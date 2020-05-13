"Я запрещаю вам снимать. Удалите запись. Вы задаете провокационные вопросы. Позовите сюда Нацгвардию", - глава одесской ОГА Куцый прервал интервью с журналистами. ВИДЕО

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. На ней руководитель области, действительно, ведет себя не совсем адекватно - хамит, забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".

По данным "Думской" интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о случившемся не делала. В ОГА утверждают, что наша коллега "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Если верить СМИ, он контролирует проект до сих пор.

Максим Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с олигархом Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал "1+1", где выходят "Секретные материалы".

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