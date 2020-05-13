Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру". ВИДЕО

Российский видеоблогер Евгений Баженов безжалостно раскритиковал создателей фильма "На Париж" за оскорбление памяти павших, ложь, искажение истории, художественную некомпетентность и применение нецензурной лексики. Досталось и Министерству культуры, поддержавшему фильм деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение о фильме Баженов выразил в специальном видеоролике на своей старнице в youtube.

Во время анализа фильма Баженов высмеял одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева.

Художественный фильм "На Париж", снятый миллиардером Сергеем Саркисовым при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.

Фильм позиционировался как "основанный на реальных исторических событиях", а прообразом главного героя стал советский танковый ас Александр Иванович Милюков.

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