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9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре 9 мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом, несмотря на карантин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, мемориал Вечной славы в Днепре, возле которого обычно собираются тысячи людей, оградили турникетом. Полиция пропускала желающих возложить цветы к памятнику с определенными ограничениями - по два человека и обязательно в масках. Тем, кто был без масок, их выдавала полиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

При этом на месте возложение цветов из громкоговорителей раздавалась информация о правилах санитарной безопасности во время карантина.

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них 01
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них 02

Также смотрите: 9 мая в Николаеве: "Бессмертный полк" с нарушениями карантина, поздравление ветеранов без масок и админпротколы за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всего, по информации из областной полиции, порядок на Днепропетровщине 9 мая обеспечивает около 800 полицейских. У монументов, посвященных Второй мировой войне, в области выставили усиленные патрули. Как сообщили "Радіо Свобода" в областной полиции, пока все проходит спокойно, без эксцессов.

Кроме того, в Днепре сторонники одной из политических сил провели автопробег с участием нескольких десятков машин.

Вечером 8 мая на здании мэрии Днепра лазерным проектором "написали" имена ветеранов Второй мировой войны и войны на востоке Украины, передает Суспільне. Всего показали около 600 имен людей, истории о которых были опубликованы в рамках флешмоба "Герои Днепра". Такая же акция проходит сегодня с 21:00 до 22:30.

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них 03
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них 04

Смотрите также: Немногочисленные люди пришли с цветами к военным мемориалам во Львове. ФОТО

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них 05
Фото: suspilne.media

Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.

Смотрите: 9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

День Победы (1231) Днепр (4463) карантин (16729) День победы над нацизмом (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 3755
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09.05.2020 21:28 Ответить
+16
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7968
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09.05.2020 21:31 Ответить
+12
Вот так и должно быть - порядок и никакой ватности
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09.05.2020 21:19 Ответить
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Вот так и должно быть - порядок и никакой ватности
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09.05.2020 21:19 Ответить
Влада ніяк не може домовитися між собою День Примирення у нас чи "день победы". Але пані Генпрокурор бере беззаперечно перше місце у номінації "Побєдобесиє", бо вирішила привітати всіх словами з пісні відомого путіноїда Лещенко.

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 4097
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09.05.2020 21:29 Ответить
У пані прокурорши і "дєнь победи" промах Порохом.
Бідненька... 😂
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09.05.2020 21:40 Ответить
Если в здании выклучили свет, было бы более нормально. А так - если сделано на коленке - хорошо. А если это делали профи - не очень качествено.
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09.05.2020 21:34 Ответить
ДНЕПР-- КРАСАВЕЦ
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09.05.2020 21:38 Ответить
именно так - Ordnung muss sein
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10.05.2020 00:07 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:20 Ответить
Я їх ще пам"ятаю на саморобних візочках, а потім враз кудись зникли.
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09.05.2020 21:25 Ответить
Косенко Панас Федосович, 1921 року народження.
На фронті з 1941 по 1945
Танкіст
Має поранення!
Але головне, що сьогодні біля Меморіалу Вічної Слави він згадав не війну, а Голодомор 1933-го

https://www.youtube.com/watch?v=X3RvMPt59t8

9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 4736
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09.05.2020 21:40 Ответить
Допоки Україною керуватимуть жиди та москалі не буде добробуту для народу.
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10.05.2020 00:12 Ответить
Вы абсолютно правы.
Настоящие ветераны никакого отношения к сегодняшним показушным и лицемерным пропагандистским сборищам и шествиям не имеют. Все эти балаганы и зрелища устраиваются не для них и не для погибших. Весь этот театральный фарс нужен режиму путина, заказан и проплачен кремлём. Телеканалы мертведчука надорвали голос от воплей о победе над фашизмом и нацизмом, чтобы собрать под путинские знамёна вату и доверчивых лопухов, не знающих истории.... Сегодня нацист и фашист путин обстреливает нашу страну, а многие из нас празднуют совместно с ним. Позор!
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09.05.2020 21:34 Ответить
Мне вот так чисто интерестно, если подогнать автобус под главный памятник победы в любом крупном ватном городе Украины, и предлагать трансфер до такого же памятника в каком-то селе за 30-100 км от города с условиям поубирать и покрасить вокруг монумента. Сколько человек из тысячи победобесов согласится поехать.
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09.05.2020 21:26 Ответить
ПНХ
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09.05.2020 21:36 Ответить
кто ПНХ?
ПТН или ЗЛБ ?
Изясняйтесь чётче 😂
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09.05.2020 21:44 Ответить
Птн
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09.05.2020 21:46 Ответить
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 6268

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9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 110

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9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 8917

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09.05.2020 21:26 Ответить
Это правильно. А то по трое уже бы вата перебухалась на радостях.
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09.05.2020 21:26 Ответить
Победобесие на марше.
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09.05.2020 21:27 Ответить
все правильно сделали...только надо было не раздавать маски,а принудительно надевать.
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09.05.2020 21:27 Ответить
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 3755
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09.05.2020 21:28 Ответить
А цим *ветерінарам * ...пох... ..
.

