Бойцы 54-ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток": "Три оккупанта ушли в 200-ю бригаду". ВИДЕО беспилотника
Украинские воины из 54-й ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети пишет Анатолий Штефан и публикует видеозапись успешной атаки.
"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупационного батальона "Восток" подразделением К-2 были уничтожены три огневые позиции, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет, три оккупанта ушли в 200-ю бригаду, - пишет Штефан в комментарии к записи.
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+128 саша паламарчук
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+56 Ksenia VB
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Ну тротил это уже можно сказать таки перебор...так он и дороже если не ошибаюсь по себестоимости...правда и безопасный
А поле рядом - как время первой мировой 🤔
2. мины летят одна за одной - на видео виден дым от предшествующих мин -
"лялякать" про нарезку на Цензоре не надо, здесь тебе не продмаг в Нарьян-Маре
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
Слава Героям !!!
на каком расстоянии работали ? кто в теме подскажите
сам то незнаешь гы-гы
а "перестать не стрелять!"
и "стрелять - не переставая!"
Слава Україні!!!
Бейте коллаборантов и оккупантов
с 00:51 сек. видно как толстый "поросёнок" в блиндаж летит, тяжело и медленно, зато как одиночно и точно.
Слава Украине!!! Ми переможемо!!!