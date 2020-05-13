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Новости Видео Коронавирус и карантин
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19-летняя девушка и 44-летний мужчина с COVID-19 умерли в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив. ВИДЕО

В Ивано-Франковске умерла 19-летняя девушка, у которой диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видообращения в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Девушка находилась в Центральной районной больнице. По словам Марцинкива, она умерла ночью 13 мая.

"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", - сказал мэр Ивано-Франковска.

Кроме того, по его словам, в городе также умер и 44-летний мужчина, у которого был сахарный диабет, но у него был диагностирован коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск уже потратил на борьбу с COVID-19 около 30 млн грн, государство предоставило лишь 1,4 млн на доплату врачам, - Марцинкив

На сегодняшний день уже погибли от коронавируса 25 человек, еще материлы четверых исследуют.

Ивано-Франковск (838) карантин (16729) смерть (9261) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
А тут лахта вже собі всю сраку порвала на німецькі хрести, що вірус молодь не бере!
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13.05.2020 11:35 Ответить
+9
Дооо...все ж всесвітня змова, жидомасони, біл гейтс та таке інше. Нас всіх обманюють!
Все вірно?
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13.05.2020 11:41 Ответить
+6
Санитары забыли в его палате интернет отключить.
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13.05.2020 11:44 Ответить
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А тут лахта вже собі всю сраку порвала на німецькі хрести, що вірус молодь не бере!
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13.05.2020 11:35 Ответить
та при чому тут лахта, мінімальні жертви серед молоді - факт у всьому світі, але у нас і молодих примудряються лікарі "залікувати"...
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13.05.2020 11:55 Ответить
Все одно такі знайдуть тисячу причин, чому карантин "не потрібен"
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13.05.2020 12:30 Ответить
Подивись на наш протокол лікування, вже ніде с хініном навіть не експериментує, бо це і для здорового смертельно небезпечно.
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13.05.2020 12:43 Ответить
але й маразм ... цікаво чи є ще люди .які в цю маячню вірять
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13.05.2020 11:38 Ответить
Дооо...все ж всесвітня змова, жидомасони, біл гейтс та таке інше. Нас всіх обманюють!
Все вірно?
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13.05.2020 11:41 Ответить
Санитары забыли в его палате интернет отключить.
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13.05.2020 11:44 Ответить
Конечно обманывают. У нас в Австралии прогнозировали 150 тысяч смертей. В реальности, умерли менее 100 человек, все - глубокие старики.
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13.05.2020 11:44 Ответить
Привет. 5G-вышки, чипирование через прививки, не?
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13.05.2020 11:55 Ответить
5G - это механизм слежки за гражданами; к вирусу отношения не имеют (я по образованию радиоинженер, если чо).
Прививки - от чего ? От несуществующего вируса ?
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13.05.2020 12:52 Ответить
Был фейк-прикол, что через 5G-вышки власти распространяют вирус. %) Вариант - что это Билл Гейтс для чипирования всех через прививки.
Вирус- реально существует, сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.

5G - это механизм слежки за гражданами - а каким образом он работает, и как он отличается от уже существующей слежки через геопозиционирование?
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13.05.2020 13:56 Ответить
5G позволяет передавать гигантские объёмы информации. В вашем доме все устройства должны быть "smart", то есть включаться-выключаться через Google и проч. Информация с каждого устройства будет передаваться на серверы спецслужб, которые будут записывать ваш каждый чих и пых: " в 23.35 пошёл пописять, включил свет в туалете, в 23.37 спустил унитаз, в 23.38 погасил свет" и т.д. Я не шучу. У нас в магазинах уже продавались лампочки, включаемые через гугл-плей.
Для передачи такого сумасшедшего объёма данных о каждом жителе планеты, нужна очень большая скорость интернета.
---
>сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
Главное - верить.
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13.05.2020 14:06 Ответить
должны быть - то есть, я должен, я обязан? Могу использовать Хг просто как 3г, или нет?

