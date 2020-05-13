Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди. ВИДЕО+ФОТО

Местные власти не могут самовольно отменить ограничение на работу общественного транспорта. Это прерогатива Кабмина.

Об этом в видеообращении заявил Днепровский городской голова Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Какой смысл было позволять нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, прежде всего за покупками? По этой же причине мы не можем позволить кататься на транспорте пенсионерам, которые устали сидеть дома, запустить маршрутки до дачных поселков, открыть детсады, отменить масочный режим", - подчеркнул Филатов.

Он призвал жителей Днепра не просит об этом местные власти.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами - это требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт при соблюдении всех противоэпидемических мер", - сказал Филатов.

На заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета 13 мая сообщила заммэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, передает пресс-служба горсовета.

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Очередь на транспорт на площади Конституции в Харькове, 13 мая 2020 года

По ее словам, много людей вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Она отметила, что ослабление карантинных мероприятий должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, надо открыть метрополитен.

"Глядя на то, что происходит, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мероприятий в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазине, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством", - сказала заместитель городского головы.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что Харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки. Кроме того, отработана пропускная система.

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"Есть вентиляция, дезинфекция, возможность соблюдать расстояние. Поэтому можно использовать метрополитен так, чтобы избежать ненужных последствий", - подчеркнула заместитель городского головы.

Напомним, 13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в ВР заявил, что Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе смягчения карантина. Сейчас это приведет к вспышке коронавируса.