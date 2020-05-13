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Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди. ВИДЕО+ФОТО

Местные власти не могут самовольно отменить ограничение на работу общественного транспорта. Это прерогатива Кабмина.

Об этом в видеообращении заявил Днепровский городской голова Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Какой смысл было позволять нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, прежде всего за покупками? По этой же причине мы не можем позволить кататься на транспорте пенсионерам, которые устали сидеть дома, запустить маршрутки до дачных поселков, открыть детсады, отменить масочный режим", - подчеркнул Филатов.

Он призвал жителей Днепра не просит об этом местные власти.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами - это требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт при соблюдении всех противоэпидемических мер", - сказал Филатов.

На заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета 13 мая сообщила заммэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, передает пресс-служба горсовета.

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Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди 01
Очередь на транспорт на площади Конституции в Харькове, 13 мая 2020 года

По ее словам, много людей вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Она отметила, что ослабление карантинных мероприятий должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, надо открыть метрополитен.

"Глядя на то, что происходит, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мероприятий в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазине, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством", - сказала заместитель городского головы.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что Харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки. Кроме того, отработана пропускная система.

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"Есть вентиляция, дезинфекция, возможность соблюдать расстояние. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать ненужных последствий", - подчеркнула заместитель городского головы.

Напомним, 13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в ВР заявил, что Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса.

Автор: 

Днепр (4466) карантин (16729) Метрополитен (1017) транспорт (1760) Харьков (7638) Филатов Борис (566) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9739
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13.05.2020 21:51 Ответить
+9
Клоуны думают ?
Да вы что издеваетесь ?
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13.05.2020 22:03 Ответить
+7
ЗЕльцман тупорылый нарик - фотофакт!!!
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13.05.2020 21:57 Ответить
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Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
О! Так это она пошла на работу!
А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
О! Это она пошла налево!
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13.05.2020 21:48 Ответить
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9739
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13.05.2020 21:51 Ответить
А де Наташ?
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13.05.2020 22:28 Ответить
Умерла от сердечного притупа, но в маске.
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14.05.2020 12:09 Ответить
ЗЕльцман тупорылый нарик - фотофакт!!!
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13.05.2020 21:57 Ответить
Клоуны думают ?
Да вы что издеваетесь ?
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13.05.2020 22:03 Ответить
Тю, так все уже давно безработные, не?
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13.05.2020 22:03 Ответить
Тіпа да!
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13.05.2020 22:14 Ответить
Очереди?
А министры не стоят в этих очередях?
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13.05.2020 22:06 Ответить
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 3161
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13.05.2020 22:06 Ответить
Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди - Цензор.НЕТ 9953

...
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13.05.2020 22:07 Ответить
Казала шмигля шо 20%.
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13.05.2020 22:08 Ответить
а может пора палить шины?
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13.05.2020 22:16 Ответить
будешь опять вонять этой копотью, получишь по своей пустой черепушке ))
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13.05.2020 22:32 Ответить
Пан Філатов супер антикризовий менеджер. Країні, нажаль, не вистачає таких державників в кожному місті.
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13.05.2020 22:29 Ответить
"Требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт при соблюдении всех противоэпидемических мер" (С).

Давайте тоже не будем заниматься самообманом - никаких противоэпидемических мер не будет - это нереально.
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13.05.2020 22:29 Ответить
А цих заходів, по суті, і не було. Були тільки показушно-психологічні "дезінфекція" вулиць, заборони на прогулянки в парках та ін., Що не впливають на "захворюваність".
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13.05.2020 22:40 Ответить
И кто - то украл деньги для выплат медикам, пока правоохранительные органы ловили пловца в Гидропарке.
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14.05.2020 11:15 Ответить
По ходу таки скоро начнется снос зеленого лайнеца,при таких раскладах.
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13.05.2020 22:59 Ответить
Всё понимаю.И заявления меров.У меня вопрос к людям.Вы вышли на работу вы когда шли к остановке вы БЛ@ДЬ ЧЕМ ДУМАЛИ?ЖОПОЙ?С неба транспорт упадёт?.Понимаю на работу но бл@дь что не понятно что нет транспорта.Или это те 75% без мозгов ?Чего ждём?Приход спасителя?Ну реально !
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13.05.2020 23:01 Ответить
Не знаю как в других городах. Но, в моем транспорт есть. Только ездит намного реже, и только по спецпропусках. Поэтому и народ на остановках скапливается.
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14.05.2020 00:20 Ответить
Вообще то что происходит в стране президент тупо теряет контроль и влияние на всех и на всё.Какой то растущий шабаш по всем направлениям.
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13.05.2020 23:02 Ответить
По перше де статистистика загальної смертності за 2020 рік, чомусь засекречена. По друге потрібно запускати на повну потужність весь транспорт в тому числі і метро та запустити економіку,тому що лікарні і лікування потрібно фінансувати, і взагалі зупинити зубожіння, по третє чомусь владі сподобалось красти і приймати законі в кріїні де народу закрили пельки, чому всі повинні як зайці бігати на своїх лапах по містам а нардепи вже почнуть "працювати" з 18 травня? Якщо крантин то як Меркель всі повинні бути на карантині, та не бути фарисеями це вам закрите метро а нам безконтрольний пограбунок країни.
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14.05.2020 05:16 Ответить
 
 