Двое русскоговорящих мужчин устроили драку с немецкими полицейскими, не пускавшими их в супермаркет без масок. ВИДЕО
Двое русскоговорящих мужчин напали на полицейских, которые запретили им входить в немецкий супермаркет без медицинских масок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента конфликта опубликована в сети.
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+125 Рома Маестро
показать весь комментарий12.05.2020 17:07 Ответить Ссылка
+92 Підлога Маккартні
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+76 Шура Семенец
показать весь комментарий12.05.2020 17:00 Ответить Ссылка
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Взагалі - саме слово - руській - це ж Петро перший хотів прив'язати коріння частини русі. Але мова на русі була не руська (дуже від ******** відрізнялася) ******* руську мову - майже штучно при тому ж петрі й переінакшили - викінули літери "і" наприклад. Отже - просто назвали руській язик, що б типу росіска імперія, руській й мова руська. Але насправді - а що б ви знали, в українському парламенті давно вже були обговорення, що б в українській мові - росію називати - московія, й мову - московська. Так сама як в російскій мові - Германія, в Українській - Німеччина, а німці свою країну Дойчланд називають.
Але ці ідея дуже великій супротив покі що зустрічає.
Чий Крим?
пусти свиней за стол....
будучи юристом занимался различными юридическими проблемами "поздних переселенцев":
абсолютные маугли и ватные дикари из уральско-сибирских заводских посёлков: сами себя они называют "Мы - русаки! " . Законченные жлобы и хамы. Помню, как после ведения дел этих уродов был приятно поражён огромным культурно-цивилизационным контрастом: мне поручили дело по трудовому контракту украинца из Румынии:
человек вырос и прожил до 38-ми лет в маленьком приграничном селе, всё образование - 8 классов сельской румынской школы:
этот украинец, простой рабочий-электрик, в совершенстве говорил на 6-ти языках: украинский, румынский, венгерский, французский, польский, русский, вполне неплохо на "четвёрку" с минусом знал немецкий. Манеры и вежливость просто безупречные: уважительный, доброжелательный человек высокой поведенческой культуры.
Ну не знаєте подробиць то хоча б напишіть що передбачувано законом за напад на Поліцейського у Німеччині???
У Британії це в'язниця, термін залежить від обставин (які ушкодження нанесено, у стані сп'яніння, група осіб чи сам і т.п.) але в'язниці не оминути за напад на Поліцейського, у Америці може бути куля. А як у Німеччині? Хто знає?
Поясню для тих хто "в танку" .
Новина має бути повною, по можливості, а не аби як написати. Доля цих мене не хвилює але цікаво знати сядуть чи штрафом обійдеться? Як зо штраф то такої свинорашської поведінки позбутися буде не легко німцям.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
хотя я не женщина и худеть не собираюсь
дно
и не удаляйте посты
обережно! рашка та все россiянське робить з тебе тварину!
А коли поліціянти повернули речовий доказ (виделку) власникові ресторану, той пов'язав на неї синій бантик, вибачився що не знайшов жовтої стрічки і урочисто вручив українцю.