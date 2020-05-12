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Суицид фермера на Одесчине: К президенту, Кабмину и ВРУ обращались по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было. ВИДЕО

В Одесской области Килийский городской совет обращался к президенту, Кабмину и Верховной Раде по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было.

Об этом написала в Facebook журналистка и экс-заместитель председателя Одесской ОГА Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.

"Василий Сердюченко, фермер из села Шевченково Килийского района на юге Одесской области, совершил суицид. Мэр Килии Павел Бойченко сообщил, что причина трагедии - полностью уничтожены засухой посевы на полях Василия Николаевича. Фермеру было 66 лет, он имел 150 гектаров арендованной у односельчан земли. Из-за страшной засухи посевы погибли полностью. 900 тыс. гривен - сколько он должен выплатить людям. Василий Сердюченко оставил посмертную записку", - написала Казанжи.

"Мэр Бойченко рассказывает, что месяц назад Килийский городской совет обратился к президенту Украины, Кабмину и парламенту с просьбой выделить средства небольшим фермерским хозяйствам на компенсацию потерь. Ни одна государственная организация не ответила на это обращение", - добавляет она.

Казанжи обратила внимание, что 4 миллиарда гривен в резервном фонде заложены как раз на такие случаи, как компенсация фермерским хозяйствам из-за чрезвычайной ситуации.

"Но компенсации получают долларовые миллиардеры-латифундисты. А очередь до селян все никак не может дойти... Одесская область очень страдает от засухи. Уже больше года нет дождей, зима была бесснежной. Гибнут посевы, земля превратилась в прах. В южных районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая в этом году", - пишет бывшая чиновница.

Суицид фермера на Одесчине: К президенту, Кабмину и ВРУ обращались по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

Автор: 

ВР (29303) Кабмин (14045) Одесская область (3701) Президент (4425) фермер (188)


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Топ комментарии
+31
Вони просто сильно зайняті люди, бабло що оставив в казні Порошенко розгрібали.
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12.05.2020 11:04 Ответить
+17
Лучше быть порохоботом, чем зебилом))))
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12.05.2020 11:13 Ответить
+16
... но ответа не было

Это и был ответ
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12.05.2020 11:04 Ответить
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то, что он покончил с собой- проблема скорее психологическая, чем национальная. и тема очень деликатная. но с деликатностью и культурой общения у вас смотрю проблемы. только штампы, что надо быть европейцем.
с/х из-за зависимости от погоды- всегда и везде рискованное дело.
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12.05.2020 17:06 Ответить
мне надоела болтавня малолеток типа https://censor.net/user/461790 выше. вот именно что дело рискованное и потому всегда страхуется. но страховая не застрахует урожай если посеена не та культура или нарушена технология или еще что то. мы привыкли кивать на европу при том не понимая что там жить очень нелегко. они делают все так как пишет книжка, а мы как получается))) и в этом наша разница
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12.05.2020 18:05 Ответить
Не потрібні ви їм. Вони ділять гроші, бо насьогодні у бюджеті тільки 300 млрд. доларів. А це дуже великі бюджетні гроші. Жалко фермера. Простого хлібороба, якого до цього довели керівники держави. Це був відчай. Це ви у нього забрали життя.
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12.05.2020 15:05 Ответить
мальчик, если бы у нас было в бюджете 300млрд доларов то мы превратились бы в рашу. зеля давал бы пенсии по 1000 уе и рейтинг у него был бы 120%)))
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12.05.2020 18:08 Ответить
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