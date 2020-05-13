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Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО

В сессионном зале Верховной Рады случился небольшой пожар. Загорелось рабочее место "слуги народа" Максима Ткаченко.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Только что загорелось рабочее место Макса Ткаченко, который сидит перед Александром Корниенко, - сообщил он. - Все дело в проводке, это она загорелась. Еще с утра в зале некоторые жаловались на запах горелой пластмассы. Но запах был настолько неуловимый, что большинство депутатов просто не обратили внимание. А сейчас, после перерыва, когда Разумков включил систему "Рада", из панели на рабочем месте Макса Ткаченко (который в этот момент отсутствовал), повалил дым".

По словам Потураева, после этого инцидента спикер Дмитрий Разумков выключил систему "Рада", и дым постепенно рассеялся.

В сети появилась видеозапись, на которой дим идет из блока для голосования.

"Но дымило прилично, - сказал Потураев. - Сейчас вот пришел инженер, раскрутил панель и вникает в ситуацию. Все-таки там полно проводов, и в следующий раз может полыхнуть серьезнее".

Смотрите также: До конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и "антиКоломойский" закон вступит в силу, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

ВР (29304) пожар (5985) Потураев Никита (150) Ткаченко Максим (22)


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Топ комментарии
+45
два дебіла то є сила?Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8488
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13.05.2020 16:57 Ответить
+36
пердак подгорал?
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13.05.2020 16:56 Ответить
+21
вата подгорела????
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13.05.2020 16:56 Ответить
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пердак подгорал?
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13.05.2020 16:56 Ответить
Наверно он против антиКоломойского закона голосовал...
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13.05.2020 16:57 Ответить
Значит кноповка от трения нагрелась и задымила.
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13.05.2020 17:25 Ответить
Это Кива поджёг, к гадалке не ходи.
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9612
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13.05.2020 18:04 Ответить
АААА!!!! Так то он огонь добывал.
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13.05.2020 18:06 Ответить
два дебіла то є сила?Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8488
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13.05.2020 16:57 Ответить
Лысенький еще по сравнению с вусіком интелектуал
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13.05.2020 16:59 Ответить
Ага .Папужка з півником.
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6257
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13.05.2020 17:05 Ответить
Ну и рожы ! Хоть святых выноси!
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13.05.2020 17:28 Ответить
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1448
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13.05.2020 16:58 Ответить
Кирюха Лещенко, ты тоже памперсы меняешь, как перчатки.
Зябликов не желаешь поподъедать?
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13.05.2020 16:59 Ответить
Техніка там стоїть вумна, вона просто вирішила виправити помилку природи, а воно скотиняка втікло.
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14.05.2020 09:21 Ответить
пуканы не выдерживают
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13.05.2020 16:56 Ответить
вата подгорела????
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13.05.2020 16:56 Ответить
нее, моСк )))
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13.05.2020 17:27 Ответить
Це благодатний вогонь вже не витримує "слуг народа"
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13.05.2020 19:08 Ответить
Это ж как сильно подгорел пердак 😬😬😬
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13.05.2020 16:56 Ответить
кроме банальных пердаков ваты и добавить нечего
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13.05.2020 16:58 Ответить
Может, ждут его в аду ? Там воздастся по труду !
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13.05.2020 16:58 Ответить
Да да, дедушка Геббельс его уже заждался.
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13.05.2020 17:01 Ответить
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3327
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13.05.2020 16:58 Ответить
😂"Рабочее место нардепа дымило прилично".А какое рабочее место можно у очнить.
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13.05.2020 16:58 Ответить
*уточнить*
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13.05.2020 16:59 Ответить
Обычно когда пукают при массовости ,то всегда поджигают ГАЗЕТУ ,чтобы смешались запахи
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13.05.2020 16:59 Ответить
А ты знаток в этом деле.
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13.05.2020 17:03 Ответить
С кем не бывает
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13.05.2020 17:05 Ответить
Ну куришь ты втихоря, так хоть бычки нормально туши.))
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13.05.2020 17:00 Ответить
Очень не хороший знак. У одной из главной прислуги урода зад задымил. Это к путешествию в Ростов на Дону.
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13.05.2020 17:00 Ответить
Я розумію, якби в Ківи загорілось від тертя.... . а вТищенка чого ?

