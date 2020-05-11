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РФ вообще не имеет морального права отмечать День Победы, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО

Российская Федерация и в дальнейшем развязывает войны, а потому не может праздновать День Победы над нацизмом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в "Большом эфире" Василия Зимы, который вышел 8 мая 2020 на Еспресо.TV.

"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.

"Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти - это "Никогда снова". А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", - добавил Климкин.

При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на московские провокации с историей.

"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне которых империй они боролись - просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов - они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией. и эту войну нужно выиграть ", - пояснил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ возмутился из-за того, что Белый дом не указал заслугу СССР в победе над нацизмом в тематическом видео в Instagram

Напомним, в декабре 2019 года Климкин заявлял о высоком риске дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье .

День Победы (1231) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+74
РФ вообще не имеет морального права отмечать День Победы, - экс-глава МИД Климкин - Цензор.НЕТ 1353
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11.05.2020 08:34 Ответить
+47
Немецкий нацизм и итальянский фашизм московиты заменили рашизмом.
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11.05.2020 08:28 Ответить
+41
- без есесесер не було би вєлікай пабєди!
- та шо там пабєди?
без есесесер і ніякої вайни не було б!
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11.05.2020 08:31 Ответить
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РєФє не має права на існування!!!! А все інше дріб*язок.
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11.05.2020 10:07 Ответить
Дорогой Билли!
Совсем ты отстал от жизни.....
Крававые бандеровцы, насилующие русскоязычных старушек на улицах Киева давно не в тренде!
Нынче главное - это разоблачение соросят!
Ну и пару пинков по касательной Бацьке, который назло Путину устроил парад в Минске!
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11.05.2020 10:45 Ответить
плив, плив, а на березi всрався
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11.05.2020 10:31 Ответить
РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін - Цензор.НЕТ 1814
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11.05.2020 10:32 Ответить
Українців та білорусів найбільше загинула за 2 ВВВ. Чому у переможців більше втрат ніж у переможених, хай москалі пояснять
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11.05.2020 10:39 Ответить
Бо сотнями тисяч гнали на смерть, як при визволені Києва.
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11.05.2020 21:24 Ответить
Экий БОЛВАН это Цугункин. Что не скажет как в лужу...
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11.05.2020 10:45 Ответить
Похоже ему и текст Кличко писал
"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.
"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, ..."
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11.05.2020 12:47 Ответить
Не можу сказати, що 9 травня для мене нічого не значить. Цього дня я повернувся додому після служби в совєцькій армії. Транспорт не ходив. Мене підвіз підводою циган. Тоді лише циганам дозволяли тримати коней. Каже, підвіз тому, що жодної лички, жодного значка. Комсомольця не взяв би ніколи.
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11.05.2020 12:02 Ответить
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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11.05.2020 15:43 Ответить
РФ взагалі не має морального права відзначати День Перемоги, - ексглава МЗС Клімкін - Цензор.НЕТ 1347
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11.05.2020 15:43 Ответить
Для мене з 2014-го раша окупант і лайно.
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11.05.2020 21:23 Ответить
Всё верно сказал.Главное фашистское кубло окопалось сейчас в Кремле.
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11.05.2020 21:38 Ответить
У Климкина такой же постколониальный менталитет,как и у рашистов "кто ищет-тот всегда ищет".В действительности же,каждая нация достойна помнить и чтить своих героев,которые совместно с другими нациями встали на борьбу со всемирным злом.Что же касается рашизма-это такое же зло,а Путлер такой же диктатор,но без золота нацистского pейха и поддержки французов-колонизаторов(452млрд.инвестиций в рашизм)никакой войны в 21-м веке не случилось бы.Касаемо Украины за 25-ть лет разграбленной и ослабленной продажными барыгами до пустых баков в БТРах-она и есть тем лакомым бесхозным куском для внешнего колонизатора,который Климкин видит под пятой Европы(как Сирию),а Медведчук под пятой Путлера(как Чечню).Может хватить уже раздирать Украину на части ,a укреплять Независимость от всех?Может пора отказаться хайлять еврофашистам или путлерасам и стать наконец-то украинской нацией без евробарыг оффшорных на западе и рузьгеордынцам на востоке?А ведь для этого всего-то нужно отказаться продавать свою землю и народ окружающим державам,а душу-дьяволу!
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12.05.2020 01:43 Ответить
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