Коронавирусом в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, несоблюдение правил родителями, - Кличко. ВИДЕО

Сегодня в столице среди больных коронавирус - достаточно много детей. 17 детей и подростков находятся в больницах города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно подчеркну: в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, небрежность и несоблюдение правил родителями. Пренебрежение элементарными рекомендациями. Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах - находятся 17 детей и подростков, - сообщил мэр. - Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус, - отметил мэр столицы. - Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными", - обратился к киевлянам Кличко.

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Он также показал репортаж из больницы, который снял на телефон.