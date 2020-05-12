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Новости Видео Убийство Гандзюк
7 133 77

Активисты пикетировали дом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра, 12 мая, активисты пикетировали дом, в котором проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Сегодня с утра несколько десятков активистов в Киеве устроили пикет под домом по адресу ул. Михаила Грушевского, 9А, в котором проживает президент Владимир Зеленский. Активисты пришли напомнить президенту о деле по убийству Екатерины Гандзюк и обещании президента расследовать его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Венедиктова - вбивця справи Гандзюк", - активисты протестовали под домом генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"4 мая исполнилось полтора года со дня смерти нашей подруги Екатерины Гандзюк. Владимир Зеленский еще до своего президентства публично поднимал вопрос нерасследования убийства Екатерины. После инаугурации он называл дело Екатерины Гандзюк приоритетным и обещал наказание для всех заказчиков убийства. Сегодня мы видим, что дело слили. Прокуроры, не имея достаточного количества доказательств, спешно передали материалы в суд. Мы знаем, что не все процессуальные действия были выполнены в полной мере, ведь даже не всех свидетелей по делу успели опросить, отсутствуют показания ключевых фигурантов - Алексея Левина и Игоря Павловского. Мы хотим, чтобы все виновные в убийстве нашей подруги не избежали своего наказания. Мы уверены, что Генпрокурор и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей и, похоже, что он сам не очень интересуется этим делом", - заявили организаторы акции.

Митингующие прокрутили записи с цитатами Зеленского, что убийцы Гандзюк будут наказаны. Потом развернули баннер с надписью: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Затем митингующие расклеили листовки с изображением, похожим на фигуранта дела Гандзюк Владислава Мангера, на забор. Из-за расклейки листовок между митингующими и полицией возник спор, один из активистов Роман Синицын заявил, что полиция будет составлять на него протокол за нарушение благоустройства.

Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 01
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 02
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 03
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 04
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 05
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 06
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 07
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 08
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 09
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 10
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 11
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 12
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 13
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 14
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 15
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 16
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 17
Активисты пикетировали дом президента: Зеленський, визнай злив справи Гандзюк! 18

Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Читайте: Убийство Гандзюк: Защита Левина отказалась от апелляции на арест

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) пикет (697) Синицын Роман (54) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+25
Привіт від бєркутов холопи! Скажіть ще що знову Порох винуватий
Активисты пикетировали под домом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 91
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12.05.2020 09:58 Ответить
+22
Згадується стадіон рік тому. Все було так легко, тільки ротом! Бидло в екстазі аплодувало!
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12.05.2020 10:06 Ответить
+16
специально для населения у которого нет мозгов, 95-й квартал снял сватов. тебе туда.
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12.05.2020 10:02 Ответить
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******.
Кроме "ганзюк" (привластная баба, а там - все одинаковые) в Украине нет типа проблем...
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12.05.2020 09:56 Ответить
специально для населения у которого нет мозгов, 95-й квартал снял сватов. тебе туда.
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12.05.2020 10:02 Ответить
Привіт від бєркутов холопи! Скажіть ще що знову Порох винуватий
Активисты пикетировали под домом президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 91
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12.05.2020 09:58 Ответить
Згадується стадіон рік тому. Все було так легко, тільки ротом! Бидло в екстазі аплодувало!
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12.05.2020 10:06 Ответить
а зараз принишкли тварюки, правда пару упоротих ще ошивається на Цензорі.
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12.05.2020 10:10 Ответить
То є так. Особливо ось цей персонаж Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 5463 https://censor.net/user/469347 з його коментарем:
ха! пусть идут под другой дом. к тому, кто в 2018м был у власти и должен был посадить убийц. цирк блинЗебіли, що поробиш...
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12.05.2020 10:28 Ответить
ха-ха-ха,******* Панамский такое же гавно как клоун янелох..Но тебе гавно со вкусом шоколада идёт лучше,чем зелёное..
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12.05.2020 10:45 Ответить
не підгорай калясочнік
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12.05.2020 10:47 Ответить
ха-ха-ха-ха.ти вже поснідав шоколадним гімном?..Не вдавився,коли читав мій комент?..
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12.05.2020 10:51 Ответить
Смакота!
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 2697
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12.05.2020 10:57 Ответить
ха-ха-ха-ха..ти раніше ющера боготворив,потім тиМошенницю в сраку цілував,потім ******* Панамського собі на лоба набив..І чим ти відрізняєшься від прихильників клоуна-янелоха?..саша падламарчук..ха-ха-ха...
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12.05.2020 22:31 Ответить
ти брешеш малорос. короче жиденьким ти обдєлався
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13.05.2020 07:17 Ответить
ага,падламарчук..куди ж мені до тебе,великороса-ти ж постійно сереш навіть не цеглою,а блоками..ха-ха-ха-ха-ха-ха..
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14.05.2020 19:51 Ответить
Берет малиновий, а не червоний. Козацький стяг теж був малиновий.
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12.05.2020 10:59 Ответить
та при чому тут берет!

Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 8697
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12.05.2020 11:02 Ответить
у цих двох запливших хрякiв нема плечей, м'язів, дупа ширша за плечi, бурдюк. вони вагiтнi?
чому вагiтнi на cлужбi?
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12.05.2020 12:07 Ответить
Ген прокурором надо поставить Няш Мяш. И она его каблуком быстро придавит!
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12.05.2020 10:00 Ответить
Непонятно чего они хотят, дело направлено в суд после 2 лет следствия, Мангер главный заказчик. Зачем орать о зраде до решения суда.
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12.05.2020 10:02 Ответить
А раніше цього не було?
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12.05.2020 10:04 Ответить
Ну так спроси у них..Я думаю они тебе быстро объяснят "в чём дело"..Если ты погуглить не в состоянии..
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12.05.2020 10:47 Ответить
Увагу відволікають. Якби ж то так боролися проти відведення військ і зливу території.
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12.05.2020 11:03 Ответить
А що таке сталося?
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12.05.2020 10:04 Ответить
ого, зеленский только год у кормушки, а уже себе наворовол на крутую квартиру в центре стомостью миллионы долларов. а вы лохи подыхайте на карантине без денег.
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12.05.2020 10:04 Ответить
Ну да а год назад он был нищим и жил в коммуналке, вот зачем такой бред писать.
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12.05.2020 10:08 Ответить
квартал95 официально убыточная контора. в сети есть масса материалов по этому делу. к тому же задекларированый доход зеленского не позволяет ему купить квартиру за 50 млн. а еще ж есть много миллионная вилла в италии и тд и тп.
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12.05.2020 10:21 Ответить
Я тебе еще раз говорю и квартира и дом были еще до президенства. Что касается доходов то уверяю тебя там все проверено и не раз, но обвинений в сокрытии доходов слышно не было.
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12.05.2020 11:02 Ответить
Ну офшлори знайшли ж... Чим Зєліні офшори кращі Пєтіних офшорів, а???
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12.05.2020 11:09 Ответить
Бо його три кінокомпанії зареєстровані на Кіпрі, туди й податки. А ще він має квартири в Лондоні і Москві.
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12.05.2020 11:11 Ответить
https://censor.net/user/467610 только наивные идиоты, которые избрали шестерку олигархов презедентом, тебе и поверят. но по факту, ваше "все проверено" на самом деле ничего не проверено - пустая болтовня, поскольку зеленое чучело подало декларацию уже после избрания презом, следственно никто его до 2019-го не проверял вообще.
твое "обвинений в сокрытии доходов слышно не было" - очередная твоя бредятина, поскольку масса журналистов писали об убыточной деятельности квартала при невероятных расходах зеленского. так за какие деньги зеленский покупает недвигу в лондонах, италиях, москвах и теперь в центре Киева если он нищий?
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12.05.2020 11:30 Ответить
Одна из бывших гримеров/визажистов этого ублюдочного шоу рассказала, какие нравы царят в этом гадюшнике. Грустно, но сними кто-то видео про реалии "внутри квартала" и их разговоры об Украине, возможно, 73% безмозглых скотов поубавилось.
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12.05.2020 12:17 Ответить
Тебе выше писали,что 95 анал был убыточен ,то .есть не приносил доходы,вопрос для зедебилов ,откуда квартира в центре Киева?
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12.05.2020 13:53 Ответить
ха! пусть идут под другой дом. к тому, кто в 2018м был у власти и должен был посадить убийц. цирк блин
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12.05.2020 10:06 Ответить
Ти найкращий з зебілів!
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12.05.2020 10:07 Ответить
Луценко давно это дело развалил,как и все другие резонансные.
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12.05.2020 10:08 Ответить
В песочницах нагадить не забыли активисты забыл чего?
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12.05.2020 10:08 Ответить
ой, да Зеленский много чего наобещал..
если всё крутить что он обещал и не выполнил это неделю там надо в рупор говорить ))
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12.05.2020 10:10 Ответить
ой, та він обіцяв зрадникам і нетямущим, кому без різниці, бо притомні йому не повірили. Напевно, і сам був у шоці, скільки в Україні сміття.
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12.05.2020 11:20 Ответить
Активисты давления на првосудие.Молодцы!Давить на суд!!
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12.05.2020 10:10 Ответить
Ну признает зеленский, шо он развалил это дело. И шо? Куда дальше пойдете?
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12.05.2020 10:11 Ответить
Он не признает. А очередной раз тыкнуть его мордой в собственно лайно - жизненно необходимо.
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12.05.2020 10:21 Ответить
"Экс-помощник Калетника является руководителем кампании "Слуг народа" на местных выборах - СМИ"

