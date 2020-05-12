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Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича. ВИДЕО

Зарубежные украинцы обратились к президенту Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров.

"Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины", - говорится в обращении, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование народного депутата Софии Федыны, волонтера Маруси Звиробий, врача Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, экс-нардепа Татьяны Чорновол, народных депутатов Владимира Вятровича и Андрея Парубия, генерала Дмитрия Марченко, адмирала Игоря Воронченко и украинских моряков, майора Романа Ковалева, студента Ивана Хоменко, народного депутата Гео Лероса и активиста Сергея Стерненко.

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"Просим немедленно прекратить давление и преследование Пятого Президента Украины Петра Порошенко и остановит фабрикации против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорным действиям, должны понести наказание по закону Украины. Мы не можем допустить, чтобы работа пятого Президерта и его вклад в Украину, в частности, создание действенной Армии, остановка врага на Востоке Украины, санкции против России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз, формирование международной коалиции и другие, были обесценены" , - говорится в обращении.

"Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах проходят обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с большим трудом. В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности", - отмечают украинцы за рубежом.

"Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должны и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности", - говорится в обращении.

Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича 01
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича 02
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича 03
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича 04

Автор: 

диаспора (350) Зеленский Владимир (21096) Порошенко Петр (19629) репрессии (2771) украинцы (3880) Вятрович Владимир (275) Федына София (72)


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Топ комментарии
+54
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича - Цензор.НЕТ 9646
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12.05.2020 12:20 Ответить
+28
Запитай у Земами, Зепапи та Блазня.
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12.05.2020 12:22 Ответить
+20
Нет, он стойко будет теперь ещё канадской диаспоре объяснять, вместе с тобой, что он - великий лидер современности.
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12.05.2020 12:26 Ответить
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Судячи від воні яка доходить за океан.., вони досить сруть ))...і хто це гамно буде чистити?)
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13.05.2020 00:16 Ответить
Да, Зе хуже пол-пота, так запреследовал Пе, Фе и Вя, прям гулаг.
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12.05.2020 17:37 Ответить
Уважаемые заграничные украинцы немного отстали от требования Времени и продолжают мыслить с разделением граждан Украины в привычном корпоративном варианте,известном как " мы"и " они" с индульгенцией на высказывания и деятельность одним и недопущением сопротивления преступлениям другим.К примеру, заслуги П. Порошенко в его президетскую каденцию никто не умаляет. Так и терьпеть его и его активистов "ЕС", энергично пытающихся скопроментировать вновь избранного В. Зеленского и его команду,вместо помощи своей многоопытностью,что воспринимается, как усилия врагов Украины или месть 73% избирателям за отстранение от власти, проигравшими выборы. Тезис "все перед законом равны" в основе экологического мышления В. Зеленского будет реализован. Такое требование Времени и упомянутого процента избирателей страны.
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12.05.2020 18:41 Ответить
Закордонні українці закликали Зеленського припинити політичне переслідування Порошенка, Федини та В'ятровича - Цензор.НЕТ 7214
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12.05.2020 23:21 Ответить
Підтримую цей документ!!!позор владі і тим хто ту владу вибрав ,....яка переслідує тих які зберегли державу Україну .., коли сама влада теперішня ,в той час тосувалися з агресором ,
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13.05.2020 00:01 Ответить
Не позор,а ганьба тим,хто українців має за дійну корову для власного збагачення.
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13.05.2020 01:09 Ответить
Для зелені позор , бач мову вивчив , а любити державу не бажаеш..)...подивися всіх президентів України з якими ресурсами вони почали президентську діяльність і з якими закінчили ..., так ось тільки в Порошенко був в мінусі ,і на загал що це за вислів дійна корова ,.. )) совок?… вчи економіку , які відносини при капіталістичному строю ..Ті хто дають роботу , наоборот в пошані...на загал з такими думками тобі найкраще в Рашку чи в північну Корею , чи на Кубу..,Вони там знищили тих хто їх доїв ..а чо ти в Англії ?чи це просто прикол?
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13.05.2020 01:30 Ответить
Зеленим,шоколадним,колорадним баригам- ганьба!А любити державу так,щоб закликати,як поросенківці до насилля,не бажаю.Капіталістичний не строй,а лад не є таким"диким",аби відбирати чуже.Ті хто дають роботу- в пошані-віддав 450-т за візу і 75-ть за квиток до Англії і маєш 32 000-і за рік.А прикол в тому,щоб не вказувати,куди тобі іти-сам знаєш.
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13.05.2020 02:00 Ответить
Ті хто ******* державу перше дивляться на державу , а потім на свої амбіції .., І коли е вибір між тим хто хоч щось зробив для держави ніколи не віддасть голос за делітанта, який нічо не зробив до 14 для неї...Це як ігра в карти , головне виграти , з тими картами які маеш..
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13.05.2020 02:53 Ответить
Преследовать не надо. Нужны посадки. Надолго.
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13.05.2020 05:54 Ответить
Ну да, ну да, чем дальше от Родины, тем больше они патриоты. Мало того, что им ОТТУДА "виднее", как нам жить ТУТ, и советы их прямо переполняют, так еще и всяких "спецов" нам подсовывают:то Яресько, то старенькую бабу Улю втюхивают. Вам, что там скучно живется, что ли? Ну так приезжайте сами и лопатой поразгребайте то, что жиробас тут навалял! По законам тех стран, где вы жизни радуетесь, и его самого и всех его дружков уже давно бы заслуженно на нары отправили. Так что пусть Президент и Зеленая Команда делают то, для чего мы их выбирали АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ!!!
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13.05.2020 09:24 Ответить
Ну так из-за вируса во всем мире напряженка с работой, вот и трудятся по удаленке)) И главное люди какие аффтаритетные, вон в "шапке" звернення - Люба Покотыло, весь мир напрягся
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13.05.2020 09:56 Ответить
Европа уже обеспокоена, вот вот...
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13.05.2020 12:10 Ответить
Вор должен Сидеть !!!! Я сказал .!!!!!
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15.05.2020 10:33 Ответить
Коли ти мешкаєш за кордоном то дуже легко переживати всім серцем за Україну та говорити як нам треба жити і кого вибирати.....наслідків ви на собі не відчуєте і патріотизм у Вас так собі ...дистанційний....справжні патріоти не міняють Батьківщину на краще життя за кордоном)
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18.06.2020 23:34 Ответить
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