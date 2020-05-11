РФ вообще не имеет морального права отмечать День Победы, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО
Российская Федерация и в дальнейшем развязывает войны, а потому не может праздновать День Победы над нацизмом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в "Большом эфире" Василия Зимы, который вышел 8 мая 2020 на Еспресо.TV.
"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.
"Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти - это "Никогда снова". А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", - добавил Климкин.
При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на московские провокации с историей.
"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне которых империй они боролись - просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов - они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией. и эту войну нужно выиграть ", - пояснил политик.
Напомним, в декабре 2019 года Климкин заявлял о высоком риске дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье .
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Совсем ты отстал от жизни.....
Крававые бандеровцы, насилующие русскоязычных старушек на улицах Киева давно не в тренде!
Нынче главное - это разоблачение соросят!
Ну и пару пинков по касательной Бацьке, который назло Путину устроил парад в Минске!
"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.
"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, ..."
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.