Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, били и унижали 19-летнюю девушку с инвалидностью: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВИДЕО

В селе Феськи Харьковской области семь человек, из которых двое несовершеннолетних, били и унижали 19-летнюю девушку с инвалидностью, заставили ее стать на колени, снимая это на мобильные телефоны. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на харьковский сайт 057.ua, запись происшествия попала в соцсети. На видео участницы инцидента матерятся и бьют девушку по голове руками, к тому же юноши нанесли несколько ударов по телу ногами за то, что она якобы сплетничала о них. После этого один из ребят заставил девушку встать на колени и просить прощения.

Внимание! Ненормативная лексика!

По предварительным данным, инцидент произошел 9 мая.

"Семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", - рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

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