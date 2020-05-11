Mitsubishi пытался уйти от погони полиции в Днепре, но вылетел на встречку и врезался в BMW, есть пострадавшие. ВИДЕО камер наблюдения

В воскресенье, 10 мая, в Днепре на пересечении улиц Старокозацкой и Андрея Фабра столкнулись Mitsubishi и BMW.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 22:15. По предварительной информации от полицейских, водитель Mitsubishi еще на улице Шмидта нарушил ПДД. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился и прижался к обочине, но тот проигнорировал слова патрульных и начал уходить от них, превышая скорость.

Двигаясь по Старокозацкой в направлении улицы Грушевского, предполагаемый нарушитель выехал на перекресток с улицей Андрея Фабра. Там в обратном направлении на светофоре стоял BMW, ожидая разрешающего сигнала. Водитель Mitsubishi вылетел на встречку, где и столкнулся со вторым автомобилем. От удара BMW развернуло, и он заблокировал движение по Старокозацкой.

Патрульные также рассказали, что под капотом у Mitsubishi после аварии обнаружили возгорание, поэтому на место вызвали спасателей. Прибыла бригада 2 пожарно-спасательной части и оперативно затушила очаг возгорания. Из автомобилей вытащили водителей: мужчину, который был за рулем в Mitsubishi, госпитализировали в Мечникова. Водителю BMW медики оказывали помощь на месте происшествия — у него травма спины. Также сообщается о том, что травмы ноги получила одна из пассажиров автомобилей.

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Место ДТП по улице Старокозацкой за перекрестком оградили аварийными лентами, движение по двум полосам временно заблокировано. На месте работали правоохранительные органы.



Фото: Информатор