Минздрав разработал 4 этапа выхода из карантина и критерии для их введения. Смягчения будут вводиться по областям в зависимости от ситуации, - Степанов. ВИДЕО

Утверждение этапов выхода из карантина будет на национальном уровне, а уже смягчение будет происходить на уровне конкретной области, в зависимости от соответствия ситуации в регионе необходимым критериям.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, вчера президент Зеленский заявил, что нами уже разработан поэтапный выход из карантина. Действительно, Минздрав разработал все эти наши поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они четкие, и я думаю, что они будут приняты на ближайшем заседании правительства", - заявил глава Минздрава.

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"У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствует определенный критерий. Под каждый из этих этапов есть соответствующее смягчение. Какие критерии мы заложили в каждый этап выхода: у нас есть количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Это так называемый показатель инцидентности. Загруженность кроватей должна быть не более 50%. Количество тестирований и методом ПЦР, и ИФА (выявляет антитела к коронавирусу. – Ред.), которые мы сейчас вводим, за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням, или Р показатель, которое должно быть на уровне 0,9-1", - сказал министр.

"Все эти этапы (смягчения карантина. - Ред.) будут внедряться по формуле адаптативного карантина. Мы все понимаем, что эти показатели разные в различных областях. Мы считаем, что это (адаптативный карантин. - Ред.) будет правильная тактика. В зависимости от области мы будем смягчать карантин. Утверждение этих этапов (смягчения карантина. - Ред.) будет на национальном уровне, а уже смягчение будет происходить на уровне конкретной области", - акцентировал Степанов.