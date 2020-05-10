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9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на карантин и дождь к мемориалу Славы в Харькове 9 мая пришли сотни людей - как организованными группами, так и отдельными семьями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Берлин на разных языках, в том числе украинском, поблагодарил союзников за освобождение Европы от национал-социализма. ФОТО

Журналисты заметили нескольких ветеранов: 95-летнюю Лидию Варавину, которую внуки не смогли уговорить остаться дома, и 97-летнего Павла Колошу.

Сообщается, что из автомобиля представителей "ОПЗЖ" звучали советские песни, а организация "Фрайкор" с красно-черными флагами включила украинские повстанческие песни.

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 01
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 02
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 03
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 04

Также смотрите: 9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины. ФОТОрепортаж

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 05
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 06
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 07
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 08
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 09

Смотрите также: 9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 10
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 11
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 12
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 13
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 14

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В пресс-службе харьковской полиции сообщили, что столкновений между идейными оппонентами не было.

"Состоялись сразу четыре автопробега - с участием клуба ретротехники "Самоходъ", ветеранов АТО, партии Шария и ОПЗЖ. Автопробеги прошли без нарушений общественного порядка", - уточнили также в полиции.

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 15
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 16
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 17

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"В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне летчики Харьковского аэроклуба Сергей Филатов, Сергей Комин и Анатолий Бернатович на реактивных самолетах Л-29 "дельфин" выполнили полет над Харьковом и поздравили в воздухе жителей авиационного города Чугуев", - сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.

Отмечается, что полеты удалось совершить, несмотря на неустойчивую и дождливую погоду.

"Первый полет с аэродрома "Коротич" состоялся в авиационный город Чугуев, где группа Л-29 выполнила несколько проходов над городом. Второй зрелищный полет тройка "дельфинов" выполнила над Харьковом. Реактивные самолеты взлетели с аэродрома "Коротич", прошли над Безлюдовкой, над районом Новых домов и Немышли, пролетели над 8-м хлебозаводом, развернулись в районе Героев Труда и далее выполнили два прохода на высоте 300 метров над мемориальным комплексом "Родина Мать". К сожалению, из-за ухудшения погоды запланированную пилотажную программу выполнить не удалось, однако пилоты порадовали харьковчан слаженным групповым пролетом с выпущенными дымами. Пилотаж получился над сквером "Стрелка" - тройка Л-29 зашла со стороны вокзала и сделала "роспуск" - одновременный расход в разные стороны с набором высоты. Ведущий пилотажной группы Сергей Филатов выполнил фигуру "бочка". Это уникальный для Харькова полет и первый полет над родным городом для пилотажной группы Харьковского аэроклуба", - сообщили в клубе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 18
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 19
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 20
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 21

Смотрите также: 9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО

9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 22
9 мая в Харькове: Бессмертный полк, советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы 23

Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.

Автор: 

День Победы (1231) Харьков (7631) День победы над нацизмом (37)


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Топ комментарии
+60
Місцева сепаратня намагалася пофарбувати в'їзд до Одеси у колір колорадки. Але Українські Патріоти зреагували швидше за поліцію.

9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы - Цензор.НЕТ 4625
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10.05.2020 02:53 Ответить
+45
Веселится и ликует быдлогной.
Воспряли духом с приходом к власти врагов Украины, дебилов, непрофессионалов и придурков.....
Как они там верещали в апреле 2019?
- "...парахаскот, бегите, всех пересажаем, через месяц вас не будет, попрячетесь и перекраситесь.... Хе-хе-хе..."....