Вирус Ковид-19 существует реально, о его вирулентности, вреде, и мерах против него можно спорить. Но о точно есть. К сожалению.
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13.05.2020 16:29 Ответить
прогнозировали 150 тысяч смертей при отсутствии карантина? А после его введения умерло менее 100 человек? Ужас!
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13.05.2020 12:08 Ответить
А у нас не было никакого крутого карантина (см. ниже).
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13.05.2020 12:51 Ответить
Може це тому, що австралійці відповідально віднеслися до обмежень?
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13.05.2020 12:31 Ответить
У нас ничего особенного не было. Дистанцирование 1,5 м; закрыли зачем-то детские площадки и туалеты в парках. Закрыли кафе, но это бессмысленно - люди просто покупали то же самое "на вынос", из окошка тех же кафе.
Даже аптекари масок не носили (они профессионалы, их не проведёшь паническими криками в газетах и в телевизоре).
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13.05.2020 12:49 Ответить
Т.е. у них карантин ввели, шоб не заболели, а не растянуть заболевших во времени. Ага, понятно. Готовься, тебя еще и вакцинировать будут.
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13.05.2020 13:06 Ответить
Тобі піраміду на долларі навіщо намалювали? Щоб ти дивився як баран на нові ворота? Глобалізація це тотальний контроль. Не тільки соціальний, а й біологічний.
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13.05.2020 12:29 Ответить
По штаб-квартире глобализаторов одним Томагавком - и вся "пандемия" немедленно испарится.
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13.05.2020 12:50 Ответить
Усама Бен Ладен пробовал. Глобальные мас-медиа более сильная карта, чем томагавк.
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13.05.2020 13:20 Ответить
Усама не мог добраться до штаб-квартиры этих членистоногих.
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13.05.2020 13:26 Ответить
Глобальные масс-медиа себя могут так вести сугубо ввиду безнаказанности: их хозяева также скупили и политиков. Политики не смеют даже подумать о запрете на распространение дезинформации. Таким образом они просто потеряли способность руководить собственной страной. Пример - Украина: СМИ поливали грязью Пороха пять лет подряд. Результат известен.
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13.05.2020 13:29 Ответить
Так, цю піраміду наніс наш агент у стані ворогу, щоб світ здогадався, хто за всім стоїть!
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13.05.2020 14:08 Ответить
Це не маячня, а маніпуляція. В це й же час від звичайного грипу, туберкульозу і ускладнень ниркової недостатності померло десять людей, але про них нічого не сказали.
19-річна дівчина і 44-річний чоловік з COVID-19 померли в Івано-Франківську, - мер міста Марцінків - Цензор.НЕТ 5860
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13.05.2020 12:05 Ответить
проблема в том что вирус новый, в основном неизвестный, иммунная реакция организма тоже под вопросом, еще возможно что это вообще биологическое оружие, и если двухкомпонентное - то вообще будет очень грустно, когда запустят вторую компоненту. так что сравнивать с "обычными" болезнями, с которыми человечество вместе росло, пока нельзя. найдут вакцину, пусть даже охренительно дорогую, и вирус даже при увеличении количества смертей по каким-либо причинам перейдет к "обычным болезням" как тяжелая статистика. про грипп ш1н1 тоже все забыли, хотя он тоже неплохо продолжает ежегодно убивать.
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13.05.2020 12:38 Ответить
Количество изданий мас-медиа, пишущих о коронавирусе больше чем аппаратов ИВЛ и уличных рукомойников вместе взятых. Количество журналистов, вещающих о коронавирусе, больше чем микробиологов, его исследующих.
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13.05.2020 13:17 Ответить
откуда ему знать? он не врач. сказал, шо была абсолютно здорова, даже не кашляла, а тут вдруг бац! и умерла от коровавируса.
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13.05.2020 11:49 Ответить
мер сказал, но ты чукча писатель.
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13.05.2020 11:50 Ответить
ще невідомо чи ця "дівчина" взагалі існувала в природі) Я от думаю .на що взагалі розраховують ці уроди .розказуючи чергову жахалку для бидла? Хто має в голові хоть декілька грам сірої речовини задасться питанням -якщо ця "19 річна дівчина" існувала в природі і "нічем не болела" то .що вона робила в лікарні? від чого її "спасали"???? Включайте голову .люди!
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13.05.2020 11:53 Ответить
Та ні - включати голову вміють тільки копари, а ще водії газельок, работяги у автомайтернях і подібна вам "інтелектуальна еліта", яка точно знає, що все фігня і всіх дурять.
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13.05.2020 12:13 Ответить
Не знаю насчет девушки, но вот ты точно фейковое говно...
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13.05.2020 13:07 Ответить
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13.05.2020 17:20 Ответить
я думаю .у тебе стане клепки зрозуміти куда ти маєш іти)
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13.05.2020 17:21 Ответить
Вскрытие покажет, но нам уже не расскажут!
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13.05.2020 11:49 Ответить
Умирали и будут умирать, так эта жизнь устроена. А жути нагоняет, потому что накануне, как только ослабили карантин, в парке и на городском озере было катастрофическое столпотворение народа. Так местная власть сразу кипишь подняла, и чтобы напугать, публикует вот такие видосики.
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13.05.2020 12:04 Ответить
Ну так - такое количество непуганных идиотов...
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13.05.2020 12:14 Ответить
Молодежь тоже может умирать.
Именно о воспаления легких умерла моя одноклассница, и соседский парнишка студент, и здоровый молодой капитан у нас на работе.
Но тогда власти еще не подозревали, что такими смертями можно пиариться, контролировать и держать весь народ в тотальном подчинении.
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13.05.2020 12:40 Ответить
 
 