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"Я запрещаю вам снимать. Удалите запись. Вы задаете провокационные вопросы. Позовите сюда Нацгвардию", - глава одесской ОГА Куцый прервал интервью с журналистами. ВИДЕО

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. На ней руководитель области, действительно, ведет себя не совсем адекватно - хамит, забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".

По данным  "Думской" интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о случившемся не делала. В ОГА утверждают, что наша коллега "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Если верить СМИ, он контролирует проект до сих пор.

Максим Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с олигархом Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал "1+1", где выходят "Секретные материалы".

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Автор: 

журналистика (3325) Одесса (7963) скандал (4479) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+46
Позорище! И это губернатор? Скорее так, зелёное недоразумение...
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13.05.2020 10:51 Ответить
+40
Зелений нащадок..
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13.05.2020 10:49 Ответить
+37
Зеленая власть надеется только на нацгвардию? Уж сильно они похожи на власть северного соседа,Вам не кажется?
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13.05.2020 10:53 Ответить
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Зелений нащадок..
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13.05.2020 10:49 Ответить
Зеля ссыкло - и этот тоже ссытся простых вопросов.
Мамочка (нацгвардия), защити меня!
И это целый глава одеської ОДА!
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13.05.2020 11:19 Ответить
Журналіздєй на расії збирає Г+Г?
Які такі "ГУБЄРНАТОРИ"?
Звіджки в нас "губернії"????!!!!
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13.05.2020 13:24 Ответить
из серии ...бала жаба(дубинский) гадюку(куций)
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13.05.2020 16:09 Ответить
Позорище! И это губернатор? Скорее так, зелёное недоразумение...
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13.05.2020 10:51 Ответить
шо разом зі школою склепали то і маємо.
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13.05.2020 11:43 Ответить
жабы и гадюки
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13.05.2020 10:52 Ответить
Поддержал уровень команды,не ударил в грязь лицом
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13.05.2020 10:52 Ответить
Зеленая власть надеется только на нацгвардию? Уж сильно они похожи на власть северного соседа,Вам не кажется?
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13.05.2020 10:53 Ответить
правильно!
в гости - по приглашению приходят, а не заскакивают как шакалы, верней журнашлюхи...
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13.05.2020 10:53 Ответить
Судя по изначальной обстановке, он сам их в гости пригласил, или, по-крайней мере был не против интервью. Но, что-то пошло не так, как ему хотелось. )))
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13.05.2020 10:56 Ответить
Вы слышите только то,что хотите?Он не против интервью,он против съёмки и это его право.
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13.05.2020 11:51 Ответить
И поэтому нужно вызывать нацгвардию, да? Вы себе можете представить такое в нормальной стране? Я - нет.
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13.05.2020 11:57 Ответить
В нормальной стране,если журналиста просят не вести съёмку,он это делает и формат общения оговаривается заранее.
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13.05.2020 12:04 Ответить
Ага, сперва нормально велось интервью со съёмкой, а после того, как ему задали неудобный вопрос, сразу начал волать про прекращение сьёмки. Так нигде не делается. Не хочешь - не приглашай журналистов, но, если уж начал давать интервью, будь добр дать нормально его провести и закончить.
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13.05.2020 12:11 Ответить
А он и не отказывался от интервью.
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13.05.2020 12:13 Ответить
Я тебя в спам опустил, зови нацгвардию
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13.05.2020 12:41 Ответить
Интервью без съемки и желательно без вопросов, да?
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13.05.2020 12:09 Ответить
Он против сьемки? Он должностное ПУБЛИЧНОЕ лицо... Если хотел чтобы его не снимали, нужно было не идти во власть))) Все довольно просто)
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13.05.2020 15:32 Ответить
Не хочешь, что бы тебя снимали, в Польшу на клубнику, если патриот до меня дрова колоть, гарантирую, ты на .............. никому не будешь нужен.
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13.05.2020 10:54 Ответить
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13.05.2020 10:56 Ответить
то в який ЕС ми ідем - і найголовнішше, отим ВСІМ - білякоритним, нафУй не потрібен тут той ЕС - вони та їх виплодки , із вкраденим баблрм , там себе в ньомку добре почувають коли транжирять сотні ляміг награбастаного...
