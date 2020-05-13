"Первые потери ВСУ": 13 мая 2014 года российские террористы Гиркина устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по десантникам 95-й бригады. ВИДЕО

13 мая 2014 года российские террористы устроили засаду возле села Октябрьское и ударили по колонне ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эпизоде "Перші втрати ЗСУ" фильма "Слов`янськ. Початок війни".

Засада была устроена перед дамбой водохранилища, по которой должна была двигаться колонна десантников 95-й житомирской бригады. Когда три грузовика и два БТР сбросили скорость перед мостиками над водой, главный БТР был поражен из гранатомета и загорелся. Десантники приняли бой, который длился около часа. Колону удалось деблокировать, столкнув подоженный БТР другой машиной.

В том бою ВСУ понесли первые потери - погибло шесть украинских воинов.