Коронавирусом в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, несоблюдение правил родителями, - Кличко. ВИДЕО
Сегодня в столице среди больных коронавирус - достаточно много детей. 17 детей и подростков находятся в больницах города.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно подчеркну: в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, небрежность и несоблюдение правил родителями. Пренебрежение элементарными рекомендациями. Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах - находятся 17 детей и подростков, - сообщил мэр. - Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус, - отметил мэр столицы. - Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными", - обратился к киевлянам Кличко.
Он также показал репортаж из больницы, который снял на телефон.
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Просто Украина густо населена умственно и нравственно отсталыми людьми.
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))