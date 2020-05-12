Активисты пикетировали дом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра, 12 мая, активисты пикетировали дом, в котором проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Сегодня с утра несколько десятков активистов в Киеве устроили пикет под домом по адресу ул. Михаила Грушевского, 9А, в котором проживает президент Владимир Зеленский. Активисты пришли напомнить президенту о деле по убийству Екатерины Гандзюк и обещании президента расследовать его.

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"4 мая исполнилось полтора года со дня смерти нашей подруги Екатерины Гандзюк. Владимир Зеленский еще до своего президентства публично поднимал вопрос нерасследования убийства Екатерины. После инаугурации он называл дело Екатерины Гандзюк приоритетным и обещал наказание для всех заказчиков убийства. Сегодня мы видим, что дело слили. Прокуроры, не имея достаточного количества доказательств, спешно передали материалы в суд. Мы знаем, что не все процессуальные действия были выполнены в полной мере, ведь даже не всех свидетелей по делу успели опросить, отсутствуют показания ключевых фигурантов - Алексея Левина и Игоря Павловского. Мы хотим, чтобы все виновные в убийстве нашей подруги не избежали своего наказания. Мы уверены, что Генпрокурор и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей и, похоже, что он сам не очень интересуется этим делом", - заявили организаторы акции.

Митингующие прокрутили записи с цитатами Зеленского, что убийцы Гандзюк будут наказаны. Потом развернули баннер с надписью: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Затем митингующие расклеили листовки с изображением, похожим на фигуранта дела Гандзюк Владислава Мангера, на забор. Из-за расклейки листовок между митингующими и полицией возник спор, один из активистов Роман Синицын заявил, что полиция будет составлять на него протокол за нарушение благоустройства.





































Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование.