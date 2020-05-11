Бойцы 54-ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток": "Три оккупанта ушли в 200-ю бригаду". ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 54-й ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети пишет Анатолий Штефан и публикует видеозапись успешной атаки.

"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупационного батальона "Восток" подразделением К-2 были уничтожены три огневые позиции, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет, три оккупанта ушли в 200-ю бригаду, - пишет Штефан в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины уничтожили российский БТР 25 марта 2020-го на мариупольском направлении российско-украинского фронта. ВИДЕО