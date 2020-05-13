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300%-ные доплаты медикам за апрель должны начаться на этой неделе, большинству областей надбавку за март уже выплатили, - Степанов. ВИДЕО

Надбавку медикам, борющимся с COVID-19, за март в полном объеме выплатили большинство областей, за апрель начнут выплачивать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Вчера состоялось селекторное совещание под председательством президента Украины. Принимали участие премьер, руководитель Офиса Президента и главы облгосадминистраций. Темой были выплаты 300% зарплаты медикам, которые работают с COVID-19. У нас есть две части: завершение выплат за март и выплаты за апрель. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам", - отметил он.

По его словам, возникли некоторые бюрократичные коллизии, которые требуют урегулирования.

"Что касается выплат за апрель. ... В связи с поздним принятием изменений в госбюджет очень затянулся процесс. Национальная служба здоровья Украины получила все средства и в настоящее время длится процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300%-ной надбавки медикам в полном объеме. Требую у НСЗУ как можно быстрее заключить договора. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты", - объяснил Степанов.

Также читайте: На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
в мае за март - и то не всем ..


у нам министр степанов клинический мудак..впрочем как и остальные.
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13.05.2020 09:40 Ответить
+3
не беспокойтесь, граждане и гражданочки, все получите что положено. только некоторые посмертно. ни зеля ни педаля никого ни разу в жизни не обманули ж! просто иногда двух эти кристальных людей не так понимают.
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13.05.2020 09:40 Ответить
+3
Обіцянки-цяцянки.
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13.05.2020 09:44 Ответить
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не беспокойтесь, граждане и гражданочки, все получите что положено. только некоторые посмертно. ни зеля ни педаля никого ни разу в жизни не обманули ж! просто иногда двух эти кристальных людей не так понимают.
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13.05.2020 09:40 Ответить
Увага, форумчани, не підхопіть зарази, бо https://censor.net/user/469515 поїв https://censor.net/user/396410 і знов перетворився на https://censor.net/user/396410.
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13.05.2020 09:46 Ответить
то от в кого 300% надбавок за роботу
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13.05.2020 10:22 Ответить
в мае за март - и то не всем ..


у нам министр степанов клинический мудак..впрочем как и остальные.
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13.05.2020 09:40 Ответить
я бы сказал, у ним, потому шта этих мудаков ну никак не воспринимаю... вот уж точно про бубочку, дай дураку буй хрустальный, он и его разобьет и сам порежется...
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13.05.2020 09:47 Ответить
А зняли з посади лише заступника Одеської ОДА. Чому лише його зняли?
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13.05.2020 09:43 Ответить
Нашли повод.
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13.05.2020 10:06 Ответить
Обіцянки-цяцянки.
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13.05.2020 09:44 Ответить
А зебіли радість🐸
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13.05.2020 09:49 Ответить
Там такая куча ограничений на то кто может с врачей получить эти надбавки что почти не кто их не получит
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13.05.2020 09:48 Ответить
Так на это и рассчитано, как в зеленой версии закона о компенсации заболевшим врачам.
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13.05.2020 09:53 Ответить
300%-ные доплаты медикам за апрель должны начаться на этой неделе, большинству областей надбавку за март уже выплатили, - Степанов - Цензор.НЕТ 6198
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13.05.2020 09:51 Ответить
не 300% надбавки, а 300% за часы проведенные в контакте с больными - ну там за пол часа вот тебе 100грн
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13.05.2020 10:00 Ответить
Стяпанаф апять нєжна паваділ па губам мєдікаф!
Тепер ці підтери у білих халатах ,по законах жанру ,повинні здати банду зебілів - розповісти про розводняк коронобіснуватих!
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13.05.2020 10:11 Ответить
300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов - Цензор.НЕТ 1603
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13.05.2020 10:16 Ответить
 
 