Шануймося ....
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13.05.2020 10:55 Ответить
То что дубинский мразь не отменяет того что куцый тоже мразота.
Говорили нам хуже точно не будет...
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13.05.2020 10:55 Ответить
Можно себе представить такое в США, Канаде или Британии? Такой Трюдо журналисту- я сейчас нац гвардию вызову!
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13.05.2020 10:56 Ответить
бояться гниди! ох як бояться!
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13.05.2020 10:56 Ответить
А чего вы ожидали от зебилов у власти ??? Кто то думал что будет по другому .... ???
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13.05.2020 10:56 Ответить
Вот именно, по другому не получилось. Значит все началось раньше. Выходит, по логике, ТАК.
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13.05.2020 11:00 Ответить
зебанаты, ваша методичка с самого начала никакой логике не поддавалась, но это с первого взгляда только.... Вы враги Украины и говните ей специально, по логике, тк невозможно представить человека, который реально думал, что выбрать клоуна при войне-это благо
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13.05.2020 11:28 Ответить
Выражайся проще, не все такие грамотные. Там был вопрос, КТО ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ ПО ДРУГОМУ, Я думал, что будет по другому, а сталося, как всегда, по старому. В чем я виноват, если все идет по старому. Объясни, может в чем то я и не догоняю.
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13.05.2020 11:35 Ответить
Нельзя представить человека, который реально мог думать, что 95квартал может ему устроить райскую жизнь , поэтому голосовать за зелю можно было только для того, чтоб эту страну угробить.
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13.05.2020 11:41 Ответить
А ЕС, ГОЛОС? Они вроде поддержали, по логике, если бы не он, так они. По твоей логике, раньше мы развивались, а теперь гробят. Я придерживаюсь другой логике, ГРОБИЛИ и продолжают ГРОБИТЬ. Шо я и выразил.
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13.05.2020 11:53 Ответить
Коли холодильник переможе телевізор, тоді стане ясно. Тішить одне - що зелохторат потерпає у першу чергу і у значній мірі. Заслужили. Жри_те.
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13.05.2020 11:56 Ответить
ЭЭЭ!! нет не по-старому а по-новому. и фраза о "КТО ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ ПО ДРУГОМУ" касается того, что Зерро с гопотой "Свидетелей" не умеет и не может управлять государством, и будет все уничтожать от внешней политики до экономики. А то, что вы придумали себе отговорку, то к этому, вы, судя по всему делаете не в первый и не в последний раз (раз думали, что с Зерро будет как-то по другому.
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13.05.2020 14:53 Ответить
Зебилы думали, хотя думать для них это незнакомо
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13.05.2020 11:09 Ответить
Еать он ссцыкливый зебил. Впрочем как и все главзебики
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13.05.2020 10:57 Ответить
ХВамілія вроді українська, а веде себе як кончЄнний кацап
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13.05.2020 10:57 Ответить
Я Баканову позвоню..
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13.05.2020 10:57 Ответить
З якого дива ОГА - режимнмй об'єкт???
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13.05.2020 10:58 Ответить
Так что там со скорыми помощами? Деньги разворовали зебилье?
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13.05.2020 10:59 Ответить
Медленно, но уверенно скатываемся к цензуре. При коррупционном Порошено, его коррупционеры хотя бы боялись публичного освещения своих обороток и грабежа, нынешние ставленники ЗЕ-власти похоже ничего не бояться - маски, Велюры, тендера под "нужных" людей, грабежи и откаты, назначения за деньги - и президент молчит, правоохранительные органы молчат, лишь только возбуждают уголовные дела против журналистов и активистов которые раскрывают преступные схемы! К чему мы скатываемся? К диктату как в России?
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13.05.2020 11:00 Ответить
А чего им бояться?? За все ответит Зерро, ставящий подписи в турбо режиме, ничего не смыслящий в механизмах разворовывания, и управления государством.
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13.05.2020 14:55 Ответить
Какой придурок ! Он суда на машине времени из 1939 года прилетел.
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13.05.2020 11:03 Ответить
Унылый сюжет. Ни порванных рубашек, ни стулом по спине. Визга тоже нет. Даже телефонами не кидаются. Ерунда короче.
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13.05.2020 11:03 Ответить
Они курсы общения с журналистами, которые давал Жириновский пропустили.
Двоечники
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13.05.2020 11:08 Ответить
журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале 1+1