//https://www.zhitomir.info/news_192014.html Житомир.info | ​На майдані Перемоги житомиряни сперечалися через маски та ордена, а потім автопробігом вирушили до «вічного вогню»
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09.05.2020 21:37 Ответить
А вот в России - все на балконы, дедов - на палки и спели "День победы!"
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7816
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09.05.2020 21:29 Ответить
У них диды
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10.05.2020 00:18 Ответить
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 7968
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09.05.2020 21:31 Ответить
😂
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09.05.2020 21:45 Ответить
А вот без такиз мелочей не было бы и дня победы
9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них - Цензор.НЕТ 6723
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09.05.2020 21:32 Ответить
Базару немає.Без Ленд-лізу ссср загнувся б.
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09.05.2020 22:09 Ответить
Не впевненний, але б загинуло ще мільйонів 20, 30, 40...
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10.05.2020 07:00 Ответить
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:33 Ответить
Сегодня праздник большой День Победы на нацизмом. Кому не нравится этот праздник это его половые проблемы
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09.05.2020 21:35 Ответить
яка перемога? ми вже вернули назад Донецьк та Луганськ разом з Кримом?
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09.05.2020 21:41 Ответить
37000000 призвано и 17000000 погибло ,это праздник ?Может скорбь ?
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09.05.2020 21:43 Ответить
А что нужно было " перестать стрелять"?
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09.05.2020 21:44 Ответить
Половые проблемы у тебя ,и нацызмом страдаешь ты вместе с вождем путиным .
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09.05.2020 21:45 Ответить
Сьогодні перекличка совєтських дурнів,а вчора був День пам'яті .
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09.05.2020 22:12 Ответить
Красавы
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09.05.2020 21:40 Ответить
Логика интересная насчет раздачи масок,поза вчера в Киеве на Лыбедской полиция штрафовала каждого кто без маски был,а тут бесплатно раздают ,и плюс бонус новинского с онуфрием без масок даже и не спросили,при зеленой власти я так понял Панам все,холопам Закон
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09.05.2020 21:44 Ответить
киево печерская лавра и Новинский не присоединились? Тогда разгоняйте и составляйте протоколы
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09.05.2020 21:50 Ответить
Які ж гидкі ці меморіали з вічними вогнями.Потрібно перестати їм поклонятися.
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09.05.2020 21:58 Ответить
Боря примудривсь приборкати місцеву ватку, щоб сиділа тихо і не відсвічувала. Співчуваю одеситам, бо в них трухан
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09.05.2020 22:01 Ответить
А еще в Мариуполе сегодня еще одна дата: шесть лет назад 9 мая 2014 года российские засланцы и местные пророссийские отморозки https://mrpl.city/news/view/dvazhdy-sozhzhennoe-no-nerazrushimoe-o-rasstrele-zdaniya-gorupravleniya-militsii-i-ego-vosstanovlenii-foto-plusvideo-360 захватили ГУМВД в результате чего погибли 6 полицейских и было ссожено здание . Сейчас там развалины. И в режиме 360°можно посмотреть что оставил "русский мир".
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09.05.2020 22:31 Ответить
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них - Цензор.НЕТ 3201
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09.05.2020 22:53 Ответить
https://youtu.be/qrVTxDpEGfY "летающий" БМП 9 мая 2014 год Мариуполь
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09.05.2020 23:31 Ответить
победобесие
9 травня у Дніпрі: Поліція пускала на покладання квітів по двоє і видавала маски тим, хто прийшов без них - Цензор.НЕТ 4774
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09.05.2020 22:34 Ответить
За щоку вона в Київі візьме .
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09.05.2020 22:41 Ответить
Не, впадлу, 2 танка за 2 ноги, и вперёд...
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09.05.2020 23:19 Ответить
Не факт . Поки що , защоку вона бере в Донецьку 😂
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09.05.2020 23:39 Ответить
А удобрились под Сартаной
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09.05.2020 22:46 Ответить
Коротше висновок такий : Саме нормально 9 травня відзначили у Львові . Прийшли 7 чоловік , поклали квіти на могили родичів і пішли . Все чесно і без всяких проплачених російськими фашистами маніпуляцій і цирків .
Праворадикали якийсь час постояли збоку , знудились і теж розійшлись .
Лвів - найкращий .
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09.05.2020 23:35 Ответить
https://censor.net/user/462968 Остров, куда отправляли инвалидов называется Волоам
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09.05.2020 23:42 Ответить
Валаам це був Валаам...Звічайна кацапська тактика переврати географічне названня щоб запутати сліди...Катинь.... Хатинь ї т.п.
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10.05.2020 12:12 Ответить
 
 