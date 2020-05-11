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Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко. ВИДЕО

С 12 мая возобновляют работу Сервисные центры МВД, которые занимаются регистрацией автотранспорта. Попасть в них можно будет только после предварительной регистрации в электронной очереди.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого Главным Сервисным Центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь"", — написал Геращенко.

Он указал, что для регистрации нужно зайти на сайт www.hsc.gov.ua, выбрать раздел "Запись в электронную очередь", пройти идентификацию через Bank ID или ЭЦП, выбрать сервисный центр и получить дату и время визита.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой "Запись в электронную очередь" на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того, чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", - призвал Геращенко.

Он также опубликовал видеоинструкцию регистрации в электронной очереди.

Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 01
Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 02
Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 03
Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 04
Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 05
Сервисные центры МВД заработают с 12 мая, записываться нужно через электронную очередь, - Геращенко 06

Автор: 

авто (4222) сервисные центры МВД (85) Геращенко Антон (1438)


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от и ускорителям работенки поднакопилось)))
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11.05.2020 16:22 Ответить
Как всегда всё через жопу...
Не указаны какие именно услуги буду предоставляться... Что бы их узнать, я должен целый набор персональных данных им передать... Странно, и это для того, что бы в итоге узнать, что нужной не услуги НЕТ !
Для чего показывать некий талончик администратору - у него , что нет базы где он меня увидит по моим ФИО !? Фигня какая то получилась... Отходят от бумажек и к бумажкам же и вернулись...!
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11.05.2020 23:00 Ответить
Решил стать в очередь на регистрацию авто, но не тут то было. До 26.05 всё занято, после уже не предоставляют такую возможность, Харьковская область. Сильно не расстроился, потому что и не надеялся, такое ощущение что эти сайты и приложения Дия, для президента, для людей как прежде, или ждите, или через бегунков посредников.
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12.05.2020 00:57 Ответить
 
 