Интервью с вампиром Поклонской. Как Гордон убеждает украинцев, что сепаратизм - это няшно. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью Дмитрия Гордона с крымской прокуроршей-предательницей Натальей Поклонской и рассуждает о том, зачем в украинское информпространство потихоньку вводят откровенных коллаборационистов.

Что делает находящаяся под санкциями и объявленная ​​в розыск на подконтрольной Украине территории Поклонская в эфире у Дмитрия Гордона? Зачем он подыгрывал гостье-коллаборантке, называя аннексию Крыма "присоединением"? Насколько эффективной будет такая технология "примирения"? И чем еще опасны подобные интервью с, на первый взгляд, не слишком опасными врагами?

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Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.