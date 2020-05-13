Первый транш МВФ в размере $1,75 млрд может поступить до конца мая, - Марченко. ВИДЕО

Украина может получить первый транш Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд до конца мая.

Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания в среду глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - "Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем - $1,75 млрд", - сказал министр .,75 млрд", - сказал министр .

Читайте также: К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который открывает путь к получению кредита от МВФ.