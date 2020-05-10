9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Несмотря на карантин и дождь к мемориалу Славы в Харькове 9 мая пришли сотни людей - как организованными группами, так и отдельными семьями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Журналисты заметили нескольких ветеранов: 95-летнюю Лидию Варавину, которую внуки не смогли уговорить остаться дома, и 97-летнего Павла Колошу.
Сообщается, что из автомобиля представителей "ОПЗЖ" звучали советские песни, а организация "Фрайкор" с красно-черными флагами включила украинские повстанческие песни.
В пресс-службе харьковской полиции сообщили, что столкновений между идейными оппонентами не было.
"Состоялись сразу четыре автопробега - с участием клуба ретротехники "Самоходъ", ветеранов АТО, партии Шария и ОПЗЖ. Автопробеги прошли без нарушений общественного порядка", - уточнили также в полиции.
"В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне летчики Харьковского аэроклуба Сергей Филатов, Сергей Комин и Анатолий Бернатович на реактивных самолетах Л-29 "дельфин" выполнили полет над Харьковом и поздравили в воздухе жителей авиационного города Чугуев", - сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.
Отмечается, что полеты удалось совершить, несмотря на неустойчивую и дождливую погоду.
"Первый полет с аэродрома "Коротич" состоялся в авиационный город Чугуев, где группа Л-29 выполнила несколько проходов над городом. Второй зрелищный полет тройка "дельфинов" выполнила над Харьковом. Реактивные самолеты взлетели с аэродрома "Коротич", прошли над Безлюдовкой, над районом Новых домов и Немышли, пролетели над 8-м хлебозаводом, развернулись в районе Героев Труда и далее выполнили два прохода на высоте 300 метров над мемориальным комплексом "Родина Мать". К сожалению, из-за ухудшения погоды запланированную пилотажную программу выполнить не удалось, однако пилоты порадовали харьковчан слаженным групповым пролетом с выпущенными дымами. Пилотаж получился над сквером "Стрелка" - тройка Л-29 зашла со стороны вокзала и сделала "роспуск" - одновременный расход в разные стороны с набором высоты. Ведущий пилотажной группы Сергей Филатов выполнил фигуру "бочка". Это уникальный для Харькова полет и первый полет над родным городом для пилотажной группы Харьковского аэроклуба", - сообщили в клубе.
Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.
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1. Хто дав дозвіл на проліт РЕАКТИВНИХ літаків над містом? Украерорух? У нас навіть невеличкі літачки без бумажки від Украероруху не можуть поля орошувати, бо над селами пролітають!
2. Ви знаєте, скільки бензини жре реактивний літак? Краще б на ці гроші ветеранам пайки купили!
1. Польоти трьох Л-29 над містом дозволили військові. Вони можуть закрити для полльотів любу повітряну зону. Що було і зроблено. Невеличкі літаки подають заявки, які називаються флайтплан і виконують ті польоти, які вони хочуть, І тільки при грубих порушеннях може бути заборона.
2. Л-29 використовує керосин, як і всі реактивні літаки. Його заправка 1050 кг. Палить він у час 300-350 кг. Багато грошей ? А яким ветеранам пайки купити? Тім двум, що залишилися ще? Чи тисячам, які навісили медальки юбілейні і народившись у 1945 брали Берлін???
Якби ті був розумним, то не писав би того, в чому не розумієшься зовсім. Але тобі...дурнуватому... дозволено все....))))
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
В США такие есть и других странах. В бывших странах Советского Союза нет. Их нет вообще. Почему ? Ну по слухам в 50х годах их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!