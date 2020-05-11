РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11619 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
5 323 19

Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 10 мая, из зоны проведения операции Объединенных сил, после 8-месячного пребывания на передовых позициях в районе Светлодарской дуги, в Киев вернулась Бригада быстрого реагирования Национальной Гвардии Украины.

Об этом говорится на официальном сайте НГУ, сообщает Цензор.НЕТ,

"Сегодня мужественные гвардейцы в эшелоне батальонно-тактической группы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины вернулись домой. Воины бригады более полугода выполняли боевые задачи на опасном участке линии фронта в районе Светлодарск дуги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В запланированную ротацию канадских инструкторов будут внесены правки из-за коронавируса, - посол Шевченко

На вокзале воинов встретил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Юрий Лебидь. От имени командования Национальной гвардии Украины он поздравил воинов с возвращением домой и поблагодарил их за успешное выполнение задач в зоне проведения ООС, их мужество и несокрушимость.

Также Юрий Лебидь отметил высокое развитие бригады: "Такая высокая боеспособность обеспечивается высокой боевой подготовкой и прогрессивным управлением Гостомельской бригады оперативного назначения. Она является уникальной, потому что штаб подразделения и структура управления одними из первых в Украине были сформированы по стандартам НАТО и в боевых условиях эффективность такого управления подтвердилась".

Гвардейцев также поздравил и командир части, полковник Иван Миропольский.

"Наши "львы" показали себя очень эффективными в бою, приобрели новый опыт и вернулись домой. Я считаю, что они успешно выполнили боевую задачу и продемонстрировали, как должны воевать современные украинские воины", - отметил полковник Иван Миропольский.

После завершения торжеств воині вернулись в воинскую часть, где 89 военнослужащих, проявивших себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На передовой много ненужной бюрократии, в Киеве не думают, как облегчить жизнь воину, поэтому толковые командиры будут увольняться, - волонтер Москаленко

Так, одного воина наградили ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие". 20 военнослужащих получили различные награды Министра внутренних дел Украины и 50 - были награждены ведомственным поощрительным отличием Национальной гвардии Украины - нагрудным знаком "За доблестную службу". К тому же, 3 офицера и 15 военнослужащих военной службы по контракту получили досрочные воинские звания.

Теперь гвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация и возвращение домой, к своим родным и близким.

К сожалению, эта ротация принесла бригаде и болезненные потери. Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого побратима, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием "Герой Украины" (посмертно). Также старший лейтенант Александр Маркив героически погиб во время обстрела позиций ОС, корректируя огонь бригады по противнику. Награжден орденом "За мужество" (посмертно)", - отмечается в материале.

Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 01
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 02
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 03
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 04
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 05
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 06
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 07
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 08
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 09
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 10
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 11
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 12
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 13
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 14
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 15
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 16
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев 17

Автор: 

Киев (25796) ротация (261) Донбасс (26958) Национальная гвардия (2180) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 5793
показать весь комментарий
11.05.2020 13:01 Ответить
+22
З поверненням.........
показать весь комментарий
11.05.2020 13:01 Ответить
+21
МРАЗИ ПРИШЛИ ВСТРЕЧАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ИЛИ НЕКОГДА?
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 541
показать весь комментарий
11.05.2020 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МРАЗИ ПРИШЛИ ВСТРЕЧАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ИЛИ НЕКОГДА?
Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 541
показать весь комментарий
11.05.2020 13:00 Ответить
А ДЕ ТИ БАЧИВ СЕРЕД ТИХ АХМЕТОВСКИХ ШЛЬОНДР ЗАХИСНИКІВ ???
ВОНИ ТАМ БУЛИ З ІНШОЮ МЕТОЮ, УТРИМУВАТИ ВІД НАСТУПУ І ВОГНЮ У ВІДПОВІДЬ ЗСУ.
А ПОВЕРНУЛИ ТЕ ЛАЙНО , БО У КИЇВІ ЗАПАХЛО СМАЛЕНИМ.
У ВСЕзеленського ЛАЙНА І ІНШОЇ GИDВИ ДУПИ ПІДГОРАЮТЬ З ПЕРЕЛЯКУ.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:09 Ответить
ПЕРЕПЛУТАВ, НЕ АХМЕТОВСЬКІ А АВАКОВСЬКІ
показать весь комментарий
11.05.2020 13:10 Ответить
если перепутал, нажми "удалить", и напиши заново.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:18 Ответить
Поц московський переплутав, не сміши, ти сказав, що і хотів сказати - ригонув гамном на гвардійців України.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:57 Ответить
ну таки свыше 6 месяцев в ООС запретили но особым за особые доплаты за превышение срока можно . а береты цвета гб ссср
показать весь комментарий
11.05.2020 13:44 Ответить
хотелось бы спросить у этих поцев с устрашающим шевроном - хде, *****, пэрэмога?! ну хоть шевроны не сожранными остались
показать весь комментарий
11.05.2020 14:04 Ответить
Кто-то ты такой чтобы спрашивать у них?
Ель сам и покажи как надо побеждать.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:05 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2020 13:00 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев - Цензор.НЕТ 5793
показать весь комментарий
11.05.2020 13:01 Ответить
З поверненням.........
показать весь комментарий
11.05.2020 13:01 Ответить
Берегите себя! Спасибо вам а мирное небо!
показать весь комментарий
11.05.2020 13:02 Ответить
Ну, враги режима скоро выйдут с карантина и бригада тут нужнее.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:12 Ответить
Храни, Господи, наших воинов - героев. Путин, сдохни!
показать весь комментарий
11.05.2020 13:15 Ответить
Жалко нет инфы сколько сепаров покрошили, потому что это и есть реальная эффективность подразделения.
показать весь комментарий
11.05.2020 13:19 Ответить
Боже, яке щастя для рідних - зустріти їх живими. Глибоке співчуття родичам загиблих. Подяка всім нашим воїнам, вічна пам"ять загиблим за Батьківщину, за нас.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:07 Ответить
Спасибо что выполнили задание и вернулись живыми!
Низкий поклон и светлая память не вернувшимся!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:21 Ответить
Дякуємо, хлопці ! Ви герої ! Здоров'я вам. Хай минають вас кулі.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:07 Ответить
Мудачьйо напало на гвардійців які тримали оборону НА ПЕРЕДОВІЙ !!! Уроди, заткніть свої погані кацапські пащеки, ви мизинця їхнього не варті.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:54 Ответить
 
 