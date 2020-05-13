Первый транш МВФ в размере $1,75 млрд может поступить до конца мая, - Марченко. ВИДЕО
Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.
Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания в среду глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - "Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - $1,75 млрд", - сказал министр .,75 млрд", - сказал министр .
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который открывает путь к получению кредита от МВФ.
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та давайтє уж бистрєй, а то пєнсіі платіть нєчєм
- Тем ЗеДятлам, Соломон Марковчь, шо смотрят Г+Г и не знают шо Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development) вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
Программа кредитования Украины принятая на на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.
По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.
пардон забыл спросить наблюдательным советам по 10 косарей за какой такой х..
Не дадут, быстрее вас вынесут