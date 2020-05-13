300%-ные доплаты медикам за апрель должны начаться на этой неделе, большинству областей надбавку за март уже выплатили, - Степанов. ВИДЕО

Надбавку медикам, борющимся с COVID-19, за март в полном объеме выплатили большинство областей, за апрель начнут выплачивать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Вчера состоялось селекторное совещание под председательством президента Украины. Принимали участие премьер, руководитель Офиса Президента и главы облгосадминистраций. Темой были выплаты 300% зарплаты медикам, которые работают с COVID-19. У нас есть две части: завершение выплат за март и выплаты за апрель. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам", - отметил он.

По его словам, возникли некоторые бюрократичные коллизии, которые требуют урегулирования.

"Что касается выплат за апрель. ... В связи с поздним принятием изменений в госбюджет очень затянулся процесс. Национальная служба здоровья Украины получила все средства и в настоящее время длится процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300%-ной надбавки медикам в полном объеме. Требую у НСЗУ как можно быстрее заключить договора. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты", - объяснил Степанов.

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