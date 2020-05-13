До конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры, и "антиКоломойский" закон вступит в силу, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать закон о банках до конца недели.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, через две-три недели после подписания закона Украина сможет получить транш МВФ.

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"Сегодня мы его проголосовали. Надеюсь, что сегодня, возможно, завтра господин глава Верховной Рады его подпишет и он пойдет в ОП. Я думаю, что до конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и закон вступит в силу", - заявил Арахамия.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.