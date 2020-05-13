Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Накануне в Чернигове пронесся ураган. Сильный ветер с корнями вырвал деревья, некоторые из них упали на автомобили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
По словам пресс-секретаря патрульной полиции Черниговщины Анны Чернявской, пострадавших от непогоды нет. Но деревья упали как минимум на 3 автомобиля.
Ветер повалил деревья в центре города, на Валу, и оборвал провода по всей области. По состоянию на утро 13 мая без электроснабжения были 8 населенных пунктов Черниговщины.
Также на Цензор.НЕТ: Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Обужеванний
показать весь комментарий13.05.2020 13:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Борменталь Незабаром
показать весь комментарий13.05.2020 16:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Perfect Stranger #464310
показать весь комментарий13.05.2020 14:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий13.05.2020 17:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль