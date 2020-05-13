Одесситы выкрали киевлянина и требовали у него более $400 тыс., их задержали, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция задержала троих жителей Одессы, которые три дня силой удерживали киевлянина, угрожая убить его и всех его родных.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тыс. долларов США. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму "долга", но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего", — рассказали в полиции.
Киевлянина держали в неволе 3 дня. В конце концов он перевел часть денег со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. В этот момент злоумышленников задержали.
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"Задержанные — уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", – сказано в сообщении.
Действия всех троих следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека. Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК — вымогательство.
Одного из фигурантов суд отправил в СИЗО, двоих — под домашний арест.
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2. Одесити вже прям, як "діячі культури" з Кавказу.
возле макдональда же не прихватили первого встречного от кассы ?
Справді, можна зрозуміти й так
заманили доверчевого киевлянина в ловушку и стали избивать его угрожая убить его и всех его родных
но потом свирепые одесситы оказались и не совсем одесситами и походу не так уж и жестко они глумились над жертвой ибо суд отправил их всего лишь под домашний арест...
за похищение, вымогательство, издевательство и угрозы лишения жизни - всего лишь домашний арест
как все запущено...
Що за заголовки, одесити викрали киянина!
Банда з Одеси викрала жителя Києва....пісатєлі хрінові.
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додав з особистої неприязні, лішенець?
Що це за коррупція з +7% і +13% прибутку?
Чи у тебе всі хто не бідніє вороги автоматично?
"Задержанные - уроженцы Днепропетровского и Донецкой областей, проживающих в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3195085