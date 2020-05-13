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Коронавирусом в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, несоблюдение правил родителями, - Кличко. ВИДЕО

Сегодня в столице среди больных коронавирус - достаточно много детей. 17 детей и подростков находятся в больницах города.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно подчеркну: в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, небрежность и несоблюдение правил родителями. Пренебрежение элементарными рекомендациями. Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах - находятся 17 детей и подростков, - сообщил мэр. - Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус, - отметил мэр столицы. - Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными", - обратился к киевлянам Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 27 детей и 62 медика, всего - 1083 ребенка и 3026 медработников, - Степанов

Он также показал репортаж из больницы, который снял на телефон.

дети (6612) карантин (16729) Киев (25800) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Так продли карантин. Ведь умрут миллионы! Срочно продлевать карантин. Метро 1 мая 2021 года, не раньше!!!
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13.05.2020 13:34 Ответить
+3
Міністерство охорони здоров'я України КНП "8-а міська клінічна лікарня м.Львова" 8-ма Міська Клінічна Лікарня Львівська міська рада Львівська обласна державна адміністрація
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))
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13.05.2020 13:35 Ответить
+3
Этот пидалик еще один вирусолог. Младенцам вирусы передаются с молоком матери как и имунитет к ним.Зараженый не значит больной. У каждого есть туберкулез, дезентирия, онкология и.т. д.но в тех количесствах и состояниях что имунитет их не замечает за некчемностью а вот лаборотории могут.
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13.05.2020 14:06 Ответить
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Родители скорее всего ЗЕизбиратели
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13.05.2020 13:26 Ответить
В данном случае это не важно.
Просто Украина густо населена умственно и нравственно отсталыми людьми.
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13.05.2020 13:34 Ответить
Вирусу на это пофиг. А порохоботам Зеленский, похоже, мерещится везде.
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13.05.2020 13:35 Ответить
Не зеленский, а зеизбиратели. И не мерещатся, а окружают со всех сторон. Шутка ли, их аж 73% этих зебильнутых
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13.05.2020 13:38 Ответить
Как страшно жЫть.
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13.05.2020 13:41 Ответить
жють
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13.05.2020 13:41 Ответить
Молодец. Заработал шоколадку за проход в Зе
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13.05.2020 14:36 Ответить
Вот уже детьми прикрываются оправдая дурантины. Интересно как болеют? 100% без симптомов. А главное сказать, что болеют. Ох и пропаганда
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13.05.2020 13:33 Ответить
Так продли карантин. Ведь умрут миллионы! Срочно продлевать карантин. Метро 1 мая 2021 года, не раньше!!!
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13.05.2020 13:34 Ответить
Міністерство охорони здоров'я України КНП "8-а міська клінічна лікарня м.Львова" 8-ма Міська Клінічна Лікарня Львівська міська рада Львівська обласна державна адміністрація
12.05.2020р. на вулиці підвернула ногу. Одразу утворився набряк, біль страшний, сльози градом. Найближчий травмопункт- 8 лікарня. Поїхала туди, була там біля 16 години.
Повторюю - випадок ургентний, НЕ планове лікування.
Приїхала. Але мені повідомили, що травмопункт мені нічим допомогти не може. Щоб я їхала на Виговського або на Топольну. Ніхто мене не оглянув, навіть не впустили. Напевно травмопункт готується до нашестя хворих на короновірус, які отримали травми. Тому травмовані, які не хворі на короновірус, там не приймаються.
Тобто- не важливо що можливо це перелом, що при транспортуванні можливо в такому разі зміщення, що зрештою може настати больовий шок. Пензлюй на одній нозі на інший кінець міста. Як хочеш. Ніхто мене не запитав як я поїду, куди, чи маю гроші на таксі і т.д.
І ви будете мене закликати любити лікарів та увійти у їх становище?
На Виговського оглянули, зробили рентген. Перелом. Слава Богу не складний, обійшлося малими заходами.
Я просто хочу запитати - це взагалі нормально? Я за це плачу податки, а місто з них доплачує цим лікарям?
P.S. Почуваю себе вже добре, на суди планую ходити, хай вороги не сподіваються))
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13.05.2020 13:35 Ответить
Скоро пойдут комары которые будут передавать вирус 😁😂 паникеры будете одевать скафандры 😂😂😂
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13.05.2020 13:38 Ответить
Скоро "распятые мальчики" в ход пойдут.
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13.05.2020 13:44 Ответить
Этот пидалик еще один вирусолог. Младенцам вирусы передаются с молоком матери как и имунитет к ним.Зараженый не значит больной. У каждого есть туберкулез, дезентирия, онкология и.т. д.но в тех количесствах и состояниях что имунитет их не замечает за некчемностью а вот лаборотории могут.
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13.05.2020 14:06 Ответить
Ковидобесие это жесть.
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13.05.2020 14:23 Ответить
 
 