Тогда стоило бы еще и срача выписать.
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13.05.2020 11:03 Ответить
НАДО БЫЛО ВЫЗЫВАТЬ СРАЗУ 6-Й ФЛОТ США!
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13.05.2020 11:07 Ответить
ублюдок
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13.05.2020 11:11 Ответить
зегнидная падаль
зеленский гнида
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13.05.2020 11:11 Ответить
Похоже, ещё один претендент на клетчатое одеяло дозревает.
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13.05.2020 11:12 Ответить
А что его так возбудило . Прямо истерика на режимном объекте
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13.05.2020 11:14 Ответить
Пора куцого скоротити !
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13.05.2020 11:15 Ответить
А что Куцый "великий цабе", что его низзя снимать?
Ермак же все порешает, ну за определенную зеленую мзду!
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13.05.2020 11:15 Ответить
Он секретный агент под прикрытием.Его лицо не должен никто видеть...Ну так по крайней мере главврач психдиспансера ему сказал.Шифрограммы с заданиями он будет получать по вторникам и четвергам по утюгу.
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 3381
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13.05.2020 11:30 Ответить
Вьі как со слугой народньім разговариваете, смердьі!
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13.05.2020 11:15 Ответить
Что же он псов из нац.корпуса не натравил на журналистов?
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13.05.2020 11:27 Ответить
Вот это номер! Журналистка "насиловала" главу ОГА! На режимном объекте! Ещё та "извращенка"
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13.05.2020 11:29 Ответить
Царь, просто Царь ...
та ні ...
підор звичайний підар !
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13.05.2020 11:31 Ответить
ПАЗАВИТЕ СЮДА КОСМИЧЕСКИЕ ВАЙСКА!!!
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13.05.2020 11:32 Ответить
Или в команду паяца не идут нормальные люди, толи паяц берет специально недоумков, наподобие этого недоразвмения, похожего на глиста, не понятно.
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13.05.2020 11:35 Ответить
Набирает по образу и подобию
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13.05.2020 12:20 Ответить
Молодец против овец, а против молодца - сам овца! Парниша, памперс поменяй, амбре!
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13.05.2020 11:40 Ответить
Это с каких пор нельзя снимать в публичном месте? Это же не его гараж и не воинская часть. Хотя... пусть побольше зашквариваются. И побольше росы в зебилов льют.
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13.05.2020 11:44 Ответить
Куций - русофіковане чм.
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13.05.2020 11:49 Ответить
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 235
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13.05.2020 11:52 Ответить
Це якійсь бай середньоазійський.. а не слуга народу. Бубочка буде звонити Баканову з приводу цього чорта?
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13.05.2020 12:04 Ответить
По идее ,Национальная гвардия - элита силовых структур , а по факту всякая куцая мразь использует её против народа !
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13.05.2020 12:08 Ответить
В каждом кабинете должна быть камера! Режимный обьект у него дома, а тут рабочий обьект.
Режимный от слова режим! У нас что опять РЕЖИМ появляется?
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13.05.2020 12:10 Ответить
Куцого разжаловать в Облезлые.
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13.05.2020 12:17 Ответить
"Одесситка" Танюха Лайф сейчас особенно гордится назначенцем Сцыкла Оманского!))
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13.05.2020 12:22 Ответить
Не куцый а Труслывый.
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13.05.2020 12:29 Ответить
Який же куций вибір слів!
Шановні мами й тати!
Мало куплять дітям диплом,
Навчіть їх хоч брехати!
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13.05.2020 12:31 Ответить
