"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин будут продлевать.

Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он.

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По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будет внедрен каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству отношение заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

Напомним, сейчас карантин продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.