Так вот, зебилье и манкурты, мы скорее вас прикопаем, нам отступать, как мы уже поняли, некуда! За нами наши семьи и наша страна!
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10.05.2020 02:27 Ответить
+41
9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы - Цензор.НЕТ 4293
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10.05.2020 02:35 Ответить
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смотри внимательно, у того жлоба рот все же прикрыт маской, разве что он носом выдыхает
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10.05.2020 10:32 Ответить
А через шнобель коронавирус не пролезет?
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10.05.2020 10:38 Ответить
не думаю что это настоящий ветеран. Что то не припомню фиолетовую форму в войсках...у железнодорожников есть такая кажется....а настоящие ветераны умирали в первые 10-15 лет после войны от ран и депрессии....Счас можно увидеть лишь ряженых железнодорожников-мусоров и НКВДстов...
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10.05.2020 11:15 Ответить
У него форма лётчика- синяя. Это на фотке она чуть другая. Летал или в БАО служил- уже не важно. Фамилия его Калоша- явно украинская. Ему 97 лет. Он настоящий. Читаем статью...
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 4787
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10.05.2020 11:48 Ответить
Два питання:
1. Хто дав дозвіл на проліт РЕАКТИВНИХ літаків над містом? Украерорух? У нас навіть невеличкі літачки без бумажки від Украероруху не можуть поля орошувати, бо над селами пролітають!
2. Ви знаєте, скільки бензини жре реактивний літак? Краще б на ці гроші ветеранам пайки купили!
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10.05.2020 10:47 Ответить
Відповідь відвертому дурнику на його питання!
1. Польоти трьох Л-29 над містом дозволили військові. Вони можуть закрити для полльотів любу повітряну зону. Що було і зроблено. Невеличкі літаки подають заявки, які називаються флайтплан і виконують ті польоти, які вони хочуть, І тільки при грубих порушеннях може бути заборона.
2. Л-29 використовує керосин, як і всі реактивні літаки. Його заправка 1050 кг. Палить він у час 300-350 кг. Багато грошей ? А яким ветеранам пайки купити? Тім двум, що залишилися ще? Чи тисячам, які навісили медальки юбілейні і народившись у 1945 брали Берлін???
Якби ті був розумним, то не писав би того, в чому не розумієшься зовсім. Але тобі...дурнуватому... дозволено все....))))
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10.05.2020 22:29 Ответить
Триждыгерой. Дедвоевал.9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 2818
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10.05.2020 10:58 Ответить
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.05.2020 12:25 Ответить
Московія лізе далі. Спочатку вони таким змістом наповнювали Крим і Донбас - відкусили шматок. Зараз вони перелізли далі - Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Я не кажу ще за минул- - Вороніж, Курськ, Білгород, Кубань. частина Ростова... А влада хоче буди доброю і тим і другим. Не вийде - робіть державну політику єдиною і вона має бути українською.Бо іначе смерть!
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10.05.2020 12:55 Ответить
Потрясающее видео с самолетами!!!
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10.05.2020 15:21 Ответить
..как думаете, а почему на парадах победы , организованых совком ,почти никогда нет инвалидов,которых в годы войны было несметное количество... и почему побежденные фрицы живут лучше победителя совкового?Так кто победил?
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10.05.2020 15:23 Ответить
Тебе другой вопрос - ты когда нибудь видел в жизни живого инвалида , участника 2 мировой войны ? Я никогда. Никогда не видел. Именно инвалида , не дедушку с палочкой. И потерявшего здоровье после 2 мировой. А именно во время.
В США такие есть и других странах. В бывших странах Советского Союза нет. Их нет вообще. Почему ? Ну по слухам в 50х годах их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.
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11.05.2020 06:54 Ответить
В Твоем вопросе и есть Твой ответ на мой вопрос -"их всех вывезли в неизвестном направлении и никто их не видел.",а посему их и не видать
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11.05.2020 09:18 Ответить
Перемогу над нацизмом і фашизмом св'яткуватимем після знищення Запорєбріка. Слава борцям за вільну Україну!Смерть московським окупантам.
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10.05.2020 17:00 Ответить
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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10.05.2020 17:02 Ответить
Так кто же начал Вторую Мировую войну ???9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 2002
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10.05.2020 17:48 Ответить
Гитлер конечно.
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10.05.2020 20:53 Ответить
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 8331
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10.05.2020 22:25 Ответить
Все эти "празднования", "торжества" и "радостные юбилеи" - это банальная путинская пропагандистская постановка, представление на тему окончания сталинско - гитлеровской разборки по переделу Европы. Два отстойных подонка - диктатора играли в "дружбу", параллельно пытаясь кидануть друг друга. Гитлер опередил партнёра, но потом сообща всем миром был разгромлен. Украина отбилась от одного фашиста - нациста и осталась под гнётом такого же урода.... Где НАША победа? Мы просто диктатору Сталину помогли угомонить коричневую чуму... Теперь мы отбиваемся от сталинского наследника - путина... Какую победу празднуют сегодня некоторые украинцы? Победу фашизма над фашизмом и нацизма над нацизмом? Надо уважать себя, в конце концов,и не быть подтанцовкой у агрессора, а уничтожать его всем вместе, истреблять его и вычищать из Украины! Слава нашим воинам - защитникам, истребляющим путинскую нечисть!
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10.05.2020 20:30 Ответить
должно смениться еще два поколения, пока вся эта совковая рать перестанет кошмарить Украину, а внуки их внуков забудут сказки о сказочном совке.....
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10.05.2020 21:28 Ответить
молодцы харьковчане! летчикам огромное спасибо!
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10.05.2020 21:52 Ответить
не харькавчянє , а гєпаградци, ватниє(((
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11.05.2020 16:34 Ответить
9 травня в Харкові: "Безсмертний полк", радянські й українські повстанські пісні, прохід пілотажної групи - Цензор.НЕТ 3245
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10.05.2020 22:23 Ответить
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