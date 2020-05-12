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В этом году ожидается открытие 7 новых и реконструированных учебных заведений в Киеве, - Кличко. ВИДЕО

Работы на объектах продолжались и в период карантина. Планируется открытие 7 обновленных и отремонтированных учебных заведений Киева.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что в этом году мы откроем 7 обновленных учебных заведений. В частности - 3 новых детсада и 2 - после полной реконструкции. Планируем завершить и масштабные реконструкции с пристройками в 2 школах. Работы на объектах продолжались и в период карантина. Напомню, что в 2020 году на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений город выделил один миллиард гривен. и мы продолжаем инвестировать в развитие наших детей!", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что этот учебный год школьникам придется завершать дистанционно. Руководители школ получили инструкции от Министерства образования. Школьники учатся онлайн, дистанционно сдают тесты и пишут контрольные.

Профильное министерство также разрабатывает план проведения ВНО и вступительной компании.

Во всех районах столицы продолжается закупка мебели, оборудования для столовых и пищеблоков, техники для STEM-образования, дидактических материалов.

Большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

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Автор: 

детсад (430) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) образование (2272) школа (3024)


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Обіцянка-цяцянка от пидаліка
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12.05.2020 12:49 Ответить
А смысл? Ты же говорил что от вируса умрут миллионы? Кто там будет учиться. Лучше могилы рой, как Филатов в Днепре))) Кстати в Днепре хоть в одну могилу положили труп или нет?
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12.05.2020 12:50 Ответить
Якщо нові школи будують такі друзі Педаліка як Непоп, то вже на наступнмй рік Педалік розкаже про глобальну реконструкцію цих шкіл і дит.садочків.
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12.05.2020 14:08 Ответить
Кличко МОЛОДЕЦ! Какие ресуры ,так и делает, держит удар от команды ШУТА!Правильный парень!
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12.05.2020 19:29 Ответить
 
 