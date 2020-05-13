Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО
В сессионном зале Верховной Рады случился небольшой пожар. Загорелось рабочее место "слуги народа" Максима Ткаченко.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.
"Только что загорелось рабочее место Макса Ткаченко, который сидит перед Александром Корниенко, - сообщил он. - Все дело в проводке, это она загорелась. Еще с утра в зале некоторые жаловались на запах горелой пластмассы. Но запах был настолько неуловимый, что большинство депутатов просто не обратили внимание. А сейчас, после перерыва, когда Разумков включил систему "Рада", из панели на рабочем месте Макса Ткаченко (который в этот момент отсутствовал), повалил дым".
По словам Потураева, после этого инцидента спикер Дмитрий Разумков выключил систему "Рада", и дым постепенно рассеялся.
В сети появилась видеозапись, на которой дим идет из блока для голосования.
"Но дымило прилично, - сказал Потураев. - Сейчас вот пришел инженер, раскрутил панель и вникает в ситуацию. Все-таки там полно проводов, и в следующий раз может полыхнуть серьезнее".
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Зябликов не желаешь поподъедать?
Від сорому запалало, чи що ?
Главное, что ты знаешь, что у кого и какое.
Ну воно й понятно.З Луганська,давній кварталівець,терористам симпатизує,а в парламенті бикує.Це ходяче лихо.