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До конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры, и "антиКоломойский" закон вступит в силу, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать закон о банках до конца недели.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, через две-три недели после подписания закона Украина сможет получить транш МВФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать. ФОТО

"Сегодня мы его проголосовали. Надеюсь, что сегодня, возможно, завтра господин глава Верховной Рады его подпишет и он пойдет в ОП. Я думаю, что до конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и закон вступит в силу", - заявил Арахамия.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1939) ВР (29304) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+8
"...Странно видеть, как взрослые люди готовы верить в то, что мелкий провинциальный мажор без образования и жизненного опыта, всю сознательную жизнь занимавшийся низкопробным зубоскальством ради наживы, паразитируя на владельцах ТВ каналов и богатых ворах из их круга, способен эффективно управлять крупным государством, терпящим бедствие на грани распада..."
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13.05.2020 16:30 Ответить
+5
Вангую! сегодня-завтра в ВР появится законопроект прихвостней-посипак Каломойского: Дубинского, Бужанского, Василевской-Смаглюк, и др., об отмене Антикаломойского закона... конечно он не наберет необходимое количество голосов, но время эти твари (недели две) еще потянут.... а потом подача иска в Конституционный суд Украины, о признании этого Закона неконституционным.... и там кто знает....
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13.05.2020 16:32 Ответить
+5
https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год

При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
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13.05.2020 16:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это Зрада!
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13.05.2020 16:28 Ответить
Почему ты так решила?
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13.05.2020 16:32 Ответить
А шо такое зрада?
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13.05.2020 16:35 Ответить
Ето когда наспєх отдіраєшь наклєйку "ЗекоМанда" с лобовухі!
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13.05.2020 16:39 Ответить
А потом их Конституционный ручной суд отменит?
Денежки попилят, а перед МВФ разведут руками: так решил наш независимый суд.
Смотри чуть дальше, на два хода вперед. Учись думать.
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13.05.2020 17:00 Ответить
Не вважайте себе розумнішим за функціонерів МВФ,вони в курсі всіх справ.
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13.05.2020 17:17 Ответить
5 років замало...
В офисе префендента не исключают возможности выставить бубочкину кандидатуру на второй срок...
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13.05.2020 16:30 Ответить
Ему как овощу не досидеть до конца президентского срока😂
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13.05.2020 16:31 Ответить
Давид Хламидия😂
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13.05.2020 16:30 Ответить
Ковід Агрохімія
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13.05.2020 16:34 Ответить
"...Странно видеть, как взрослые люди готовы верить в то, что мелкий провинциальный мажор без образования и жизненного опыта, всю сознательную жизнь занимавшийся низкопробным зубоскальством ради наживы, паразитируя на владельцах ТВ каналов и богатых ворах из их круга, способен эффективно управлять крупным государством, терпящим бедствие на грани распада..."
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13.05.2020 16:30 Ответить
У зеваты нет мозга, она верит во всё.
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13.05.2020 16:32 Ответить
для меня єто тоже странно видеть, но кто тебе мешает "паразитировать на владельцах ТВ каналов" ?
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13.05.2020 16:33 Ответить
Он же не лезет в президенты.
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13.05.2020 17:07 Ответить
Вот они какие "марионетки" коломойского.
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13.05.2020 16:31 Ответить
Навіщо антиукраїнський бєспрєдєл називати антиколомойським законом?
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13.05.2020 16:32 Ответить
В чём беспредел? В названии? Так это не только Коломойского коснётся.
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13.05.2020 16:33 Ответить
Вангую! сегодня-завтра в ВР появится законопроект прихвостней-посипак Каломойского: Дубинского, Бужанского, Василевской-Смаглюк, и др., об отмене Антикаломойского закона... конечно он не наберет необходимое количество голосов, но время эти твари (недели две) еще потянут.... а потом подача иска в Конституционный суд Украины, о признании этого Закона неконституционным.... и там кто знает....
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13.05.2020 16:32 Ответить
😀Уже Поляков.
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13.05.2020 16:52 Ответить
Уже. Поляков постарался.
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13.05.2020 16:53 Ответить
а правда ж, оце нове обличчя хочеться бачити і бачити?
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13.05.2020 16:33 Ответить
Та да, кому и арахамия - невеста!)
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13.05.2020 16:41 Ответить
https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год

При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
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13.05.2020 16:34 Ответить
Что так і сказав- " антиколомойський"?
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13.05.2020 16:34 Ответить
До конца недели завершатся процедуры. Но это неточно. Коломойшу еще никто не отменил.
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13.05.2020 16:36 Ответить
Порохоботы не хотят извиниться за все свои высеры? Хотя у кого я спрашиваю....
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13.05.2020 16:37 Ответить
Извиниться перед прогнувшимися?
Они этих прогнувшихся будут обплёвывать постоянно.
Ну, так им и надо.
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13.05.2020 16:40 Ответить
арахамия гнида - торгует водой с русскими оккупантами
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13.05.2020 16:41 Ответить
Щось мені підказує ,що нічого доброго нам від цього візиту чекати не треба. "Козак прибыл в Берлин на переговоры по Донбассу"

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерацией прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что куратор украинского направления в Кремле прибыл в Берлин. По данным осведомленных источников, его визит связан с урегулированием ситуации на Донбассе.

"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник.

Еще один источник РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
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13.05.2020 16:42 Ответить
Ніякий це не "антиколомойський закон". Це антиукраїнський закон. Тепер наша банківська система буде повністю під зовнішнім управлінням. Нацбанку надані цим законом повноваження будь який комерційний банк націоналізовувати попри рішення суду. Вгадайте з трьох разів - залишаться в Україні комерційні банки? Хто понесе свої гроші в державний банк, якщо влада безвідповідальна? Хто керує нашим нацбанком? Соросята Рожкова з Смолієм? Ще Гонтарева приєднається? Замість, щоб всі троє пішли до буцегарні за фінансові злочини проти України?
Якщо б Рада хотіла прийняти антиколомойський закон, то могли б проголосувати саме по банку Приват.
Сьогодні Україна перейшла повністю під зовнішнє управління. А завтра українцям будуть створені такі умови, що залишатись в Україні буде неможливо, тільки емігрувати, або подихати. А це транснаціональним корпораціям і треба. Треба, щоб в Україні українців не залишилось, а працівники для вирощування сої і рапсу на сезон завозились десь з Китаю. Все?
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13.05.2020 16:46 Ответить
Нести гроші в банк під 9% річних в той час як цей же банк дере більше 40% річних по депозиту - нуйогонах! Хай краще вдома лежать. І да, баба Юля спасьот єтот мір! Токо она!
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13.05.2020 16:51 Ответить
Нема грошей у населення. Не буде і середнього класу з такими кредитними ставками. За кого пан Миколо голосувал(о) на трьох президентських?
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13.05.2020 17:08 Ответить
О, пан зубожілий опять бідкається що грошей немає. Спєцом, для пана, нагадаю що він є свідком кінця епохи бідності, тож не личить таким мудрим представникам охлосу плакать о житіє. І да, пан не поділиться сєкрєтом, протів кого він(о) голосовал(о) на минулих виборах?
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14.05.2020 13:32 Ответить
"Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон" -
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
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13.05.2020 16:51 Ответить
да, дорогой, утром стулья, вечером деньги (от МВФ).
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13.05.2020 17:00 Ответить
Стулья назавжди, а гроши в борг і під відсоток, хоч і невеликий, але суттєвий.
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13.05.2020 17:43 Ответить
 
 