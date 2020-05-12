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Первый этап смягчения карантина - тест на готовность жить по правилам. При резком ухудшении ситуации вернемся к ограничениям, - Кличко. ВИДЕО

С 12 мая в Киеве начали вводить первый этап ослабления ограничительных мер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков, - сказал Кличко. - Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности. Соблюдать которые должны все без исключения", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что многие киевляне сами себе сняли ограничения. И продолжали ходить в парки и на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдали элементарные правила безопасности.

"Очевидно, что сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" - и после Пасхи, и во время майских праздников. На днях было три выходных. И в столице происходили просто массовые гуляния! Хотя мы и призвали дождаться послаблений и соблюдать правила безопасности, - подчеркнул Кличко. - Некоторые сейчас спрашивают: а зачем был нужен карантин. Зачем? Поясню еще раз. Мы его ввели вовремя! И не допустили стремительного распространения вируса и инфекционного взрыва. Как это случилось в других странах. У нас не умерло столько людей, не "легла" медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия - мягко говоря, глупо", - отметил мэр столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 59 новых случаев COVID-19, среди инфицированных 14 медиков и 4 ребенка. Всего 1930 заболевших, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Он добавил, что послабления в городе будут вводить постепенно.

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет, - сказал Кличко. - Да, кое-кто, конечно, может игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорят о мировом заговоре, будут совсем по-другому вести себя в инфекционных отделениях! И будут тоже предъявлять претензии. - Уже о том, что им не оказали помощь", - подчеркнул Кличко.

карантин (16729) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
зебыдлу понравилось запрещать. на пожарах и в дтп гибнет больше людей. виталя, если ты посмотришь с вчера в завтрашний день, то даже ты сможешь увидить что никакой пандемии нет.
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12.05.2020 12:49 Ответить
+5
То есть уже заранее прогнозируют "резкое ухудшение".Виталик,дозвездишься и тебя попрут вместе с зелеными макаками.
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12.05.2020 12:57 Ответить
+5
Ми вільні люди ! і пішов ти нахрен зі своїми "правилами" .урод упоротий!
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12.05.2020 13:17 Ответить
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А кто будет плохо себя вести....
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12.05.2020 12:38 Ответить
От хорошу палку для овечок придумали)
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12.05.2020 12:49 Ответить
зебыдлу понравилось запрещать. на пожарах и в дтп гибнет больше людей. виталя, если ты посмотришь с вчера в завтрашний день, то даже ты сможешь увидить что никакой пандемии нет.
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12.05.2020 12:49 Ответить
По этой логике и войны никакой нет, ведь на пожарах и в дтп гибнет больше чем на фронте.
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12.05.2020 12:56 Ответить
почитай в википедии, что такое "пандемия".
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12.05.2020 12:58 Ответить
В каждом морге у нас война идёт по вашей логике? Или все таки попробуете найти в нете что такое понятие война.
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12.05.2020 13:40 Ответить
Надо добавить "жить по правилам на карантине".
А то как-то "жить по правилам" чем-то тюремным отгонит
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12.05.2020 12:51 Ответить
Кличко, ты гаже вируса. Тот не вызывает такого отвращения.
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12.05.2020 12:54 Ответить
То есть уже заранее прогнозируют "резкое ухудшение".Виталик,дозвездишься и тебя попрут вместе с зелеными макаками.
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12.05.2020 12:57 Ответить
Дурак Виталька ты, судя по настроениям народа обратно в норы запрятать не удастса народ,уже того карантина не будет так как народ понял что правила карантина не одни для всех так что жить по правилам должны все как в Италии нет исключений а не избранным как у нас одним можна другим нет,терпения заканчивается,судя по тому что нельзя уехать на такси с утра с двойной ценой,и ругаганием на власть самих таксистов что приходится стоять в пробках по два часа,они даже не хотят повышене эти время дороже,из за транспортного кллапса что вы создали
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12.05.2020 13:03 Ответить
как в Харькове соблюдают карантин
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/
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12.05.2020 13:11 Ответить
Вже і п.Кличко розсмакував силу заборон.

...Na kolina, chamy!... (c)
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12.05.2020 13:16 Ответить
Ми вільні люди ! і пішов ти нахрен зі своїми "правилами" .урод упоротий!
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12.05.2020 13:17 Ответить
Законы не правила, а правила это святое, когда сам их выдумываешь. Ну а законы не для тех кто выдумывает правила.
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12.05.2020 13:43 Ответить
Долго тренировался, увещевая сам себя:
- Запомни, мой маленький мозг: не "по понятиям", а - "по правилам"... На! На тебе с левой! Запомнил?.. "Не только лишь все, но не все могут..." На с правой! Всё, пишем быстрее на камеру...
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12.05.2020 15:31 Ответить
те, кто искренне возмущаются карантином и жаждут "свободы", похожи на собак, которых привезли к ветеринару, чтобы сделать прививку, а они яростно сопротивляются и кусаются. Впрочем, это преимущественно боты и кацапские пропагандоны.
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12.05.2020 16:51 Ответить
 
 