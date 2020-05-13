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19-летняя девушка и 44-летний мужчина с COVID-19 умерли в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив. ВИДЕО
В Ивано-Франковске умерла 19-летняя девушка, у которой диагностировали COVID-19.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видообращения в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Девушка находилась в Центральной районной больнице. По словам Марцинкива, она умерла ночью 13 мая.
"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", - сказал мэр Ивано-Франковска.
Кроме того, по его словам, в городе также умер и 44-летний мужчина, у которого был сахарный диабет, но у него был диагностирован коронавирус.
На сегодняшний день уже погибли от коронавируса 25 человек, еще материлы четверых исследуют.
Топ комментарии
+18 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий13.05.2020 11:35 Ответить Ссылка
+9 Tierre
показать весь комментарий13.05.2020 11:41 Ответить Ссылка
+6 путлер убок
показать весь комментарий13.05.2020 11:44 Ответить Ссылка
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Все вірно?
Прививки - от чего ? От несуществующего вируса ?
Вирус- реально существует, сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
5G - это механизм слежки за гражданами - а каким образом он работает, и как он отличается от уже существующей слежки через геопозиционирование?
Для передачи такого сумасшедшего объёма данных о каждом жителе планеты, нужна очень большая скорость интернета.
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>сегодня вот на Цензоре написали про 18-летнюю из Франковска.
Главное - верить.
Вирус Ковид-19 существует реально, о его вирулентности, вреде, и мерах против него можно спорить. Но о точно есть. К сожалению.
Даже аптекари масок не носили (они профессионалы, их не проведёшь паническими криками в газетах и в телевизоре).
Именно о воспаления легких умерла моя одноклассница, и соседский парнишка студент, и здоровый молодой капитан у нас на работе.
Но тогда власти еще не подозревали, что такими смертями можно пиариться, контролировать и держать весь народ в тотальном подчинении.