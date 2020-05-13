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Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру". ВИДЕО

Российский видеоблогер Евгений Баженов безжалостно раскритиковал создателей фильма "На Париж" за оскорбление памяти павших, ложь, искажение истории, художественную некомпетентность и применение нецензурной лексики. Досталось и Министерству культуры, поддержавшему фильм деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение о фильме Баженов выразил в специальном видеоролике на своей старнице в youtube.

Во время анализа фильма Баженов высмеял одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева.

Художественный фильм "На Париж", снятый миллиардером Сергеем Саркисовым при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.

Фильм позиционировался как "основанный на реальных исторических событиях", а прообразом главного героя стал советский танковый ас Александр Иванович Милюков.

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Автор: 

кремль (733) пропаганда (3705)


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Топ комментарии
+13
трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа

Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
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13.05.2020 14:01 Ответить
+7
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail Богдан Грицай відповів Пусіку
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13.05.2020 13:58 Ответить
+7
спасибо Саркисову и всей киногруппе этой баяды!
это - логический венец идиотского победобесия


ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже

посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
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13.05.2020 16:43 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail Богдан Грицай відповів Пусіку
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13.05.2020 13:58 Ответить
дуже добре на 10:40!
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13.05.2020 14:11 Ответить
Кацы алкаши!ШОБ они выздохли УСЕ!
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13.05.2020 15:16 Ответить
спасибо Саркисову и всей киногруппе этой баяды!
это - логический венец идиотского победобесия


ни одна бендеровская продакшен не смогла бы опустить раша-кретинов ниже

посмотрите полную версию видеоролика - блогер молодец !!!
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13.05.2020 16:43 Ответить
*******, сер!
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13.05.2020 13:58 Ответить
пляс пигаль - в радиоактивный пепел!
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13.05.2020 13:58 Ответить
трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа

Итить, какой новый и оригинальный сюжет про самоволку в чужой стране.
Билл Мюрей рыдает от зависти с 1981 года.
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13.05.2020 14:01 Ответить
Ну, Бэд к успеху пришел, получилось, фартануло.
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13.05.2020 14:01 Ответить
Регулярно смотрю его креосы, парняга хорош.
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13.05.2020 14:02 Ответить
Неплохие обзоры, но он совкодрочер, причем никогда не живший в своем любимом совке.
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13.05.2020 14:34 Ответить
Просто парень старается держаться от политики в стороне, сосредоточившись сугубо на художественных особенностях плохих фильмов. Недавно его чуть не прикрыли за один такой обзор. Так что политикой можно не заниматься, но рано или поздно тогда она займётся тобой. Ему бы свалить из этого душного царства мёртвых, глядишь и жилось бы полегче.
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13.05.2020 14:45 Ответить
И чем сие тебе помогает жить в Українських реалиях,тем шо такие кацапоглядуни насмотревшись тамошнего материализуют евонное в нашій буденності если таварищ понимает о чем я,-вбий в собі малокацапа.
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13.05.2020 15:25 Ответить
А чем вообще художественные книги помогают в жизни?Фильмы?Может запретим их вообще?А какую-нибудь Мону Лизу и вообще спалим вместе с Лувром, что там на неё смотреть, в жизни ведь не помогает.
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13.05.2020 15:32 Ответить
Ну звиняйте шановний таких як ви 73% можливо у вас я помиляюсь.Коротко ,перераховане і той раша контент в 90% то різні паралельні всесвіти.Я до прикладу з російського не по примусу в шкільні а вже з свідомих 23років і до тепер перечитав 2-чі усього Достоевского і іншу рос.класику ,також прослухав до дір класичну рос.оперну муз.Римського Корсакова ітд.Та вибачаюсь це як і інша світова культура окремо а Українська самосвідомість включно вибачте з вишиванками окремо, бо нація понад усе.
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13.05.2020 16:11 Ответить
То есть нынешний культ-контент вы не одобряете, однако же черносотенца Достоевского дважды перечитали. Аднаа-аакаа!))
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13.05.2020 16:17 Ответить
о *** да таварищ ідейний венесуаліст ,а джинси від гомосексуаліста Версачі не тиснуть шановному, чи помідори які росли на природніх добривах ,якщо ви розмумієте про тотожність з вашим докором автору та його творам.А загалом раісько культурні з якими діалог це як вінілова платівка по колу, чи як сусанін в болото.
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13.05.2020 16:28 Ответить
Я разве утверждал, что являюсь российскокультурным?Неужели видосы Бэда можно отнести к культурному пласту?Это так, контент на злобу дня разве что.
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13.05.2020 16:48 Ответить
Ваше право я просто риторически задал вопрос , сколько можно утопать на 90% в рос.информ пространстве, прекрасно если у вас аналитический иммунитет в норме .Пример ихний усик і наш борец ,а ведь ратуя за мир он разжег внутриполлитическое пламя,и толи еще будет.
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13.05.2020 17:02 Ответить
У меня нет ни малейшего желания смотреть их "кинотворчество" последних лет, особенно учитывая что в массе своей оно снимается в угоду самой низкопробной "дедовоевальной" пропаганде, проще посмотреть разгромные видео от Бэда: и настроение хорошее будет, и смотреть киношлак не нужно.
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13.05.2020 17:22 Ответить
ух хорошо по Киселю проехался
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13.05.2020 14:08 Ответить
"высмеял одного из главных российских пропагандистов Евгения Киселева. Источник:https://censor.net/v3195216"
Почувствуйте разницу:
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Дмитрий Константинович - Википедия
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Киселёв, Евгений Алексеевич - Википедия
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13.05.2020 14:08 Ответить
"Российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий канала «Украина 24»." - этот Киселев что ли?
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13.05.2020 14:21 Ответить
Вопрос: кто из них является "одним из главных российских пропагандистов" и как его зовут?
Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 8832

Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 5571
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13.05.2020 14:34 Ответить
На верхнем снимке - ну и харя! Видать наел русскоговорящей челюстю.
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13.05.2020 17:35 Ответить
Так, Євген Кисельов.
Текст на ЦН вже поправили.
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13.05.2020 16:10 Ответить
https://*******.d3.ru/blagotvoritelnaia-smert-iz-rossii-ssha-opiat-strusili-1978612/ Благотворительная смерть из России: США опять струсили!

Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру" - Цензор.НЕТ 7219

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По данным ведомства, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы и их не направили в больницы, но сохранили в резерве на случай ухудшения обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", - отмечается в сообщении.
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13.05.2020 14:09 Ответить
https://tass.ru/proisshestviya/8450533 Загоревшиеся в больнице в Санкт-Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были произведены на Уральском приборостроительном заводе, (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех»)

Корпорация «Ростех». Единственный поставщик. Без тендера.

https://www.hab.kp.ru/daily/27129/4215553/ «Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача» : стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге.

https://meduza.io/news/2020/05/13/ssha-otkazalis-ot-rossiyskih-apparatov-ivl-iz-za-kotoryh-proizoshli-pozhary-v-bolnitsah-moskvy-i-peterburga США отказались от российских аппаратов ИВЛ , из-за которых произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга.

Баженов высмеял Киселева и новый российский фильм "На Париж": "Мы что, хохлы-фашисты, бендеровцы? Мы хотим увековечить тех, кто служил Гитлеру" - Цензор.НЕТ 4605
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13.05.2020 14:10 Ответить
Бэдкомедиан мой любимый сериал. Жека настоящий бандеровец!
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13.05.2020 14:13 Ответить
Обычный имперец, если хорошо поскрести
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13.05.2020 14:28 Ответить
Вы о Баженове? Откуда сведения.
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13.05.2020 15:20 Ответить
А ти уважно навіть цей кусочок подивись.
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13.05.2020 16:11 Ответить
Он совок
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13.05.2020 14:34 Ответить
Евгений Баженов, он же Badcomedian всегода жжет аЦЦким пламенем - красава.
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13.05.2020 14:15 Ответить
Для украинцев хороший кацап - дохлый кацап (россиянский в смысле). Баженов он или Кисилев...
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13.05.2020 14:18 Ответить
Коли у країни коротенька історія, вона слюнявить одну тему.
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13.05.2020 14:23 Ответить
ВЫ НЕ ТОГО КИСЕЛЕВА УКАЗАЛИ - ИСПРАВЬТЕ
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13.05.2020 14:29 Ответить
обое мерзвцы, какая разница?
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13.05.2020 14:58 Ответить
Талантливый парень. Помню как он успокоил "крамнашевцев" сделав шикарный обзор на тупой пропагандистский фильм для имбецилов "Крымский мост".
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13.05.2020 14:32 Ответить
-
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці народів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка, не плутати те що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
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13.05.2020 14:55 Ответить
Интересен даже не обзор Баженова - меня больше занимает психическое состояние всей недоразвалившейся империи. Опустим весь гротеск кремлевской верхушки и пропагандонов - всех этих Патрушевых, Небензю из ООН, Захарову из МИД, киселевщину на ТВ. Но всем остальным - н@срать на историческую правду, на будущее детей, будущее страны.
Казалось бы в теме "победобесия и дидов" - и то никаких моральных границ! @баное днище - и даже Ефремов поучаствовал в этом гоУне.
Давай, Россия, пей - гуляй - празднуй последние дни Помпеи, эпоху вЯликого хапка.
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13.05.2020 14:58 Ответить
Лучше иметь синицу в руке
Чем три%ер на нёбе

ни слова не добавить)))
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13.05.2020 14:59 Ответить
Они в Германии **** все от 0 до 100 лет и отправились в Париж-на американскую территорию с деньгами?
Только свинорылое ,от тормозной жидкости отупевшее,кацапское быдло до такого додумается.
После той резни,которую они в Германии устроили,немки при виде Сов.солдата уже раздевались,что бы те 5 летних детей не насиловали
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13.05.2020 15:13 Ответить
а какие гневно-икононосние комментарии в ютуб, аж начинаешь верить в избранность кацапомордих.
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13.05.2020 15:30 Ответить
Масове згвалтування німкень, полячок радянською армією (в основній масі кацапами) в 1944 - 1945 роках зафіксоване і задукоментоване.

Залишається тільки гадати скільки міліардів радянський союз і расєя давали заходу щоб ця інформація не потрапляла на великий екран Голівуду

Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 2403 Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 8180
Баженов висміяв Кисельова і новий російський фільм "На Париж": "Ми що, хохли-фашисти, бандерівці? Ми хочемо увічнити тих, хто служив Гітлеру" - Цензор.НЕТ 980
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13.05.2020 23:26 Ответить
С чего начинался конец всякой империи?...Правильно, с морального вырождения что мы и имеем на сегодня в паРаше...Ну а что будем потом? Ждем-с..
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14.05.2020 04:37 Ответить
Баженов ще та вата, із когорти "діди-воювали", в усіх фільмах про війну критикував зображення НКВДистів як катів і звірів, і, навпаки, коли в фільмах показуються якісь людяні якості німецьких солдат та офіцерів.
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14.05.2020 06:53 Ответить
Подписан на Баженова, он молодец. Но надо учесть, что он типичный ватник. А гнать на Соловьева-Киселева в РФ сейчас разрешенный тренд. Абы Путина не трогали.
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14.05.2020 07:39 Ответить
Что за позднее зажигание?Фильму уж год....Фильм, как фильм...там сейчас все такие.
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14.05.2020 07:55 Ответить
 
 