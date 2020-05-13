"Первые потери ВСУ": 13 мая 2014 года российские террористы Гиркина устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по десантникам 95-й бригады. ВИДЕО
13 мая 2014 года российские террористы устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по колонне ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эпизоде "Перші втрати ЗСУ" фильма "Слов`янськ. Початок війни".
Засада была устроена перед дамбой водохранилища, по которой должна была двигаться колонна десантников 95-й житомирской бригады. Когда три грузовика и два БТР сбросили скорость перед мостиками над водой, главный БТР был поражен из гранатомета и загорелся. Десантники приняли бой, который длился около часа. Колону удалось деблокировать, столкнув подоженный БТР другой машиной.
В том бою ВСУ понесли первые потери - погибло шесть украинских воинов.
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старший водитель 5-й роты 92-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, младший сержант. Родился 13 марта 1975 года в городе Томск (Российская Федерация). Россиянин.