Чому зелене недорозуміння не розмовляє державною мовою? Який режимний об*єкт? Чому перешкоджає, на такому високому рівні, журналісту, та ще і погрожує гвардією?
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13.05.2020 12:31 Ответить
The ********?
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13.05.2020 12:34 Ответить
Τακ πιταρας!
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13.05.2020 14:21 Ответить
КрасавЕц ! Конечно, этим уродам феодализм - конечная станция. как раз то шо надо... дальше они неконкурентны
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13.05.2020 12:35 Ответить
У куцого бомбануло.
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13.05.2020 12:39 Ответить
Выродки! С каких пор кабинет гаденыша зеленского стал режимным объектом. Слуги гребанные.
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13.05.2020 13:00 Ответить
Очередной "обморок" от СН. Сначала улыбался, потом его "переклинило" и (о чудо!) он вспомнил про "режимный объект". Хоть бы сам не позорился и ПреЗедента не позорил..
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13.05.2020 13:34 Ответить
А что в Украине есть должность Губернатор??
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13.05.2020 13:44 Ответить
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 7358
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13.05.2020 13:45 Ответить
Ну то що ви отак роз"єрепенились усі,розкричалися на сарачатко куцого... Йому ж природою приписано усього-всенького боятись.От і тепер налякався з початку тендітної жіночки-журналістки,але вже потім згадавши про другана-ведмедя заволав про допомогу. Ох і тяжко же живеться куцим на цьому світі...
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13.05.2020 14:09 Ответить
побачите журноблеять із г+г одразу хїбажте під сраку з ноги - саме таким чином можна в них викликати струс мозку.
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13.05.2020 14:11 Ответить
А чому ця зебільна тваринка ботає москальською мовою?
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13.05.2020 14:25 Ответить
Каков поп, таков и приход
"Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 725
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13.05.2020 14:46 Ответить
Наш Минипутин насаждает по всей Украине диктаторские правила руководства страной!! Как говорится какой поп -зеленский такой и приход в областях!! Хамство и враньё это методы руководства путина!!
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13.05.2020 15:37 Ответить
хамские журналюги любого до сказу доведут.
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13.05.2020 15:54 Ответить
Єто какой-то позор
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13.05.2020 16:17 Ответить
..."Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами - Цензор.НЕТ 8642...
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13.05.2020 16:48 Ответить
Губера навіть не старчило відповісти якоюсь посторонньою фігнею на гостре питання...Це вже фішка зелених на питання про бузину відповідати про дядька...А той збаламутився,рознервувався,розкрився і сам себе облив лайном...
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13.05.2020 17:54 Ответить
Понабирали дол******. Этого же своего сам Зеленский назначал а не народ выбирал.
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13.05.2020 18:20 Ответить
Куцый ..... Шмыгаль .. ну и т.д. ....какие прекрасные фамилии ! Родословная уходит далеко далеко ....из грязи в князи ....
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13.05.2020 21:00 Ответить
Простой вопрос,и чего ОНО ОБОСРАЛОСЬ?????????
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14.05.2020 01:55 Ответить
Конченный, без комментариев!!!
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14.05.2020 11:34 Ответить
И когда это с..ку ОДА стало режимным объектом,это что военкомат.военная часть,электростанция, что за бред.
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14.05.2020 11:39 Ответить
Г+Г давно кАНАЛ гівна. тут і дубінський і інша журношлюха КАЛОмойші
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14.05.2020 12:46 Ответить
 
 