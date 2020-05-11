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Медработники Полтавщины получили в среднем за март по 21 тыс. грн за борьбу с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Медики Полтавской области за работу с больными COVID-19 пациентами за март получили в среднем по 21 тыс. грн, это единственная область, где эти выплаты были осуществлены в полном объеме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это именно Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с (пациентами. - Ред.)) с COVID-19, около 21 тыс. грн, это именно те 300%, которые они и должны были получить", - отметил он.

Степанов сообщил, что Минздрав будет изучать ситуацию с выплатой этих надбавок в других регионах.

"На 8 мая по выплате надбавок за март за COVID-19 информация неутешительная, я буду докладывать президенту и премьеру, особенно по некоторым областям", - добавил Степанов.

Степанов также сообщил, что в ходе рабочей поездки он изучит опыт проведенного в Полтавской области пилотного проекта по внедрению основных принципов реформирования системы здравоохранения.

"Полтава избрана потому, что в прошлом году начиная с 1 апреля именно Полтавская область работала в пилотном проекте, он был разработан именно для того, чтобы комфортным был переход в реформировании медицины вторичного и третичного звена. Но если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область и посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля, это совсем разные вещи", - объяснил он.

Также читайте: Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1206)


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Топ комментарии
+6
В среднем ето главврач и зам его по 60тиш а остальние как обично по 4
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11.05.2020 10:54 Ответить
+4
Брехня ..знакомая медсестра сказала что дали 3700 грн ....Ушла в отпуск то ни отпускных ни оздоровительных не дали ...да на самом деле 16000 грн зарплату получали только семейные врачи и до эпидемии
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11.05.2020 12:01 Ответить
+4
и сейчас зереформой их отменят семейних врачей и вернут совковую медицину
будут как в софке зеленкой лечить все
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11.05.2020 12:28 Ответить
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В среднем ето главврач и зам его по 60тиш а остальние как обично по 4
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11.05.2020 10:54 Ответить
Ппц. Це люди, що з імовірністю 99% захворіють на ковід... Тут мінімум 30к повинно бути.
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11.05.2020 10:55 Ответить
В среднем, это как средняя температура по больнице.
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11.05.2020 11:39 Ответить
Брехня ..знакомая медсестра сказала что дали 3700 грн ....Ушла в отпуск то ни отпускных ни оздоровительных не дали ...да на самом деле 16000 грн зарплату получали только семейные врачи и до эпидемии
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11.05.2020 12:01 Ответить
и сейчас зереформой их отменят семейних врачей и вернут совковую медицину
будут как в софке зеленкой лечить все
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11.05.2020 12:28 Ответить
Все залежить від області. Зе просрав бюджет і реформу, як наслідок держава зарплати не платить. Но так як завдяки децентралізації порошенка є ще місцеві бюджети, то вони за рахунок свого запасу міцності утримують країну від повної жопи, та навіть виплачують лікарям, но не всюди так.
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11.05.2020 13:08 Ответить
Ну так це місцева влада із власного бюджету заплатила. Ви там при чому зелені недобитки? Вони мали послати вас нах**, бо медицина фінансується із державного бюджету, но вони не популісти як ви.
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11.05.2020 13:06 Ответить
полный и безоговорочный коллапс зеленой власти в Украине и это во время ЭПИДЕМИИ - выводы делать пора ,пока не поздно
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11.05.2020 13:08 Ответить
Колапс почався ще до епідемії. Зелені дуже пощастило з нею, є на кого все валити.
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11.05.2020 13:11 Ответить
Цей недомерок зелёный породил таких как он недомерков и лгунов
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11.05.2020 13:14 Ответить
Вот только не надо о " в среднем ".
Этот показатель ровно ни о чём не говорит. Чего бы не назвать минимум и максимум.
Степанов ,ещё скажи сколько в Украине в среднем масок на одну больницу.
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11.05.2020 13:28 Ответить
В медиціні головне щоб паціента не угрохав власне його чи її лікар. Якщо цього не сталося, то і слава богу.
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11.05.2020 14:59 Ответить
Будемо говорити прямо - отримали ЛИШЕ в Полтавській області.
Не бачу для міністра підстав чимось хизуватись.
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12.05.2020 06:38 Ответить
Квиток лікаря Полтава ШМД - покажіть де 300% ?))))
Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 260
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12.05.2020 08:40 Ответить
 
 