Мужчина убил 51-летнего одессита во время ссоры в одном из гаражных кооперативов, - Нацполиция. ВИДЕО

В одесском гаражном кооперативе произошла драка между двумя мужчинами, один из которых после нанесенных ранений ножом умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

39-летний местный житель, возвращаясь домой, встретил охранника гаражного кооператива, который общался со своими знакомыми. Мужчина решил выразить охраннику претензии относительно сторожевого пса, который якобы постоянным лаем мешал ему спать. Разговор между мужчинами быстро перерос в конфликт, а затем и в драку. В схватке, в которую вмешались присутствующие, зачинщик достал нож и несколько раз ударил им одного из мужчин в живот и грудь.

Пока товарищи пытались оказать пострадавшему помощь, злоумышленник сел на велосипед и уехал. Пострадавший от полученных ранений скончался до приезда скорой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за считанные часы установили личность правонарушителя и задержали его.

Действия мужчины квалифицированы как умышленное убийство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания, с ним проводятся неотложные следственные действия.

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