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Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала троих жителей Одессы, которые три дня силой удерживали киевлянина, угрожая убить его и всех его родных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тыс. долларов США. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего", — рассказали в полиции.

Киевлянина держали в неволе 3 дня. В конце концов он перевел часть денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. В этот момент злоумышленников задержали.

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"Задержанные — уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", – сказано в сообщении.

Действия всех троих следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека. Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК — вымогательство.

Одного из фигурантов суд отправил в СИЗО, двоих — под домашний арест.

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Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция 01
Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция 02
Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция 03

Автор: 

вымогательство (428) Одесса (7963) Нацполиция (16608) похищение (1692)


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Топ комментарии
+19
Чого у заголовку писати про одеситів, якщо злодіями були хлопці з Дніпропетровської і Донецької областей?
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13.05.2020 04:29 Ответить
+13
над тобой атошники наверное надругались когда то, да?
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13.05.2020 05:49 Ответить
+9
Злые одесситы как обычно, пошли на кровавое преступление
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
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13.05.2020 06:13 Ответить
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1. Сподіваюся, це не один з наших форумчан-киян.
2. Одесити вже прям, як "діячі культури" з Кавказу.
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13.05.2020 02:10 Ответить
от куда то же узнали что есть у него такая сумма денег ?
возле макдональда же не прихватили первого встречного от кассы ?
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13.05.2020 02:15 Ответить
Учитывая реалии украинского "бизнеса", где шаг вправо, шаг влево - кидок на деньги, я б вообще не стал зарекаться, кто тут настоящий бандит, а кто жертва, одесситы из Донецка и Днепра, или одессит из Киева.
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13.05.2020 06:23 Ответить
А можна пригласить Сомалийских пииратов шоб они 73% зебилов и прочих опзежоповцев выкрали и больше никогда не возвращали,а оставили их себе на консервы!От бы щастя мав би народ Украины !
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13.05.2020 02:46 Ответить
Чого у заголовку писати про одеситів, якщо злодіями були хлопці з Дніпропетровської і Донецької областей?
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13.05.2020 04:29 Ответить
Че за дебил писал статью? Что значит , - "одеситы выкрали"? Одесситы это что, как кто? Как бандиты, воры в законе, уголовники??? Такие уроды живут только в Одессе и приезжают в Украину гастролировать?
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13.05.2020 06:21 Ответить
...адЄсітьі зєло зльіє люді...
Справді, можна зрозуміти й так
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13.05.2020 10:49 Ответить
Если б цыгане, не дай бог, набедокурили, то написали бы, что граждане соседнего государства, или представители этнической группировки. А тут на тебе, рубанули с плеча - одесситы.
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13.05.2020 10:51 Ответить
Украинцы выкрали киевлянина.
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13.05.2020 07:07 Ответить
Много неясности, начни их ругать, а они вдруг окажутся героями АТО.
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13.05.2020 05:03 Ответить
над тобой атошники наверное надругались когда то, да?
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13.05.2020 05:49 Ответить
Михл и Сакварелидзе вернуцца в Одессу и наведут порядок за сутки.... Вторая попытка не пытка....
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13.05.2020 05:57 Ответить
Я звичайно не прокурор але за такий злочин під домашній арешт це хрінь повна ..Ах да ! Ани же не атошники не патріоти ани ни збигут никуда
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13.05.2020 06:01 Ответить
дык... может камер с повышенным комфортом не хватило. не страдать же бедненьким?
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13.05.2020 06:14 Ответить
Ага... он воно що Петрович.. вони не згодились на старі камери без комфорту ( бюджетні)
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13.05.2020 06:22 Ответить
Злые одесситы как обычно, пошли на кровавое преступление
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
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13.05.2020 06:13 Ответить
Какие одесситы???????? "Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085
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13.05.2020 10:10 Ответить
Зелепузики натравють Венедиктову и всех пасодють... а Портновские вислюки будуть защищать чуваков...
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13.05.2020 06:16 Ответить
привет, тоже утренний кофе дегустируешь?
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13.05.2020 06:30 Ответить
А СЕВУ ОДЕССИТА ЗАСЦАЛИ ВЫКРАСТЬ !?)
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13.05.2020 06:29 Ответить
Знаменитый одесский бандит Леня Ройтман (Длинный) ныне живущий в США сдал всю криминальную Украину спецлужбам США с потрохами.Не Парьтесь...
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13.05.2020 06:33 Ответить
а я должен біл париться?
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13.05.2020 06:35 Ответить
Ахметов и Коломойский уже задержаны?
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13.05.2020 12:48 Ответить
Ну ты ж не Кучма и не Лазаренко.... Тимошенко...
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13.05.2020 06:36 Ответить
Ауууу, Цензор???
Що за заголовки, одесити викрали киянина!
Банда з Одеси викрала жителя Києва....пісатєлі хрінові.
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13.05.2020 06:57 Ответить
Так ...а коли цих *безносюків почнуть пресувати * !?..
..
.Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция - Цензор.НЕТ 9527
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13.05.2020 07:03 Ответить
не все.
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13.05.2020 07:48 Ответить
Порошенко з 7% та Пінчука з +13%
додав з особистої неприязні, лішенець?

Що це за коррупція з +7% і +13% прибутку?
Чи у тебе всі хто не бідніє вороги автоматично?
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13.05.2020 08:35 Ответить
Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция - Цензор.НЕТ 1511
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13.05.2020 07:04 Ответить
Саакашвили угрожает Грузии серьезными проблемами в экономике....,Михо ты ее реформировал и желаешь проблем...?Ты с головой когда перестал дружить?
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13.05.2020 07:05 Ответить
Чорноморець - Динамо 1-2
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13.05.2020 07:30 Ответить
Под домашний арест! Людей, дома фактически не имеющих! И чем один отличался по делу от другого? Этот судья вообще то с мозгами где то не разошелся? Он адекватен? И вообще руководствуется чем? Каким Законом (если конечно вообще Законом)? Украина, б-ть! Хотя конечно дело не в стране, а в людях и даже больше в её чиновничках типа этого судьи!
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13.05.2020 09:27 Ответить
Мусора перекрутили и из мошенника сделали потерпевшего.
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13.05.2020 09:29 Ответить
Какие они одесситы? Как так безответственно надо писать заголовки???????? Безобразие! Зачем быдло понаехавшее одесситами называете???
"Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085
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13.05.2020 10:14 Ответить
Заголовки на то и существуют, чтоб волну дерьма вперёд темы пустить. В жёлтом сегменте СМИ, разумеется, как Цензор.
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13.05.2020 10:53 Ответить
домашний арест))) а еще - не бросай меня в колючие кусты!
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13.05.2020 10:22 Ответить
По домашний арест снимающих жилье??? Дебилы в суде.
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13.05.2020 12:52 Ответить
 
 