Mitsubishi пытался уйти от погони полиции в Днепре, но вылетел на встречку и врезался в BMW, есть пострадавшие. ВИДЕО камер наблюдения
В воскресенье, 10 мая, в Днепре на пересечении улиц Старокозацкой и Андрея Фабра столкнулись Mitsubishi и BMW.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Авария произошла около 22:15. По предварительной информации от полицейских, водитель Mitsubishi еще на улице Шмидта нарушил ПДД. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился и прижался к обочине, но тот проигнорировал слова патрульных и начал уходить от них, превышая скорость.
Двигаясь по Старокозацкой в направлении улицы Грушевского, предполагаемый нарушитель выехал на перекресток с улицей Андрея Фабра. Там в обратном направлении на светофоре стоял BMW, ожидая разрешающего сигнала. Водитель Mitsubishi вылетел на встречку, где и столкнулся со вторым автомобилем. От удара BMW развернуло, и он заблокировал движение по Старокозацкой.
Патрульные также рассказали, что под капотом у Mitsubishi после аварии обнаружили возгорание, поэтому на место вызвали спасателей. Прибыла бригада 2 пожарно-спасательной части и оперативно затушила очаг возгорания. Из автомобилей вытащили водителей: мужчину, который был за рулем в Mitsubishi, госпитализировали в Мечникова. Водителю BMW медики оказывали помощь на месте происшествия — у него травма спины. Также сообщается о том, что травмы ноги получила одна из пассажиров автомобилей.
Место ДТП по улице Старокозацкой за перекрестком оградили аварийными лентами, движение по двум полосам временно заблокировано. На месте работали правоохранительные органы.
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(кто из Днепра, те узнали перекресток - Серова-Комсомольская...погорнуло по Комсомольской))
удивительно что больше машин не сгребли...там улицы не пустые...
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вона в обох авто одночасно була присутня? Чи перелітала із салона в салон?
2. И отсутствует такая опция , как "вождение по доверенности" - бо признанна как мошенническая схема
3. Там где часть нарушений ПДД является уголовными преступлениями -- там другая доказательная база !
Я лично занимался ПО которые идентифицирует по номерам и по т.н. VMD образу разные объекты . Правда было это 8 лет назад . Но и тогда были мощные камеры с HD - правда заказчики были в Австралии и Сингапуре и оне не жалели бабосов на дорогие камеры , бо окупается в первые 2 года .
Кого ибёт заляпанные номера - лишний геморой для отвественного владельца и лишний штраф ?!
У Бату-хана почтовая служба работала быстерее -- этим ли гордиться ?!
Насчёт "мечт" -- ещё в где-то в 1990 году существовала "очередь на домашний телефон" ...
А "Smart city" ? Это токо в малохудожественных фильмах абсолютно все преступники знают как обойти камеры этой системы . А в реале пока ты загасишь все - то на тебя наручники наденут ...
Вон лет 20 назад мне в Украине доказывали , шо програмисты на постсовейском пространстве никогда не будут зарабатывать гораздо больше мелих коммерсантов ... тоже утверждали , шо это "фантазии" . Да и хаты стоили тогда не более 5 штук баксов в Дарнице ...
Вернуть в каменный век страну даже дебилу Ибуковичу не удалось !
Как и Сергей Брин , который назвал Гугл в честь Гоголя , но Вы уверенны , что хотя бы 0.5% пользователей знают , кто такой был Николай Васильевич и уж тем паче - его Манилов ?!
И стоит рассказывать , что Гоголь списывал образы своих героев из распространнённых черт . "Мёртвые души" это о чисто русской жизни и менталитете .
Но суть в другом , что вот Вы едва понимаете сарказм Гоголя на предмет Манилова - поскольку там вовсе не шла речь о каких-то ноухау , которые уже есть и очевидно их будет ещё больше и это позволит сделать качественный скачёк , как многократно уже случалось в ближайшем прошлом . Прожекты Манилова вообще были лишены здравого смысла .
Манилов был профессиональный бездельник и от праздности ума сочинял всякое .
А я пишу чисто с инженерной точки зрения , как специалист в данной теме , ибо ей занимался и наверняка знаю , что осуждаемые системы такой же прорыв в системе предотвращения аварий и дознания , как когда-то была дактилоскопия . Уже сейчас она снижает аварийность , там где , стоит на 80% . А частные случаи того, как её "обманили" непрерывно будут сужаться . Потому , что занимался и VMD , и Image Processing ...
Ну кто мог подумать лет 15 назад , что по ЕС граждане могут не носить с собой права и что за 10 секунд дорожный коп будет знать от об тебе всё , когда стопорнёт , бо нотик у каждого патруля !
И от ментов нужно подальше держаться, и бехи лучше объезжать и нехрен шастать в карантин - затарился и расслабляйся...
Вот прилетело в тебя такое чмо , еще и без страховки допустим , и будет тебе по 100 -1000грн две жизни выплачивать.Сочувствую хозяину БМВ , а еще здоровье (спина).
Может Вам Зайцеву из Харькова напомнить - там тоже за ей гнались копы ?!