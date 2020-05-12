Суицид фермера на Одесчине: К президенту, Кабмину и ВРУ обращались по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было. ВИДЕО

В Одесской области Килийский городской совет обращался к президенту, Кабмину и Верховной Раде по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было.

Об этом написала в Facebook журналистка и экс-заместитель председателя Одесской ОГА Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.

"Василий Сердюченко, фермер из села Шевченково Килийского района на юге Одесской области, совершил суицид. Мэр Килии Павел Бойченко сообщил, что причина трагедии - полностью уничтожены засухой посевы на полях Василия Николаевича. Фермеру было 66 лет, он имел 150 гектаров арендованной у односельчан земли. Из-за страшной засухи посевы погибли полностью. 900 тыс. гривен - сколько он должен выплатить людям. Василий Сердюченко оставил посмертную записку", - написала Казанжи.

"Мэр Бойченко рассказывает, что месяц назад Килийский городской совет обратился к президенту Украины, Кабмину и парламенту с просьбой выделить средства небольшим фермерским хозяйствам на компенсацию потерь. Ни одна государственная организация не ответила на это обращение", - добавляет она.

Казанжи обратила внимание, что 4 миллиарда гривен в резервном фонде заложены как раз на такие случаи, как компенсация фермерским хозяйствам из-за чрезвычайной ситуации.

"Но компенсации получают долларовые миллиардеры-латифундисты. А очередь до селян все никак не может дойти... Одесская область очень страдает от засухи. Уже больше года нет дождей, зима была бесснежной. Гибнут посевы, земля превратилась в прах. В южных районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая в этом году", - пишет бывшая чиновница.

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