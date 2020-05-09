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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник. ВИДЕО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании российской агрессии и, скорее всего, доведет свою миссию до прекращения войны.

Такую уверенность высказал в интервью Радіо Свобода посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

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"Ангела Меркель продолжает играть решающую роль в сдерживании российской агрессии. Для нас, украинцев, главное понимать одну вещь. Пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой", - заявил посол.

Он подчеркнул, что Германия продолжает быть посредником, несмотря на сложности этого процесса.

"И это для украинцев, я считаю, очень важный факт. Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, многовекторна и направлена ​​на различные цели. Одна из целей, и об этом очень редко говорят, - посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст и таким образом возникает у украинцев ощущение недоверия. А на самом деле федеральное правительство, руководство правительства, все важные депутаты в Бундестаге, а также, что тоже немаловажно, все ведущие немецкие СМИ испытывают чрезвычайную историческую ответственность Германии перед Украиной. И я убежден, что госпожа Меркель этот огромный груз не бросит на полпути, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения. Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира", - отметил Мельник.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31654) Донбасс (26958) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+16
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6978
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09.05.2020 19:59 Ответить
+14
Очень позитивные новости были несколько дней назад, что ЕС не вывел Северный Поток 2 из общих оснований. Никаких преференций рашисты не получили.
Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
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09.05.2020 19:49 Ответить
+13
Меркель действует в интересах Германии, путлер - в интересах мордора и только клоун привычно играет по сценарию.
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09.05.2020 19:48 Ответить
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Меркель действует в интересах Германии, путлер - в интересах мордора и только клоун привычно играет по сценарию.
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09.05.2020 19:48 Ответить
По сценарию Путлера.
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09.05.2020 20:53 Ответить
Очень позитивные новости были несколько дней назад, что ЕС не вывел Северный Поток 2 из общих оснований. Никаких преференций рашисты не получили.
Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
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09.05.2020 19:49 Ответить
А то, что ***** подохнет, разве плохая новость?
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09.05.2020 19:52 Ответить
это кагбе процесс естественный но больше интересует вапрос-кагда?
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09.05.2020 20:38 Ответить
Уверен, что еще в этом веке.
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09.05.2020 20:56 Ответить
Не смешите. Влиял на решение ценник на газ! Как только он стал несопоставим с откатами, которые фрау Ребентроп получает от пуйла - сразу вспомнились "ценности". Лживая бабка.
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09.05.2020 19:57 Ответить
Пока нет дяди Пети, единственная надежда на тьотю Анжелу, шоб заср. Вовачка на нагадил 😕
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09.05.2020 20:40 Ответить
посол наверно не в курсе, что почти через сутки гибнут наши защитники. По моему они не спят спокойно. Не, посол?
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09.05.2020 19:50 Ответить
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1193
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09.05.2020 19:51 Ответить
Ніхто не каже, що між пуйлом і Меркель існує сантимент, як між ним і Трампом. Але Меркель буде вимушена зливати Україну навіть попри огиду до Пуйла, а Трамп буде вимушений душити Пуйла навіть попри свою до нього любов. Може навіть Зєля не в захваті, що йому випала доля остаточно ліквідувати Україну. Але владне крісло здебільшого не залишає людям вибору.
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09.05.2020 20:34 Ответить
головне, що Штати вiд нас не вiдмовились.....
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09.05.2020 20:50 Ответить
Якщо українці раз за разом обирають російських шпигунів собі в лідери, то навіть найбільш відданий союзник стане скептиком.
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09.05.2020 21:42 Ответить
шпигуни приходять i уходять, а Україна залишається.....
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09.05.2020 21:47 Ответить
ты так говоришь, как-будто Украине уже 1000 лет ) одно из самых молодых государств. 30 лет, а уже на ладан дышит...
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10.05.2020 00:46 Ответить
даже не стану ничего отвечать.....
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10.05.2020 09:42 Ответить
Це часом не той момент, коли воно говорить про статеві органи бабушкі і дедкушкі.
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09.05.2020 21:30 Ответить
та мабуть нi..... )
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09.05.2020 21:37 Ответить
Испорченный телефон
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09.05.2020 19:51 Ответить
Скільки зараз військових в ООС захищає Батьківщину,скільки людей загинуло...А цьому,кретине,всьо Меркель зробила,таке вже цинічне бидло.
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09.05.2020 19:52 Ответить
Ты про КАЦАПО-ФАШИСТСКИХ?
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09.05.2020 19:57 Ответить
Да, да! Все нацисты должны убраться к себе в Москву, Петербург и т.д.
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09.05.2020 19:57 Ответить
Это бан.
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09.05.2020 19:59 Ответить
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6978
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09.05.2020 19:59 Ответить
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09.05.2020 20:07 Ответить
І ще з 1 + 1 голочок.
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09.05.2020 23:01 Ответить
Ага,мы тебя не больно зарежем.
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09.05.2020 19:55 Ответить
Что он несет? Да эта комсомольская фрау подставила Украину и Грузию под российскую агрессию лишив их шансов на переход в НАТО.
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09.05.2020 19:56 Ответить
А разве не Саакашвили лишил шанса?

