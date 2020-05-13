Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру". ВИДЕО
Российский видеоблогер Евгений Баженов безжалостно раскритиковал создателей фильма "На Париж" за оскорбление памяти павших, ложь, искажение истории, художественную некомпетентность и применение нецензурной лексики. Досталось и Министерству культуры, поддержавшему фильм деньгами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение о фильме Баженов выразил в специальном видеоролике на своей старнице в youtube.
Во время анализа фильма Баженов высмеял одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева.
Художественный фильм "На Париж", снятый миллиардером Сергеем Саркисовым при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.
Фильм позиционировался как "основанный на реальных исторических событиях", а прообразом главного героя стал советский танковый ас Александр Иванович Милюков.
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это - логический венец идиотского победобесия
ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже
посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
Почувствуйте разницу:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Дмитрий Константинович - Википедия
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Евгений Алексеевич - Википедия
Текст на ЦН вже поправили.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Корпорация «Ростех». Единственный поставщик. Без тендера.
https://www.hab.kp.ru/daily/27129/4215553/ «Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача» : стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге.
https://meduza.io/news/2020/05/13/ssha-otkazalis-ot-rossiyskih-apparatov-ivl-iz-za-kotoryh-proizoshli-pozhary-v-bolnitsah-moskvy-i-peterburga США отказались от российских аппаратов ИВЛ , из-за которых произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга.
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці народів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка, не плутати те що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
Казалось бы в теме "победобесия и дидов" - и то никаких моральных границ! @баное днище - и даже Ефремов поучаствовал в этом гоУне.
Давай, Россия, пей - гуляй - празднуй последние дни Помпеи, эпоху вЯликого хапка.
Чем три%ер на нёбе
ни слова не добавить)))
Только свинорылое ,от тормозной жидкости отупевшее,кацапское быдло до такого додумается.
После той резни,которую они в Германии устроили,немки при виде Сов.солдата уже раздевались,что бы те 5 летних детей не насиловали
Залишається тільки гадати скільки міліардів радянський союз і расєя давали заходу щоб ця інформація не потрапляла на великий екран Голівуду