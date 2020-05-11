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"Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой. ВИДЕО

Боксер Александр Усик, попавший в базу "Миротворца" из-за пропаганды дружбы с Россией, назвал себя украинцем и принял вызов на бой от борца Богдана Грицая.

Соответствующее видео Усик разместил в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Усик сообщил, что не мог ответить вызвавшему его бой борцу сразу, потому что "праздновал 75-летие великой победы над фашизмом".

"Моя страна Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы украинцы, мы не малороссы и не сепаратисты. У меня в паспорте написано — "украинец", — сказал боксер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО

Усик согласился на бой с Грицаем, но только в том случае, если это будет не бой без правил, как предлагал Грицай, а бокс.

"Хочешь бой? Ты бросил мне вызов, кинул перчатку — я выбираю оружие: ринг и бокс. В дальнейшем можем общаться. Стараюсь быть законопослушным гражданином", — сказал он.

Усик напомнил, что много лет трудился для страны, завоевывая победы и привозя в Украину награды.

"Для меня вся территория Украины — это украинцы. Для меня нету бандеровцев, москалей, еще кого-то. Для меня украинец — это является украинцем, все. И неважно, на какой территории он живет — во Львове, в Крыму, в Донецке, в Одессе — неважно, где он живет. Он является украинцем", — сказал боксер.

Также на Цензор.НЕТ: Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО

Ранее борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

Автор: 

бокс (599) патриотизм (227) Усик Александр (80) Грицай (4)


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Топ комментарии
+176
Малорос ти, а не українець.
Ганьба Усіку !
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11.05.2020 18:02 Ответить
+165
Ватан
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11.05.2020 18:00 Ответить
+119
Зараз національність в паспортах не пишуть, мабуть неписьменний.
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11.05.2020 18:02 Ответить
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Усик трус, если б я мог отправил бы его не передовую...к братьям...чтоб они х.йнули по нему с 120...миномета, а там после этого пусть рассказывает...кто ему брат или не брат...а так он просто обыкновенный торгаш собой ничем не отличающийся от давних профессий, но тут ему посчастило - он боксер (хороший боксер), но душёнка гнилая, очевидное отрицает только сами знаете кто..., в рай однозначно не попадёт...потому что трусость...( и вот теперь мне лично жаль что он УКРАИНЕЦ...
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14.05.2020 21:25 Ответить
Репутацию зарабатывают годами, просирают за секунду...) Усик це тоби аксиома...(
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14.05.2020 21:27 Ответить
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