Бывший помощник депутата-коммуниста Игоря Калетника, Илья Павлюк стал координатором старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах. В то же время, его называют руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах, пишет " Украинская правда " со ссылкой на собственные источники.

Павлюк является непубличным членом команды Зеленского. Как сообщали журналисты Bihus.info , он координировал одну из четырех неформальных групп влияния в штабе Зеленского под названием "Регионы".

Источник "Украинской правды" утверждает, что президент Владимир Зеленский предложил даже пост Павлюку, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", - рассказал один из близких соратников Зеленского.

Несмотря на то, что Павлюк не имеет никакой официальной должности и не является политиком, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа". Эту группу в свое время за подозрение в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

До 2013 года Павлюка в СМИ называли "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе. В момент активного сотрудничества с таможней Павлюка ее официального возглавлял как раз его патрон Игорь Калетник
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12.05.2020 10:15 Ответить
А где он там велосипед ставит?
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12.05.2020 10:15 Ответить
При Порохе такой х*ни не было! Платили больше "активистам", а теперь мусоров и журналюг в 2 раза больше на "акции".
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12.05.2020 10:17 Ответить
во *****, вражины...... мешают великому и ужасному видосики снимать......
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12.05.2020 10:19 Ответить
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 2308
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12.05.2020 10:27 Ответить
зезвиздент, кто заказал Катю?
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12.05.2020 10:29 Ответить
Ну наконец смягчили карантин. Теперь не только на комментариях зарабатывать можно.
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12.05.2020 10:32 Ответить
Не подскажешь расценки на комментарии? Например, сколько платят за:
1. Убыточный бизнес в Украине во время войны, а виллы покупал?
2. Перерегистрировал имущество в оккупированном Крыме по законам паРаши?
3. Лена попросила субсидию в тот год, когда из Привата в офшор на Кипре были выведены 47 миллионов Долларов США?
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12.05.2020 10:49 Ответить
"Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов, участвующих в отмывании денег Коломойского ...". И, о чудо, какой "неожиданный" выход на Вову. Интересно, какие же расценки у суда в Лондоне ?
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12.05.2020 16:12 Ответить
А ты думал! Порошенко обогатился в 100 раз, а осталось у него половина состояния от того, что было до президентства, а кроме того, что на суд потратился, так ещё и в бюджет докладывал из уворованного и смародёренного и в рост ВВП, чтобы подставить Вову.
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12.05.2020 16:18 Ответить
Значит суд Лондона купил Порошенко ? Хорошо, кто тогда списал миллионные долги перед бюджетом МАУ, Укртатнафте, Галичине, Днепроавиа ? Кто из бюджета дотирует ферросплавные предприятия Коломойского ? Тоже Порошенко ?
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12.05.2020 17:15 Ответить
Про чудо ты сказал, не я, а я у тебя спросил расценки. Может ты русский язык не понимаешь?
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12.05.2020 17:41 Ответить
Нет, не понимаю. Русский язык - язык врага.
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12.05.2020 17:57 Ответить
А я думал, что кацапский, на котором ты разговариваешь и сам не понимаешь - что говоришь.
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12.05.2020 18:04 Ответить
goodbye my foe
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12.05.2020 19:18 Ответить
Що недозлив шоколадний Миздобул, то зіллє блазень-малорос. Потужно реформовані соєвою гнидою суди і спадкоємці Генітального Плокулола у всій красі.
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12.05.2020 10:33 Ответить
