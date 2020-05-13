Борец Грицай предложил боксеру Усику записать обращение к президенту РФ Путину со словами "Х#йло ти голомозе". ВИДЕО
Борец Богдан Грицай повторно вызвал боксера Александра Усика на поединок. Бой не состоится, если Усик запишет обращение к Путину с призывом убрать свои войска из оккупированного Крыма.
Видео Богдан Грицай обнародовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Он показал клетку для боя без правил, которую вместе с товарищами соорудил специально для битвы с Усиком. "Пять часов собирали", - сказал Грицай.
По слова борца, бой не состоится, если Усик запишет обращение к президенту России Владимиру Путину. Грицай зачитал слова, которые он хочет услышать от боксера: "Я, Александр Усик из украинского Симферополя, обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х#йло ти голомозе! Я, Александр Усик, украинец, а не малорос или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь с моей земли. Забирай из моего украинского Крыма свои войска...".
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой. ВИДЕО
"Запиши такое видео Путину, и я обниму тебя как украинец Богдан Грицай украинца Александра Усика. ... в противном случае я тебя все равно обниму. Как борец боксера. Вот бойцовской клетке", - добавил Грицай.
Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".
После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".
Также на Цензор.НЕТ: Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО
7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.
9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".
12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".
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Коли був Євромайдан завезених на антимайдан кацапів тримали і на тренувальних ДЮСШ по Харкову.
Усік -бздусик, нарешті повинен зрозуміти, хоча б тою частиною, невідбитою...що Грицай - не про перемогу на боксі, а про перемогу країни за свою территорию!
Хай задасть питання московським попам: чому вони відмовляються відспивувати захісників тієї землі, на якій розташовані їх церкви? може їм забороняє це іх московський, особливий бох чи може захісники - це не люди??? Цікаво, а чи купив "волонтер- Усік", хоча б якійсь бусік за шість років, чи ще що - небудь для бійців-воїнів України...хоча про що я, після того, як побачив його з тупою сепарською підстилкою бондаренчихою...no comments
А если зрелище устроить, то тут был бы неплох гладиаторский бой, где каждый участник может заказать себе любое оружие и доспехи...например модернизированную мусорскую защиту и сетку с копьем...Или испанские латы и варяжский меч...
А во как жизнь повернулась - лицом к Ростову!
Усцика ждет та же доля. Дурбелык все мышцы накачал, а голову так и не купил себе
Вони з ломаченко ще не поняли в що вляпались, зрозуміло що це "православне" фсб веде їх, але вигрібати буде не фсб, а вони
Ти йому раз запропонував. Другий раз запропонував. Все більше не треба. Просто збирай клітку, визначай дату і час, готуйся і приходь. Вусік не з"явився - ну і х....й з ним. Це ніхто.
Забудь про нього і більше не згадуй.
Взагалі треба бути трохи збочинцем, щоб дивитись вусіків.
Чому сепар Усік не захистив українську церкву в Криму? Вона така ж є православна і від віри не відступила? Чому його духовний наставник Онуфрій йому каже одне, а робить інше. Цей сепар задумався над славами московського попа, що нічого не потрібно відбирати і вбивати - а Крим хто відібрав, а підприємства і громадянство - хто відібрав? А хто в Криму і на Донбасі вбиває? Хто це робить сепаре Усік? А це роблять московити, які себе назвали росіянами і московська церква і її філіал в Україні - УПЦ це схвалює і освячує.
Пан Грицай молодець. Я особисто тобі вдячний. Ти на пропагандистському полі Усіка переміг, і показав його нікчемний дух, - воно засцяло. А ще воно хотіло тебе образити тим, щоб пройти медкомісію, тіпа ти брудний. Я так ці слова почув. Це їх стиль москалів ображати чистіших за себе. З Усіка, Ломаченко і Гвоздіка українців не буде вже ніколи - вони малороси і краще, якби вони звідси виїхали в ту країну, яку пропагандують і виступали там за ртахоферми, чи колгоспи. І як можуть такі патріоти капапського "русского мира" тренуватися і проживати в США? То ж підноди. Їхайте до своїх "братів" у кацапню!
но свой порцию хайпа откусил.
как там про моську ? видать она сильно, раз лает на слона