Апрель 03, 2019
Михаил Саакашвили: Я был готов отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность

https://www.ekhokavkaza.com/a/29858376.html

26 Июнь, 2012 12:59

По словам грузинского лидера, вступление в альянс зависит от того, как пройдут осенью парламентские выборы

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что у Грузии есть «реальный шанс» вступить в НАТО в 2014 году, однако многое здесь определят парламентские выборы, которые состоятся в октябре.

https://www.golos-ameriki.ru/a/saakashvili-nato-georgia-parliament-election/1249193.html
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09.05.2020 20:56 Ответить
Пока Ху*ло не сдохло, параша не развалена на части и по частям не уничтожена, а Зеля с Ермаком сидят на Банковой, а не в СИЗО, украинцы не могут спать спокойно.
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09.05.2020 20:02 Ответить
Ну сдохнет Ху*ло. Выберут, например, Шойгу. И ситуация вообще по жёсткому может начать развиваться.
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09.05.2020 20:09 Ответить
Або взагалі Патрушева. Того, що будинки в Москві підривав.
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09.05.2020 20:28 Ответить
та нет..... не так все просто.....
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09.05.2020 21:27 Ответить
Развал и уничтожение параши первостепенное, сдохшее Ху*ло с его 6-ю двойниками и Шлангу- третьестепенное. Поймите, наконец, что раковую опухоль вырезают целиком, и весь организм обрабатывают жёстко (химией и радиацией). Только тогда есть шанс спасти то, что остаётся. Иначе-
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09.05.2020 23:13 Ответить
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09.05.2020 20:10 Ответить
Зачем нам тогда армия , если есть великая Меркель ?
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09.05.2020 20:06 Ответить
с начала минского сходняка ,дзвонки немецко - рашистских подельников надзвонили потерю Украиной части Донбасса,надзвонили создание ордло под управлением куйла ,отодвинули Украину от ЕС И НАТО и надзвонили более 13 тысяч раз колокольных звонов ,о погибших украинских защитниках.,,,кровавые рашистско -фашистские дзвонари ,от которых шесть лет в Украине нет покоя..
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09.05.2020 20:06 Ответить
украинцы могут спать спокойно/ В 2019 г.Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи. Пристайко назвал Германию мощным экспортером оружия и подчеркнул, что эти вооружения нужны Украине. Он отметил, что, когда украинские компании хотят заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются по политическим мотивам./ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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09.05.2020 20:07 Ответить
Знать бы еще за сколько х.уйло сможет купить госпожу Меркель.
И тогда конечно...миссия будет завершена.
ЗА СЧЕТ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ???
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09.05.2020 20:08 Ответить
Даешь Меркель в президенты Украины. На кой ляд нам то, что не в состоянии обеспечить спокойный сон?
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09.05.2020 20:08 Ответить
Слишком много букфв, ни один алфавит не выдержит такого красноречия. Северный поток 2 из страны агрессора в Германию. Это все что надо знать
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09.05.2020 20:09 Ответить
Чому це Меркель буде працювати в інтересах України? Ангела буде працювати на інтереси Німетчини! А Україна добре лягає на стіл, як розмінна монета у відносинах Німетчини і Росії. Звісно удавати занепокоєність фрау буде, і може навіть якісь санкції застосує. Але тільки для проформи. Якщо росіяни попруть на Україну, то українці будуть з ними один на один, ніхто не буде вставати на захист українців, окрім них самих. Навіть серед українців вати-ватної повно, що не захочуть чинити росіянам опір, але сприймуть окупацію, як належне.
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09.05.2020 20:12 Ответить
Але всі ці неприємності можна перебороти і подолати. Визначальну роль у військовому протистоянні між Україною і Росією буде мати російський шпигун Зєля і його шобла, яку він напризначав на керівні посади. Цей факт помножить на нуль будь які спроби робити опір росіянам і українці потраплять у російський полон беззбройними оптом. Одиничні очаги опору будуть нещадно подавлені вогнем з усіх видів озброєнь, яких у росіян вистачає. А як ви думали?
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09.05.2020 20:20 Ответить
Ти ж його й привів.
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09.05.2020 20:25 Ответить
Я за російського шпигуна Порошенка не голосував. Це Пєця з своїми тролями Зєлю привів.
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09.05.2020 20:35 Ответить
Та ні. Ти повівся на російську пропаганду і проголосував за Зеленського. Більше того- ти за Зеленського агітував.
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09.05.2020 20:39 Ответить
Ану скажи "Зєлю геть. Дострокові". Як я кажу з Вересня. Пєця забороняє?
