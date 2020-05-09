Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник. ВИДЕО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель играет решающую роль в сдерживании российской агрессии и, скорее всего, доведет свою миссию до прекращения войны.

Такую уверенность высказал в интервью Радіо Свобода посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС

"Ангела Меркель продолжает играть решающую роль в сдерживании российской агрессии. Для нас, украинцев, главное понимать одну вещь. Пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой", - заявил посол.

Он подчеркнул, что Германия продолжает быть посредником, несмотря на сложности этого процесса.

"И это для украинцев, я считаю, очень важный факт. Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, многовекторна и направлена ​​на различные цели. Одна из целей, и об этом очень редко говорят, - посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст и таким образом возникает у украинцев ощущение недоверия. А на самом деле федеральное правительство, руководство правительства, все важные депутаты в Бундестаге, а также, что тоже немаловажно, все ведущие немецкие СМИ испытывают чрезвычайную историческую ответственность Германии перед Украиной. И я убежден, что госпожа Меркель этот огромный груз не бросит на полпути, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения. Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира", - отметил Мельник.

Также читайте: Вооруженные наемники РФ под Горловкой почти три часа удерживали наблюдателей, осуществлявших управление беспилотником, - ОБСЕ