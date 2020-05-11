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Новости Видео ДТП
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Mitsubishi пытался уйти от погони полиции в Днепре, но вылетел на встречку и врезался в BMW, есть пострадавшие. ВИДЕО камер наблюдения

В воскресенье, 10 мая, в Днепре на пересечении улиц Старокозацкой и Андрея Фабра столкнулись Mitsubishi и BMW.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 22:15. По предварительной информации от полицейских, водитель Mitsubishi еще на улице Шмидта нарушил ПДД. Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился и прижался к обочине, но тот проигнорировал слова патрульных и начал уходить от них, превышая скорость. 

Двигаясь по Старокозацкой в направлении улицы Грушевского, предполагаемый нарушитель выехал на перекресток с улицей Андрея Фабра. Там в обратном направлении на светофоре стоял BMW, ожидая разрешающего сигнала. Водитель Mitsubishi вылетел на встречку, где и столкнулся со вторым автомобилем. От удара BMW развернуло, и он заблокировал движение по Старокозацкой.

Патрульные также рассказали, что под капотом у Mitsubishi после аварии обнаружили возгорание, поэтому на место вызвали спасателей. Прибыла бригада 2 пожарно-спасательной части и оперативно затушила очаг возгорания. Из автомобилей вытащили водителей: мужчину, который был за рулем в Mitsubishi, госпитализировали в Мечникова. Водителю BMW медики оказывали помощь на месте происшествия — у него травма спины. Также сообщается о том, что травмы ноги получила одна из пассажиров автомобилей.

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Место ДТП по улице Старокозацкой за перекрестком оградили аварийными лентами, движение по двум полосам временно заблокировано. На месте работали правоохранительные органы.

Mitsubishi пытался уйти от погони полиции в Днепре, но вылетел на встречку и врезался в BMW, есть пострадавшие 01
Фото: Информатор

Днепр (4465) ДТП (7700)


