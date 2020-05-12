Интервью с вампиром Поклонской. Как Гордон убеждает украинцев, что сепаратизм - это няшно. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью Дмитрия Гордона с крымской прокуроршей-предательницей Натальей Поклонской и рассуждает о том, зачем в украинское информпространство потихоньку вводят откровенных коллаборационистов.
Что делает находящаяся под санкциями и объявленная в розыск на подконтрольной Украине территории Поклонская в эфире у Дмитрия Гордона? Зачем он подыгрывал гостье-коллаборантке, называя аннексию Крыма "присоединением"? Насколько эффективной будет такая технология "примирения"? И чем еще опасны подобные интервью с, на первый взгляд, не слишком опасными врагами?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.
На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
разве что МО останется..
https://twitter.com/C0D3TALK3R @C0D3TALK3R
Все що треба знати про "етику" у жирноліздов:
"я не бачу, щоб Гордон в даній ситуації порушив Кодекс журналістської етики», - членкиниха Комісії з журналістської етики Світлана Остапа"/
Они похоже не плохо зарабатывают на этой схеме руSSких оккупантов, размывая мозги и волю к ПОБЕДЕ у украинцев.
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Колись це були пірамідки Ю-Шен-Це.
1,5 роки тому було зелене сцикло.
І ось тепер - похлонська.
Піпл - хавай!
https://youtu.be/KjuGZ0SzZaE
І ще цікаво, коли, нарешті, в нас запрацюють команди хлопців, які будуть виїжджати за кордон, ловити там українських зрадників, привозити сюди і тут їх садити до в*язниці пожиттєво?
Список великий. Поклонська, Янукович, Азаров, Пшонка, та інші.
https://www.youtube.com/watch?v=At3kSq-ly9M
12:34, 12 мая 2020
Источник: https://tayga.info/154879 Тайга.инфо
Надежный источник
На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него https://xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20026418/ возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
кажного евонова пациента можно на березовом суку вешать без суда!
Гордона смотреть себя не уважать. Деградант ратовал за СБУ-шника в президенты (уже есть опыт с силовиком КГБ-шником у покойного Березовского, радевшего за Путина), теперь интервью с предателем. Еще одно слабое звено в украинской массмедийной обороне, звено стратегии "слуг народа"; стратегии реваншизма и слива независимости Украины.
Гордон не хочет жить в нищете как это было с Булгаковым. Он хочет жить за бабосы, продавая ширпотреб, как это делают РФ-йные продажные артисты, для кого в жизни святое только 33 сребренника. Самое интересное, что они сами об этом и говорят, понимая какие они мерзавцы.