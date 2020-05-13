Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала троих жителей Одессы, которые три дня силой удерживали киевлянина, угрожая убить его и всех его родных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тыс. долларов США. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего", — рассказали в полиции.

Киевлянина держали в неволе 3 дня. В конце концов он перевел часть денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. В этот момент злоумышленников задержали.

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"Задержанные — уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", – сказано в сообщении.

Действия всех троих следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека. Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК — вымогательство.

Одного из фигурантов суд отправил в СИЗО, двоих — под домашний арест.

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