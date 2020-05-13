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Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне в Чернигове пронесся ураган. Сильный ветер с корнями вырвал деревья, некоторые из них упали на автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Черниговщины Анны Чернявской, пострадавших от непогоды нет. Но деревья упали как минимум на 3 автомобиля.

Ветер повалил деревья в центре города, на Валу, и оборвал провода по всей области. По состоянию на утро 13 мая без электроснабжения были 8 населенных пунктов Черниговщины.

Также на Цензор.НЕТ: Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья

Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 01Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 02Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 03
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 04
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 05
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 06
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 07
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 08
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 09
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 10
Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили 11

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непогода (817) ураган (233) Чернигов (900)


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Ай, Ланос жалко
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13.05.2020 13:24 Ответить
наставили вёдер - дереву негде упасть
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13.05.2020 16:15 Ответить
хонда застоялась- дерево выросло...((
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13.05.2020 14:52 Ответить
Деревья жалко, а сраные анусы стоят во всех дворах на каждом газоне, нехрен.
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13.05.2020 17:10 Ответить
 
 