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09.05.2020 21:36 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
Юльку на нари.
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09.05.2020 21:38 Ответить
Юля в опозиції ще й з рейтингом меньшим, ніж у Пєці. Пан жонофоб? Якась дівчина зрадила?
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09.05.2020 21:45 Ответить
Просто газова аферистка і давня спільниця ***** має сісти.
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09.05.2020 21:48 Ответить
За минулу бесіду про Юлю тобі твій куратор від Пєці так нічого і не заплатив, бо її всю видалив модер і ти скрін зробити не встиг. Мені щкода, що ти втратив в грошах. Юля оплачується у Пєці по найвищому тарифу
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10.05.2020 04:38 Ответить
Звернися до свого психіатра і попроси хай збільшить тобі дозу твоїх ліків.
Чи ти їх взагалі кинув приймати?
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10.05.2020 07:14 Ответить
Нормас?
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09.05.2020 21:39 Ответить
Іван, не смикайся. Криками про Зелю не замаскуєш свою зелену сутність.
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09.05.2020 21:46 Ответить
Фрау муркель працює на інтереси глобалістів, від яких в 2016 році отримала премію Фонду Калергі (прадід глобалістів) за те, що наводнила виключно "в інтересах Німеччини" свою країну мільйонами арабів. Інколи, Ваню, треба думати, перш ніж писати.
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10.05.2020 14:02 Ответить
Дипломатов учат врать, а не бред сивого мерина толкать. Секта видевших мир в глазах Путина и прочих отбитых на все голову боксеров.
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09.05.2020 20:13 Ответить
Первую Мировую войну сотворили Кайзер Пруссии Вильгельм и сЦарь РАБссии Николай Кровавый II в 1914 году.Вторую Мировую войну сочинили Джугашвили и Гитлер 23 августа 1939 года в Москве,а по факту 1 сентября 1949 г...,.Кто из современных болванов сочинит третью Мировую между давними братьями-баранами?
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09.05.2020 20:15 Ответить
1 сентября 1939 г.))))Sorry
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09.05.2020 20:17 Ответить
Я думаю, что Украина больше никогда не будет спасть спокойно до дезинтеграции РФ. Привыкайте жить при постоянной военной/террористической/гибридной угрозе. Добро пожаловать в "клуб".
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09.05.2020 20:20 Ответить
100%
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09.05.2020 20:24 Ответить
Это верно. Украина будет в положении Израиля, к сожалении не так сплоченная и отмобилизованная.
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09.05.2020 20:31 Ответить
Краще б вона коректувала мирний процес у берліні, а не на Донбасі.
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09.05.2020 20:34 Ответить
посол накуй, зелень
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09.05.2020 20:35 Ответить
"это этот, как его, инфантилизм". в обычной форме дети ищут папу, шоб пожаловаться, шоб он защитил и наказал обидчика, а здесь, за отсутствием такового в европе, маму-защитницу.
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09.05.2020 20:39 Ответить
А я думал шо мы можем спать спокойно из-за ЗСУ на рубежах.
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09.05.2020 20:48 Ответить
Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5897
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09.05.2020 20:48 Ответить
Яку нісенітницю він городить! Після того як шмаркля почав домовлятися безпосередньо з терористами, колишня комсомолка Меркель виправить все становище і настане мир. Після таких слів Мельника треба знімати з дипломатичної роботи. Нехай як Єременко краще з повіями домовляється.
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09.05.2020 20:51 Ответить
Он на дипломатическом языке сказал, что Зелемойский работает на международном уровне, т.к. Меркель и при его полном бездействии защищает...
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09.05.2020 21:01 Ответить
То в нас надія тільки на Меркель? Українці можуть спати спокійно, бо Меркель нам допоможе? А чого ж досі не допомогла? На фронті кожен день нова ескалація
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09.05.2020 20:52 Ответить
Се ля ві народ ... І велика політика - треба вчитись.
З рф торгуються газом і ще багато чим, а нам допомагають грошима - пишуть Германія надала допомоги нам на 1 млрд.
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09.05.2020 20:55 Ответить
ИДИОТЫ, - проснитесь, до тех пор - пока звонит Меркель - Путину - в Украине мира не будет!!!
Слава Украине!!!
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09.05.2020 21:04 Ответить
.
Украина, по инерции заложенной Порошенко, содействует Эрдогану в п.здить путенскую срань.
https://www.youtube.com/watch?v=vdFwzUW5WSU&feature=youtu.be&t=236 Гроза небес: Турция готовит сюрприз Кремлю - тяжелый ударный дрон нового поколения .

Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5022
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09.05.2020 21:05 Ответить
І що ?
Турція нам поставила безпілотники - тепер десь стоять. Дай бг, щоб у нормальних ангарах.
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09.05.2020 21:54 Ответить
А те шо Турція можить кацапів у Лівії аж кишки летять. А тепер їм у Лівії буде повна срака і у Сирії будут сидіти тихенько.
Хоча б є один нормальний лідер у світі...
До речі - в Лівії разом з Вагнеровцями виступають і жабоїди, і макаронники обісцяні. Ось і вся срана гейРопа з її гейРопейськими цінностями...
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09.05.2020 22:04 Ответить
" моЧить кацапів "
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09.05.2020 22:05 Ответить
І не "поставила безпілотники" а "Порошенко закупив".
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09.05.2020 22:06 Ответить
Меркель була і є на стороні Кремля. Німеччина завжди продавала інтереси Украіни.
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09.05.2020 21:18 Ответить
Да ты что. Что бы мы делали без фрау Риббентроп...

Собственно говоря, давно бы уже освободили оккупированные территории и вышли на границу 1991 года с перспективой идти до границы 1919-го...
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09.05.2020 21:50 Ответить
Ещё "спокойнее" мы будем спать после достройки Потока-2. Четвёртый рейх тогда окончательно вратёт в Европу.
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09.05.2020 21:52 Ответить
врастёт.
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09.05.2020 21:53 Ответить
нормальные немцы помнят вспоротые животы их изнасилованных русскими бабок
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09.05.2020 21:54 Ответить
А пасол бы ты, пасол!
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09.05.2020 23:29 Ответить
шось цей вислів дуже схожий на першоквітневий жарт... але ж вже травень...
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10.05.2020 00:58 Ответить
Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 321
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10.05.2020 08:32 Ответить
Клас. Трампу - 5 балів. Хоча це й відео-жоп.
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10.05.2020 14:06 Ответить
Пока Меркель и х@@ло решают свой договорняк по сдаче Украины, ЗЕк как унитаз ,позволяет срать на себя и на страну. Нет - размену Украины на ОРДЛО!
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10.05.2020 11:20 Ответить
 
 