Тільки покидьок-маларос не може помічати реальні справи які зробив 5 президент. Якби не Порох, жив би ти, чувирло, в ще одній "маладой рєспублікє", або цілував кожен ранок трикольор. Хоча, ще рік правління сіпатого щура доб"ють Україну. Нажаль.
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12.05.2020 10:51 Ответить
Так может это была мечта всей его жизни - жить в малоросском федеральном округе. А Порох ему всё испортил.
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12.05.2020 11:16 Ответить
"Іспортілся" у тебе кисіль у порожнині черепа, що виконує роль мозку у вальцманутих.
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12.05.2020 17:55 Ответить
Оххохо! Похоже я угадал . Но ты не расстраивайся. Откроют границы и ты сможешь спокойно уехать на родину к берёзкам и балалайкам .
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13.05.2020 11:44 Ответить
Хм. Зелений соєвий гельмінт "вгадало". Ти частіше повторюй передвиборчі слогани свого кумира "бИзвіз-томос", ритмчіно завдаючи удари лобом в стіну. Кажуть, від цих нехитрих маніпуляцій кількість прихожан секти Соєвого Миздобула зменшується, але це неточно.
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14.05.2020 08:15 Ответить
О как тебя зацепило Ты смешно повизгиваешь Продолжай!
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14.05.2020 11:12 Ответить
Дивись не посковзнись ввечері на потужній реформі Свинобариги, ******. Скрутиш свою курячу шийку, як тоді співатимеш осанни парАшенці? Хіба що навчишся свистіти кишковими газами "пєтябох". Чудесні досягнення твого Недогетьмана, політичного імпотента, це недолуга імітація патріотизму, виставлена напоказ. А по суті - консервація олігархічного режиму за кучмівською моделлю, зрада ідей та повна дискредитація довіри учасників Революції гідності. А блазень висітиме на сусідньому стовпі поряд з твоїм соєвим божком. Всьому свій час
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12.05.2020 17:52 Ответить
Зубы вставь и штаны проверь?
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12.05.2020 13:56 Ответить
Для мене дуже важлива думка соєвого енцефалопата. Висловлюю глибоке занепокоєння твоїми проблемами з жувальним апаратом та порушенням довільного контролю над актом дефекації.
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12.05.2020 18:03 Ответить
Инетресные какие. Кловун вже всю країну злив, а вони тільки за ганзюк пікитують
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12.05.2020 10:34 Ответить
Вона там вже, мабуть, в гробу перевертається.
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12.05.2020 11:32 Ответить
Олег Богачук. ты ж профи ! Ты что до начала бесед с людьми не мог надеть наушники и проверить звуковой баланс... Ты стал в таком месте, где колонки глушат всех говорящих. Это лажа, Олег !
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12.05.2020 10:59 Ответить
Вот как интересно. Ребятки при Порохе были просто резиновыми изделиями №2. Их во время избирательной кампании хорошо использовали. А теперь они думают, что кто-то будет дальше носиться с использованными резиновыми изделиями...
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12.05.2020 11:14 Ответить
Весна прийде - садити будемо обіцяли. А по факту, весна прийде -... на карантині сидіти будемо
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12.05.2020 11:19 Ответить
Вова вылез из окна и признал .что слил воду в унитазе .
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12.05.2020 11:21 Ответить
Активісти пікетували під будинком президента: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!" - Цензор.НЕТ 1068
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12.05.2020 12:01 Ответить
Зря, его нету дома, он ушёл в себя.
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12.05.2020 13:33 Ответить
Ви свою справу зробили, вибрали брехуна. Справу злито і справу білими натками зшито і нічого ви не зробите! На вас по одному заведуть справи і посадять. І це реально. Десь не видно нац суцищ, де вони?
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12.05.2020 15:11 Ответить
какие-то три платные малолетки с идиотской акцией.
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12.05.2020 17:28 Ответить
 
 