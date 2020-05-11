Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко. ВИДЕО

С 12 мая возобновляют работу Сервисные центры МВД, которые занимаются регистрацией автотранспорта. Попасть в них можно будет только после предварительной регистрации в электронной очереди.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого Главным Сервисным Центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь"", — написал Геращенко.

Он указал, что для регистрации нужно зайти на сайт www.hsc.gov.ua, выбрать раздел "Запись в электронную очередь", пройти идентификацию через Bank ID или ЭЦП, выбрать сервисный центр и получить дату и время визита.

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"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой "Запись в электронную очередь" на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того, чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", - призвал Геращенко.

Он также опубликовал видеоинструкцию регистрации в электронной очереди.











