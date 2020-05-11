Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 10 мая, из зоны проведения операции Объединенных сил, после 8-месячного пребывания на передовых позициях в районе Светлодарской дуги, в Киев вернулась Бригада быстрого реагирования Национальной Гвардии Украины.

Об этом говорится на официальном сайте НГУ, сообщает Цензор.НЕТ,

"Сегодня мужественные гвардейцы в эшелоне батальонно-тактической группы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины вернулись домой. Воины бригады более полугода выполняли боевые задачи на опасном участке линии фронта в районе Светлодарск дуги.

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На вокзале воинов встретил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Юрий Лебидь. От имени командования Национальной гвардии Украины он поздравил воинов с возвращением домой и поблагодарил их за успешное выполнение задач в зоне проведения ООС, их мужество и несокрушимость.

Также Юрий Лебидь отметил высокое развитие бригады: "Такая высокая боеспособность обеспечивается высокой боевой подготовкой и прогрессивным управлением Гостомельской бригады оперативного назначения. Она является уникальной, потому что штаб подразделения и структура управления одними из первых в Украине были сформированы по стандартам НАТО и в боевых условиях эффективность такого управления подтвердилась".

Гвардейцев также поздравил и командир части, полковник Иван Миропольский.

"Наши "львы" показали себя очень эффективными в бою, приобрели новый опыт и вернулись домой. Я считаю, что они успешно выполнили боевую задачу и продемонстрировали, как должны воевать современные украинские воины", - отметил полковник Иван Миропольский.

После завершения торжеств воині вернулись в воинскую часть, где 89 военнослужащих, проявивших себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.

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Так, одного воина наградили ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие". 20 военнослужащих получили различные награды Министра внутренних дел Украины и 50 - были награждены ведомственным поощрительным отличием Национальной гвардии Украины - нагрудным знаком "За доблестную службу". К тому же, 3 офицера и 15 военнослужащих военной службы по контракту получили досрочные воинские звания.

Теперь гвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация и возвращение домой, к своим родным и близким.

К сожалению, эта ротация принесла бригаде и болезненные потери. Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого побратима, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием "Герой Украины" (посмертно). Также старший лейтенант Александр Маркив героически погиб во время обстрела позиций ОС, корректируя огонь бригады по противнику. Награжден орденом "За мужество" (посмертно)", - отмечается в материале.

