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Топ комментарии
+20
Водилу мицика на публичную кастрацию!!! Такие мрази не должны размножаться!!
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11.05.2020 13:28 Ответить
+14
Кошмар, сколько идиотов за рулём, жуть
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11.05.2020 13:25 Ответить
+12
И за рулём и у руля идиотов хватает.
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11.05.2020 13:29 Ответить
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Кошмар, сколько идиотов за рулём, жуть
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11.05.2020 13:25 Ответить
И за рулём и у руля идиотов хватает.
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11.05.2020 13:29 Ответить
мусоров надо пересадить на мотоцыклы с колясками
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11.05.2020 13:29 Ответить
нада мусаров просто пєрєсадіть
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11.05.2020 14:24 Ответить
Долбодятел конченный -- таких нужно пи-дить пока не дойдет
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11.05.2020 13:34 Ответить
МерсЕдес уходит от погони...
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11.05.2020 18:15 Ответить
Водилу мицика на публичную кастрацию!!! Такие мрази не должны размножаться!!
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11.05.2020 13:28 Ответить
Таких нада на опыти с вирусами сдавать пожизненно..
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11.05.2020 13:28 Ответить
міцубіші уходіт ут пагоні
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11.05.2020 13:29 Ответить
абалдеть... как "повезло" бехе, мирно стоящей на светофоре...
(кто из Днепра, те узнали перекресток - Серова-Комсомольская...погорнуло по Комсомольской))
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11.05.2020 13:29 Ответить
не повезло потому что там сейчас раскопана полоса по которой мчал мицык, он отворачивал от ограждений и влетел во встречку..
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11.05.2020 13:37 Ответить
мог праскачіть мєжду бехой і бровкой - но, дрогнул члєн, очко сиграло
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11.05.2020 14:05 Ответить
Вот реально, бумер стоял и ни кого не трогал.
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11.05.2020 13:30 Ответить
и обидно что рядом - пустая полоса - ну уходи себе куда хочешь...ну какого перца в лоб ???
удивительно что больше машин не сгребли...там улицы не пустые...
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11.05.2020 13:32 Ответить
крутнул бы вправо - опрокинулся..... на такой скорости..... и все равно пошел бы по этой траектории.....
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11.05.2020 13:41 Ответить
Состояние о--ения водителя бумера даже сложно себе представить. Реально жалко, ни за что ни про что.
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11.05.2020 17:33 Ответить
він лєвим калєсом на раздєлітільную лінію найєхал
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11.05.2020 13:33 Ответить
ну так ясно - беха и виновата ))) не хер левым колесом наежать и спокойно стоять...нарушая ))
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11.05.2020 13:34 Ответить
Несогласен, там минимум "спичечный коробок" от переднего колеса до линии! А по заднему колесу так вообще пол метра. Хотя может его вина в том, что неровно стоял?
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11.05.2020 17:31 Ответить
Вот редкий случай когда BMW - жертва, а не виновник аварии.
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11.05.2020 13:30 Ответить
травмы ноги получила одна из пассажиров автомобилей. Источник: https://censor.net/v3194718
------------------------------
вона в обох авто одночасно була присутня? Чи перелітала із салона в салон?
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11.05.2020 13:31 Ответить
та вигорнуло від удару з авто, що сама не помне де була.... мабудь...
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11.05.2020 13:33 Ответить
йа тоже про цей варіянт подумав - викинуло із салона, а з якого - ніхто не зна' - а мо' ващє пєшєходка попала под раздачу
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11.05.2020 13:36 Ответить
ну хоть что-то не про коровавирус.
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11.05.2020 13:32 Ответить
дтп проісходят чащє - каждий божій дєнь, поетому всєгда мона заполніть ефір дорожним трешем
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11.05.2020 13:35 Ответить
опупеть....
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11.05.2020 13:33 Ответить
Нормально так "сэкономил" на штрафе
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11.05.2020 13:35 Ответить
"Штрафи платят лохі! Пацани уважать пєрєстанут..." (с)
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11.05.2020 13:41 Ответить
Не нужно штрафов - отбирать права , а за езду без прав - 3 года тюряги .
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11.05.2020 13:50 Ответить
нє, штаф - святойє! Пусть йєздяют і нарушают - для мєнтов так вигоднєйє
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11.05.2020 14:02 Ответить
Ну и кем-же виновник аварии окажется? Что за личность инкогнито?
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11.05.2020 13:37 Ответить
а мо' достаточно зафіксіровать і нє прєслєдовать - пєрєдать на слєдующій пост, а там остановят шиповкой
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11.05.2020 13:39 Ответить
тоже не пойму...к чему эти догонялки в центре города???, они б еще стрелять начали.... взяли покалечили двух человек своими сиренами....
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11.05.2020 14:12 Ответить
трьох
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11.05.2020 14:20 Ответить
Каждый раз тупо едут за ними пока они кого-нибудь не убьют.
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11.05.2020 13:39 Ответить
туда и дорога! аминь))
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11.05.2020 13:42 Ответить
злой ти
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11.05.2020 13:45 Ответить
Вот для чего нужно ставить везде на дорогах "скворещники" с камерами - чтобы не нужно было догонять , если нет подозрения , что авто угнано . Бо такие ралли с копами создают дополнительные риски . А так по почте приходит повестка в суд и отбираются права на 3 года. А если копы на своей камере докажут , что не поддчинился указанию -- год тюряги !
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11.05.2020 13:48 Ответить
В 90% случаев "скворечники с камерами" не фиксируют, в нужной степени, лицо водителя, поэтому, если на момент фиксации автомобиль не внесён в базу данных полиции, как угнанный, это ничего не даёт... А если допуск на управление данной единицей техники имеют несколько человек, то - "полный капец". (Признаюсь - я так одного человека в суде отмазал. Менты (тогда ещё), уменьшили скорость движения на отрезке трассы. Поставили видеокамеру. А человек вернулся через два года, и поехал по-старому... Ему прислали "письмо счастья" из суда. Ну, я и нашёл "зацепку" - право управления было и у отца. Ну, в суде он и сказал, что был, в тот день, на рыбалке с друзьями. И свидетели нашлись... А протокол-то, на него составлен, а не на отца... Дело закрывать нужно, и составлять протокол на отца. А пока "письмецо" из одного областного центра добиралось до другого, истек срок привлечения к админответственности...).
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11.05.2020 14:05 Ответить
1. Поэтому во всех развитых странах мира запрещенна тонировка окон более 10% и это раз .
2. И отсутствует такая опция , как "вождение по доверенности" - бо признанна как мошенническая схема
3. Там где часть нарушений ПДД является уголовными преступлениями -- там другая доказательная база !

