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Первый транш МВФ в размере $1,75 млрд может поступить до конца мая, - Марченко. ВИДЕО

Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.

Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания в среду глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - "Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - $1,75 млрд", - сказал министр .,75 млрд", - сказал министр .

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Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который открывает путь к получению кредита от МВФ.

МВФ (3338) помощь (7910) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+4
- Марк Савелович, кому крутит бейцы за транш МВФ этот поц?
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 16:04 Ответить
+3
Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко - Цензор.НЕТ 5074
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13.05.2020 16:24 Ответить
+2
переклад:
та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
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13.05.2020 16:00 Ответить
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переклад:
та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
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13.05.2020 16:00 Ответить
Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко - Цензор.НЕТ 5074
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13.05.2020 16:24 Ответить
зачем лисёнка обидел
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13.05.2020 16:46 Ответить
Ключевое слово - может! Потрусите Беню, Рината и Ко олигархов, таможню, конверты, налоговую и может обойдемся без кредитов!?
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13.05.2020 16:01 Ответить
А может и не поступить.
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13.05.2020 16:02 Ответить
- Марк Савелович, кому крутит бейцы за транш МВФ этот поц?
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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13.05.2020 16:04 Ответить
С чего это? Деньги сами потекут рекой? Несмотря на:

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.

По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.
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13.05.2020 16:13 Ответить
Это формальность, отклонят его высер и сразу подпишут закон.
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13.05.2020 16:24 Ответить
Ээээ нееет... теперь обязаны рассмотреть... а до этого ни-ни...
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13.05.2020 16:33 Ответить
Как раз хватит Ахметову на *зеленые тарифы*. Так что давайте выпрашивайте еще
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13.05.2020 16:19 Ответить
Я буду долго смеяться когда МВФ даст кредиты а Беня подаст в пещерский суд и отменит ваши принятые законы.
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13.05.2020 16:21 Ответить
Каалиция йули с мертвечуком не хочет пулучения транша от МВФ, для них чем хуже тем лучше.
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13.05.2020 16:23 Ответить
Наша казка добра й нова, починаймо її знову
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13.05.2020 16:31 Ответить
нах, чтолы вы ахметову и ко по зелёной энергии отдали
пардон забыл спросить наблюдательным советам по 10 косарей за какой такой х..
Не дадут, быстрее вас вынесут
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13.05.2020 16:44 Ответить
Вам треба спішити,тому що якщо ви припинете виплати пенсіонерам,інвалідам і іншим вас порвуть,як тузік грілку.
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13.05.2020 16:53 Ответить
Грьобані ЗЕлелупи. Загонять Неньку в борги по самі нунах...
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13.05.2020 17:00 Ответить
И так "вот-вот поступят" уже 7 месяцев.
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13.05.2020 17:36 Ответить
Быстрее манна небесная поступит чем этот транш. Хотел бы ошибиться.
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13.05.2020 18:44 Ответить
Досить брехати. МВФ кредитує не в доларах, а в SDR -своїй власній валюті, яка крім самого МВФ більше ніде не ходить.
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13.05.2020 19:09 Ответить
про що ти грєзіш...за шість неділь карантіна люди віднесли мінялам 5-8 лярдов баксів. а ви фігню клянчите...
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13.05.2020 19:20 Ответить
 
 