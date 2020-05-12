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Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом". ВИДЕО

Уже три года в зоне боевых действий находится пес породы хаски по имени Дагир. Юрий - его хозяин, друг и побратим воин ​​57-й бригады ВСУ взял собаку еще щенком и с тех пор они не разлей вода.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

- Перед самым выездом на позиции мне позвонили и сказали, что нужно забрать щенка. Мне ничего не оставалось делать, как брать Дагира с собой на фронт. В скором времени мы попали под огонь из БМП, пришлось бежать кто куда. После окончания обстрела думал, что больше не увижу собаку, однако он спрятался под лавку на кухне. Вот так началась наша боевая жизнь. В начале бывало такое, что я открываю огонь в сторону противника, а он не боится, просто лежит рядом.

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- Его ни разу не ранило?

- Было такое. Первый раз осколок попал в челюсть, но все на нем зажило и он вернулся на передовую. В другой раз пуля пробила ногу, но после этого случая Дагир уже боится вылезать на поверхность. И как только начинается обстрел, он прячется.

- Командование подразделения, как оно относится к такой боевой единице?

- Нормально реагирует, знает о Дагира. Однажды у нас была нештатная ситуация в батальоне. Когда все прошло, командиру роты звонит замполит и зовет меня к телефону. Тот спрашивает меня, где я был в такое-то время? "На базе" - отвечаю ему. "Не обманывай, твою собаку видели рядом", - говорит замполит. "Дагир возможно где-то был, но я был на базе" - ответил замполиту и на этом наш разговор закончился.

Вот так и воюем с моим другом, вместе.

Автор: 

собаки (197) Донбасс (26958) 57 отдельная мотопехотная бригада (104) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+50
Эта собачка спасла 2 бойцов, прикрыв их собой

Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 53
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12.05.2020 14:48 Ответить
+39
Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 3528
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12.05.2020 14:51 Ответить
+34
цей Собака точно більший патріот, ніж усик..
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12.05.2020 15:12 Ответить
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ти, хто був на війні та бачив смерть, стали ще більше цінувати життя. Це проявилося у відношенні до тварин: собак та котів. На початку війни, у 14-15 роках, у кожному бліндажі, навіть кожному танку був свій улюбленець. Це - прояв людяності, намагання підтримати тих, хто залежить від людей.
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12.05.2020 14:43 Ответить
Эта собачка спасла 2 бойцов, прикрыв их собой

Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 53
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12.05.2020 14:48 Ответить
Уже три года в зоне боевых действий на Донбассе находится пес Дагир: "Открываю огонь по противнику, а он не боится, лежит рядом" - Цензор.НЕТ 3528
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12.05.2020 14:51 Ответить
Четырехлапые бандеривци... Слава Украини!
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12.05.2020 15:07 Ответить
цей Собака точно більший патріот, ніж усик..
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12.05.2020 15:12 Ответить
Люди! Чому я плачу? Щось зі мною не так ?
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12.05.2020 14:58 Ответить
Мальчика в трусиках жалко
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12.05.2020 19:35 Ответить
👍
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12.05.2020 14:59 Ответить
Восени 2014 року на вулицях Попасної вешталася купа покинутих собак, там навіть були мастіно та далматинці.. Сєпари, тікаючи, побросали своїх хатніх улюбленців. Собаки ходили невеликим зграями, підходили до магазинів та зупинок і просили їсти.
Багатьох собак потом вивезли в тил волонтери, деяких собак солдати ЗСУ коли пішли на ротацію, позабирали додому.
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12.05.2020 14:59 Ответить
деяких собак солдати ЗСУ коли пішли на ротацію, позабирали додому
І хто тут у цій ситуації "фашист" ?
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12.05.2020 15:02 Ответить
так відповідь зрозуміла.)) Хлопці останнім делилися з тваринками, а в той період в армії з харчами було м'яко кажучи, не дуже..
Деякі собаки були дуже налякані, тоді місто через день обстрілювали сепари градами та ствольною артою.
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12.05.2020 15:11 Ответить
Мабуть тому що тварини набагато благородніші за людей - не зраджують і не кидають!
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12.05.2020 15:00 Ответить
Є люди, як тварини,
Є тварини, як люди.
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12.05.2020 15:08 Ответить
У тварини немає вольності, вона залежна. Людина має вольність але їй комфортніше бути рабом та покидьком. ''Вміння виживати-про близьких не страждати'' Макіавеллі.
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12.05.2020 15:22 Ответить
Собаки дуже бояться обстрілів та вибухів, а цей блакитноокий красунчик Хаскі справжній герой, ще й с трьома пораненнями. Важка доля випала цьому песеку з хазяїном воїном.
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12.05.2020 15:31 Ответить
Мій друг з війни повернувся реально помішаним на котах. Його кішка врятувала. Перед обстрілом і прямим попаданням в бліндаж кішка вела себе неспокійно і врешті витягла кошенят і поклала під дерево. Він підійшов, нахилився над кошенятами і тут шардабахнуло... Пару фоток фронтових улюбленців, фотки в друзів взяв.
Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч" - Цензор.НЕТ 9165
Уже три роки в зоні бойових дій на Донбасі перебуває пес Дагір: "Відкриваю вогонь по противнику, а він не боїться, лежить поруч" - Цензор.НЕТ 8685
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12.05.2020 15:38 Ответить
Противник не боится, лежит рядом?
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12.05.2020 16:01 Ответить
у собаки потрясающие глаза. Ну просто космические! красавец!
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13.05.2020 00:32 Ответить
 
 