Я лично занимался ПО которые идентифицирует по номерам и по т.н. VMD образу разные объекты . Правда было это 8 лет назад . Но и тогда были мощные камеры с HD - правда заказчики были в Австралии и Сингапуре и оне не жалели бабосов на дорогие камеры , бо окупается в первые 2 года .
Кого ибёт заляпанные номера - лишний геморой для отвественного владельца и лишний штраф ?!
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11.05.2020 14:36 Ответить
Что ты от меня хочешь? Я указал "узкое место"... Устранять его - не моя задача... А "мечтать" - не вредно...
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11.05.2020 15:27 Ответить
На дворе 21 век , а мы спорим на предмет -- донесут ли повестку в суд вовремя или не и как это можно использовать на пользу нарушителям ...
У Бату-хана почтовая служба работала быстерее -- этим ли гордиться ?!

Насчёт "мечт" -- ещё в где-то в 1990 году существовала "очередь на домашний телефон" ...

А "Smart city" ? Это токо в малохудожественных фильмах абсолютно все преступники знают как обойти камеры этой системы . А в реале пока ты загасишь все - то на тебя наручники наденут ...

Вон лет 20 назад мне в Украине доказывали , шо програмисты на постсовейском пространстве никогда не будут зарабатывать гораздо больше мелих коммерсантов ... тоже утверждали , шо это "фантазии" . Да и хаты стоили тогда не более 5 штук баксов в Дарнице ...

