
Игорь! К сожалению эта коммунистическая пророссийская сволочь не скоро подохнет!! Не забывайте, что в годы СССР и потом ещё при кравчуке и кучме, в Одессу, за бесплатными квартирами и тёплым морем съезжались все пенсионеры-отбросы советского коммунистического общества, военные и прочие липовые льготники всех категорий. Все в жизни этим коммунистам- бездельникам доставалось в жизни за счёт красной "хлебной книжки -партбилета" или по блату или даром. И поэтому и сегодня они и их дети и внуки не хотят работать, а хотят красиво жить за счёт украинского общества. Отсюда у них и злость на Украину и украинцев!! Кому из этих сепаратистов не нравится Украина, тем предлагаю: чемодан, вокзал, россия!!! Мы никого не выгоняем, но и не держим!! Там, в россии, путин быстро даст им всем по -мордам и покажет ихнее место в стойле !!!
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09.05.2020 19:06 Ответить
Я одессит, коренной, смешно но как правило отношение патриотизм зависит от возраста, папа вата. сынок бандеровец)), в Одессе официально 61% населения - украинцы, это по состоянию на 2001 год - сейчас все 80% а то что вы сказали больше крыма касается а не Одессы - туда военные пенсионеры охотнее ехали - и соответствующий состав населения
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09.05.2020 20:03 Ответить
В Одессе дослуживали те, кто возвращался из зарубежного контингента (ГДР, Венгрия). Они выходили в отставку после службы в штабе округа. Привыкли к хорошей и обеспеченной жизни, любили СССР, а тут вдруг бац- и Украина!
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09.05.2020 23:22 Ответить
Коли вже це ватне лайно в Україні здрисне нахер з країни???
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09.05.2020 19:15 Ответить
Не вся вата згоріла, ще палити і палити
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09.05.2020 19:18 Ответить
бачиш,не працюють твої заклики.Не наш це шлях,а ваш - мордорський!
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09.05.2020 22:01 Ответить
ватний вірус . вспишка по великих містах
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09.05.2020 19:29 Ответить
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 8173
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09.05.2020 19:30 Ответить
Как в Одессе поздравляют ветеранов:
https://www.youtube.com/watch?v=UuAhn002MGc
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09.05.2020 19:49 Ответить
За слова - Одесса русский город - срок года 2 затем лишать гражданства и депортировать
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09.05.2020 19:59 Ответить
Двести лет, двести лет нашим ветеранам! Там есть один - ему сто пять лет. Молодцы ветераны! Молодцы парни. настоящие одесситы!
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09.05.2020 20:01 Ответить
А как в вашем городе поздравляли ваших ветеранов?
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09.05.2020 20:02 Ответить
Одесса город -когут .после такого ....за свой базар отвечаю
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09.05.2020 20:31 Ответить
Ты наверное слил в собственные штаны от своего высера. Жизнь удалась,петушок кацапский?😆
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09.05.2020 21:27 Ответить
Елисей , а че сам не приедешь - правильно ссыкотно , вставят там тебе по самые помидоры
с какого ты региона ? такой смелый по клаве стучать ,
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09.05.2020 21:28 Ответить
мусорам носить на руках промокшанского стримера,предварительно не постучав в печень,просто не кошерно...
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09.05.2020 20:57 Ответить
мужчина "закатил истерику" - выкрикивая фразы о "победе", "фашистах" и "триедином народе" ..срочно лечить бедолагу от передоза российским телевидением!
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09.05.2020 21:35 Ответить
к сожалению бесполезно - медикаментозно не вылечишь разве что лоботомия
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09.05.2020 21:54 Ответить
Його АШ ТРИСЕТ.
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10.05.2020 17:34 Ответить
Дітки "переселенців" - совкових відставників, яким совок "давав" квартири в Одесі після виходу у відставку. Дограються до того що отримають паспорти "негромадян".
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09.05.2020 21:58 Ответить
Смерть сов'єтським окупантам! А комуняку, взагалі, на гілляку!
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09.05.2020 22:04 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:26 Ответить
Юморина блдь.

Ну шо, не так вже й багато у нас цієї бавовни. Декілька місцевих божевільних з пмс та рускагаварящіє пєрєсєлєнци вспомнілі родіну-уродіну. Цю купку сєпарюг за «Одеса - русский город» треба знайти, арештувати та посадити, або добряче от*****ть.
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09.05.2020 22:43 Ответить
9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання - Цензор.НЕТ 2823
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09.05.2020 23:57 Ответить
О, Колян ***** рукою помахав. А чому абхазец несе "волинську різню"? Він має нести Мішку Карлсона!
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10.05.2020 17:48 Ответить
это можно,
а церковные собрания запрещены... страна советов на маме
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10.05.2020 00:46 Ответить
Курви москалські ,ще мало їм української крові.
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10.05.2020 18:07 Ответить
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