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Мужчина убил 51-летнего одессита во время ссоры в одном из гаражных кооперативов, - Нацполиция. ВИДЕО

В одесском гаражном кооперативе произошла драка между двумя мужчинами, один из которых после нанесенных ранений ножом умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

39-летний местный житель, возвращаясь домой, встретил охранника гаражного кооператива, который общался со своими знакомыми. Мужчина решил выразить охраннику претензии относительно сторожевого пса, который якобы постоянным лаем мешал ему спать. Разговор между мужчинами быстро перерос в конфликт, а затем и в драку. В схватке, в которую вмешались присутствующие, зачинщик достал нож и несколько раз ударил им одного из мужчин в живот и грудь.

Пока товарищи пытались оказать пострадавшему помощь, злоумышленник сел на велосипед и уехал. Пострадавший от полученных ранений скончался до приезда скорой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за считанные часы установили личность правонарушителя и задержали его.

Действия мужчины квалифицированы как умышленное убийство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант помещен в изолятор временного содержания, с ним проводятся неотложные следственные действия.

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Автор: 

Одесса (7963) Нацполиция (16608) убийство (6522)


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Топ комментарии
+9
мужчина убил одессита...значит... первый (который мужчина) не одессит, а второй (который одессит) не мужчина? умеют же заглавия писать, черти! )))))
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11.05.2020 15:39 Ответить
+8
личный опыт: собаки на стоянках - это пипец.
Сторожа - алкашня
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11.05.2020 15:33 Ответить
+5
Убил не охранника, а человека который вмешался. После такого абсурдно смотряться разного рода призывы "Не будь равнодушен..."
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11.05.2020 15:38 Ответить
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личный опыт: собаки на стоянках - это пипец.
Сторожа - алкашня
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11.05.2020 15:33 Ответить
Да не говори. Вокруг одни выродки. Жильцы - сполшь *банутые ублюдки. А на Цензоре срут вообще нелюди.
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11.05.2020 15:39 Ответить
одно из двух - или ты безлошадный, или гараж в доме, или ты посрал на Цензоре
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11.05.2020 15:43 Ответить
Одно из двух: либо ты до двух считать не умеешь, либо до трёх
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11.05.2020 15:46 Ответить
считаю до двух, ибо посрать на Цензоре к собакам и сторожам не относится
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11.05.2020 15:52 Ответить
Более скажу тебе, о юный падаван: не относятся и сторожа к собакам. Так что не переутомляй твой неокрепший моск, считай до одного. А лучше сри, вообще не считая
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11.05.2020 16:03 Ответить
Как последний Брунен-джи, считать не буду, а обоссу тебя прото кровью
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11.05.2020 16:06 Ответить
Оптимальный вариант-втихаря отравить собаку.Нет собаки-нет проблемы
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11.05.2020 15:40 Ответить
а при чем тут собаки? Животные не при чем - они охраняют. Виноват хозяин, в данном случае - сторожа
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11.05.2020 15:44 Ответить
Можно и не втихаря.
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11.05.2020 15:48 Ответить
низзя - посодють
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11.05.2020 16:01 Ответить
Правильно всех собак отравить и всех сторожей зарезать .Ihor Pil вы наверное юный истремтель собак и сторожей .
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11.05.2020 16:49 Ответить
в дневной школе читать не научился - иди в вечернюю
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11.05.2020 17:01 Ответить
А собака хоть не пострадала?
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11.05.2020 15:34 Ответить
у сосєдкі **** пустобрьоха - огромная как лошадь і лайєт как бєгємот, а главноє, бєз умолку круглийє суткі. Спсаюсь пєтардамі. Послє буха возлє морди пару часов молчіт
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11.05.2020 16:41 Ответить
ИМХО Вы сражаетесь с симтомами (собакой) вместо лечения причины (соседа)
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11.05.2020 17:34 Ответить
сосєдка. Рєально притрушена. Живе сама, ото завела ту суку - краще п кобєля - удовлєтворялі друг друга і не дзявкали
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11.05.2020 20:16 Ответить
Теперь этот пес годков так семь не будет ему мешать своим лаем.
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11.05.2020 15:34 Ответить
Ватная алкашня.
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11.05.2020 15:35 Ответить
Убил сепаратиста. Одесские шашлыки.
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11.05.2020 15:36 Ответить
Убил не охранника, а человека который вмешался. После такого абсурдно смотряться разного рода призывы "Не будь равнодушен..."
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11.05.2020 15:38 Ответить
Будь равнодушен! Сдохни сейчас и не копти небо!
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11.05.2020 15:41 Ответить
мужчина убил одессита...значит... первый (который мужчина) не одессит, а второй (который одессит) не мужчина? умеют же заглавия писать, черти! )))))
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11.05.2020 15:39 Ответить
Заголовок составлен ватником, который не любит барбекю.
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11.05.2020 15:49 Ответить
Є критичне мислення -- це вже добре. Слава Україні!
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11.05.2020 15:51 Ответить
ТРИ на ОДНОГО это разве "умышленное убийство", а не превышение пределов самообороны? Да и было ли превышение, еще вопрос. Трое легко забьют одного и кулаками. Или наличите ножа в кармане уже трактуется как подготовка к убийству? Хрень какая-то.
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11.05.2020 15:58 Ответить
он был зачинщик (судя по новости), имел холодное оружие. - значит был уверен в своих силах, может он непризнанный мастер клинка и учился в Шаолине - хз. так что имхо все правильно, может позже переквалифицируют на неумышленное.
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11.05.2020 22:02 Ответить
Человека нет , собака лает дальше.
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11.05.2020 16:00 Ответить
!!!
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11.05.2020 16:04 Ответить
Был бы у него ствол, всех перестрелял бы и не отвечал, т к свидетелей не было. Пора разрешить свободную продажу огнестрела
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11.05.2020 16:06 Ответить
Были бы у всех четверых стволы, то и разговор на повышенных тонах не начался бы. Вообще. В крайнем случае застрелили бы собаку.
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11.05.2020 16:15 Ответить
Ну, зараз він вже виспиться на нарах.
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11.05.2020 16:22 Ответить
задралі еті собакі!!!
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11.05.2020 16:28 Ответить
а кто зачінщік? Сабака!
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11.05.2020 16:31 Ответить
навєшалі ярликов на парня - "зачінщік", "убійца" - а он токмо справєдлівую прєтензію висказал і потом защіщался сам от троіх - самозащіта
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11.05.2020 16:35 Ответить
что, опять!!! какая прелесть!
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11.05.2020 19:17 Ответить
тут всьо сплєлось в йєдіний клубок протіворєчій
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11.05.2020 20:18 Ответить
 
 