Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича. ВИДЕО

Зарубежные украинцы обратились к президенту Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров.

"Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины", - говорится в обращении, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование народного депутата Софии Федыны, волонтера Маруси Звиробий, врача Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, экс-нардепа Татьяны Чорновол, народных депутатов Владимира Вятровича и Андрея Парубия, генерала Дмитрия Марченко, адмирала Игоря Воронченко и украинских моряков, майора Романа Ковалева, студента Ивана Хоменко, народного депутата Гео Лероса и активиста Сергея Стерненко.

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"Просим немедленно прекратить давление и преследование Пятого Президента Украины Петра Порошенко и остановит фабрикации против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорным действиям, должны понести наказание по закону Украины. Мы не можем допустить, чтобы работа пятого Президерта и его вклад в Украину, в частности, создание действенной Армии, остановка врага на Востоке Украины, санкции против России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз, формирование международной коалиции и другие, были обесценены" , - говорится в обращении.

"Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах проходят обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с большим трудом. В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности", - отмечают украинцы за рубежом.

"Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должны и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности", - говорится в обращении.







