Первый этап смягчения карантина - тест на готовность жить по правилам. При резком ухудшении ситуации вернемся к ограничениям, - Кличко. ВИДЕО
С 12 мая в Киеве начали вводить первый этап ослабления ограничительных мер.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков, - сказал Кличко. - Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности. Соблюдать которые должны все без исключения", - подчеркнул мэр столицы.
Он отметил, что многие киевляне сами себе сняли ограничения. И продолжали ходить в парки и на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдали элементарные правила безопасности.
"Очевидно, что сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" - и после Пасхи, и во время майских праздников. На днях было три выходных. И в столице происходили просто массовые гуляния! Хотя мы и призвали дождаться послаблений и соблюдать правила безопасности, - подчеркнул Кличко. - Некоторые сейчас спрашивают: а зачем был нужен карантин. Зачем? Поясню еще раз. Мы его ввели вовремя! И не допустили стремительного распространения вируса и инфекционного взрыва. Как это случилось в других странах. У нас не умерло столько людей, не "легла" медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия - мягко говоря, глупо", - отметил мэр столицы.
Он добавил, что послабления в городе будут вводить постепенно.
"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет, - сказал Кличко. - Да, кое-кто, конечно, может игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорят о мировом заговоре, будут совсем по-другому вести себя в инфекционных отделениях! И будут тоже предъявлять претензии. - Уже о том, что им не оказали помощь", - подчеркнул Кличко.
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А то как-то "жить по правилам" чем-то тюремным отгонит
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/
...Na kolina, chamy!... (c)
- Запомни, мой маленький мозг: не "по понятиям", а - "по правилам"... На! На тебе с левой! Запомнил?.. "Не только лишь все, но не все могут..." На с правой! Всё, пишем быстрее на камеру...