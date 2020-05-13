Борец Грицай предложил боксеру Усику записать обращение к президенту РФ Путину со словами "Х#йло ти голомозе". ВИДЕО

Борец Богдан Грицай повторно вызвал боксера Александра Усика на поединок. Бой не состоится, если Усик запишет обращение к Путину с призывом убрать свои войска из оккупированного Крыма.

Видео Богдан Грицай обнародовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Он показал клетку для боя без правил, которую вместе с товарищами соорудил специально для битвы с Усиком. "Пять часов собирали", - сказал Грицай.

По слова борца, бой не состоится, если Усик запишет обращение к президенту России Владимиру Путину. Грицай зачитал слова, которые он хочет услышать от боксера: "Я, Александр Усик из украинского Симферополя, обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х#йло ти голомозе! Я, Александр Усик, украинец, а не малорос или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь с моей земли. Забирай из моего украинского Крыма свои войска...".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой. ВИДЕО

"Запиши такое видео Путину, и я обниму тебя как украинец Богдан Грицай украинца Александра Усика. ... в противном случае я тебя все равно обниму. Как борец боксера. Вот бойцовской клетке", - добавил Грицай.

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

Также на Цензор.НЕТ: Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО

7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".

12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".