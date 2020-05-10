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"Я все осознал, братан", - пьяный мотоциклист сломал ногу полицейскому, пытаясь скрыться. ВИДЕО
В столице нетрезвый мотоциклист, пытаясь скрыться от правоохранителей, сломал одному из них ногу. Инцидент произошел около 2 ночи 10 мая на улице Центральной в Киеве. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
Видео с места инцидента обнародовали в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"На улице Центральной правоохранители подали сигнал об остановке бухому водителю мотоцикла. Мотоциклист остановился и копы поняли, что он пьян - начали задерживать, но тот пытался убежать и провез на себе сотрудника полиции, чем сломал ему ногу," - говорится в заметке.
Топ комментарии
+23 Татьяна Лайф
показать весь комментарий10.05.2020 13:10 Ответить Ссылка
+21 Hulio
показать весь комментарий10.05.2020 13:13 Ответить Ссылка
+20 Джефф Слейтер
показать весь комментарий10.05.2020 13:04 Ответить Ссылка
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Але грамотєї ще ті, все одно.
не учится, а учицца
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
https://www.youtube.com/watch?v=xWNU6y9MFWs
Коли ці жиди підх.йловці нажеруться?
дерьмаворья, утверждать что первые достойны уважения, поскольку украли на мешок картошки меньше..
Тільки так
https://postimg.cc/w39WMN30
И солнце, заметьте, при порошенко светило не так, как сейчас - а более ярко. Мотоциклисты при порошенко все ездить боялись на скорости и правильно делали! Боялись, что их постигнет участь сбитого на переходе президентским кортежем дедушки
https://censor.net/comments/locate/3194602/019214f3-735c-71a7-91ff-68c4e845a9f3Ответить
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
Вдячний
нарід аплодує самовідданості лікарів!
Сделай доброе дело -натяни трос для городского мотогонщика!
...
Написано в стилі шедеврів з ментовських протоколів
"Hеизвестный, угрожая ножом и нанося побои, совершил с потерпевшей половой акт в естественной форме, а затем совершил насилие в рот потерпевшей, в результате чего ей было причинено сотрясение головного мозга".
П"яний водій - це терорист за кирмом ... й до його можно діяти будь яким засобом , що зупинити ! Відмова зупинитися й підкоритися вимозі поліціянта , требо сприймати виключно , як напад на копа з усіма відповідними наслідками .
Гнал на всю катушку мотоцикл свой.
Было весело я громко песни пел,
И на ногу мусору я спяну налетел..
По суті таке порушення може кваліфікуватися як кримінальний злочин й будь який прояв агресії моментально кваліфікується як обтяжуюча обставина .