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Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В подвале частного дома в Бахмутке Новоайдарского района хранили РПГ, патроны, электродетонатор, корпуса от гранаты и мины. Обнаружить схрон удалось при помощи служебной собаки. В самом доме нашли российскую военную форму и сухпаек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Схрон нашли в доме мужчины, который с 2014 года является членом незаконного вооруженного формирования и находится сейчас на оккупированной части Луганской области.

"На одно из технических отверстий сработала служебная собака. Открыв тайник, правоохранители обнаружили военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий РПГ. А в одной из комнат дома также обнаружена военная форма, одна пара погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом", — сказано в сообщении.

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В ящике обнаружили более 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, бутылку с метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой гранаты РГК-ЗЕМ.

Предметы изъяты сотрудниками Нацполиции. Правоохранительные органы проинформированы об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 01
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 02
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 03
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 04
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 05
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 06
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 07
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 08
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 09
Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине 10

Автор: 

Госпогранслужба (6641) оружие (10288) терроризм (18693) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+5
Хорошие новости

Офицер ФСО из Кремля умер от коронавируса. В госпитале ФСБ 30 апреля от пневмонии вызванной коронавирусом умер 42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского кремля Алексей Титов.
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09.05.2020 18:25 Ответить
+2
В интернете есть видео из Северодонецкого шабаша в 2004 году.Там все понятно было еще тогда.Готовится захват Украины...и схроны уже готовили...
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09.05.2020 18:45 Ответить
+1
Там цього добра як грязі.
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09.05.2020 18:23 Ответить
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Там цього добра як грязі.
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09.05.2020 18:23 Ответить
4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, А это куда?
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09.05.2020 18:38 Ответить
калибр - конечно, описка.
А вот куда...
А ты забудь, что это минометная и представь, что просто - мина. И представь, что четыре их в одной обвязке с толовой шашкой с детонатором.
И лежит под рельсами. Или в мусорке на центральной улице твоего города.
Ну как, сарказма не поубавилось?
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09.05.2020 23:27 Ответить
Террористка? Пиротехник? Блондинка???
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11.05.2020 08:06 Ответить
Хорошие новости

Офицер ФСО из Кремля умер от коронавируса. В госпитале ФСБ 30 апреля от пневмонии вызванной коронавирусом умер 42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского кремля Алексей Титов.
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09.05.2020 18:25 Ответить
Сепари планують наступ чи це для диверсантів?
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09.05.2020 18:27 Ответить
Сидор Ковпак свозил в схроны лесные провиат и одежду оружие и боеприпасы еще в мае 1941 года,значит знал Сидор Артемьевич что будет война и Украину сдадут красные армейцы...
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09.05.2020 18:38 Ответить
та вы его 1000 раз пропускаете через гребанные кпп, он сейчас там а потом дома и никто ничего ему не сделает.
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09.05.2020 18:39 Ответить
В интернете есть видео из Северодонецкого шабаша в 2004 году.Там все понятно было еще тогда.Готовится захват Украины...и схроны уже готовили...
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09.05.2020 18:45 Ответить
раз ничейный схрон, значит менты для улучшения показателей сами его и сложили для журношлистов
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09.05.2020 19:07 Ответить
Это получается схрон с 2014 года лежит?
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09.05.2020 19:12 Ответить
а почему нет? ему там сухо и комфортно и полвека бы пролежал.
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09.05.2020 23:28 Ответить
напитак сухой"доброе утро новичек"
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09.05.2020 20:10 Ответить
Якась лажа...Мабуть тренировали собаку ну и решили на премию заработать попутно...
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09.05.2020 22:10 Ответить
 
 