РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6078 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
37 139 190

Интервью с вампиром Поклонской. Как Гордон убеждает украинцев, что сепаратизм - это няшно. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью Дмитрия Гордона с крымской прокуроршей-предательницей Натальей Поклонской и рассуждает о том, зачем в украинское информпространство потихоньку вводят откровенных коллаборационистов.

Что делает находящаяся под санкциями и объявленная ​​в розыск на подконтрольной Украине территории Поклонская в эфире у Дмитрия Гордона? Зачем он подыгрывал гостье-коллаборантке, называя аннексию Крыма "присоединением"? Насколько эффективной будет такая технология  "примирения"? И чем еще опасны подобные интервью с, на первый взгляд, не слишком опасными врагами?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

Автор: 

интервью (234) Поклонская Наталия (184) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+68
Фамилию Гордон нужно писать через "ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ"
показать весь комментарий
12.05.2020 16:43 Ответить
+44
Надо устроить интервью Гордона с Мотороллой!!! Похоже пришло время...
показать весь комментарий
12.05.2020 16:46 Ответить
+31
Никогда не понимал, что в ней няшного.
Для кацапов на фоне из маток конечно сойдет, но не более.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я так смотрю на вас на всех со стороны и удивляюсь.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:36 Ответить
здивовуйся далІ
показать весь комментарий
12.05.2020 17:41 Ответить
но шановный,без этой категории громадян Украина останется без керивныцтва - ОП,ВР,КМ и т.д.
разве что МО останется..
показать весь комментарий
12.05.2020 17:46 Ответить
ЦЕНЗОР ЦЕ ЖИДОВСЬКИЙ РЕСУРС
показать весь комментарий
12.05.2020 17:48 Ответить
https://twitter.com/C0D3TALK3R
https://twitter.com/C0D3TALK3R @C0D3TALK3R

Все що треба знати про "етику" у жирноліздов:
"я не бачу, щоб Гордон в даній ситуації порушив Кодекс журналістської етики», - членкиниха Комісії з журналістської етики Світлана Остапа"/
показать весь комментарий
12.05.2020 17:51 Ответить
ничего подобного. Хорошее интервью. Показал всю дурь поклонской.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:53 Ответить
В окно Овертона лезет рыло "русского мира".
показать весь комментарий
12.05.2020 21:57 Ответить
Идеологи пропагандисты, что в Украине, что в России, работают по одним и тем же лекалам. В России говорят, что Украина, вот вот развалится, и в Украине говорят, что Россия вот вот развалится. В России говорят, что Украина это заповедник СССРа, и в Украине говорят, что Россия это СССР. Всё это не верно. Никто разваливаться не собирается. . Надо быть готовым к тому, что такие отношения будут продолжаться много много десятилетий. Надо приспосабливаться жить в новых реалиях. Никакой братской любви никогда не было нет и не будет.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:53 Ответить
https://censor.net.ua/news/3194976/zelenskiyi_naznachil_glavu_pressslujby_kvartala_95_rudenko_chlenom_natssoveta_po_teleradioveschaniyu
показать весь комментарий
12.05.2020 17:54 Ответить
Все эти ЗЕленнские, Гордоны, Усики, Сивохи и т.д. и т.п. - так называемые "ОКНА ОВЕРТОНА", через которые украинское общество пытаются приучить к мысли про примирение с оккупантом.
Они похоже не плохо зарабатывают на этой схеме руSSких оккупантов, размывая мозги и волю к ПОБЕДЕ у украинцев.

Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
показать весь комментарий
12.05.2020 17:56 Ответить
Усик помоему не зебила, а ВАсильчикова.
показать весь комментарий
12.05.2020 18:16 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2020 21:58 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
12.05.2020 17:59 Ответить
Лысый больше на пид*раса! за бабки на что угодно...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:10 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1041
показать весь комментарий
12.05.2020 18:09 Ответить
Дидыатрядызаграждале...идет форма наследнику ягоды-ежова очень идет... А вот когда дедушка Берия пришел немножечко укакекались...до сих пор сопли льют по "делу вгачей"
показать весь комментарий
12.05.2020 19:45 Ответить
Интересно было глянуть на эту тварь ! И это было поучительно увидеть красивую , молодую и не глупую девушку у которой за этой маской скрывается бездна лицимерия и подлости ! В коментах читал такое же что и сам понял . Так что не хрен автору статьи представлять что украинцы тупые и схавают этот театр лицемерия няшки ! Отличное интервью !
показать весь комментарий
12.05.2020 18:10 Ответить
ресурс жидовский
показать весь комментарий
12.05.2020 18:16 Ответить
наташа просто соска
показать весь комментарий
12.05.2020 18:20 Ответить
Дмитро гондон має беззаперечний талант втюхати лохам з користю для себе якійсь непотріб.
Колись це були пірамідки Ю-Шен-Це.
1,5 роки тому було зелене сцикло.
І ось тепер - похлонська.
Піпл - хавай!
показать весь комментарий
12.05.2020 18:21 Ответить
1,5 года тому он Смешко продвигал.
показать весь комментарий
12.05.2020 18:29 Ответить
От шо тут няшного, когда она умытая?
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
12.05.2020 18:25 Ответить
та не важно, смокче та й годі
показать весь комментарий
12.05.2020 18:34 Ответить
Та видно ж,що операції на лиці робила.Геть змінилась.
показать весь комментарий
12.05.2020 18:39 Ответить
Я теж помітила.Ну або макіяж хороший
показать весь комментарий
12.05.2020 19:34 Ответить
Та робила.Новорічний подарунок собі зробила.На Московщині це обговорювали на початку лютого.
показать весь комментарий
12.05.2020 20:29 Ответить
та как вафельница - пойдет.....
показать весь комментарий
12.05.2020 19:20 Ответить
Хитрожопые всегда по-подлому сдают Украину. Чему удивляться?
показать весь комментарий
12.05.2020 18:30 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 5972
показать весь комментарий
12.05.2020 18:31 Ответить
Дозволити свинарчукам грабувати армію - це не "зрада" зовсім, правда? Віддати весь імпорт нафтопродуктів куму Путіна - це просто пустощі? Дати партії Шарія можливість брати участь у виборах - не "зрада"? А підписати "формулу Штайнмаєра" - то взагалі жест доброї волі і ніяка не "зрада", правда
показать весь комментарий
12.05.2020 18:32 Ответить
Гордон обожает всех своих клиентов , как открывающий двери в ресторан чувак с прогибоном
показать весь комментарий
12.05.2020 18:51 Ответить
Паклонская - как там бюстікЪ Государя, Сватого Ніколая Второго, еще міроточітЪ?
показать весь комментарий
12.05.2020 18:57 Ответить
во все времена я удивлялся єврейскому козаку
https://youtu.be/KjuGZ0SzZaE
показать весь комментарий
12.05.2020 18:58 Ответить
***** этот Гордон ... давно об этом при случае ему или в его адрес говорю, . Гнида картонная...
показать весь комментарий
12.05.2020 19:04 Ответить
"присоєдіненіє Крьіма" це, Гордоша, як спортівно-оздоровітельний лагєрь Аушвіц-Біркенау, пардон муа, блт.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:04 Ответить
Гондона уже давно можно было ликвидировать либо посадить.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:28 Ответить
Первое
показать весь комментарий
12.05.2020 21:43 Ответить
Цікаво,ким це інтерв"ю ініційоване?
показать весь комментарий
12.05.2020 19:36 Ответить
и профинансировано!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:13 Ответить
Это неправильно. Идет война, в том числе и информационная, постоянно погибают защитники Украины. А вы все, потенциальные коллаборанты, воем воете - только дай услышать другую сторону. Там нет ни чего, кроме фашистской пропаганды, т.е. русские это высшая раса, а все остальные "братья" но поменьше. А когда вы слушать будете нашу сторону, которая в 2014 не дала слиться стране Украина? А та сторона и так вещает с каждого утюга, куда уж больше, пол страны чуть ли не молятся на путлера. А вам все мало, переезжайте в Россию и смотрите гебельсТВ
показать весь комментарий
12.05.2020 21:31 Ответить
+++
показать весь комментарий
12.05.2020 23:55 Ответить
до речі, цікаво подивитись те інтервь*ю. Як мислить ворог? Що для нього важливо? Де в ворога слабкі місця?
І ще цікаво, коли, нарешті, в нас запрацюють команди хлопців, які будуть виїжджати за кордон, ловити там українських зрадників, привозити сюди і тут їх садити до в*язниці пожиттєво?
Список великий. Поклонська, Янукович, Азаров, Пшонка, та інші.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:45 Ответить
гордон позиціонує себе не як нейтральний журналіст, а як український журналіст, тому він не мав етичного права інтерв'ювати ворога. Був би він білоруський журналіст - він міг би вгамувати свій професійний інтерес і інтерв'ювати ворогів України. Разом з тим, гордон, зєлєнскій та коломойський працюють в певному контурові схем, які вже можна означити як шкідливі для України. В сфері журналістики, економіки та будівництва держави.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:59 Ответить
Інтерв'ю з Поклонською - це не просто *************, це повна втрата гідності, за межею розуміння !!!
показать весь комментарий
12.05.2020 20:04 Ответить
ЖЕСТЬ!!! Откровения нищей россиянки!

