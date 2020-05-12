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"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин будут продлевать.

Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он.

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По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будет внедрен каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству отношение заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

Напомним, сейчас карантин продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Уйдете в отставку. В Беларуси нет геноцида от лоховируса и нет гор трупов. Вы идиоты, а не руководители
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12.05.2020 09:06 Ответить
+14
Вне зависимости от этого,вас-зеленых,безмозглых макак будут сносить со всеми вытекающими.
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12.05.2020 09:06 Ответить
+12
😀😀😀

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3387
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12.05.2020 09:13 Ответить
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Ссытесь - это хорошо.
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12.05.2020 09:05 Ответить
Уйдете в отставку. В Беларуси нет геноцида от лоховируса и нет гор трупов. Вы идиоты, а не руководители
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12.05.2020 09:06 Ответить
Зато в Беларуси массовые посадки оппозиционеров.
Хотя чего это я - у нас ведь тоже...
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12.05.2020 09:09 Ответить
А у нас нет за 30 лет ни одной посадки коррупцинеров. Толку с демократии?
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12.05.2020 09:23 Ответить
я где-то написал про демократию?
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12.05.2020 09:35 Ответить
Где Ви в Украине видите демократию? Феодализм как максимум.
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12.05.2020 13:09 Ответить
Зате в Білорусі офіційно існує смертна кара. Режим Лукашенко тримається виключно на ній
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12.05.2020 10:05 Ответить
Вне зависимости от этого,вас-зеленых,безмозглых макак будут сносить со всеми вытекающими.
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12.05.2020 09:06 Ответить
😀😀😀

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3387
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12.05.2020 09:13 Ответить
Во во,именно их...
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12.05.2020 09:14 Ответить
😀😀😀
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12.05.2020 09:18 Ответить
Шмыга будет продлевать.
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12.05.2020 09:08 Ответить
Пока все Зебилы не выздоровеют
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12.05.2020 10:23 Ответить
До 25 октября ? 😀😀😀
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12.05.2020 09:11 Ответить
Думаю, до 1 вересня максимум.
В шкільних класах та вузівських аудиторіях забезпечити 1,5-2,0 метрову дистанцію нереально.
А переносити навчальний рік чи продовжувати навчання в он-лайн режимі вони не ризикнуть...
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12.05.2020 10:07 Ответить
Так у них вже запланована "друга хвиля поширення віруса" на осінь. Все там робиться планомірно: не дати можливості українцям посадити городину весною, а осінню не дати можливості зібрати врожай тим, хто якось примудрився щось посадити.
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13.05.2020 09:33 Ответить
Трепло, твоя фамилия, а не Шмыгло.
"Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел."
https://www.bing.com/covid/local/ukraine
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12.05.2020 09:11 Ответить
будуть продлевать поки Дарагой Леонид Ілліч Зеленский не помре від старості?
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12.05.2020 09:14 Ответить
Недоумок пальчевский уже не прочь шмыгаля в газовую камеру засунуть. Какой-то разброд и шатания у адептов секты "абынэпэтя".😆
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12.05.2020 09:19 Ответить
шмыгло-продлевло-блювло
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12.05.2020 09:28 Ответить
Ну и прекрасно. Дома тоже есть чем заняться.
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12.05.2020 09:32 Ответить
Мразишъ...
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12.05.2020 09:49 Ответить
Таке враження, що нам готують вічний карантин, т.є концтабір.
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12.05.2020 09:52 Ответить
Так весною нікого і не посадили...
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12.05.2020 10:07 Ответить
Обещанного, три года ждут...
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12.05.2020 11:21 Ответить
Так і є. Мразі-гаді, які їздять на дорогих автомашинах зробили все що можливо для того, щоби українцям було якнайскладніше потрапити до грядок. В результаті ціна на овочі в Україні для населення зросте.
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12.05.2020 13:28 Ответить
Если опубликуют смертность от сердечно сосудистых, туберкулеза и прочего, то придется все население замуровать в домах на вечно. И нет проблем!
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12.05.2020 11:22 Ответить
"Мы будем продолжать" - это, что - предупреждение?... Или угроза?...
Вам мало того, что вы:

а) сперва - призывали заробитчан умирать (и «заражать» остальных) дома, открыли настежь границы, потом объявлявили о тотальном закрытии границы, и гарантированно всосали в Украину пару сот тысяч потенциально заражённых!... И самое главное - без всяких проверок, карантинов, обсерваций дали коронавирусу им расползтись по стране; (слава Богу - это не очень "сработало")
А нам-лохторату - «на уши лапшичку навесили»: закрытые границы - это стабильность/ безопасность/ спокойствие!...
б) К Пасхе придумали обсервацию обязательную... За счёт самих «понаехавших»…
в) Твёрдо решили и старательно придерживались правила: врачам и вообще в больницы - индивидуальных средств защиты - не давать/давать как можно меньше!!!
г) Создали в Украине самый уникальный карантин в мире: с пробками на улицах, подпольными ресторанами и работающими торговыми центрами, если они связаны с властью.
д) Что у нас отсутствует статистика распространения эпидемии, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для принятия решения - 24.04.20. «Песец и Зе: по тестированию COVID-19 Украина заняла место ниже ЮАР и Вьетнама» https://www.obozrevatel.com/society/skolko-testov-na-koronavirus-byilo-sdelano.htm ;
е) И что всё это - прямое нарушение вами Законов Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html ; и «Про захист населення від інфекційних хвороб» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html ;
ё) Вы тупо проигнорировали - 24.03.20. «Лист від аналітичних центрів до Уряду, ВРУ та Президента щодо карантинних заходів та їх впливу на економіку» http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/163-lyst-vid-analitychnykh-tsentriv-do-uriadu ;
25.03.20. «В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/25/658506/ ;
02.04.20. «51% предприятий в условиях карантина способны продержаться всего 1 месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/2/658865/ ; и -судя по этому - сознательно/преднамеренно/целенаправленно добиваете экономику, мелких предпринимателей а лохторат рядовых граждан Украины стремитесь превратить в толпу ожидающих подачки на пропитание рабов!

А к вполне возможным «судам Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти вы уже подготовились? Даже не ожидаете?... Не?... Ну, то таке…И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
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12.05.2020 11:54 Ответить
Карантин будем продлевать до остатнего ЗЕ-била))))))))))))
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12.05.2020 11:55 Ответить
Чиновник от пересичного отличается не умом и опытом а наглостью и жлобством. А это отсуствие социального инстинкта . По этим критерием и идет отбор вмправление в Незалежной.Мы для них корм пора казать. Все податки добровольным громадам. Обсуждаем пока не сожрали.
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12.05.2020 12:17 Ответить
Так вот - я уверена - тут многим интересно - "Мы будем продолжать" - это, что - предупреждение?... Или угроза?...
Ну, так, - во-первых, - "не пугайте пуганных"!
А во-вторых, у меня для всех шмыгалей & C⁰ тоже есть небольшое "предупрежденьице":

а) Не забывайте, что даже наш "советский украинский, самый коррумпированный справедливый суд в мире" уже неоднократно отправил вашу компанию в "пешее эротическое путешествие" - 08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
б) https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - Суд о признании карантина незаконным;
в) И вообще - криминальные производства на всех вас - должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушают права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
Так что - готовьтесь! Если не при этой власти, то при одной из следующих - обязательно (!!!) будете отвечать!
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12.05.2020 12:19 Ответить
Шмыгаль: "Мы будем продолжать".
Кто бы сомневался.
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12.05.2020 13:03 Ответить
А чего ж не продолжать, хорошая "отмазка" за разного рода "проколы"
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12.05.2020 15:13 Ответить
Карантин буде тривати доти, доки народ не скине злочинну владу.
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12.05.2020 16:07 Ответить
 
 