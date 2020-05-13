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Кабмин не запрещал украинцам выезжать за границу на работу, это фейк и ложь, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Украины Шмыгаль заявляет, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинских граждан на заботу за границу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе часа вопросов правительству в парламенте.

"Относительно ограничения выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что на данный момент идут переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Также читайте: Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса, - Шмыгаль

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко. ВИДЕО

Автор: 

Кабмин (14045) заробитчане (587) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+29
Вся ваша зеленая власть - сплошная ложь и фейк. Особенно вав зеленских
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13.05.2020 11:12 Ответить
+22
то, что самолёт мурыжили девять часов - это было синхронное помутнение рассудка! да, шмыга?
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13.05.2020 11:15 Ответить
+15
Все так тебе и поверили.
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13.05.2020 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вся ваша зеленая власть - сплошная ложь и фейк. Особенно вав зеленских
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13.05.2020 11:12 Ответить
Все так тебе и поверили.
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13.05.2020 11:15 Ответить
то, что самолёт мурыжили девять часов - это было синхронное помутнение рассудка! да, шмыга?
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13.05.2020 11:15 Ответить
Да англичане такие "@здуны" .... ( кто-бы мог подумать ) Ужас
А вот "наше правительство" - ДА ! , только "о народе" и думает ....
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13.05.2020 11:29 Ответить
Все дружненько купили билеты на папелац и полетели.
Вот же жидяра брехливый!
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13.05.2020 11:16 Ответить
Тогда зачем оправдываться ? Или негласно закоыли, а официально типа "нас не так поняли"? Прахвессианалы однозначно прахвессианалы😁😁😁
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13.05.2020 11:16 Ответить
Шмигаль сам фейк
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13.05.2020 11:17 Ответить
Можете обвинить меня в отсутствии патриотизма, но я почему-то верою больше руководству других стран, которые, к примеру, говорили про возможность покупки украинских средств защиты за нал, польскимдеятелям, которые сообщали про большие проблемы из-за отсутствия наших на их полях...

Я не люблю квартал.
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13.05.2020 11:19 Ответить
и я даже знаю от кого это всё пошло!
вчера он с этим заявлением шлялся по всем СМИ
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13.05.2020 11:20 Ответить
наверное, партия приказала
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13.05.2020 11:20 Ответить
Не,главПЕСдун
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13.05.2020 11:26 Ответить
Ого. Живий зебік виповз.
Вашу братію зараз мало де тут можна побачити.
Де там Порох вам знову нагадив і що вкрав?
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13.05.2020 11:35 Ответить
Значит согласен,шо ваш порах - главбрэхло.
Маладец
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13.05.2020 11:40 Ответить
Звісно, звісно голубчику.
То що ж він таки накоїв знову?
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13.05.2020 11:52 Ответить
А давай я тобі нагадаю, блазень!
https://censor.net/news/3194605/ukraina_zapreschaet_vyezd_svoih_grajdan_bez_razresheniya_mid_posolstvo_velikobritanii
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13.05.2020 11:28 Ответить
чому ти постійно лаєшся?
мацьковська кров бурлить?
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13.05.2020 11:38 Ответить
Ну по перше, для тебе це комплімент. Порівняв тебе з твоїм президентом. А по друге, тебе зовсім не бентежить що ти відверту нісенітницю постиш?
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13.05.2020 11:46 Ответить
тоді розмову закінчено, немає у мене бажання з тобою спілкуватися...
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13.05.2020 11:51 Ответить
Лайк! По зеленому!
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13.05.2020 11:52 Ответить
"Премьер отметил, что на данный момент его брат ведёт переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить гарантии оплаты для слуг народа их услуг по поставкам рабсилы в случае выезда людей на сезонные
работы" ,- где то так )
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13.05.2020 11:23 Ответить
Может надо было сделать такое заявление две недели назад?
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13.05.2020 11:27 Ответить
Этот человек лжет
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13.05.2020 11:28 Ответить
********, кордон з лаптєстаном закритий чи ні?
Якщо закритий, то звідки в Україні з'являються автівки з свинособачими номерними знаками?
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13.05.2020 11:30 Ответить
Кабмін не забороняв українцям виїжджати за кордон на роботу, це фейк і брехня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5956
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13.05.2020 11:33 Ответить
Я не понял ... А зачем у него наушники на трибуне ? Или без подСКАЗОК из ...ОПы он говорить так и не научился ?
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13.05.2020 11:34 Ответить
Тобто заявив, щоце фейк і брехня й відразу підтвердив, що це є чиста правда...
Це ж тре бути таким довбодятлом???
Люди діти малі??? Яке ти маєш право за них вирігувати куди вони їдуть, за яких умов працюють??? Ти всюди в Україніпорядок навів, знаєш в яуих умовах працюють люди всередині країни??? Чи всі мають соціальний захист???
За кордоном ти маєш допомогти українцям, якщо вони звернуться, а не торгувати рабами на міжнародному рівні...
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13.05.2020 11:37 Ответить
Просто по безвизу теперь никто не выедет. Так тож не запрет. Исключительно ради вашего здоровья. Ассоциация скрипачей, урологов и ювелиров одобряет
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13.05.2020 11:37 Ответить
3,14здобол шмыгло, все социальные гарантии прописываются с контракте работодателя с работником.
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13.05.2020 12:02 Ответить
Бреше.
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13.05.2020 12:07 Ответить
Бреше брехню брехло.
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13.05.2020 12:13 Ответить
ну естессна не запрещал. только "выехать" на заработки ты можешь только пешком. это как со страховкой медикам - она как-бы есть, но хрен ты её получишь. и как с импичментом - хрен снимешь.
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13.05.2020 12:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы молодёжь была на местах здесь. - после выборов Зеленский перехотел чтобы в Украине всё изменилось и продолжил начатое Порошенко Яценюком и Гройсманом.
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13.05.2020 12:16 Ответить
Хотелось бы верить...
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13.05.2020 12:19 Ответить
что-то вдруг начали про "социальные гарантии" для заробитчан заботиться.
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13.05.2020 12:27 Ответить
Влада стабільна виключно у брехні!!!
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13.05.2020 12:58 Ответить
Отже МЗС Британії брехуни?
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13.05.2020 13:03 Ответить
Кабмін офіційно не забороняв виїзд українців,але авіарейси з заробітчанами затримували і відповідно портили нерви.
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13.05.2020 13:32 Ответить
Нах вашу "помощь" и "заботу"! Не мешайте, тупо не ме-шай-те!
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13.05.2020 14:48 Ответить
А англійське консульство давало ноту теж по фейку, шмугаль?
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13.05.2020 15:16 Ответить
Ну вот, брехливые мармеладо-боты снова сели в лужу.
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13.05.2020 15:52 Ответить
 
 