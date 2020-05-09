Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В подвале частного дома в Бахмутке Новоайдарского района хранили РПГ, патроны, электродетонатор, корпуса от гранаты и мины. Обнаружить схрон удалось при помощи служебной собаки. В самом доме нашли российскую военную форму и сухпаек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
Схрон нашли в доме мужчины, который с 2014 года является членом незаконного вооруженного формирования и находится сейчас на оккупированной части Луганской области.
"На одно из технических отверстий сработала служебная собака. Открыв тайник, правоохранители обнаружили военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий РПГ. А в одной из комнат дома также обнаружена военная форма, одна пара погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержание военных сухпайков российского производства, датированных 2014 годом", — сказано в сообщении.
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В ящике обнаружили более 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины калибра 7,62 мм, бутылку с метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой гранаты РГК-ЗЕМ.
Предметы изъяты сотрудниками Нацполиции. Правоохранительные органы проинформированы об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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А вот куда...
А ты забудь, что это минометная и представь, что просто - мина. И представь, что четыре их в одной обвязке с толовой шашкой с детонатором.
И лежит под рельсами. Или в мусорке на центральной улице твоего города.
Ну как, сарказма не поубавилось?
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