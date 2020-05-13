До конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры, и "антиКоломойский" закон вступит в силу, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский может подписать закон о банках до конца недели.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, через две-три недели после подписания закона Украина сможет получить транш МВФ.
"Сегодня мы его проголосовали. Надеюсь, что сегодня, возможно, завтра господин глава Верховной Рады его подпишет и он пойдет в ОП. Я думаю, что до конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и закон вступит в силу", - заявил Арахамия.
Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
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Денежки попилят, а перед МВФ разведут руками: так решил наш независимый суд.
Смотри чуть дальше, на два хода вперед. Учись думать.
В офисе префендента не исключают возможности выставить бубочкину кандидатуру на второй срок...
https://twitter.com/DidMykola2
Дід Микола
@DidMykola2
·https://twitter.com/DidMykola2/status/1260404845711933441 10 год
При Зеленському я бачу м'яку русифікацію: - екрани TV знову заполонили рашагівносеріали і т.і.
- навіть українська кінопродукція масово знімається не державною, а на ізикє;
- квот не дотримуються,
Нацраду заполонив "95-квартал" та їхні холуї...
Дякую вам, виборці Зе! Дуже дякую!
Они этих прогнувшихся будут обплёвывать постоянно.
Ну, так им и надо.
Заместитель главы Администрации президента Российской Федерацией прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что куратор украинского направления в Кремле прибыл в Берлин. По данным осведомленных источников, его визит связан с урегулированием ситуации на Донбассе.
"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил источник.
Еще один источник РИА Новости подтвердил, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом по приглашению Германии для переговоров по урегулированию на Донбассе и установления личного контакта с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.
Якщо б Рада хотіла прийняти антиколомойський закон, то могли б проголосувати саме по банку Приват.
Сьогодні Україна перейшла повністю під зовнішнє управління. А завтра українцям будуть створені такі умови, що залишатись в Україні буде неможливо, тільки емігрувати, або подихати. А це транснаціональним корпораціям і треба. Треба, щоб в Україні українців не залишилось, а працівники для вирощування сої і рапсу на сезон завозились десь з Китаю. Все?
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514