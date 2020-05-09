Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник. ВИДЕО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании российской агрессии и, скорее всего, доведет свою миссию до прекращения войны.
Такую уверенность высказал в интервью Радіо Свобода посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Ангела Меркель продолжает играть решающую роль в сдерживании российской агрессии. Для нас, украинцев, главное понимать одну вещь. Пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой", - заявил посол.
Он подчеркнул, что Германия продолжает быть посредником, несмотря на сложности этого процесса.
"И это для украинцев, я считаю, очень важный факт. Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, многовекторна и направлена на различные цели. Одна из целей, и об этом очень редко говорят, - посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст и таким образом возникает у украинцев ощущение недоверия. А на самом деле федеральное правительство, руководство правительства, все важные депутаты в Бундестаге, а также, что тоже немаловажно, все ведущие немецкие СМИ испытывают чрезвычайную историческую ответственность Германии перед Украиной. И я убежден, что госпожа Меркель этот огромный груз не бросит на полпути, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения. Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира", - отметил Мельник.
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Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
Апрель 03, 2019
Михаил Саакашвили: Я был готов отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность
https://www.ekhokavkaza.com/a/29858376.html
26 Июнь, 2012 12:59
По словам грузинского лидера, вступление в альянс зависит от того, как пройдут осенью парламентские выборы
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что у Грузии есть «реальный шанс» вступить в НАТО в 2014 году, однако многое здесь определят парламентские выборы, которые состоятся в октябре.
https://www.golos-ameriki.ru/a/saakashvili-nato-georgia-parliament-election/1249193.html
И тогда конечно...миссия будет завершена.
ЗА СЧЕТ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ???
Юльку на нари.
Чи ти їх взагалі кинув приймати?
З рф торгуються газом і ще багато чим, а нам допомагають грошима - пишуть Германія надала допомоги нам на 1 млрд.
Слава Украине!!!
Украина, по инерции заложенной Порошенко, содействует Эрдогану в п.здить путенскую срань.
https://www.youtube.com/watch?v=vdFwzUW5WSU&feature=youtu.be&t=236 Гроза небес: Турция готовит сюрприз Кремлю - тяжелый ударный дрон нового поколения .
Турція нам поставила безпілотники - тепер десь стоять. Дай бг, щоб у нормальних ангарах.
Хоча б є один нормальний лідер у світі...
До речі - в Лівії разом з Вагнеровцями виступають і жабоїди, і макаронники обісцяні. Ось і вся срана гейРопа з її гейРопейськими цінностями...
Собственно говоря, давно бы уже освободили оккупированные территории и вышли на границу 1991 года с перспективой идти до границы 1919-го...