https://www.youtube.com/watch?v=At3kSq-ly9M
показать весь комментарий
12.05.2020 20:12 Ответить
ГОРДОН ГАНДОН
показать весь комментарий
12.05.2020 20:53 Ответить
Это интервью разве было на телевидении? Это там по закону разыскиваемых вродь нельзя пускать в эфир. Если в блоге на ютубе, то пусть хоть с Гитлером интервьюирует. Хайповать тоже надо уметь.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:00 Ответить
В Красноярске составили протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, которых изнасиловали на улице

12:34, 12 мая 2020

Источник: https://tayga.info/154879 Тайга.инфо
Надежный источник

На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него https://xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20026418/ возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:06 Ответить
Я знал что этот гондон ****, ну чтоб на столько.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:14 Ответить
Флюгер лысый .
показать весь комментарий
12.05.2020 21:31 Ответить
Нормального чела гордоном не назвали бы.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:41 Ответить
Тепер Гордону час брати інтерв'ю у Яника щоб він розповів який він проффесор
показать весь комментарий
12.05.2020 21:47 Ответить
Умничка, журналистка, верно акценты расставила. Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 6355
показать весь комментарий
12.05.2020 21:51 Ответить
Гордон это старый КГБшник.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:52 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 3422
показать весь комментарий
12.05.2020 22:14 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 9058
показать весь комментарий
12.05.2020 22:19 Ответить
Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно - Цензор.НЕТ 1534
показать весь комментарий
12.05.2020 22:22 Ответить
Гордон малаца!
кажного евонова пациента можно на березовом суку вешать без суда!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:28 Ответить
Вам же говорил классик: "Собачье Сердце - и боже вас сохрани, не читайте советских газет" https://www.youtube.com/watch?v=cVgOOdpdj-o
Гордона смотреть себя не уважать. Деградант ратовал за СБУ-шника в президенты (уже есть опыт с силовиком КГБ-шником у покойного Березовского, радевшего за Путина), теперь интервью с предателем. Еще одно слабое звено в украинской массмедийной обороне, звено стратегии "слуг народа"; стратегии реваншизма и слива независимости Украины.
Гордон не хочет жить в нищете как это было с Булгаковым. Он хочет жить за бабосы, продавая ширпотреб, как это делают РФ-йные продажные артисты, для кого в жизни святое только 33 сребренника. Самое интересное, что они сами об этом и говорят, понимая какие они мерзавцы.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:44 Ответить
Natasha Poklonskaja -ruzka Kurwa **.i.a !
показать весь комментарий
12.05.2020 23:40 Ответить
На этом видео похожа на 18-летнюю. Куда-то все морщины пропали. Ей же 40 лет.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:47 Ответить
Розвести гоїв використаним гондомом-це святе.Вже 29-ть років розводять.Молодці.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:09 Ответить
Хитрий єврей Гордон чуйно вловив пануючі настрої на Банковій.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:30 Ответить
Чому цю нікому невідому тітку називають Поклонською?
показать весь комментарий
13.05.2020 00:59 Ответить
А красивее ведущей не было?
показать весь комментарий
15.05.2020 21:51 Ответить
Нет Дима . народ не примет дуру с перекошенным ртом и разорванной жопой от своих дружков Башмаков , как члена переговорной группы . Мадам Никанорову уже ввели в список .
показать весь комментарий
15.05.2020 22:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 