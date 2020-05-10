"Я все осознал, братан", - пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому, пытаясь скрыться. ВИДЕО

В столице нетрезвый мотоциклист, пытаясь скрыться от правоохранителей, сломал одному из них ногу. Инцидент произошел около 2 ночи 10 мая на улице Центральной в Киеве. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео с места инцидента обнародовали в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"На улице Центральной правоохранители подали сигнал об остановке бухому водителю мотоцикла. Мотоциклист остановился и копы поняли, что он пьян - начали задерживать, но тот пытался убежать и провез на себе сотрудника полиции, чем сломал ему ногу," - говорится в заметке.

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