Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко. ВИДЕО

Каждой стране Европейского союза нужны работники из Украины. Только в Финляндию в этом году поедут от 12 до 15 тысяч украинцев.

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle рассказал о трудоустройстве украинцев за рубежом, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он. Так, в этом году только Финляндии нужны от 12 до 15 тысяч украинских заробитчан преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа.

"В Австрию планируется 802 человека точно", - добавил вице-премьер по евроинтеграции Украины. В то же время относительно других стран Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: "Некоторые страны не имеют такой точной цифры".

"О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, которая там будет находиться", - поделился чиновник.

Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ". Он добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль". Однако, сколько именно украинских работников нужны израильским работодателям, Пристайко не уточнил.

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В то же время Пристайко заверил, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", где работают украинцы, убеждает член Кабмина. "Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства. - Ред.). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - отметил Пристайко.

Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем сколько им платят", - рассказал вице-премьер.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

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Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.