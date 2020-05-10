"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів", - оркестр 3-го отдельного полка СпН записал поздравление. ВИДЕО

Ко Дню матери оркестр 3-го отдельного полка специального назначения имени Святослава Храброго, который базируется в Кропивницком, исполнил песню "Рідна мати моя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полка.

"Дякуємо всім матусям за своїх синів-воїнів, які боронять Україну від московії!!", - говорится в комментарии к видео.

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Напомним, в Украине сегодня отмечают День матери. Праздник установлен Указом Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.