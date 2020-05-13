19-летняя девушка и 44-летний мужчина с COVID-19 умерли в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив. ВИДЕО

В Ивано-Франковске умерла 19-летняя девушка, у которой диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видообращения в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Девушка находилась в Центральной районной больнице. По словам Марцинкива, она умерла ночью 13 мая.

"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", - сказал мэр Ивано-Франковска.

Кроме того, по его словам, в городе также умер и 44-летний мужчина, у которого был сахарный диабет, но у него был диагностирован коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск уже потратил на борьбу с COVID-19 около 30 млн грн, государство предоставило лишь 1,4 млн на доплату врачам, - Марцинкив

На сегодняшний день уже погибли от коронавируса 25 человек, еще материлы четверых исследуют.