9 мая в Харькове: "Бессмертный полк", советские и украинские повстанческие песни, проход пилотажной группы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на карантин и дождь к мемориалу Славы в Харькове 9 мая пришли сотни людей - как организованными группами, так и отдельными семьями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Берлин на разных языках, в том числе украинском, поблагодарил союзников за освобождение Европы от национал-социализма. ФОТО

Журналисты заметили нескольких ветеранов: 95-летнюю Лидию Варавину, которую внуки не смогли уговорить остаться дома, и 97-летнего Павла Колошу.

Сообщается, что из автомобиля представителей "ОПЗЖ" звучали советские песни, а организация "Фрайкор" с красно-черными флагами включила украинские повстанческие песни.









Также смотрите: 9 мая в Виннице: Участник организованного партией Шария автопробега толкнул своим "Москвичом" мужчину и написал заявление о повреждении машины. ФОТОрепортаж











Смотрите также: 9 мая в Днепре: Полиция пускала на возложение цветов по двое и выдавала маски тем, кто пришел без них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите: Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО

В пресс-службе харьковской полиции сообщили, что столкновений между идейными оппонентами не было.

"Состоялись сразу четыре автопробега - с участием клуба ретротехники "Самоходъ", ветеранов АТО, партии Шария и ОПЗЖ. Автопробеги прошли без нарушений общественного порядка", - уточнили также в полиции.







Также смотрите: Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию. ФОТО

"В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне летчики Харьковского аэроклуба Сергей Филатов, Сергей Комин и Анатолий Бернатович на реактивных самолетах Л-29 "дельфин" выполнили полет над Харьковом и поздравили в воздухе жителей авиационного города Чугуев", - сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.

Отмечается, что полеты удалось совершить, несмотря на неустойчивую и дождливую погоду.

"Первый полет с аэродрома "Коротич" состоялся в авиационный город Чугуев, где группа Л-29 выполнила несколько проходов над городом. Второй зрелищный полет тройка "дельфинов" выполнила над Харьковом. Реактивные самолеты взлетели с аэродрома "Коротич", прошли над Безлюдовкой, над районом Новых домов и Немышли, пролетели над 8-м хлебозаводом, развернулись в районе Героев Труда и далее выполнили два прохода на высоте 300 метров над мемориальным комплексом "Родина Мать". К сожалению, из-за ухудшения погоды запланированную пилотажную программу выполнить не удалось, однако пилоты порадовали харьковчан слаженным групповым пролетом с выпущенными дымами. Пилотаж получился над сквером "Стрелка" - тройка Л-29 зашла со стороны вокзала и сделала "роспуск" - одновременный расход в разные стороны с набором высоты. Ведущий пилотажной группы Сергей Филатов выполнил фигуру "бочка". Это уникальный для Харькова полет и первый полет над родным городом для пилотажной группы Харьковского аэроклуба", - сообщили в клубе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 мая в Украине прошли 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек: открыты 4 уголовных производства, составлены 20 админпротоколов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж









Смотрите также: 9 мая в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки, потасовки и задержания. ВИДЕО+ФОТО





Напомним, в Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту дату Верховная Рада Украины установила в 2015 году.