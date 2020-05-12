"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин будут продлевать.
Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он.
По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будет внедрен каждый из 5 этапов выхода из карантина.
"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству отношение заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.
Напомним, сейчас карантин продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.
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Хотя чего это я - у нас ведь тоже...
В шкільних класах та вузівських аудиторіях забезпечити 1,5-2,0 метрову дистанцію нереально.
А переносити навчальний рік чи продовжувати навчання в он-лайн режимі вони не ризикнуть...
"Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел."
https://www.bing.com/covid/local/ukraine
Вам мало того, что вы:
а) сперва - призывали заробитчан умирать (и «заражать» остальных) дома, открыли настежь границы, потом объявлявили о тотальном закрытии границы, и гарантированно всосали в Украину пару сот тысяч потенциально заражённых!... И самое главное - без всяких проверок, карантинов, обсерваций дали
коронавирусуим расползтись по стране; (слава Богу - это не очень "сработало")
А нам-лохторату - «на уши лапшичку навесили»: закрытые границы - это стабильность/ безопасность/ спокойствие!...
б) К Пасхе придумали обсервацию обязательную... За счёт самих «понаехавших»…
в) Твёрдо решили и старательно придерживались правила: врачам и вообще в больницы - индивидуальных средств защиты - не давать/давать как можно меньше!!!
г) Создали в Украине самый уникальный карантин в мире: с пробками на улицах, подпольными ресторанами и работающими торговыми центрами, если они связаны с властью.
д) Что у нас отсутствует статистика распространения эпидемии, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для принятия решения - 24.04.20. «Песец и Зе: по тестированию COVID-19 Украина заняла место ниже ЮАР и Вьетнама» https://www.obozrevatel.com/society/skolko-testov-na-koronavirus-byilo-sdelano.htm ;
е) И что всё это - прямое нарушение вами Законов Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400400.html ; и «Про захист населення від інфекційних хвороб» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html ;
ё) Вы тупо проигнорировали - 24.03.20. «Лист від аналітичних центрів до Уряду, ВРУ та Президента щодо карантинних заходів та їх впливу на економіку» http://iset-ua.org/ua/novini/podatki/item/163-lyst-vid-analitychnykh-tsentriv-do-uriadu ;
25.03.20. «В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/25/658506/ ;
02.04.20. «51% предприятий в условиях карантина способны продержаться всего 1 месяц - опрос» https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/2/658865/ ; и -судя по этому - сознательно/преднамеренно/целенаправленно добиваете экономику, мелких предпринимателей а
лохторатрядовых граждан Украины стремитесь превратить в толпу ожидающих подачки на пропитание рабов!
А к вполне возможным «судам Линча» над чиновниками всех уровней нынешней власти вы уже подготовились? Даже не ожидаете?... Не?... Ну, то таке…И - «я вас умоляю»!... Какие там «угрозы/призывы»???! Я ж - просто так… спросить…
Ну, так, - во-первых, - "не пугайте пуганных"!
А во-вторых, у меня для всех шмыгалей & C⁰ тоже есть небольшое "предупрежденьице":
а) Не забывайте, что даже наш "
советскийукраинский, самый коррумпированныйсправедливый суд в мире" уже неоднократно отправил вашу компанию в "пешее эротическое путешествие" - 08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/;
б) https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - Суд о признании карантина незаконным;
в) И вообще - криминальные производства на всех вас - должностных лиц Кабмина из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушают права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ;
Так что - готовьтесь! Если не при этой власти, то при одной из следующих - обязательно (!!!) будете отвечать!
Кто бы сомневался.