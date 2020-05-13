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Борец Грицай предложил боксеру Усику записать обращение к президенту РФ Путину со словами "Х#йло ти голомозе". ВИДЕО

Борец Богдан Грицай повторно вызвал боксера Александра Усика на поединок. Бой не состоится, если Усик запишет обращение к Путину с призывом убрать свои войска из оккупированного Крыма.

Видео Богдан Грицай обнародовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Он показал клетку для боя без правил, которую вместе с товарищами соорудил специально для битвы с Усиком. "Пять часов собирали", - сказал Грицай.

По слова борца, бой не состоится, если Усик запишет обращение к президенту России Владимиру Путину. Грицай зачитал слова, которые он хочет услышать от боксера: "Я, Александр Усик из украинского Симферополя, обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х#йло ти голомозе! Я, Александр Усик, украинец, а не малорос или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь с моей земли. Забирай из моего украинского Крыма свои войска...".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой. ВИДЕО

"Запиши такое видео Путину, и я обниму тебя как украинец Богдан Грицай украинца Александра Усика. ... в противном случае я тебя все равно обниму. Как борец боксера. Вот бойцовской клетке", - добавил Грицай.

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

После этого Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

Также на Цензор.НЕТ: Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео". ВИДЕО

7 мая Федерация бокса РФ предложила предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство.

9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеоролик, в котором вызывает Усика на бой из-за его "ватных видео".

12 мая Усик ответил на обращение Грицая. Он принял вызов, но заявил, что бой должен проходить по правилам. Кроме этого, Усик подчеркнул, что он украинец и "вы меня отсюда не выгоните".

Автор: 

бокс (599) патриотизм (227) путин владимир (31660) борьба (135) Усик Александр (80) Грицай (4)


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Топ комментарии
+132
Ну Грицай , ну молодчага !!! Ти вже і так переміг !!!
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13.05.2020 16:53 Ответить
+94
Браво, Грицай! Настоящий украинский козак!, а не всякие там усики презервативные!))))
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13.05.2020 16:55 Ответить
+75
Усик православно-ватное говно.
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13.05.2020 17:00 Ответить
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Страница 2 из 2
Чувачок, а ти в каком сейчас штате? Номерок можешь оставить, я наберу побакланим за жизнь?
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13.05.2020 18:43 Ответить
я тебе не чувачок. кому ты здался с тобой балакать. со своими дружками по разуму из ********* балалайкай за жизнь.
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13.05.2020 18:45 Ответить
Я допускают,что у Усика и лЛомаченко в России есть адекватные друзья,которые осуждают аннексию Крыма,вторжение в Донбасс,Грузию,да и вообще **********,но тогда надо это говорить прямо ,а не участвовать в роли пешек в пиарпроектах агрессора.Надо понимать,что к сожалению,руководство нынешнего РПЦ является и служит не Господу Богу ,а кремлевскому режиму и участие в их проектах только и направленно на разделение,раздрай и ненависть друг к другу среди украинцев.Сродни этому интервью Гордона с /шибко украинкой няшей/.Публичным известным людям,надо свести до минимума все сношения с любыми оттенками и представителями врага,дабы не лить на его мельницу воду.
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13.05.2020 18:40 Ответить
Всі федерації спорту України в масі своїй ватні
Коли був Євромайдан завезених на антимайдан кацапів тримали і на тренувальних ДЮСШ по Харкову.
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13.05.2020 23:04 Ответить
да,идеология спорта,вообще зиждется на насилии,на угнетении другого,поэтому ему придают такое большое значение тоталитарные режимы.
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14.05.2020 05:01 Ответить
Красавчег, Александр ще той сцикуняра ))
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13.05.2020 18:55 Ответить
Усик, скажи - чей Крым?
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13.05.2020 19:01 Ответить
Файно козаче !
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13.05.2020 19:05 Ответить
Для ватника Усіка пан Грицай - бєндєравец, а значить - ворог. Для кацапа будь хто, хто вільно володіє мовою та ще й патріот - то для нього така "любов братська " , що аж кров на зубах ....Кацап є кацап. І український паспорт тут ні до чого. Нажаль.
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13.05.2020 19:17 Ответить
Були гордістю України, а поставали ватними скреперами. І пішли в небуття.
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13.05.2020 22:24 Ответить
Напрасный призыв, отплясал Усик своего гопака.
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13.05.2020 19:31 Ответить
Грицай - красава! РЕСПЕКТ! Розумно, дуже.
Усік -бздусик, нарешті повинен зрозуміти, хоча б тою частиною, невідбитою...що Грицай - не про перемогу на боксі, а про перемогу країни за свою территорию!
Хай задасть питання московським попам: чому вони відмовляються відспивувати захісників тієї землі, на якій розташовані їх церкви? може їм забороняє це іх московський, особливий бох чи може захісники - це не люди??? Цікаво, а чи купив "волонтер- Усік", хоча б якійсь бусік за шість років, чи ще що - небудь для бійців-воїнів України...хоча про що я, після того, як побачив його з тупою сепарською підстилкою бондаренчихою...no comments
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13.05.2020 19:38 Ответить
***** щербате -***** голомозому!
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13.05.2020 20:00 Ответить
усик-срусик-обосцусик
Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе" - Цензор.НЕТ 5519
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13.05.2020 20:30 Ответить
получается --он,Усик, только может боксировать по правилам,а без правил-- и дух не тот,и кулаки не те,а проще говоря всрал...я, ...почувствовал,--Грицай это не простой обыватель--хотя даже словесная перепалка и, от боксёра понесло неприятным душком.
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13.05.2020 20:40 Ответить
Українським словом просто порвав вхлам як тряпку вусіка!
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13.05.2020 20:41 Ответить
нє,усику не відмазатись))))
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13.05.2020 20:56 Ответить
Бомба! цікаво, яке відео запише Алєксандр
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13.05.2020 21:10 Ответить
будет много слов но на бой он не придёт.
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14.05.2020 00:44 Ответить
Малайчына! Чалавек з вялікай літары!
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13.05.2020 21:15 Ответить
Я думаю, что поединок будет очень коротким, либо Усик окажется со сломанной нижней конечностью, либо Грицай пропустит удар...
А если зрелище устроить, то тут был бы неплох гладиаторский бой, где каждый участник может заказать себе любое оружие и доспехи...например модернизированную мусорскую защиту и сетку с копьем...Или испанские латы и варяжский меч...
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13.05.2020 21:20 Ответить
Бггг
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14.05.2020 14:14 Ответить
В спорте особых достижений нет, решил попиариться за счёт известного всем чемпиона. Иди в бокс, возьми титул и претендуй на пояс Усика, заодно и отомстишь.
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13.05.2020 21:25 Ответить
Ты кто такое, кусок говна или упоротый свинобот? А ну хрюкни!
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15.05.2020 16:01 Ответить
А сейчас, как бы , Усик свой титул просо просрет обычному "диванному-воину"... - на этом закончится "чемпион"усик... ))))
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14.05.2020 18:39 Ответить
Это всё куета Усик ни когда не поведётся на это, не хватит анализов которые требует Усик. Можно только 8-кг кала здать.
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13.05.2020 21:26 Ответить
Борець Грицай запропонував боксеру Усику записати звернення до президента РФ Путіна зі словами "Х#йло ти голомозе" - Цензор.НЕТ 2082
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13.05.2020 21:38 Ответить
Дурня вчити- все одно,що воду в решеті носити... Але все одно-браво,козаче! Козаки кацапів завжди били!
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13.05.2020 21:44 Ответить
Богдан Ты МОЛОДЕЦ !!! Дай Бог Тебе Победы!!!
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13.05.2020 21:46 Ответить
Усику, з його міліонами доларів нас....ти на всі пропозиції!!!, ...бо ВОНО розуміє, що вся федеразія боксу України, заради відсотків від його статків - бачила у труні усіх ЗАЇХИСНИКІВ України....
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13.05.2020 22:01 Ответить
Янукович тоже думал со своими миллионами "нас....ти на всі пропозиції" !
А во как жизнь повернулась - лицом к Ростову!
Усцика ждет та же доля. Дурбелык все мышцы накачал, а голову так и не купил себе
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14.05.2020 00:39 Ответить
Нє, трохи не так. Голова у вусика є, хоч і не дуже помітна. І потрібна йому, щоб в неї жерти.
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14.05.2020 03:14 Ответить
Як легко на собі поставити хрест! Отаку славу прос...ти. Хто вони тепер без популярності? Звичайнісінькі багатенькі буратіно.
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13.05.2020 22:18 Ответить
Гарна ідея, тільки Усік всереться

Вони з ломаченко ще не поняли в що вляпались, зрозуміло що це "православне" фсб веде їх, але вигрібати буде не фсб, а вони
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13.05.2020 23:00 Ответить
детский сад, 2ая четверть.
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13.05.2020 23:23 Ответить
Богдан, тебе на усіх вусіків-малоросів-сєпарів просто не вистачить. І це зовсім не потрібно робити.
Ти йому раз запропонував. Другий раз запропонував. Все більше не треба. Просто збирай клітку, визначай дату і час, готуйся і приходь. Вусік не з"явився - ну і х....й з ним. Це ніхто.
Забудь про нього і більше не згадуй.
Взагалі треба бути трохи збочинцем, щоб дивитись вусіків.
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14.05.2020 00:01 Ответить
Спасибо Богдан.
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14.05.2020 00:26 Ответить
Надеюсь, Грицай посмотрит на своё видео лет через пять и посмеётся от своего инфантилизма.
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14.05.2020 01:54 Ответить
Надеюсь, что сын Усцика когда-то посмотрит на этот его бред и скажет: "Папа, ты дурак?"
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14.05.2020 09:31 Ответить
Точно. Биологический сын Усика посмотрит на твой вот этот бред и скажет тебе: "Папа, ты дурак?"
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14.05.2020 18:17 Ответить
Если честно, то даже не могу придумать оправдания Усику. Как мы за него радовались, болели, восхищенно смотрели видео, где он гопака танцует. А сейчас отрастил жиденькую кацапскую бороду и топит за русский мир. Противно на это смотреть. Где-то слышал, что такая упоротая религиозность признак невысокого интеллекта (не хочу никого обидеть). Но заявления что выйдет биться за монахов, а сейчас последние его заявления вообще полная дичь. Но не так обидно за Усика - у него родня в Крыму, может за них переживает, как за Василия Ломаченко. Вася, и ты туда же? Или тебя дружбан покусал и заразил кацапским бешенством? А Богдан - молодец. И не важно сколько дублей было снято для монтирования (как на ютубе пишут) - важна суть.
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14.05.2020 07:15 Ответить
Чей шанувальник? Шта?
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14.05.2020 08:58 Ответить
Що означає в Україні московська церква, яка тут називається УПЦ? Це врог, який стравлює українців одне на одного і так він робить уже більше 300 років. Використовуючи православіє обманув козаків, які розбили Мазепу і шведів, які прогнали Виговського, обдурюючи їх про поляків. А те місто, де проживав кум Вусика - Ломаченко не москалі забрали у турок, а козаки. Просто москолі це все записали на свою користь, а козацькі Січі і війська знищили після допомоги побити турків.
Чому сепар Усік не захистив українську церкву в Криму? Вона така ж є православна і від віри не відступила? Чому його духовний наставник Онуфрій йому каже одне, а робить інше. Цей сепар задумався над славами московського попа, що нічого не потрібно відбирати і вбивати - а Крим хто відібрав, а підприємства і громадянство - хто відібрав? А хто в Криму і на Донбасі вбиває? Хто це робить сепаре Усік? А це роблять московити, які себе назвали росіянами і московська церква і її філіал в Україні - УПЦ це схвалює і освячує.
Пан Грицай молодець. Я особисто тобі вдячний. Ти на пропагандистському полі Усіка переміг, і показав його нікчемний дух, - воно засцяло. А ще воно хотіло тебе образити тим, щоб пройти медкомісію, тіпа ти брудний. Я так ці слова почув. Це їх стиль москалів ображати чистіших за себе. З Усіка, Ломаченко і Гвоздіка українців не буде вже ніколи - вони малороси і краще, якби вони звідси виїхали в ту країну, яку пропагандують і виступали там за ртахоферми, чи колгоспи. І як можуть такі патріоти капапського "русского мира" тренуватися і проживати в США? То ж підноди. Їхайте до своїх "братів" у кацапню!
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14.05.2020 09:21 Ответить
