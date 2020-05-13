Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне в Чернигове пронесся ураган. Сильный ветер с корнями вырвал деревья, некоторые из них упали на автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Черниговщины Анны Чернявской, пострадавших от непогоды нет. Но деревья упали как минимум на 3 автомобиля.

Ветер повалил деревья в центре города, на Валу, и оборвал провода по всей области. По состоянию на утро 13 мая без электроснабжения были 8 населенных пунктов Черниговщины.

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