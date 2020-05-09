9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре 9 мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом, несмотря на карантин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, мемориал Вечной славы в Днепре, возле которого обычно собираются тысячи людей, оградили турникетом. Полиция пропускала желающих возложить цветы к памятнику с определенными ограничениями - по два человека и обязательно в масках. Тем, кто был без масок, их выдавала полиция.

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При этом на месте возложение цветов из громкоговорителей раздавалась информация о правилах санитарной безопасности во время карантина.





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Всего, по информации из областной полиции, порядок на Днепропетровщине 9 мая обеспечивает около 800 полицейских. У монументов, посвященных Второй мировой войне, в области выставили усиленные патрули. Как сообщили "Радіо Свобода" в областной полиции, пока все проходит спокойно, без эксцессов.

Кроме того, в Днепре сторонники одной из политических сил провели автопробег с участием нескольких десятков машин.

Вечером 8 мая на здании мэрии Днепра лазерным проектором "написали" имена ветеранов Второй мировой войны и войны на востоке Украины, передает Суспільне. Всего показали около 600 имен людей, истории о которых были опубликованы в рамках флешмоба "Герои Днепра". Такая же акция проходит сегодня с 21:00 до 22:30.





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Фото: suspilne.media

Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.

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