Да что вы дошатались до Александра,Александр это не по русски,это греческое имя,здесь Усик ближе к европейцам чем Олэксандры,в остальном его нужно убеждать,а не бить за его заблуждения,победа над ним должна быть интеллектуальная,но не мордобойная,побьёте - сделаете его страдальцем-мучеником за имперские идеалы - по сути победителем,победит он - тоже будет некрасиво,здесь нужны только сила убеждения и риторический талант,физическое насилие в этом деле неуместно.
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14.05.2020 09:49 Ответить
Вы правы - гундяй убедил этого дурачка продажного, что служить надо кремлёвкому выпердышу...Усик сделал свой выбор, значит должен отвечать за него...Усик выбрал предательство в сочетании с вредительством, гадит своей Родине за горсть монет....Тьфу...Ничтожество...
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14.05.2020 16:19 Ответить
Справжнiй украiнський козак! Респект i повага!
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14.05.2020 13:27 Ответить
Это все от безнаказанности российских фашистов происходит. Их власти не наказывают, они думают что так и надо.
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14.05.2020 14:14 Ответить
Если Грицай пропустит удар (а он его точно пропустит), Усика посадят, боксеры законодательно не имеют права использовать профессиональный удар вне ринга. Можно убить человека. https://xsport.ua/boxing_s/news/ukrainskiy-bokser-ubil-odnim-okhrannika-poroshenko-video_1040093/ Украинский боксер убил одним ударом охранника Порошенко. Видео И это далеко не Усик. Причем убитый был тоже там какой-то боец с поясом. Но боксерский удар есть боксерский удар. Мне кажется, Грицак просто пиарится, он знает, что Усик законодательно не может не может ему ответить.
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14.05.2020 14:20 Ответить
Усик - пропутинская мразь. Поэтому его можно и нужно "опустить", "уничтожить", как кремлёвско-гундяевскую шестёрку, любыми способами и средствами.Спасибо Грицаку, что он публично вступился за Украину, указал место продажному подонку....Усика - уже нет. Поэтому боя, естественно не будет. Усик морально и психологически уничтожен, он растёрт по асфальту , как плевок....
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14.05.2020 16:12 Ответить
Он же явно дебил.
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14.05.2020 14:34 Ответить
маємо те, що маємо
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14.05.2020 16:27 Ответить
Сцарь через представительство гэбухи в лице упц мп сделал усикам предложение, от которого те не смогли отказаться.
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14.05.2020 15:23 Ответить
не поможет. там клиника.
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14.05.2020 16:02 Ответить
Посмотрите ленту новостей, нас олигархи имеют ао полной программе, с тем что происходит у страны нет будущего, даже налоги выше чем в рашке, а в топе тема о том что какойто малоросский боксер вдруг не очень умный и вата. Иза таких приоритетов мы будем всегда в жопе.
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14.05.2020 17:37 Ответить
Усик сцыкун и болтун!!!
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14.05.2020 18:20 Ответить
Этот Баклан должен предложить Усику что-нибудь поинтересней, типа голым с украинским флагом на центральной площади в Симферополе. А то вдруг Усик согласится на ***** и уже спрыгнуть не получится. Тогда котлета...
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15.05.2020 14:07 Ответить
Браво, Богдане! Перший раунд ти уже переміг. За тобою вся Україна!
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15.05.2020 18:35 Ответить
этот Грицай напоминает грузина. понтов много, а за слова ответить ссыт.
но свой порцию хайпа откусил.

как там про моську ? видать она сильно, раз лает на слона
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15.05.2020 18:40 Ответить
что усик,что ломаченко-украинцы,но какие то мягкие...как вата.
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11.07.2020 07:04 Ответить
Борец, с Пётр Алексеечем запиши...
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11.07.2020 07:39 Ответить
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