Від сорому запалало, чи що ?
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13.05.2020 17:02 Ответить
В Ткаченка, тобто.
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13.05.2020 17:03 Ответить
Та, какая разница!
Главное, что ты знаешь, что у кого и какое.
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13.05.2020 17:06 Ответить
Тобто, ківин тобі більше подобається?
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13.05.2020 17:08 Ответить
Та "що ви розумієте в ковбасних обрізках...". У нього панель була налаштована проти "антиколомойського закону". А тут його затвердили... От панель і "коротнула"...
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13.05.2020 17:08 Ответить
это баттхёрт!!! .. истинно вам говорю)))
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1023
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13.05.2020 17:08 Ответить
Сценічний оператор запартачив. Треба було якусь палку рухати, щоб усі троє дивились в один і той бік
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13.05.2020 20:46 Ответить
Бог шельму метит!
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13.05.2020 17:09 Ответить
пукан подгорал у бениной шлюшки
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13.05.2020 17:10 Ответить
Цікаво.От ні в кого не загоралось,а тут-на.
Ну воно й понятно.З Луганська,давній кварталівець,терористам симпатизує,а в парламенті бикує.Це ходяче лихо.
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13.05.2020 17:12 Ответить
Рабочее место нардепа Ткаченко в Раде загорелось, дымило прилично, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2248
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13.05.2020 17:12 Ответить
Доработался бедный.
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13.05.2020 17:17 Ответить
У вас не тільки крісла, після прийняття дерибану сільхозземель, у вас земля під ногами буде горіти від такого злочину.
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13.05.2020 17:17 Ответить
У нас теперь действительно "исторический " парламент в гоголевском смысле, т.е. парламент попадающий в разные "истории", на многих из которых просто не знаешь,как реагировать.
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13.05.2020 17:19 Ответить
Бенин шлюх подгорел😂
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13.05.2020 17:27 Ответить
А нехрен было на пельмень давать как ошпаренному.
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13.05.2020 17:33 Ответить
очень жаль что никто не пострадал.....а вообще этот бордель давно пора сжечь к чертовой матери!!!!!
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13.05.2020 17:37 Ответить
Дурень і в церкві лоба розіб'є. укр. народ. прислів'я.
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13.05.2020 17:49 Ответить
бумеранг потихоньку возвращается и с песней "горІла хата ,палала" квартал зеленый начинает дым пускать,как походный самовар...
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13.05.2020 18:01 Ответить
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4404
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13.05.2020 18:29 Ответить
историческая песня о том как Френк Zappa спалил казино в Швейцарии
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13.05.2020 18:57 Ответить
Божий знак,однако!
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13.05.2020 18:06 Ответить
это типа - покушение на холуя народа?
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13.05.2020 18:10 Ответить
це був пробнічек -горіла хата палала,зеленська шобла диміла
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13.05.2020 18:13 Ответить
хтось пеестарався з дезинфектуванням залу? Ганапольський розказував, як дезинфікували у нього ліфт.
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13.05.2020 18:20 Ответить
«сгорел» на рабочем месте........😬
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13.05.2020 18:21 Ответить
кто-то не хотел банковский закон принимать.
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13.05.2020 18:23 Ответить
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3653
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13.05.2020 18:42 Ответить
Диверсия, он в щель для карты гвоздь засунул, чтобы голосование по Бене сорвать.
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13.05.2020 18:58 Ответить
холодно в Раді...калоріфер підключив мабуть...
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13.05.2020 19:09 Ответить
Робоче місце нардепа Ткаченка в Раді загорілося, диміло пристойно, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4534
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13.05.2020 19:16 Ответить
конопля?
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13.05.2020 19:16 Ответить
Що далі? Може люстра впаде?
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13.05.2020 19:22 Ответить
Це знак. Може Зєлє час у відставку? Навіщо йому бігати по ОП з палаючою дупою?
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13.05.2020 20:39 Ответить
 
 