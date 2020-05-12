Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом". ВИДЕО

Уже три года в зоне боевых действий находится пес породы хаски по имени Дагир. Юрий - его хозяин, друг и побратим воин ​​57-й бригады ВСУ взял собаку еще щенком и с тех пор они не разлей вода.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

- Перед самым выездом на позиции мне позвонили и сказали, что нужно забрать щенка. Мне ничего не оставалось делать, как брать Дагира с собой на фронт. В скором времени мы попали под огонь из БМП, пришлось бежать кто куда. После окончания обстрела думал, что больше не увижу собаку, однако он спрятался под лавку на кухне. Вот так началась наша боевая жизнь. В начале бывало такое, что я открываю огонь в сторону противника, а он не боится, просто лежит рядом.

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- Его ни разу не ранило?

- Было такое. Первый раз осколок попал в челюсть, но все на нем зажило и он вернулся на передовую. В другой раз пуля пробила ногу, но после этого случая Дагир уже боится вылезать на поверхность. И как только начинается обстрел, он прячется.

- Командование подразделения, как оно относится к такой боевой единице?

- Нормально реагирует, знает о Дагира. Однажды у нас была нештатная ситуация в батальоне. Когда все прошло, командиру роты звонит замполит и зовет меня к телефону. Тот спрашивает меня, где я был в такое-то время? "На базе" - отвечаю ему. "Не обманывай, твою собаку видели рядом", - говорит замполит. "Дагир возможно где-то был, но я был на базе" - ответил замполиту и на этом наш разговор закончился.

Вот так и воюем с моим другом, вместе.