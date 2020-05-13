Кабмин не запрещал украинцам выезжать за границу на работу, это фейк и ложь, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Украины Шмыгаль заявляет, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинских граждан на заботу за границу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе часа вопросов правительству в парламенте.
"Относительно ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что на данный момент идут переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.
Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.
Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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А вот "наше правительство" - ДА ! , только "о народе" и думает ....
Вот же жидяра брехливый!
Я не люблю квартал.
вчера он с этим заявлением шлялся по всем СМИ
Вашу братію зараз мало де тут можна побачити.
Де там Порох вам знову нагадив і що вкрав?
Маладец
То що ж він таки накоїв знову?
https://censor.net/news/3194605/ukraina_zapreschaet_vyezd_svoih_grajdan_bez_razresheniya_mid_posolstvo_velikobritanii
мацьковська кров бурлить?
работы" ,- где то так )
Якщо закритий, то звідки в Україні з'являються автівки з свинособачими номерними знаками?
Це ж тре бути таким довбодятлом???
Люди діти малі??? Яке ти маєш право за них вирігувати куди вони їдуть, за яких умов працюють??? Ти всюди в Україніпорядок навів, знаєш в яуих умовах працюють люди всередині країни??? Чи всі мають соціальний захист???
За кордоном ти маєш допомогти українцям, якщо вони звернуться, а не торгувати рабами на міжнародному рівні...