Вернуть в каменный век страну даже дебилу Ибуковичу не удалось !
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11.05.2020 15:51 Ответить
Я спросил - "Что ты от меня хочешь?" Чтобы я вносил изменения в законодательство? Запретил тонировку, выдачу доверенностей, ввёл уголовную ответственность за нарушения ПДД? Так вы меня в Верховную Раду не выдвигали... А я опираюсь не на "маниловские мечтания", а на реально существующую на данный момент позицию...
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11.05.2020 15:59 Ответить
ВР как раз для того и существует, чтобы строить законодательную базу под будущее страны ... То что делают на этом поприще только 5% работы - факт . Но всё равно - прогресс не остановить , а Манилов жил на Московии ... Так же как и Обломов .
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11.05.2020 16:08 Ответить
"Я ему "стриженое", а он мне - "бритое...". Ну вот как "построят законодательную базу", тогда и будем по-иному делать... А я говорил о СЕГОДНЯ!!! И не надо мне объяснять, где жили Манилов и Обломов... "Маниловщина" и "обломовщина" уже давно утратили национальный окрас и стали "вненациональными" понятиями... У меня знакомый в израильской газете это понятие встретил, и оно никоим образом не касалось России и "рассеян"... Что-то было о строительстве какой-то дороги на Синайском полуострове...
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11.05.2020 16:27 Ответить
Газета была , наверное , русскоязычная ...
Как и Сергей Брин , который назвал Гугл в честь Гоголя , но Вы уверенны , что хотя бы 0.5% пользователей знают , кто такой был Николай Васильевич и уж тем паче - его Манилов ?!
И стоит рассказывать , что Гоголь списывал образы своих героев из распространнённых черт . "Мёртвые души" это о чисто русской жизни и менталитете .
Но суть в другом , что вот Вы едва понимаете сарказм Гоголя на предмет Манилова - поскольку там вовсе не шла речь о каких-то ноухау , которые уже есть и очевидно их будет ещё больше и это позволит сделать качественный скачёк , как многократно уже случалось в ближайшем прошлом . Прожекты Манилова вообще были лишены здравого смысла .
Манилов был профессиональный бездельник и от праздности ума сочинял всякое .
А я пишу чисто с инженерной точки зрения , как специалист в данной теме , ибо ей занимался и наверняка знаю , что осуждаемые системы такой же прорыв в системе предотвращения аварий и дознания , как когда-то была дактилоскопия . Уже сейчас она снижает аварийность , там где , стоит на 80% . А частные случаи того, как её "обманили" непрерывно будут сужаться . Потому , что занимался и VMD , и Image Processing ...
Ну кто мог подумать лет 15 назад , что по ЕС граждане могут не носить с собой права и что за 10 секунд дорожный коп будет знать от об тебе всё , когда стопорнёт , бо нотик у каждого патруля !
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11.05.2020 18:16 Ответить
Что я понимаю - моё дело... Тут вёлся разговор о том, что мы имеем, а не о том что "будет"... И, кстати, на всякое "оружие" имеется и "противооружие"... Придумают "защиту" и против твоих "нотиков" с радарами... Тут человека, в первую очередь, изменять надо, а не вводить электронику...
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11.05.2020 18:23 Ответить
Ох уж этот японец Мицубиси, уже старичок а шалит на чужой земле.
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11.05.2020 13:49 Ответить
Читаю и размышляю - хрен поймешь без бухла...
И от ментов нужно подальше держаться, и бехи лучше объезжать и нехрен шастать в карантин - затарился и расслабляйся...
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11.05.2020 13:51 Ответить
гы...гы...ну теперь то точно нарушитель будет наказан...хозяином бехи
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11.05.2020 13:56 Ответить
А если взять с хозяина митсубиши не чего?И машина не его.
Вот прилетело в тебя такое чмо , еще и без страховки допустим , и будет тебе по 100 -1000грн две жизни выплачивать.Сочувствую хозяину БМВ , а еще здоровье (спина).
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11.05.2020 14:32 Ответить
вапше-то для мітцібіші бил достаточний зазор проскочіть мєжду бехой і бровкой
Mitsubishi намагався втекти від поліції в Дніпрі, але вилетів на зустрічну і врізався в BMW, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5371
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11.05.2020 14:00 Ответить
но, он оказался плохім гонщіком
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11.05.2020 14:03 Ответить
Затоталенные две тачки по любому меньше штрафа. Сэкономил, молодец.
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11.05.2020 14:06 Ответить
да... NFS нужно сносить с компа
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11.05.2020 14:08 Ответить
Для этого нужны мозги, навыки и реакция. Ну а здесь ни того, ни другого, ни третьего.
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11.05.2020 14:08 Ответить
бмв спас своего хозяина очередной раз подтвердив что нормальные машины это хорошо...не то что тазы вазы и прочие унитазы...
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11.05.2020 14:12 Ответить
ето да - краш-тест на пользу обоїх проізводітєлєй
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11.05.2020 14:22 Ответить
Ага с тем , что биток . Обратили внимание , что на БМВ ни одна подушка не сработала.
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11.05.2020 14:30 Ответить
я смотрел .. сработали.....на видео видно...она срабатывает и сразу сдувается...
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11.05.2020 15:01 Ответить
убить его за травму спины и бмв гада..
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11.05.2020 14:37 Ответить
не было бы погони и не было бы аварии и жертв .не всегда погоня оправдывает себя .полиция захотела отличится вот и результат
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11.05.2020 15:11 Ответить
Правильно пусть обдолбаное гавно / угонщики и малолетки и дальше ездят
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11.05.2020 15:17 Ответить
Вы телепат или как ?
Может Вам Зайцеву из Харькова напомнить - там тоже за ей гнались копы ?!
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11.05.2020 16:13 Ответить
ну а якби на місці бмв стояла яка небудь Таврія?
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11.05.2020 21:38 Ответить
 
 