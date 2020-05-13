"Я запрещаю вам снимать. Удалите запись. Вы задаете провокационные вопросы. Позовите сюда Нацгвардию", - глава одесской ОГА Куцый прервал интервью с журналистами. ВИДЕО
Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый испугался вопроса журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи сотрудников Нацгвардии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. На ней руководитель области, действительно, ведет себя не совсем адекватно - хамит, забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".
По данным "Думской" интервью у Куцого пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о случившемся не делала. В ОГА утверждают, что наша коллега "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".
До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Если верить СМИ, он контролирует проект до сих пор.
Максим Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с олигархом Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал "1+1", где выходят "Секретные материалы".
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Мамочка (нацгвардия), защити меня!
И это целый глава одеської ОДА!
Які такі "ГУБЄРНАТОРИ"?
Звіджки в нас "губернії"????!!!!
в гости - по приглашению приходят, а не заскакивают как шакалы, верней журнашлюхи...
Шануймося ....
Говорили нам хуже точно не будет...
Двоечники
Тогда стоило бы еще и срача выписать.
зеленский гнида
Ермак же все порешает, ну за определенную зеленую мзду!
та ні ...
підор звичайний підар !
Режимный от слова режим! У нас что опять РЕЖИМ появляется?
Шановні мами й тати!
Мало куплять дітям диплом,
Навчіть їх хоч брехати!